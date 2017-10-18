DHA YURT BÜLTENİ-8

1)RİZE\'DE SELDE KAYBOLAN EMEKLİ İÇİN DALGIÇLAR DA DEVREDE

RİZE\'de şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, kaybolan 53 yaşındaki Erol Çabuk\'u arama çalışmaları sürüyor. Bulanık ve dalgalı olan denizin durulmasıyla dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı. Fındıklı İlçesi\'nde 16 Ekim günü etkili olan şiddetli yağmurla Çağlayan Deresi\'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken, suya kapılarak, kaybolan Erol Çabuk\'un bulunması için AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri karadan Sahil Güvenlik\'e ait helikopter de havadan çalışmalarını sürdürdü. Çaykur emeklisi Çabuk\'un kaybolduğu bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarından henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Bölgede hazır bekletilen ve Sahil Güvenlik\'e bağlı dalgıçlar da bulanık ve dalgalı denizin durulmasıyla çalışmalara destek verdi. Arama çalışmalarının 2\'nci gününde, yağışın etkisinin azaldığı sahilde bekleyen acılı aile ise Erol Çabuk\'un bir an önce bulunmasını bekledi.

Görüntü Dökümü

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Helikopterin havadan araması

Kıyıdan arama yapılması

Dalgıçların suda araması

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA

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2)YAKILARAK ÖLDÜRÜLEN KADIN CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA

AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, öldürüldükten sonra cesedi yakılarak, makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık cinayetiyle ilgili polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanırken, 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olay, 7 Ekim Cumartesi günü, Çamlı Mahallesi Manastır Koyu mevkisinde meydana geldi. Çevredekiler, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. İlçedeki kayıp başvurularını incelemeyen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını kontrol etti. Yapılan araştırmalar sonucu bulunan cesedin, Eylem Gülçin Kanık\'a ait olduğunu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmasını derinleştiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan E.D. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin, deniz yoluyla Didim\'den Yunan adalarına geçmesine yardımcı olacaklarını söyledikleri Kanık\'ı, parasını aldıktan sonra öldürdükleri ve delilleri ortadan kaldırmak için de Kanık\'ın cesedini yaktıkları üzerinde duruluyor.

MODA YARIŞMASINA KATILMIŞ

Aydın\'ın Didim İlçesi\'nde öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık\'ın, bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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3)SGK, İŞVERENLERDEN 40 MİLYON LİRAYA YAKIN ALACAĞINI İSTEDİ

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürü Kadir Boztepe, ertelenen sigorta primlerinden doğan 39 milyon 807 bin liralık alacaklarını istedi. SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, makamında düzenlediği basın toplantısında 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak-Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesinin, kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini hatırlattı. Sivas\'ta ertelenen sigorta primlerinin 2016 Aralık ayından 13 milyon 29 bin lira, 2017 Ocak ayından 13 milyon 396 bin lira, Şubat ayından ise 13 milyon 381 bin lira olmak üzere toplam 39 milyon 807 bin lira alacaklarının olduğunu kaydeden Boztepe şöyle konuştu:

\"Ertelenen sigorta primlerinin ilk ve 7020 sayılı yapılandırmanın ikinci taksit ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primleri ile 7020 sayılı yapılandırma taksitinin 2017 yılı Ekim ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır. Ayrıca süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hali hazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu haklarının devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödeme süresi gelmiştir.\"

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısı

-Müdürün açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

(127 mb)

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4)SİVEREK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ\'NE OPERASYON: 11 GÖZALTI

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, Tapu Müdürlüğü\'ne düzenlenen operasyonda 11 memur, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek Tapu Müdürlüğü\'nde yolsuzluk, rüşvet ve usulsüz tapu devri yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde ilçenin Hürriyet Caddesi\'nde bulunan Tapu Müdürlüğü\'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, müdürlükte görevli 11 memur, gözaltına alındı. Siverek Tapu Müdürlüğü\'nde arama yapan ekipler, bazı evraklara da el koydu.

Görüntü Dökümü

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- Tapu Müdürlüğü

- Müdürlük tabelası

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 233 MB

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5)AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

BOLU’da, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karamanlı Mahallesi Mutlu Sokak\'taki söğüt ağacına tırmanan kedi, geri inemedi. Gebe olduğu öğrenilen kediyi gören mahalle sakinleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kalabalıktan korkan, kedi ağacın daha üst noktasına doğru tırmandı. Merdivenli araçla kedinin bulunduğu noktaya çıkan itfaiye eri, elindeki sopayla kedinin aşağıya inmesini sağladı. Daha sonra kediyi ağaçtan alarak indirdi. Kedi koşraak uzaklaştı.

Görüntü dökümü:

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-Ağaçtaki kedinin görüntüsü

-İtfaiyenin çalışması

-Kedinin kurtarılması

-Detaylar

Süre: 01.58 Boyut: 220 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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6)MADEN SEKTÖRÜ İZMİR MINEX\'TE BULUŞTU

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen MINEX-7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 6. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi ile eş zamanlı olarak kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu Şırnak\'ta kaçak ocakta çalışırken 7 maden işçi ölmesine dikkat çekerek, \"Maden facialarında neden gerekli önlemlerin alınmadığı sadece madencilerin değil tüm vatandaşlarn irdelemesi gereken bir sornu\" dedi. İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen MINEX-7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı\'nın açılışına CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosu Liv Zengxian, Güney Afrika Fahri Başkonsolosu İsmail Tamer Taşkın, İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Fuar İzmir\'de 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında 20 bin metre kare alanda düzenlenen MINEX\'te, 2015\'te 84 olan yabancı katılımcı sayısının, 2017\'de 180\'e çıktığı bildirildi. 82 olan yerli katılımcı ise 142\'ye yükseldi. Fuarda ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Finlandiya, Güney Afrika, Kanada, İspanya, Avustralya, İran, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İsrail, Japonya, Kore, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Ukrayna\'dan katılımcılar da yer aldı. Açılışta konuşan Kocaoğlu, Türkiye ve dünyadaki maden sektörü temsilcilerini buluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek İzmir\'in tanıtımı ve işbirliğinin artarak devam etmesi için yoğun mücadele ettiklerini dile getirdi.

\"MADEN FACİALARINDA NEDEN GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMADIĞI İRDELENMELİ\"

Türkiye\'nin maden kaynakları açısından dünyada söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Kocaoğlu, “Yeraltı zenginliklerimizin gün yüzüne çıkarılması ve ülkenin kalkınmasında katma değer üretmesi önemli. Ama bu faaliyetler sürdürülürken çevreye ve doğaya minimum zarar verilmesi gerektiği inancındayız. Çevreyi ve insan sağlığını koruyan teknolojilerin kullanılması ve bu uygulamaların çok sıkı bağımsız kurumlar tarafından denetlenmesi gerekir. Şırnak\'ta kaçak ocakta çalışırken hayatını kaybeden 7 maden işçisi hepimizi üzmüştür. Bu kazalar ecel ve kader olarak yorumlanamaz. Gereken tedbirler alınmalı. Maden ocağında çalışan işçilerimiz nasıl katma değer üretmek için canları pahasına çalışıyorsa onların can güvenliğini sağlamak başta merkezi hükümetlerin olmak üzere hepimizin görevi\" dedi. Maden facialarında neden gerekli önlemlerin alınmadığını sadece madenciler değil tüm vatandaşların irdelemesi gerektiğine dikkat çeken Kocaoğlu, fuarın tüm sektör temsilcilerine hayırlı olmasını ve büyük katılımlarla maden facialarının olmadığı günlerde sürdürülmesini temenni etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kocaoğlu ve açılışa katılan tüm katılımcılar stantları gezerek katılımcılarla sohbet etti.

FUARLA EŞ ZAMANLI KONGRE

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 6. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) ise yine 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında, MINEX 2017 Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak Fuar İzmir\'de erçekleştirilecek. Kongre bugün saat 13.30\'da açılacak. Kongre kapsamında, maden işletme, cevher hazırlama ve zenginleştirme, mermer, altyapıya yönelik kullanılan maden makineleri ve bunların teknolojileri ile ilgili konular hakkında sunumlar yapılacak.

Görüntü Dökümü

- TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel\'in konuşması,

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun konuşması

- Stantların gezilmesi

- Stantlardan görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ Kamera: Mücahit BEKTAŞ



