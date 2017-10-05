DHA YURT BÜLTENİ-8

1)HAKKARİ ŞEHİDİNE ÇANKIRILILARDAN HÜZÜNLÜ VEDA

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi’nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş üs bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı bombanın patlatılması ile şehit olan Sözleşmeli Piyade Er 22 yaşındaki Olcay Çelik memleketi Çankırı’da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazını müteakip merkez Hoca Ahmet Yesevi Camiinde kılınan cenaze namazına Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, askeri ve mülki erkan ile binlerce Çankırılı katıldı. Acılı baba Muammer Çelik, anne Hacer Çelik ile ağabeyi Ferhat Çelik yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Çankırı Müftüsü Hasan Limon’un kıldırdığı cenaze namazının ardından 22 yaşında şehit olan Olcay Çelik’in naaşı baba ocağı olan Yapraklı İlçesi Yüklü Köyü’ne defnedilmek üzere gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından genel ve detay görüntüler

Haber/Kamera: Ethem YENİGÜRBÜZ/ ÇANKIRI, DHA)

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2)O POLİSLER, DÖVDÜKLERİ KIRGIZ KADINI DAHA ÖNCE BOĞULMAKTAN KURTARMIŞ

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde, Kırgızistanlı 40 yaşındaki Rahokhan Arıpova\'yı dövdükleri ettiği iddiasıyla açığa alınan 2 polis memuru, ifade işlemleri için adliyeye getirildi. 2 polis memurunun, daha önce denizde boğulma tehlikesi geçiren Kırgız kadını kurtardığı öne sürüldü.

Alanya\'nın Saray Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi\'nde 3 Ekim\'de saat 07.20\'de 2 polis memurunun sokakta yerde yatan kadını saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendinden geçmiş halde asfalt zeminde yatan kadının yanına gelen 2 polis, önce kadınla konuşuyor. Kadının kalkmaması üzerine polislerden biri kadına tekme atarken görüldü. Yerde yuvarlanan kadına defalarca tekme atan polis memuru, daha sonra elindeki copla vurmaya devam ettiği, aynı görevlinin kadını saçından tutup sürüklediği görüldü.

Görüntülerin dün sosyal medyada paylaşılması ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen polis memurları açığa alınırken, polis merkezine gitmediği belirlenen kadının bulunması için de çalışma başlatıldı.



GAZİPAŞA\'DA BULUNDU



Yapılan incelemede kadının, Kırgızistanlı Rahokhan Arıpova olduğu belirlendi. Rahokhan Arıpova, dün öğle saatlerinde Gazipaşa İlçesi\'nde bulundu. Alanya\'ya getirilen kadının, daha önce pek çok kez çevreyi rahatsız ettiği için gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Rahokhan Arıpova\'nın olay günü şehir merkezinde bazı iş yerlerinde taşkınlık çıkarması üzerine tekrar polis ekiplerince merkeze götürülmek istendiği, bunda başarılı olunamayınca şiddete maruz kaldığı ifade edildi. Şizofren olduğu ileri sürülen Rahokhan Arıpova\'nın, üzerinde kimlik ve pasaport bulunmadığı belirtildi. Kırgız kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Alanya Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.



RAPOR ALDI



Hastanede darp ve cebir raporu alınan Rahokhan Arıpova, ardından psikolog eşliğinde ifade verdi. Sağ gözü morarıp şişen, sol omuz ve sol bacağında morluk bulunan Arıpova\'nın hastane çıkışı çıplak ayakla yürümesi dikkati çekti. Rahokhan Arıpova, ifade işlemleri için daha sonra Alanya Cumhuriyet Savcılığı\'na götürüldü.



POLİSLER KADINI BOĞULMAKTAN KURTARMIŞ



Rahokhan Arıpova\'ya kötü muamele ettiği gerekçesiyle haklarında açılan soruşturma kapsamında açığa alınan 2 polis de ifade işlemleri için Alanya Adliyesi\'ne getirildi. 2 polis memurunun, daha önce Alanya\'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Kırgız uyruklu kadını kurtardığı öne sürüldü.



1 YILLIK VİZE TALEBİ



Rahokhan Arıpova\'nın Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne 21 Haziran 2017\'de turizm amaçlı kısa dönem vize başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. 21 Haziran 2018 tarihine kadar vize talebiyle başvuran Arıpova, başvuru formunda bekar olduğunu beyan etti.



EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA



İl Emniyet Müdürlüğü\'nden konuyla ilgili yazılı açıklamada, her iki polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere ver verildi:

\"Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak; gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir.\" Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına bir grup avukat, süreci takip etmek için Alanya Barosu\'na başvurdu. Avukatlar adına açıklama yapan Müge Gezginci, şöyle dedi:



\"Kadın önce insandır. Basına yansıyan bu haberler çok açık bir insan hakkı ihlalidir ve işkence suçudur. Bu suçun güvenliğimizi, canımızı emanet ettiğimiz polisler tarafından işlenmesi kabul edilemez. Yapılan açıklamada 2 polisin aleni şekilde uygulamış olduğu şiddet, kötü muamele kapsamına dahil edilemez. Bu şiddet eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 94\'üncü Maddesi\'ndeki işkence suçu kapsamına girdiği ortadadır. Mağdur kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir. Bu iddialar gerçek dahi olsa işkence suçunu meşrulaştıramaz, hafifleştiremez tam aksine ağırlaştırıcı bir sebeptir. Kamuoyunda oluşan endişe, korku ve polise karşı güvensizlik duygusunun yok edilmesi için sucu işleyen polislerin meslekten ihraç edilmesi ve tutuklanması gerekmektedir. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.\"



Kırgız kadın ile adları açıklanmayan 2 polisin Alanya Adliyesi\'ndeki ifade alma işlemleri sürüyor.





Görüntü Dökümü



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- Rahokhan Arıpova görüntüsü



- Darp anları



- Avukat Müge Gezginci\'nin konuşması



Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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3)ÖĞRENCİNİN BAŞINA ÇANTA ASMA KANCASI SAPLANDI

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, 9 yaşındaki Muhammet Furkan Yıldırım sınıfta oyun oynarken dengesini kaybederek düşünce, başına sıranın kenarında bulunan çanta asma kancası saplandı. İtfaiyenin kancayı kesmesinin ardından öğrenci tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde, Gebze Barış Mahallesi\'nde bulunan Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu\'nda meydana geldi. Muhammet Furkan Yıldırım teneffüste arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek düşünce başına sıranın kenarında bulunan çanta asma kancası saplandı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekibi okula geldi. İtfaiyenin kancayı kesmesinin ardından 112 Acil ekibi öğrenciye müdahalede bulundu. Muhammet Furkan Yıldırım kancanın başında kalan kısmı ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Okuldan görüntü



İtfaiye ve 112 Acil ambulansından görüntü



Çocuğun okuldan çıkarılması ve ambulansa konulması





Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA) -