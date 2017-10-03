DHA YURT BÜLTENİ-8 

1)KARAMAN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde silahlı saldırı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca\'nın memleketi Karaman\'ın Ermenek İlçesi\'ne bağlı Güneyyurt Beldesi\'ndeki baba evine ateş düştü. Ermenik\'in Güneyyurt Beldesi\'nde oturan emekli baba Mustafa ve anne Fadime Kızılca\'ya oğullarının şehit düştüğü haberini Ermenek Kaymakamlığına vekalet eden Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkcı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Özbey verdi. Oğullarının acı haberini alan aile, gözyaşı döktü. Kızılca Ailesi\'nin yakınları ve komşuları da eve akın etti.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'nda bahriyeli olarak vatani görevini yapan Mehmet Kızılca\'nın, 5 ay önce uzman çavuşluk görevine başladığı öğrenildi. 3 kardeş ve bekar olan şehit Kızılca\'nın daha önce turizm bölgelerindeki otellerde garson olarak çalıştığı belirtildi. Şehit Kızılca\'nın cenazesinin yarın Güneyyurt Beldesi\'nde defnedileceği belirtildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, ARIZA ÜZERİNE İNMİŞ

Şehit Kızılca\'nın kuzeni Mehmet Akan, kuzeniyle en son 2 gün önce görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

\"Kuzenim ilk olarak İstanbul\'a gitti oradan da Diyarbakır Silvan\'a atandı. En son 2 gün önce telefonla görüşmüştük. Saat 11.00 sıralarında araç arıza yapmış ve bakmak için indiği sırada saldırıya uğramış\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Evin dışından detay

- Yakınlarından detay

- Kuzeni Mehmet Akan röp.

Haber- kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))

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2)3 AYLIK BEBEKLERİNİ KAYBEDEN SURİYELİ AİLE DOKTORLARI SUÇLADI



HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'ndeki sığınmacı toplanma merkezinde kalan ve 3 aylık bebeklerini kaybeden Suriyeli aile, doktorları suçladı. 7 çocuk babası Zekeriya Feysel İmam, doktorların zamanında müdahalede bulunmadığını ve bebeklerinin annesinin kucağında öldüğünü belirtirken, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise doktorların tüm madahaleleri zamanında yaptığını söyledi. Ailesi ve yakınları ile birlikte bir süre önce Suriye\'den kaçarak önce Irak\'a ardından da kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yapan ve Irak sınırındaki Derecik Beldesi\'ndeki toplama merkezine yerleşen İmam ailesinin 3 aylık bebekleri 2 gün önce hastalanınca, babası Zekeriya Feysel İmam ve eşi tarafından Derecik Sağlık Ocağı\'na getirildi. Burada doktorlar tarafından kontrolleri yapılan ve ilaç verilen 3 aylık Zekeriya İmam ve ailesi ardından da kampa gönderildi. Zekeriya, 1 gün sonra yeniden fenalaşınca ailesi tarafından yeniden hastaneye getirildi. Baba Zekeriya Feysel İmam, ikinci gelişlerinde doktorların geç müdahalede bulunduğunu, bebeğin annesinin kucağında öldüğünü ileri sürüp, doktorları suçladı. Yapılan otopsinin ardından baba Zekeriya Feysel İmam, 3 aylık bebeği Zekeriya\'yı Şemdinli ilçesinde bulunan mezarlıkta toprağa verirken, Hakkari Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise doktorların müdahalesine karşın bebeğin kurtarılamadığını ve herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını, incelemelerin de sürdüğünü söyledi.

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)-

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3)BAŞKALE\'DE YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI



VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde dün sabah saatlerinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 2 bin 700 rakımlı Başkale İlçesinde yüksek kesimlere kar yağdı. Başkale ilçe merkezinde dün sabah aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde de devam etti. Sabahın erken saatlerinde ise yağmur yerini kar yağışına bırakarak yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Başkale\'de vatandaşlar, halen yüksek kesimlerde ve yaylalarda küçükbaş hayvanlarını bulunduğunu, kışın erken geldiğini söyledi.

Engin ERTÜRK/ BAŞKALE (Van), (DHA)-

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4)TRABZON’DA MİNARENİN YIKILMA ANI KAMERADA

TRABZON’un Tonya ilçesinde bulunan tarihi Büyük Mahalle Kesli Camii’nin yıkılma tehlikesi bulunan minaresi vinç yardımıyla yıkıldı. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minarenin yıkılma anı cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

İlçenin Büyük Mahalle’deki tarihi Büyük Mahalle Kesli Camii’nde başlanan tadilat çalışmalarında camiinin minaresinin yıkılma tehlikesiyle bulunduğu tespit edildi. Tespit doğrultusunda camii derneğince tehlike arz eden minarenin yıkılarak yenisinin yapılması kararı alındı. Bunun üzerine yıkım çalışması başlatan yöre sakinleri ve dernek yetkilileri yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minareyi, vinç yardımıyla çevresinde oluşturulan güvenli alana devirdi. Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek yıkılması sağlanan minarenin yıkılma anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bazı vatandaşlar da yıkım anını sosyal medya hesabından canlı yayınla yayınlayarak minare yıkımını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada da sıkça paylaşılan yıkıma ait görüntülerde minarenin saniyeler içersinde enkaza döndüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

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Minare yıkılma anı videoları

(Haber : Fatih TURAN-Kamera DHA

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5)DÖŞEMEALTI, İHTİYACINI KENDİ ÜRETİYOR

TÜRKİYE\'nin en çok göç alan ilçelerinden Döşemealtı Belediyesi, ilçenin hizmetlerini karşılamak için kurduğu atölyelerle maliyet giderlerini yaklaşık yüzde 100 azalttı. Antalya\'nın \'Kuzey Yıldızı\' olarak tanımlanan Döşemealtı ilçesi, yeni açılan sokak ve kaldırımlarıyla büyümeye devam ediyor. 60 bin nüfuslu ilçenin maliyet giderlerini düşürmek için Döşemealtı Belediyesi, kendi imkanlarıyla kurduğu üretim atölyeleriyle başarıyı yakaladı. Belediye, parke ve bordür taşı fabrikası ile demir ve ahşap atölyeleri belediyeye büyük tasarruf sağladı.

22 LİRADAN 12 LİRAYA

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, göreve geldiği ilk yılında yaptıkları bu tesislerden önemli fayda elde ettiklerini söyledi. Parke fabrikasının tam otomasyonlu çalıştığını belirten Genç, “Günlük 1000 metrekarelik parke üretebiliyoruz. Kendi taşocağımızdaki kumu kullanıyoruz. Hem maliyetlerimizi fabrika sayesinde çok ciddi anlamda düşürdük, hem de kaliteli ürünler elde ediyoruz. Fabrikamız kendini kısa sürede amorti etti. Göreve geldiğimizde uygulama dahil kaldırımın metrekaresini 22 liraya yaptırıyorduk, şu anda atölyelerimiz sayesinde rakam 12 liraya düştü\" dedi. Çift vardiya ile üretim yaptıklarını dile getiren Genç, dışarıdan da talep geldiğini ama üretimlerinin ancak belediyeye yettiğini söyledi.

KAMU KURUMLARINA DA DESTEK VERİYOR

Döşemealtı Belediyesi parke tesisleri içinde bulunan demir ve ahşap atölyeleri, yılda ortalama 600 masa, 300 bank ve 20 kameriye üretebiliyor. Yüzde 80\'e varan oranlarda tasarruf sağlayan tesislerde ayrıca, belediyenin idari binaları için mobilya üretiminin yanı sıra okul, cami, sağlık ocakları ve parklar gibi tüm kamusal alanlarda bulunan kent mobilyalarının tamir bakım ve onarımı yapılıyor. İhtiyaç duyulan kent mobilyaları dışarıdan satın almak yerine kendi ahşap ve metal atölyelerinde üretim yapan Döşemealtı Belediyesi, parke ve bordür taşlarının paletlerini de yine ahşap atölyesinden çıkarıyor.

Görüntü Dökümü

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Atölyeden genel görüntü

Atölyede ki çalışmalar dan detay görüntü

Başkandan detay görüntü

Başkanla röp

338 MB /// 03.00\"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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6)NİZİP\'TE, 7 KİLO ESRARA 3 GÖZALTI

GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, polisin düzenlediği operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri, Diyarbakır’dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İlçe girişinde uygulama noktası oluşturan polis, şüpheli gördüğü araçları durdurarak arayıp, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polislerin şüphelenerek ilçe girişinde durdurduğu Y.K. yönetimindeki otomobilde yapılan aramada, akaryakıt deposuna gizlenmiş 7 kilo esrar ele geçirildi. Otomobildeki esrara el koyan polis, sürücü Y.K. ile yanında bulunan R.A. ve A.K.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Durdurulan araç

- Polisin araçta arama yapması

- Depodaki esrarın çıkarılması

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görünütler

(Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB



