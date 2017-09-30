DHA YURT BÜLTENİ-8

1)DOĞUBAYAZIT ŞEHİTLERİ UĞURLANDI

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2\'si uzman çavuş 2\'si güvenlik korucusu için Ağrı\'da tören düzenlendi. Memleketlerine uğurlanan şehitlerin töreninde gözyaşları sel oldu. Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışmada 10 terörist de öldürüldü. Şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Polat (33), Uzman Çavuş Ramazan Bağlan (27) ile güvenlik korucusu Yunus Budak (41) ve Cemil Budak (39) için bugün Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elvan, Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdüğrü Kenan Yıldız ve şehit yakınları katıldı. Amca çocukları olan şehit korucularının yakınları ile Mehmet Bolat\'ın 38 gün önce evlendiği eşi Leyla Bolat güçlükle ayakta durabildi. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dualarla evli bir çocuk babası olan Ramazan Bağlan\'ın cezanesi memleketi Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa ilçesine, Mehmet Bolat\'ın naaşı ise Adana\'nın Kozan ilçesine askeri uçakla gönderildi. Güvenlik korucuları evli 5 çocuk babası Cemal Budak ile evli 2 çocuk babası Yunus Budak\'ın cenazeleri de toprağa verilmek üzere Doğubayazıt ilçesine bağlı Çatalipaşa Köyüne uğurlandı.

GÖRÜTÜ GEÇİLDİ

AĞRI/DHA

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2)ŞEHİDİN KIZI, BABASINI BORDO BERESİYLE UĞURLADI

Şehit olan Uzman Çavuş Yahya Acar, helallik alındığı baba ocağının ardından getirildiği Havza İlçesi merkezinde bulunan Kevser Cami’nde, öğle namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Genel Başkan yardımcıları Oktay Öztürk ve Mehmet Günal, 5’inci Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Erbakan, Samsun Valisi Osman Kaymak, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde şehit Yahya Acar\'ın kızı İlkim, babasının bordo beresini taktı. Tabutunun başında babasının fotoğrafına bakan İlkim, “Babacım, seni çok seviyorum. Seni çok özleyeceğimö dedi. Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı’nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Yahya Acar, düzenlenen askeri geçidin ardından Mısmılağaç Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Camiden detay

-Şehitin Kızı ve yakınlarının tabuta sarılması

-Cenaze namazının kılınması

-şehitin omuzlarda taşınması

-Şehitin top aracına konuşması

-Diğer detaylar

(Süre : 07.18 dk) - (Boyut: 234 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/HAVZA(Samsun), (DHA)

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3)BAKAN EROĞLU: BİZE VERMEDİKLERİ SİLAHLARI BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTLERİNE VERİYORLAR

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, \"Bize vermedikleri silahları, paramızla verilmeyen silahları maalesef Suriye\'de, Kuzey Irak\'ta bölücü terör örgütlerine veriyorlar. Bundan da şu anlaşılıyor ki bize bizden başka dost yok\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'ın Şuhut İlçesi\'nde partisinin 6\'ncı İlçe Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kongreye Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve partililer katıldı. Belediye Düğün Salonu\'nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Gültekin Özdemir ve listesi oylandı.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEREKLİ CEVAP VERİLECEKTİR\"

Kongrede konuşan Bakan Veysel Eroğlu, Ak Parti hükümetinin Şuhut, Afyonkarahisar ve ülke genelindeki yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Türkiye\'nin ayakta kalmasının ve güçlü olmasının sadece ülkede yaşayan 80 milyon için değil gönül coğrafyasındaki ülkeler ve insanlar için önemli olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, \"Şehitlerimiz var ancak PKK, PYD ve DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine gerekli cevap verilecektir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti her zamankinden daha güçlüdür. Kendi silahlarımızı yapıyoruz, özellikle helikopterlerimizi, silahlı insansız hava araçlarımızı, kendi tanklarımız ve toplarımızı yapıyoruz. Dünyanın en gelişmiş deniz harp gemilerini indiriyoruz. Artık eskisi gibi değil belki eskiden olsa bize silah dahi vermeyeceklerdi. Ama çok enteresan dikkati çeken bir husus var, bize vermedikleri silahları, paramızla verilmeyen silahları maalesef Suriye\'de, Kuzey Irak\'ta bölücü terör örgütlerine veriyorlar. Bundan da şu anlaşılıyor ki bize bizden başka dost yok. Gönül coğrafyamızdaki bütün insanların beklentisi Türkiye\'den. Türkiye\'den bekliyorlar dolayısıyla son kale Türkiye. Bu yüzden birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha fazla pekiştirmemiz lazım. Daha da geliştirelim ki Türkiye\'nin çevresi bir çemberle çevrelenmek isteniyor. Bunlara karşı dimdik ayakta duralım ve gereğini yapalım. Çünkü sadece Türkiye\'deki 80 milyon değil şu anda gönül coğrafyamızdaki bütün insanlar Türkiye\'ye bakıyor. Sudan\'da, Arakan\'da, Filistin\'de, Gazze\'de, Suriye\'de, Irak\'ta, Bosna- Hersek\'te, Türkiye\'ye dua ediyorlar. Neden? Çünkü Türkiye ayakta kalırsa gönül coğrafyamız ayakta kalır. Dolayısı ile bunun şuurunda olarak daha fazla çalışmalıyız\" dedi.

\"AVRUPA \'BİZİ KURTARIN\' DİYE YALVARACAK\"

Ak Parti\'nin iktidara geldiği dönemdeki ekonomik durumdan bahseden ve sonrasında paradan 6 sıfır atılması gibi yapılan ekonomik hamleleri anlatan Bakan Eroğlu, \"Hazinenin Merkez Bankası tımtıkırdı. Allah\'a şükür Merkez Bankası\'nı dövizle doldurduk. Dahası var. Biliyorsunuz 2008- 2009 yıllarında dünyada büyük kriz oldu. Ama dünya liderimiz Cumhurbaşkanı ne dedi, \'Türkiye\'den kriz teğet bile geçmeyecek\' dedi, öyle oldu mu? Şimdi Avrupa bizi almak istemiyor. Ama inanın bu kalkınmayla belki 10- 15 yıl sonra Avrupa \'ama gelin bizi kurtarın\' diye yalvaracağına inanıyorum. Bakın bunun için ne yapacağız? Çok çalışacağız, birlikte büyük hedeflere mührümüzü vuracağız. Çünkü bu güç bu millette var. Bu şuur, bu inanç var. Bu kararlılık var. Dolayısı ile ben milletimize inanıyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Eroğlu\'nun gelişi

- Salona girişi

- Salondan detaylar

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Salondan detaylar

(HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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4)BM’DEN, SURİYE’YE 9 AYDA 2 BİN 775 TIR YARDIM GİTTİ

BİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından Suriye\'nin İldib kenti ve kırsalında yaşayan sivil halka, 9 ayda 2 bin 775 TIR insani yardım gönderildi.

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karayolu üzerinde bulunan depolarına getirilen insani yardım malzemesi buradan da yüklenen TIR\'larla Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan çıkış yapıyor. 9 ayda geçiş yapan toplam 2 bin 775 TIR dolusu yardım malzemesi Suriye\'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı\'na ulaştırıldı. Malzemeler daha sonra bölgede bulunan sivil halka dağıtılıyor.

İDLİB NÜFUSU 4\'E KATLANDI

İç savaşın başlamasından bu yana 800 bin nüfusu bulunan İdlib kentindeki yaşayanların sayısı 4 kat artarak 3 milyon 200 bine ulaştı. Tüm yardımlar, Türkiye sınırına yakın olması nedeniyle güvenli koridor olarak dikkat çeken Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan ulaştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Cilvegözü Gümrük Kapısı tabelası

- Gümrük kapısı önünde duran askeri araç

- BM yardım tırları Cilvegözü’ne gelirken

- Gümrük kapısından giriş yaparken

SÜRE:1’42\" BOYUT: 54 MB

Haber/Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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5)TURHAL’DAKİ CİNAYETİN ZANLISI \'NAMUSUMU TEMİZLEDİM\' DEDİ

TOKAT\'ın Turhal İlçesi\'nde 26 yaşındaki Dursuniye Tunç\'u bıçaklayarak öldürüp, 50 yaşındaki Gülcihan Köçer\'i de yaraladıktan sonra evi ateşe verip kaçan İlhan D. adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye çıkarılırken, \"Namusumu temizledim\" dedi.Olay, dün öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi, Çamlıbel Sokak\'ta meydana geldi. Evde yaşayanlardan Dursuniye Tunç\'un eski eşi Alaattin D.\'nin kardeşi olduğu öğrenilen İlhan D. girdiği evde, Gülcihan Köçer ile işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan oğlu Engin Köçer\'in nikahsız eşi Dursuniye Tunç\'a saldırıp, bıçakla yaraladı. Saldırgan daha Dursuniye Tunç\'un üzerine ve eve benzin döküp, ateşe vererek kaçtı. Yaralanan Gülcihan Köçer, Dursuniye Tunç\'u üst kattan sürükleyerek binanın dışına çıkarıp, yardım istedi. Yardıma koşan komşuları da eve girip, Dursuniye Tunç\'un 4 aylık kız bebeğini kurtardı. Yaralı dışarı çıkarılan Dursuniye Tunç olay yerinde yaşamını yitirirken, Gülcihan Köçer ve 4 aylık bebek ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bir kişinin evden kaçarken görülmesi üzerine araştırma başlatıldı. araştırmalar doğrultusunda İlhan D. ilçe merkezinde gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti kabul etmeyen İlhan D., sonrasında itirafta bulundu. Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İlhan D. polis eşliğinde götürülürken basın mensuplarının \'Neden yaptınız\' sorusu üzerine \"Namusumu temizledim\" sözleriyle karşılık verdi. Şüphelinin polise verdiği ifadede Dursuniye Tunç\'u ağabeyi Alaattin D.\'yi terk edip Engin Köçer ile birlikte yaşamaya başlaması nedeni ile öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Adliyedeki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntü

-Şüphelinin görüntüsü

-\'Namusumu temizledim\' sözleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TURHAL (Tokat), (DHA)

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6)MANAVGAT\'TA \'SOKAKTA HAYAT VAR\'

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde belediye tarafından gerçekleştirilen \'Sokakta hayat var\' etkinliği Suzan Kardeş konseriyle başladı.

Manavgat Belediyesi tarafından Gülveren ve Mithatpaşa caddelerinde yapılan üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından \'Sokakta hayat var\' etkinliği gerçekleştirildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Esnaf Odası Başkanı Hasan Çelik, oda başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşın katıldığı etkinlikte otellerin animasyon ekipleri de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından başlayan etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat\'ı kent haline getirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Özellikle esnafın ilçeye turist gelmediğinden yakındığını hatırlatan Başkan Sözen, turistin gelmesi amacıyla cazibe merkezi oluşturmaya çalıştıklarını, bu cazibe merkezlerinin sadece turistler için değil, vatandaş için de önemli olduğunu belirtti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından etkinliğe katılanlar kortej gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Perşembe pazarında Suzan Kardeş konser verdi. Suzan Kardeş, söylediği hareketli Balkan türküleriyle konsere gelenleri coşturdu.

Görüntü Dökümü

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Etkinlikten görüntüler

Şükrü Sözen\'in konuşması

Kurdele kesilmesi

Kortej

Konserden görüntüler

03:00 - 95 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA



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7)ÇANAKKALE CHP\'DE DELEGE SEÇİMİ İPTAL EDİLDİ

ÇANAKKALE\'nin İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki CHP delege seçimlerinde sandık görevlisi A.S.\'nin, oy sandığına 3 kez oy atması, kameralara yansıdı. Tepki çeken seçim iptal edilirken, A.S. partiden istifa etti.

CHP\'nin İsmetpaşa Mahallesi delege seçimleri, 17 Eylül Pazar günü bir kahvehanede gerçekleştirildi. \'Mavi\' ve \'Beyaz\' listenin yarıştığı delege seçimlerinde 639 üyeden 520\'si oy kullandı. Delege seçimlerinden 4 gün sonra CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan sandık görevlisi A.S.\'nin 3 kez sandığa oy atma görüntülerinin ortaya çıkması, partide tepki topladı.

SEÇİM İPTAL EDİLDİ, PARTİDEN İSTİFA ETTİ

Mavi listenin 330 oy alarak kazandığı delege seçimlerinde \'Beyaz\' liste 190 oy almıştı. CHP Merkez İlçe Yönetimi, görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, seçim şartlarının oluşmadığını gösteren bilgi ve bulgular olduğu gerekçesiyle, İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerini iptal etti. Yaşanan oy skandalının ardından CHP Merkez İlçe Yönetimi acil olarak toplantıya çağırıldı. Delege seçimlerinde sandığa 3 kez oy atması görüntüleri ortaya çıkan A.S.\'nin partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi için yapılması planlanan toplantıya dakikalar kala, bu kişi partiden istifa etti.

\"PARTİ BU TÜR İNSANLARI ASLA İÇİNDE BARINDIRMAZ\"

CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder, İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde 3 kez oy kullanılması görüntülerini değerlendirdi. Nejat Önder, parti içi seçimlerin başladığı dönemde olduklarını belirterek, \"17 Eylül\'de İsmetpaşa Mahallesi\'nde yapılan delege seçimlerinden 4 gün sonra uygunsuz bir görüntü yayınlandı. Bu görüntülerde A.S. isimli Merkez İlçe yöneticisinin, uygunsuz bir hareketi ve oy sandığına oy attığı gözlemleniyor. Ardından da Merkez İlçe Başkanlığımızın, görüntülerin yayınlandığı gecenin ardından toplanarak ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağı akşam, A.S. isimli arkadaşımız istifa ederek, bu işi sonlandırdı. Bununla ilgili örgütlerin herhangi bir bağı, herhangi bir ilişkisi yoktur. Zaten bu anlayışların bizim partimizde de yeri olmaz. İşin özüne bakarsak bu parti içi bir mesele olarak kendi değerlendireceğimiz konuydu, ama siyasi terbiyeyle bağdaşmayan bir hareket oldu. Yapılan bu hareket doğru bir hareket değil. Onu onaylamıyorum ama parti ahlakı taşıyan insanların da bunu parti içinde çözmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Zaten parti bu tür insanları asla içinde barındırmaz\" dedi.

CHP İl Başkanı Nejat Önder, İsmetpaşa Mahallesi\'nde yeni bir delege seçimi yapılmayacağını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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- İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde oy sandığına 3 kez imzasız geçersiz oy atan A.S\'nin kamera görüntüleri

- İl Başkanı Nejat Önder ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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8)SANDIKLI\'DA BİLARDO TURNUVASI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde üç gün sürecek bilardo turnuvası başladı.

Çakır Mahallesi Hamam Sokak\'ta bulunan Mekan Bilardo Salonu\'nda bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen bilardo turnuvasına Isparta, Burdur ve Antalya\'dan 60 yarışmacı katıldı. Yarın sona erecek turnuvada 1, 2, 3 ve 4\'üncü olan yarışmacılara kupa ve ödülleri verilecek. Turnuvayı 5, 6, 7 ve 8\'inci sırada tamamlayan yarışmacılardan ise katılım ücreti alınmayacak.

Turnuvayı düzenleyen İsa Adıgüzel, turnuvanın geleneksel hale geldiğini belirterek, amaçlarının bilardoyu sevdirmek ve yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Bilardo oynayan sporcular genel

- Bilardo oynayan sporcular yakın çekim

- Bilardo oynayan sporcu ve izleyiciler genel

52.8 MB /// 01.39

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)



