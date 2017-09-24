DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ŞEHİT ASKERİ, 2 BİN NÜFUSLU BELDEDE 10 BİN KİŞİ UĞURLADI



HAKKARİ\'de Tekeli Üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'tan düzenlediği saldırıda şehit olan sözleşmeli er 25 yaşındaki Sercan Fidan\'ın cenazesi, memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi\'ne bağlı 2 bin nüfuslu Küplü Beldesi\'nde 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Sercan Fidan\'ın annesi ve kız arkadaşı, Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nin Tekeli Köyü\'nde bulunan 2 bin 867 rakımlı üs bölgesine PKK\'lı teröristler Kuzey Irak tarafından havan, roket ve doçkalı düzenlediği saldırıda sözleşmeli er Sercan Fidan ile 1 sivil işçi şehit oldu. Sözleşmeli er Sercan Fidan\'ın şehit olduğu haberi, memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi Küplü Beldesi\'ndeki baba ocağına ateş düşürdü. Dün gece Van\'dan özel uçakla Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'ne getirilen şehit sözleşmeli er Sercan Fidan\'ın cenazesi karayoluyla memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi\'ne bağlı Küplü Beldesi\'ne getirildi.

Belde meydanında şehit Sercan Fidan\'ın annesi Zeynep, babası Refik Fidan, kardeşleri ve evlenme hazırlığı yaptığı kız arkadaşı Tuğba Selen, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tuğba Selen, gözyaşları içerisinde, \"Neden bıraktın beni Sercan\'ım?\" dedi. Anne Zeynep Fidan ise \"Bıraktın gittin beni yavrum, Sercan\'ım\" diye gözyaşı döktü.

Bu arada tabut başına gelen şehidin bir kuzeni, \"Kanın yerde yerde kalmayacak\" diye bağırdı.

TÖRENE 10 BİN KİŞİ KATILDI

Şehit Sercan Fidan\'ın cenazesine Edirne Vali Vekili Engin Durmaz, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve Okan Gaytancıloğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çevre belediye başkanları ve Edirne\'nin yanı sıra çevre illerden otobüslerle yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şehit Sercan Fidan\'ın cenazesi öğle namazında belde meydanında kılındı. Namazı Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm kıldırırken, dualar eşliğinde askerin omuzlarına aldığı Sercan Fidan\'ın tabutu cenaze araca kadar tekbirlerle taşındı.

Şehit ailesi ve yakınları mezarlığa giden araçtaki tabuttan elini çekmedi. Şehit sözleşmeli er Sercan Fidan\'ı son yolcuğuna 2 bin nüfuslu beldede dev Türk bayrağı açan yaklaşık 10 bin kişi uğurladı. Fidan, belde mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/MERİÇ (Edirne), (DHA)

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2)TÜRKİYE\'NİN KONUŞTUĞU MADENCİLER: BU KEZ İYİ BİR ŞEYLE GÜNDEME GELDİK



ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde kömür karası iş elbiseleriyle bindikeri halk otobüsünde \'Koltuklar kirlenmesin\' diye ayakta yolculuk ederek Türkiye\'nin gündemine oturan maden işçileri, \"Biz hep acıyla gündeme gelirdik. Bu sefer iyi bir şey ile gündeme geldik. Bu da bizi mutlu etti\" diye konuştu. İşçileri otobüse alarak koltuklarda oturmalarını isteyen şoförün onlardan ücret de almadığı ortaya çıktı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü\'ndeki maden ocağında çalışan 6 işçi, önceki gün iş çıkışında kullandıkları asansör arızalı olduğu için müesseseye bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü maden ocağından çıktı. Madenciler, Gelik\'ten çalıştıkları Kilimli\'deki müesseseye gitmek için halk otobüsüne bindi. Üzerlerinde yer altında çalıştıkları kömür karası iş elbiseleri bulunan işçiler, otobüs şoförü Ogün Bahar\'ın ısrarına rağmen koltuklar kirlenmesin diye oturmayarak ayakta gitti. Otobüsteki bir yolcunun çekip sosyal medyada paylaştığı, işçilerin, Gelik\'ten çalıştıkları kuruma kadar yaklaşık 5 kilometre aykata yolculuk yaptığını gösteren fotoğraf ilgi gördü. Otobüsün güvenlik kamerasına da ayakta dururken yansıyan işçilerin davranışı bir anda herkesin takdirini kazandı.

İŞÇİLER KONUŞTU

Otobüste ayakta yolculuk yapan işçilerden 10 yıllık madenciler 38 yaşındaki Sabahattin Akkoç, 37 yaşındaki Turgay İnam, 31 yalındaki Gökhan Onur ve 36 yaşındaki Koray Karabacak, DHA\'ya konuştu. Sabahattin Akkoç, maden ocağında yer üstüne çıktıkları asansör arızlaandığı için Gelik\'ten çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Yolda yürürken otobüs şoförü durdu bizi aldı. Şoför arkadaş \'Oturun\' dedi. Ama biz oturmadık koltuklar kirlenmesin diye. Öyle yolculuk yaptık. O da gündem oldu. Biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Koltuklar kirlenmesin diye oturmadık. Otobüs şoförü ücret de almadı. Güzergahı olmamasına rağmen müessese önüne kadar bıraktı bizi. Görüntüleri görünce ben de çok duygulandım. Tepkiler çok iyiydi. Sosyal medya hep bizi konuştu. Biz hep acıyla gündeme gelirdik. Bu sefer iyi bir şey ile gündeme geldik. Bu da bizi mutlu etti.\"

\'ÜSTÜMÜZ PİS BİNEBİLİR MİYİZ?\' DEDİK

Turgay İnam da aldıkları tepkilerden mutluluk duyduğunu anlatırken, \"Otobüs şoförüne \'Üstümüz pis, binebilir miyiz?\' dedik. O da \'Ne demek ağabey binin tabii ki\' dedi. \'Biz de madenci çocuğuyuz\' dedi. \'Ücret verelim\' dedik kabul etmedi. Biz sohbet ederek yolculuk ettik. O da sağolsun güzergahı olmadığı halde bizi Karadon\'a kadar bıraktı. Görüntüleri izledik. Bu kadar gündem olacağını düşünmedik. Madencilerin kazayla değil de bu şekilde bir olayla gündeme gelmesi bütün madencileri mutlu etti\" dedi.

Diğer işçiler Koray Karabacak ve Gökhan Onur da otobüs şoförünün istikameti olmadığı halde kendilerini müessese önüne kadar bıraktığını, madenciye verilen değeri görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Madencilerle röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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3)ARHAVİ\'DE SELİN HASARI BÜYÜK

Artvin\'in Arhavi İlçesi\'nde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurun sele dönüştü. Kapisre deresinin taşması sonucu mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı. Arhavi\'de günün ilk ışıkları ile birlikte hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre 285 iş yeri ile 125 konut selden etkilenerek hasar gördü. İlçede 1 okul, 1 cami ve Halk Eğitim Merkezi\'de sel sularından etkilendi. İçme suyunun kesildiği, enerji nakil hatlarının zarar gördüğü ilçede bazı mahalle ve köy yolları da heyelanlar sonucu ulaşıma kapandı. Arhavi Belediyesi ile çevre ilçelerin belediyelerinin gönderdiği araçlarla yol açma ve temizlik çalışması başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKAN TEPKİLİ: ÖLÇÜLDÜ, BİÇİLDİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLEMEDİ

Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, şiddetli yağmurun sele dönüştüğü Arhavi\'de hasarın büyük boyutlarda olduğunu belirterek yağmur gelmeden aldıkları önlemlerle hasarın daha da büyük boyutlara ulaşmasının önlendiğini açıkladı. Bölgede lokal ve şiddetli yağmurlarla taşan derelerin artık yataklarına sığmadığını ifade eden Hekimoğlu, şöyle dedi:

\"Bu dere yatakları tamamen yetersiz. Komşu iki ilçede hiçbir şey yokken yağmur sadece bizi vurdu. Bu seller kaderimiz oldu. Daha öncede benzer sellere maruz kalmıştık. Karayolları ve DSİ ile sellere karşı planlama yaptık ve projeler hazırladık. DSİ ve Karayolları ile bu afetin önüne geçilerek çözümleri ürettik.Karayolları denize dik açılan yağmur suyu deşarjlarının ihalesini yaptı ama ihale prosedürleri nedeniyle iş başlamadı. Karayolları kısmen kendisi çalıştı ama ihaleler yapılmasına rağmen iş başlamayınca kalıcı çözüm alınamadı. DSİ Bölge Müdürlüğünün yaptığı taşkın önleme proje ihalesi rakip firmanın itirazı nedeniyle başlamadı. Yeni havza planlamaları yapıldı Ölçüldü, biçildi ama tedbirler hayata geçirilemedi. Bu tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor\"

Görüntü Dökümü

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-Gece sel baskınlarından detaylar

Belediye başkanının vali ile sel hasarlarını incelemesi

Sel detayları

Temizlik detaylasrı

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR ARTVİN-DHA

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4)TARİHE BÜYÜK AYIP

Anadolu\'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan ve Selçuklu Dönemine ait birçok eseri barındıran Kayseri\'de tarihi kümbetlere sprey boya ile yazılan yazılar vatandaşların tepkisine neden oldu. Merkez Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Serçeönü Mahallesi\'nde bulunan 1363 yılında yapılan Ulu Hatun Türbesi, 12 Yüzyıl\'a ait Hacı Çavlı kümbetleri dış kısmı gençlerin ve aşıkların yazı alanı oldu. Kapı ve Selçuklu motiflerinin yer aldığı kümbet üzerine sprey ile yazılan yazılar, çevre sakinlerinin tepkisine neden olurken, mahalle sakinleri tarihi yapılara saygısızlık yapan kişilerin yakalanması ve cezalandırmasını istedi. Semt sakinlerinden Mustafa Aslan, bölgedeki tarihi eserlerin kaderine terk edildiğini belirterek şöyle dedi:

\"Kültürel miras olan bu tarihi yapılan üzerine futbol kulüplerinin, sevgililerin isimlerinin yazılması doğru değildir. Avrupa ülkelerinde hatta Ortadoğu ülkelerinde bile tarihi eserlere sahip çıkılırken, Kayseri\'de kaderine terk edilmesi doğru değildir.\"

Görüntü Dökümü

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- Spreyle yazılan tarihi kümbetlerden görüntü

- Kümbetler detay

Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA

1 Dosya 2 dakika, 04 saniye- 66 MB

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5)SURİYELİ ÇOCUKLARA POLİS SAHİP ÇIKTI

ADANA\'da anneleri tarafından yalnız bırakılan Suriyeli 4 kardeşe, polis sahip çıktı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Halep\'ten Adana\'ya gelen 4 çocuklu Suriyeli Elşaban Ailesi merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Bey Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı bir evin zemin katına yerleşti. Burada yaşamaya başlayan anne Nur ve baba Ahmet Elşaban, günlük işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya başladı. Bu sabah saatlerinde anne Nur, eşinin işe gitmesinin ardından 4 çocuğunu bırakıp evden ayrıldı. Acıkıp, pencereye çıkan çocukların ağlaması üzerine yoldan geçen vatandaşlar polisi aradı. Eve gelen polis ekibi, kapıyı açarak gün boyu yemek yemeyen kardeşlerin yardımına koştu. Civardaki marketten çocuklar için bisküvi ve içecek alan görevliler, 4 kardeşin karnını doyurdu. Bir polis ise evin mutfağına girerek bulduğu kaplarda çocuklara süt doldurdu.

MAHALLELİ GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Olayın duyulmasının ardından, toplanan mahalle sakinleri, çocukları evlerine götürmeyi teklif etti. Çocukların perişan halini gören bazı kadınlar da gözyaşlarını tutamadı. İsimlerinin Hasan (11), Muhammet (2), Hasne (7), Sıdra (10), olduğu belirtilen kardeşler daha sonra eve gelen Çocuk Şube ekibine teslim edildi. Çalışan baba Ahmed\'e ise telefonla ulaşıldı. Evden çıkarılan kardeşler, ekip otosuna bindirilmek istedikleri sırada ağlamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise gözyaşı döken çocuklara, \'Üzülmeyin, bu polislerden size zarar gelmez. Onlar size yardım edecek\' dedi. Suriyeli çocuklar, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yalnız bırakılan çocukların pencere ve kapılarda beklerken görüntüleri

- Kapı önündeki çocukların ağlaması

- Suriyeli küçük çocuğun detay görüntüleri

- Pencere önünde bekleyen çocuğun arapça konuşması

- Çocukların evin içinde görüntüsü

- Cips yiyen küçük çocuğun görüntüsü

- Polisin çocuklara mutfakta sütlü gevrek hazırlaması

- Tabaklarla çocuklara vermesi

- Detay görüntü

- Evin içindeki eşyalardan görüntü

- Mahalle sakini iki kadının pencere önünde bekleyen çocuklara bakması

- Bir kadının ağlaması ve konuşması

- Diğer kadının \'Acı verici. Eğer sahibi yoksa biz o küçük çocuğu alırız\' demesi

- Polislerin çocukları evden çıkarıp polis aracına bindirmesi

- Çocukların ağlayarak arapça konuşması

- Polis aracının gidişi

SÜRE:04\'04\" BOYUT:248 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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6)KAYSERİ\'DE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

Kayseri\'de, polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı operasyonda 4 şüpheli yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik olarak yaptığı çalışmalarda A.G. (31), M.A. (25), M.D. (32) ve Y.A.\'yı (23) yakaladı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında toplam 2 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları delillendirilen A.G. ve M.D. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Uyuşturucu tacirlerinin Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

1 Dosya 1 dakika 36 saniye / 51 MB

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