DHA YURT BÜLTENİ-8

1)DENİZLİ\'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü terör operasyonlarında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada Denizlili uzman çavuş 25 yaşındaki Muhammet Arıkan, şehit oldu. Üç yıl önce evlendiği öğrenilen Arıkan\'ın şehit haberi, Çal\'ın Bayıralan Mahallesi\'nde oturan ailesini yasa boğdu. Terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonun sürdüğü Nusaybin İlçesi Çalıköyü Mahallesi\'nde, bir grup PKK\'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Denizlili Uzman Çavuş Muhammet Arıkan şehit düştü. Dört çocuklu ailenin üçüncü evladı olan Muhammet Arıkan\'ın şehadet haberini baba İbrahim Arıkan, ortaokula başlayan küçük oğlunu okula getirdiği Denizli\'de öğrendi. Çal\'ın Bayıralan Mahallesi\'nde çobanlık yapan İbrahim Bayıralan, acı haberi alır almaz mahallesine döndü.

Üç yıl önce Ümmü Arıkan\'la evlendiği öğrenilen Muhammet Arıkan\'ın şehit haberini ailesine; Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, MHP\'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Baykal verdi. Acı haberi keçi otlatırken haber aldığı öğrenilen anne 45 yaşındaki Hatice Arıkan ve şehidin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık ekipleri başta anne Hatice Arıkan olmak üzere fenalaşan şehit yakınlarına sakinleştirici iğne yaptı.İki katlı betonerme ve müstakil olan şehit evine Türk bayrağı asıldı. Haberi öğrenen Denizlililer, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehidin üçü erkek, 1 kız, toplam dört kardeş olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Aileye haber vermeye ambulansla verilmesi

- Şehit yakınları

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamra: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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2)PKK\'NIN ŞEHİT ETTİĞİ NECMETTİN ÖĞRETMENİN OKULUNDA HÜZÜNLÜ DERS BAŞI

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nden memleketi Gümüşhane\'ye giderken PKK\'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın görev yaptığı okuldaki öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılına hüzünle başladı.Siverek\'in Çiftçibaşı Mahallesi\'nde öğretmenlik görevini yapan ve yaz tatilinde memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz\'ın adı, görev yaptığı okula verilmişti. Yılmaz\'ın şehit edilmesinin ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı.

Okulda bu sabah 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle tören düzenlendi. İlkokulda düzenlenen törende; öğrenciler şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce gönderilen kitaplar, yeni atanan sınıf öğretmeni Ali Canpolat tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Geçen yıl Çubuklu İlkokulu\'nda görev yaptığını söyleyen Canpolat, \"Acı bir durum, kendisi arkadaşımdı. Sürekli görüşüyorduk, bilmediğim konuları kendisini arayarak bilgi alırdım. Sürekli gidip gelirdik, iletişim halinde idik. İkinci dönem ilçe merkezine taşındığı için sık görüşemedik. Sabah okula geldiğimde çok büyük bir acı his ettim, Necmettin hocamızı unutmayacağız, yerini doldurmaya çalışacağız. Öğrencilerine iyi bakmaya gayret göstereceğiz\" dedi.

Necmettin öğretmeni unutmadıkları söyleyen öğrenciler ise, öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Okuldan genel ve detaylar

- Öğrenciler ve öğretmen

- Saygı duruşu, İstiklal Marşı

- Öğrencilerin sınıfa girmesi

- Kitapların dağıtılması

- Sınıftaki öğrencilerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 878 MB

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3)ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENİN EVİNDE HÜZÜN

TUNCELİ’de PKK’lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın Gümüşhane\'nin Torul İlçesi’ndeki köyünde hüzün hakim. Şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz, yeni eğitim-öğretim döneminde oğlunun mezarına giderek dua etti, saldırganların idam edilmesini istedi.Şanlıurfa\'dan memleketi Gümüşhane\'ye gelirken Tunceli\'de terör örgütü mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz\'ın ailesi, yas tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla acısı ikiye katlanan şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz, 8 aylık öğretmenken şehit edilen oğlunun mezarını ziyaret ederek, öğrencilerin Necmettin gibi öğretmen olmalarını istedi.

‘ÇOCUĞUM DÖRT DÖRTLÜKTÜ’

Şehit öğretmen Yılmaz’ın kabri başında dua eden acılı anne Gülay Yılmaz, çocuğunun dört dörtlük birisi olduğunu anlatırken “Duygularımız çok ama dermanımız yok. Tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim çocuğum hiçbir zaman ihanet etmedi. Benim çocuğum onların dilini bilmediği halde öğretmeye çalıştı. Benim çocuğumu orada sürekli dışladılar. Neden dışladılar? Benim çocuğum ne yaptı? Ne istediler çocuğumdan ? Benim çocuğum dört dörtlük bir çocuktu. Kendisi gibi orada öğrencilerin Necmettin öğretmen olmasını istediö dedi.

‘HER ÖĞRETMEN OKULUNA GİTTİ BİZ İSE MEZARINA GELDİK’

Her öğretmenin yeni eğitim- öğretin döneminde okuluna gittiğini ancak kendilerinin ise şehit çocuklarının mezarına gittiklerini anlatan Yılmaz, “Ben de bugün isterdim oğlum gitsin oraya yine öğrencilerine ders versin bir şeyler öğretsin. Gitsin oraya açsın bayrağını onlara ‘Günaydın’ desin, onlara İstiklal Marşı’nı öğretsin. Onların derslerine girmesini yine isterdim. Ama olmadı. Tek dileğim o saldırganları kahrı perişan eylesin Allah. Benim çocuğum oraya onların çocuklarını öğretmek için gitti. Hıyanet için gitmedi. Ama onlar insanlıktan bilmediler. Her öğretmen okuluna gitti, bende bak benim evladımın mezarının başına geldim. Buna yazık değil mi? Annesine, babasına ailesine yazık değil mi? Biz istemez miydik gitse Necmettin de onların çocuklarına bir kelime öğretsin. Herkes çocuğunun valizini hazırladı selametledi gönderdi ama biz mezarına geldikö diye konuştu.

‘ÖYLE KİŞİLERİN İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM’

Çocuğunun kesinlikle bir haksızlığı olmadığını da dile getiren Gülay Yılmaz “Bizim içimiz yanıyor. Eğer çocuğumuzun haksız bir yönü varsa herkes ettiğini bulsun. Ama benim çocuğum asla bir haksızlığı olmadı, yapmadı. Bakın yeğeni Kübra amcasının mezarına geldi ama amcasına ona ‘Kübiş’ diyemedi. Çok severdi onu. Bizim boynumuzu bükük koydular. Allah devletimizi var eylesin. Devlet aradı, elinden geleni yaptı. Teşekkür ederim devletimize. Benim Cumhurbaşkanı ve Başbakanımdan en çok istediğim; o ihanetleri bulup da onlardan benim evladımın öcünü almak. Eğer gerekiyorsa öyle kişilerin idam edilmesini istiyorumö diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit öğretmen Necmetin Yılmaz’ın kız kardeşi Hayrunisa Yılmaz da ağabeyinin kabri başında Kuran okurken, şehit öğretmenin 2 yaşındaki yeğeni Kübra Yılmaz ise amcası için dua etti.

Görüntü Dökümü

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Mezar ziyareti

Anne Gülay Yılmaz konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO-GÜMÜŞHANE/DHA

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4)AYBÜKE ÖĞRETMENİN BABASI: ALLAH HERKESE KAZASIZ BELASIZ EĞİTİM NASİP ETSİN

BATMAN\'ın Kozluk İlçesi\'nde geçen yıl 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın babası Sadık Yalçın, \"Allah herkese hayırlı uğurlu eğitim, öğretim, kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin\" dedi.Kozluk\'ta belediye başkanının aracına yönelik saldırıda araçla olay yerinden geçerken şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın ailesi, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\'nü kazanan oğulları 18 yaşındaki Atıf Aybars Yalçın\'ın eğitimi için Karabük\'ün Safranbolu İlçesi\'ne taşındı. Yalçın ailesi, kızları Şenay Aybüke Yalçın\'ın adı verilen Batman\'daki Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine, taşınma işlemleri nedeniyle gidemedi.

Baba emekli memur Sadık Yalçın, yeni eğitim öğetim yılı başlarken acılarının hala taze olduğunu söyledi. Evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Sadık Yalçın, \"Allah kimsenin başına vermesin. Bir evladın 20 sene gözünün içine bakıyosunuz. Elinizde gül gibi koklayarak, severek büyütüyosunuz. Ama hain bir kurşunla, bir eşkiyanın namuzsuzluğuna kurban gidiyor. Allah kimsenin başına vermesin. Acısı büyük. Siyasi irade, muhalefet partisi liderleri, sosyal toplum kuruluşu temsilcileri zaman zaman geliyorlar, arıyorlar, soruyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Acımızı hafifletiyorlar\" dedi.

Batman\'da kızınının adının verildiği Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde yeni eğitim öğretim yılı açılışına gidemediklerini, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Sadık Yalçın, \"Bu yeni eğitim ve öğretim yılında okula davet edildik. Fakat ev taşımamız ve işlerimizin yoğunluğu nedeniyle gidemedik. Hepsinden özür diliyoruz, kusura bakmasınlar. Şu anda Safranbolu\'ya taşınmış bulunmaktayım. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize, ülkemizin insanlarına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah herkese hayırlı uğurlu eğitim, öğretim, kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sadık Yalçın\'ın açıklaması

Süre:(01.17) Boyutu:(40 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Maçka\'da ders zili Eren’siz çaldı (EK)

5)ARKADAŞLARI KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül okul arkadaşları ve öğretmeni tarafından mezarı başında anıldı. Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yeni eğitim-öğretim dönemine hüzünlü başlayan öğrenciler terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül\'ün mezarını ziyaret ettiler. Ziyarette Eren Bülbül’ün kabrine çiçek bırakan öğrenciler daha sonra Kuran-ı Kerim okudu dua etti

Görüntü Dökümü

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Eren Bülbül\'ün mezar ziyareti

(Haber Kamera: TRABZON-DHA

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6)OKUL SERVİSİNİN ÇARPTIĞI TUNAHAN YAŞAMINI YİTİRDİ

SİVAS\'ta okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki Tunahan Kayabaş cadde üzerinde karşıdan karşıya geçerken okul servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 12.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 47\'nci sokakta yaşandı. Şehit Talha Emre Zilegil İkokul üçüncü sınıfında eğitim gören Hülya-Mehmet Kayabaş çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Tunahan Kayabaş eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde öğle arasında yemek için evine gitti. Evinde öğle yemeğini yedikten sonra annesinden dondurma almak için 1 lira aldı. Bakkala gittikten sonra karşıdan karşıya geçtiği sırada Mehmet Y.\'nin kullandığı 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü Tunahan\'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tunahan Kayabaş kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı okulda okuyan öğrencilerden kazayı gören Muhammet Emin Tekçe, \"Çocuk dondurma almış yolda gidiyordu. Araba çarptı. Sürücü arabadan inip çocuğa baktı\" dedi.

\'OĞLUM OKULA GİDECEKTİ\'

Kazayı duyan Hülya-Mehmet Kayabaş çifti hastaneye geldi. Evlatlarının ölüm haberini alan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Anne Hülya Kayabaş, \'O daha okula gidecekti\' diyerek feryat etti. Kayabaş\'ın diğer yakınları da hastane önünde sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Tunahan Kayabaş\'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından servis sürücüsü Mehmet Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Servis minibüsü ve gözaltına alınan sürücüsü

-Olayı gören öğrencilerin konuşması

-Hastaneden görüntüler

-Yakınlarının üzüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)

(204 mb)

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7)KİTAP KARŞILIĞI KONSER DİNLEDİLER

HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde müzik öğretmeni Erhan Kara yönetimindeki gençlerden kurulan Heripus Polifonik Korosu\'nun konserini izlemeye gelenler, bilet almak yerine yanlarında getirdikleri kitapları teslim ederek salona girdi.

Gönüllü gençlerden oluşan Heripus Polifonik Korosu dördüncü kez sahne aldı. Çok sesli olarak İstiklal Marşı\'nı söyleyen koristler daha sonra Türkçe ve yabancı eserlerle birlikte ilahi de seslendirdi. İki perdeden oluşan konseri izleyenler, koroyu uzun süre alkışladı. Koro şefi Erhan Kara, amaçlarının müziği sevdirmek olduğunu belirtti. Kara, \"Koro ile amacımız İskenderun halkına çok sesli koro kültürünü aşılamak ve aynı zamanda İskenderun gençlerinin müzikal anlamda eğitmek. Çünkü İskenderun gençliği ve halkı müzikal anlamda çok yetersiz, eğitimsiz bu bilinç şehirde oturmamış düzeyde. Biz buna bir nebzede olsa katkı vermek istiyoruz\" dedi.

TOPLANAN KİTAPLAR DOĞUBEYAZIT\'A

Beklediklerinden daha çok ilgi gördüklerini ve salonun dolu olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Kara \"Konserlerimiz ücretsiz oluyor. Yaptığımız konserlerle de kitap topluyoruz. Bu topladığımız kitapları ihtiyaç sahibi köy okullarına gönderiyoruz. Bugün toplanan bu kitaplarda Ağrı\'nın Doğubayazıt da Nuhun Gemisi Ortaokulu\'na göndereceğiz. Orada ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz faydalanacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kitap vererek salona giren vatandaşlar

- Konsere gelenlerin salonda görüntüleri

- Konserden görüntüler

- Şef Erhan Kara ile röp.

SÜRE: 4\'18\" BOYUT:195MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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8)TERS YÖNDE YAYAYA ÇARPIP KAÇMASI KAMERADA

DÜZCE\'de oturan Ferihan Kara, yolun karşısına geçerken ters yönde giden motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yere düşen sürücü, motosikletine tekrar binip kaza yerinden kaçtı.

Kaza, öğle saatlerinde Aydınpınar Caddesi\'nde meydana geldi. Ferihan Kara, tek yön olan caddede yolun karşısına geçmek istedi. Yolun ortasına kadar yürüyen ve araç geldiğini görünce geriye dönen Ferihan Kara\'ya, ters yönde giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet çarptı. Motosikletin 4-5 metre sürüklediği Kara yaralandı. Çevredekiler yaralı kadına müdahale etti. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü ise kalkıp yaralı kadına bakmadan motosikletini kaldırıp tekrar binerek kaza yerinden kaçtı. Ferihan Kara, çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza anı yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletin kadına çarpması, sürücünün kalkıp çevredekilerin uyarılarına rağmen motosikletine binerek hızla kaza yerinden uzaklaşması yer aldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Kadının yolun ortasına kadar yürümesi, geri dönmesi

-Motosikletin kadına çarpması

-Çevredekilerin kadına müdahalesi

-Sürücünün yerden kalkıp motora binip kaçması

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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9)DERİK\'TE AĞAÇTAN DÜŞEREK ÖLEN SINIF ARKADAŞLARINI UNUTMADILAR

MARDİN\'in Derik İlçesi\'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, yaz tatili sırasında ağaçtan düşerek ölen arkadaşları 9 yaşındaki Şeyhmus Atsız\'ı unutmadı. Sınıf arkadaşları, sırasına çiçek koydukları Şeyhmus Atsız\'ı okulların açıldığı ilk gün, andı. Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi\'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3\'üncü sınıfı bitiren ve yaz tatilinde çıktığı dut ağacından düşerek hayatını kaybeden Şeyhmus Atsız\'ı unutmadı. Arkadaşları, Şeyhmus Atsız\'ın oturduğu sınıf ve sırayı çiçek ve kitaplarla donattı.

Sınıf arkadaşını kaybeden ve aynı sırayı paylaşan Havin Atsız, Şeyhmus\'un en iyi arkadaşı olduğunu belirterek, \"Şeyhmus en iyi arkadaşımdı, onu çok seviyordum. Onu asla unutmayacağım. 3 yıl aynı sırada oturduk. Onun gibi bir öğrenci olmak istiyorum. Saygılı, çalışkandı. Asla onu unutmayacağız\" dedi.

Aynı sınıf öğrencilerinden Addul Şimşek de, \"3\'üncü sınıfına kadar beraber okuduk. Artık o yok, onu unutmayacağız. Onun gibi çalışkan olmaya çalışacağız\" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Ayşe Aktaş da, Şeyhmus Atsız\'ın geçtiğimiz yıl yapılan sınavlarda ilk 3\'e girdiğini hatırlatarak, \"Şeyhmus benim en başarılı ve en saygılı öğrencilerimden biriydi. Ama maalesef onu böyle bir kazada kaybettik, sınıfça hala onu sevdiğimizi belirtmek istiyoruz, onu unutmayacağız\" ifadelerini kullandı.

Şeyhmus Atsız\'ın babası ve Zeytinpınar Mahallesi Muhtarı Serdar Atsız ise, öğrencilerin bu davranışları karşısında çok duygulandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Oğlumu kaybetmenin acısını hala yaşıyorum. Okuldaki öğretmenleri ve arkadaşlarının oğlumu unutmaması, acımı bir nebze de olda dindirdi. Çocuğumun okuldaki başarısı iyiydi. Gerek öğretmenleri, gerekse öğrenci arkadaşları onu çok seviyorlardı. Okulların tekrar eğitim öğretime başlamasıyla okul yöneticilerinin böyle bir hazırlık yapmaları beni mutlu etti. Bir Şeyhmus gitti benim için, bütün öğrenciler birer Şeyhmus\'tur. Çocuğumun ağaçtan düşmesinden sonra kaldırdığımız hastanede olsun, vefatı durumunda olsun bizleri yalnız bırakmayan sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanvekilimiz Hakan Kafkas başta olmak üzere herkese teşekkür ederim.\"

Görüntü Dökümü

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-Okulun dıştan görüntüsü

-Arkadaşları, Şeyhmus\'un sıra ve masasına bıraktığı çiçek ve kitaplar

-Sınıf arkadaşları Hafin Atsız ve Adul Şimşek\'in konuşması

-Sınıf Öğretmeni Ayşe Aktaş\'ın konuşması

-Şeyhmus\'un babası ve Mahalle Muhtarı Serdar Atsız\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-