DHA YURT BÜLTENİ-8 

Minibüs, fabrika duvarına çarptı: 3 ölü 7 yaralı

ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında lastiği patlayan minibüs bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 55\'inci kilometresinde, daha önce Sivrihisar İlçesi\'ne bağlı belde olan Kaymaz Mahallesi\'nde meydana geldi. Serdar Demir yönetimindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucunda yoldan çıkıp kedi kumu üretimi yapan bir fabrikanın bahçe duvarına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Serdar Demir\'in eşi Hatice Demir ile 3 yaşlarındaki Eyüp Enser Karabayır olay yerinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi de kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde öldü.

Sürücü Serdar Demir ile birlikte toplam 7 yaralı, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Devlet, Yunus Emre Devlet ve Sivrihisar Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Kaza yerindeki minibüsün,

-Ekiplerin kaza yerinde inceleme yaparken çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-SİVRİHİSAR,(Eskişehir), (DHA)

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Antalya\'daki yangında 150 hektarlık ormanlık alan yandı

ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'ndeki ormanlık alanda dün sabaha karşı çıkan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangın, gece yeniden başladı. Yangında şu ana kadar 150 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Aksu İlçesi Karaöz mevkiindeki ormanlık alanda dün sabaha karşı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 13 helikopter, 3 amfibi uçak, 80 arazöz, 400 işçi ve 6 dozerle müdahale edildi. Sarp bir arazide çıkan ve ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Sarp alanın tepe noktasında iki noktada gece yarısı yeniden başlayan yangına, havadan ve karadan müdaale edildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, yangının dört bir tarafını çevirdiklerini söyledi. Türk, alevlerin, yangının ilk saatlerinde Köseler Mahallesi\'ni tehdit ettiğini, tüm ekipleri bölgeye yönlendirip dozerlerle önlem aldıklarını kaydetti. Yangını kısmen kontrol altına aldıklarını aktaran Türk, \"Ancak yer yer rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın etkili oluyor. Arazinin meyilli ve rüzgarın çok değişken olması bizi zorluyor. Şu ana kadar 150 hektarlık alanın yandığını tahmin ediyoruz\" dedi.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yollar açtıklarını ve ekiplerin yoğun mücadele ettiğini söyleyen Türk, \"İlk hedefimiz yerleşim yerlerinin zarar görmesini engellemekti. Bunu da başardık. Can ve mal kaybı söz konusu değil. Yoğun şekilde çalışmalara devam ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pelikan uçağın su atarken görüntüsü

Helikopterlerin kanal dan su almaları

Helikopterlerin yanan bölgeye su atmaları

RÖP: Mustafa Varsak ( Bölge sakini )

Yangında zarar gören ağaçların görüntüsü

Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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94 kaçak göçmeni tesiste bırakıp kaçtı

AĞRI\'dan kişi başı 450 dolara anlaştığı yabancı uyruklu 94 kaçağı İstanbul\'a götürmek için kiraladığı otobüsle yola çıkan şoför, aracı Bolu\'nun Gerede İlçesi\'nde mola verdiği tesiste bırakarak kaçtı. Kaçaklar ilçedeki spor salonuna götürüldü.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afanistan ve Pakistan uyruklu 94 kişi, Ağrı\'da kendilerini İstanbul\'a götürmesi için anlaştıkları kimliği belirsiz kişiye, kişi başı 450 dolar verdi. Şüpheli, kiraladığı 45 kişilik otobüse 94 kişiyi bindirerek yola çıktı. Şoför, Bolu\'nun Gerede İlçesi yakınlarında mola vermek için girdiği yol kenarındaki tesiste, içinde kaçakların bulunduğu otobüsü bırakarak kaçtı.

1 KAÇAK KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Zorlu koşullarda otobüste yolculuk yapan kaçaklar arasındaki bir kadın tesiste beklerken fenalaştı. Tesis görevlilerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Otobüsten indirilen diğer kaçaklar da jandarma ekipleri tarafından minibüslerle ilçedeki spor salonuna götürüldü. Geceyi salonda geçiren kaçaklardan bazıları voleybol oynayarak vakit geçirdi. Kaçakların işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. Jandarma, kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Spor salonundan görüntüler

-Salondaki kaçak göçmenler

-Voleybol oynayanlar

-Bebek ve çocuklar

-Ailelerin görüntüleri

-Göçmenlerle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)

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Bursa\'daki kazada ölen 7 kişi toprağa verildi

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 7 kişi memleketi Tokat\'ın Zile ilçesi Çayır Köyü\'nde toprağa verildi.

Kaza dün sabah Bursa\'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Tokat\'ın Zile ilçesinde esnaf olan 46 yaşındaki Ali Gültekin\'in, Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği\'ni kazanan oğlu Engin\'nin okula kaydını yaptırmak için Tokat\'tan Bursa\'ya gitmek üzere ailesi ile birlikte yola çıktı. İnegöl ilçesinde Ali Gültekin\'in kullandığı 60 ZC 155 plakalı hafif ticari araç asfalt çalışması için giden işçileri taşıyan Fatih Şahin idaresindeki 16 NTM 81 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürçücü Ali ve 39 yaşındaki eşi Satı, çiftin çocukları 19 yaşındaki Engin,16 yaşındaki Ercan, 7 yaşındaki Ebru Gültekin ile Ali Gültekin\'in ağabeyi astsubay 52 yaşındaki Emin Gültekin ve Ezgi Gültekin feci şekilde can verdi. Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri hastanede yapılan otopsinin ardından memleketleri Tokat\'ın Zile ilçesine getirildi. Zile Merkez Cem Evi\'nde kılınan cenaze namazına Tokat 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Burdur Piyade Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, Gültekin ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

\"EMEKLİLİĞE BAŞVURMUŞTU\"

Kazada kardeşi Ali Gültekin\'i yalnız bırakmamak için beraber Bursa\'nın İnegöl ilçesine beraber yola çıkan Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Gültekin\'in emeklilik için bir ay önce başvuruda bulunduğu ve izne ayrıldığı öğrenildi. Cenaze töreninde Astsubay Kıdemli Başçavuş Gültekin\'in Türk Bayrağı\'na sarılı tabutuna sarılan anne Mimbah Gültekin \'Yavrum emekli oluyordun. Ne oldu böyle diye\' feryat etti. Anne Gültekin kopardığı saç tellerini tabutların üzerine koydu. Kazada ölenlerin aileleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Zile Merkez Cem Evi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Ali, Satı, Engin, Ercan, Ebru, Emin ve Ezgi Gültekin\'in cenazeleri Çayır Köyü\'ne gönderilerek burada köy mezarlığına yan yana definedildi.

\"İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLACAKTI\"

Cenaze törenine katılan CHP Tokat İl Başkanı Feramus Şahin, çok büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade ederek, \"Bugün ilimiz Zile ilçemiz çok elim bir durumla karşı karşıya. Dün, İngilizce öğretmenliğini kazanan çocuğunu kayıtlara götüren Zileli hemşerilerimiz Bursa İnegöl civarında yaptıkları kazada 7 tane Çayır köylü hemşerimizi kaybettik. Ben merhumlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gerçekten acı birgün zile için. Söyleyecek çok söz yok. Aslında daha dikkatli olmak lazım\" dedi

Görüntü Dökümü

-Cem Evi Görüntü

-Tabutların Getirilişi

-Anne Mimbah Gültekin\'in feryadı

-Ölenlerin yakınlarının görüntüleri

-Cenaze töreni

-CHP İl Başkanı Feramuz Şahin açıklaması

-Cenazelerin Uğurlanması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ ZİLE,(Tokat) (DHA)

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Minik Irmak\'ın dehşet saçan babası bir kez daha hakim karşısında

MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, 4 yaşındaki kızı Irmak Kupal\'ın tecavüze uğrayıp öldürülmesinin acısını yaşarken cinnet getirip, eşi Suriye Kupal (27) ve kızı Ayşe Kupal\'ı (10) defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal\'ın (44), iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren tutuklu sanık Bilal Kupal, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürüp, kürtaj yatırdıklarını söyledi. Ancak tanık olarak dinlenen Kadın Doğum Uzmanı Doktoru C.K. (Ceyhan Konya), sanık Kupal\'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kendisinde böyle bir kürtajın yapıldığına dair kayıt olmadığını söyledi.

Alaşehir\'de gündelik işlerde çalışan Suriye Kupal ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak\'taki evlerinin önünde oynayan kızı 4 yaşındaki Irmak Kupal, geçen yıl 14 Ekim\'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı. Baba Bilal Kupal\'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, küçük kızı tecavüz edip öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk\'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu. Himmet Aktürk, \'canavarca hisle öldürmek\' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bu acı olayın ardından aileye psikolojik destek verilirken, sanığa ise tepki gösterildi. Kentten gelen çifte cinayet haberi ise bir kez daha herkesi sarstı. Manisalı bir işadamı tarafından ailenin, Irmak\'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye ettiği Fatih Mahallesi\'ndeki evde geçen 21 Şubat\'ta saat 04.00\'de meydana gelen olayda Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal\'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne tedavisinin ardından tutuklandı. Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına Suriye Kupal\'ın babaannesi Şahgül İlgaz, İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş, rahatsızlığını mazeret gösteren sanık avukatı Fatma Kocataş\'ın yerine avukat Bahar Savcıoğlu vekil olarak katıldı. Suriye Kupal\'ın babası Bekir İlgaz ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanık Bilal Kupal ise duruşmaya getirilmeyip, SEGBİS ile ifadesine başvuruldu. Tutuklu sanık Bilal Kupal, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürüp, kürtaj yatırdıklarını söyledi. Ancak tanık olarak dinlenen Kadın Doğum Uzmanı Doktoru C.K., sanık Kupal\'ın iddiasının gerçeği yansıtmadığını, kendisinde böyle bir kürtajın yapıldığına dair kayıt olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, tanık ifadesinin ardından, Bilal Kupal\'ın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, \"Bugün duruşmada Bilal Kupal, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürüp, kürtaj yatırdıklarını idida etti. Ancak, bu iddiası asılsız çıktı. Tanık olarak dinlenen kadın doğum uzmanı doktor, kendisinde kesinlikle böyle bir kaydın olmadığını belirtip, Suriye Kupal isminde bir hastayı da tanımadığını anlattı. Sanık, bunun üzerine doktorun kayıt tutmadığını öne sürdü. Ancak, mahkeme bu itiraza itibar etmedi. İkinci dinlenen tanık ise farklı iddialarda bulundu. Suriye Hanım\'la gayrimeşru görüştüğünü iddia etti. Fakat somut herhangi bir şey ortaya koyamadı. Sadece beyanda bulunuyor. Savcılıkta farklı anlatıyor, burada farklı anlatıyor. Biz de bazı sorular sorduk, sorularımıza cevap veremiyor. Sanık daha önceki beyanında, \'Karakola eşim Suriye Kupal için kayıp başvurusunda bulundum\' demişti. Ancak o beyanı da asılsız çıktı. Kayıtlarda böyle bir başvuru yok. Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor da henüz gelmedi\" dedi.

\"ALDATMA CİNAYET DEĞİL, BOŞANMA SEBEBİDİR\"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Sema Hasgör de duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, davanın sonuna kadar takiçisi olacaklarını belirtip, \"İyi halin bir zorunluluk olduğunu ve indirim sebebi olamayacağını düşünüyoruz. Aldatma bir cinayet sebebi değildir olsa olsa boşanmada kusurdur. Kadın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, indirimlerden faydalanılmamasını istiyoruz\" dedi.

Suriye Kupal\'ın adliyeye gelen babası Bekir İlgaz ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtip, \"İlaçlarla ayakta durabiliyorum. Konuşabilecek durumda değilim\" dedi.

Duruşma çıkışında ağıtlar yakan Suriye Kupal\'ın babaannesi Şahgül İlgaz, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlgaz Ailesi\'nin avukatı Erdem Keleş\'in açıklaması

-Suriye Kupal\'ın babası Bekir İlgaz ile röp.

-Suriye Kupal\'ın babaannesi Şahgül İlgaz\'in görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera. Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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İzmir\'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)



İŞLETMEDEN YAZILI AÇIKLAMA

İzmir\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, bir kafe restoranın önünde çiçek satan çocuğuna küfür edildiğini iddia eden 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı\'nın pompalı tüfekle ateş açıp güvenlik görevlisi Nil Kayar\'ın ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu olayla ilgili, işletmeden yazılı açıklama yapıldı. Kafe restoranın işletmecisi Reel Turizm Organizasyon Ltd. Şti adına Veysel Saçaklı imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"Yedi yıldır Reel Turizm ve Organizasyon olarak Bostanlı\'da işletmekte olduğumuz kafe restoranımızda, küçük yaşta çalıştırılmakta olan çiçekçi bir çocuğun müşterilere zorla çiçek satmak istemesi ve müşterilerimizin rahatsızlıklarını iletmesi üzerine; çiçekçi çocuk işletmemizden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine bir süre sonra, çocuğun babası olduğu iddia edilen şahıs işletmemizi silahla basmış ve amacı sadece evine ve iki çocuğuna ekmek götürmek olan ve özel güvenlik sertifikalı özel güvenlik görevlisi Nil Kayar katledilmiş ve iki kişi de yaralanmıştır. Acımız büyük olup; bir daha böyle acıların yaşanmaması için; devletin ilgili kurumlarının yardımlarını rica eder, saygılar sunarım.\"

Haber: İZMİR (DHA)

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Başoğlu\'nun yeğeni ifade verdi



BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında \'hayasızca hareketlerde bulunmak\' suçundan soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu\'nun ardından yeğeninin de ifade verdiği ortaya çıktı.

Dün öğleden sonra avukatı ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek bir saat süreyle ifade veren B.B.K.\'nın haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Geçen 31 Ağustos\'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı\'na giderek ifadesine veren Murat Başoğlu\'na Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)-

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Mersin\'de otomobilden 269 bin captagon hap çıktı

MERSİN\'de bir otomobilde yapılan aramada 269 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, Suriyeli sürücü gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması yaptığı Serbest Bölge gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada bagaj bölümünde kutular içinde 44 kilo 920 gram ağırlığında, 269 bin adet captagon uyuşturucu hap bulundu. İsmi açıklanmayan Suriyeli sürücü gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisler kolileri incelerken

- Koli eçirisinde tişört içerisinde bulunan hapları çıkarırken

- Polis enceleme yaparken

Haber-Kamera: MERSİN,(DHA)

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80 yıllık parka, otopark yapılmasına tepki



MANİSA Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek ile birlikte yaklaşık 50 kişilik grup, 80 yıllık Ulupark\'a otopark yapılması kararına tepki göstererek kentteki yeşil alanların korunması gerektiğini dile getirdi.

Manisa\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde Doğu Caddesi üzerinde yer alan kentin en eski yeşil alanlarından biri olan ve büyük ağaçların bulunduğu Ulupark\'a, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin otopark yapılmasına yönelik projesi tepki çekti. Otopark yapımıyla ilgili madde Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine geldi ve komisyonda onaylandı. Çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor. Yeşil alana otopark yapılmasını istemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden örgütlenip imza kampanyası başlattı ve Ulupark\'ta buluştu. Yaklaşık 50 kişilik grup, Ulupark\'ın Manisa\'nın simgesi olduğunu belirterek, ağaçların kesilmemesi halinde bile parka otopark istemediklerini söyledi. Ulupark\'ta buluşan gruba CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP İl Başkanı Halil Tokul ve Manisa Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek de destek verdi. Ferdi Zeyrek, Ulupark\'ın Manisa\'nın nefes aldığı bir yeşil alan olduğunu belirterek, \"Hem mesleki olarak hem de Manisa\'da yaşayan biri olarak bu yeşil dokunun zedelenmesi söz konusu olamaz. Biz de Mimarlar Odası olarak bunun karşısındayız. Belediye Meclisi\'nde bu konu onaylandı, şuanda askı sürecinde. Manisa\'da böyle bir doku zedelenmemeli. Meslek odası olarak böyle düşünüyoruz\" diye konuştu.

\"ÇOK YANLIŞ BİR KARAR\"

Mimar Tuğrul Erdem de, Manisalı olarak Ulupark\'a otopark yapılmasına karşı olduğunu ifade etti. Erdem, \"Herkes buraya otopark yapılmasına karşı çıkar. Ulupark gibi yerler şehrin simgeleridir. Bizler böyle yerleri konut, otopark gibi kullanılmasına izin vermeyiz, korumaya çalışırız. Bütün plancılar böyle simge yerleri ayakta tutmaya çalışırlar. Bu şehircilik açısından çok yanlış bir karar\" dedi. Ulupark\'ın yer aldığı mahallede yaşayan Mustafa Yönder de, belediye yetkililerine otopark projesinden vazgeçilmesi için çağrı yaptı. Yönder, \"Bu güzel dokunun bozulmasına karşıyım, doğaya vereceği zararın farkındayım. Lütfen bu doğayı, güzel Ulupark\'ı koruyun. Burada yaşayan biri olarak söylüyorum. Ulapark\'a dokunmayın\" diye konuştu.

\"TEK BİR AĞAÇ KESİLMEYECEK\"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ise, Ulupark\'ta tek bir ağacın bile kesilmeyeceğini söyledi. Yalçınkaya, Ulupark\'ın mevcut dokusuna zarar vermemek için çok hassas çalıştıklarını belirterek, \"Parkın yan tarafından bulunan, fiilen açık otopark olarak kullanılan ve üzerinde herhangi bir ağaç bulunmayan alanda tam otomasyonlu otopark yapacağız. Otopark trafiğin sıkışmaması için çok önemli. Burada otopark yapılırken kesinlikle ağaçlara zarar verilmeyecek. Manisalıların içi rahat olsun, ağaçlara dokunmayacağız. Manisalıların hassas olduğunun bilincindeyiz ve buna göre hareket edeceğiz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ulupark\'ta toplanan kalabalıktan görüntü,

-Mimarlar Odası Başkanı Ferdi Zeyrek\'in konuşmasından görüntü,

-Ulupark\'a otopark yapılmasına karşı olan vatandaşların konuşmalarından görüntü,

-Ulupark\'tan genel görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

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Erzincan\'da 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı yenileniyor

ERZİNCAN İl Özel İdaresi, Keşiş Dağları yamaçlarında taşlarla oluşturulan ve doğa koşulları ile eskiyen 2 bin metrekare büyüklüğündeki dev Türk bayrağını yeniliyor.

Geçen ay Keşiş Dağları yamaçlarında bulunan Atatürk Portresi yenileme çalışmalarını tamamlayan Erzincan İl Özel İdaresi, aynı bölgede bulunan ve 1980 yıllarda yapılan 2 bin metrekarelik alanda taş döşenerek yapılan Türk bayrağını yenilemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan ve kent merkezinden rahatça görülebilen dev bayrağın bulunduğu alandaki yabani otlardan temizlendi. Binlerce taşın bir araya getirilmesi ile oluşan bayrak için 400 litre kırmızı boya kullanıldı. Özel İdare\'de çalışan işçiler tarafından 10 günde yenilenecek Türk bayrağı eski görünümüne kavuşacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, uzun yıllar önce yapılan dev bayrakta bozulmalar olduğunu ifade ederek “Atatürk Portresi’nin bakım onarımını tamamladıktan sonra şanlı bayrağımız için yenileme çalışmaları başlattık. Özel idare bünyesindeki 15 personelimiz ile birlikte 10 gün süren çalışma sonucu şanlı bayrağımızı yeniden eski haline getireceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bayrağın uzaktan görünümü

Bayrak üzerinde çalışan işçilerden görüntü

Çalışmalardan genel detay görüntü

Bayrağın tekrar boyanması

Genel sekreterin açıklaması

Haber- Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)

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Şehit astsubay adına yaylada çeşme yaptırıldı

İZMİR’in Foça ilçesinde 2002 yılında şehit olan Astsubay Özkan Bingöl’ün adına memleketi Ardahan’da yaptırılan çeşme törenle açıldı. Açılışa gelenleri ağlayarak karşılayan şehit annesini protokol teselli etti.

2002 yılında, İzmir’in Foça ilçesinde görev yaparken, iç güvenlik tatbikatı sırasında şehit olan Astsubay Özkan Bingöl’ün adına, memleketi Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Durançam köyü yaylasında Ardahan Valiliği tarafından çeşme yaptırıldı. İl merkezine, 80 kilometre uzaklıktaki yaylada yaptırılan çeşmenin açılışına Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, şehidin babası Adil Bingöl ile annesi Güzide Bingöl ve köylüler katıldı. Açılışa gelenleri ağlayarak karşılayan şehit annesini protokol üyeleri teselli etti. Duaların yapılmasının ardından kurdele kesilerek çeşme hizmete girdi. Şehit Babası Adil Bingöl, açılışa katılan protokol üyelerine ve köylülere teşekkür ederek, \"Buraya kadar gelmeniz bizi onurlandırdı. Devletimize, milletimize, ordumuza minnet ve şükran borçluyuz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çeşmeden genel detaylar

-Ağlayan şehit annesi

-Dua edilmesi ve kurdele kesilmesi

-Şehit babasının konuşması

-Yayladan genel görüntü

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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