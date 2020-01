DHA YURT BÜLTENİ-8

Amanoslar\'da PKK\'lı teröristler 7 hektar makilik alanı yaktı (2)

30 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Hatay\'ın Arsuz İlçesi\'nde operasyondaki güvenlik güçlerinin dün öğlen saatlerinde sıcak temas sağladığı PKK\'lı teröristlerin kaçarken ateşe verdiği ormanlık alanda yapılan incelemede, 30 hektarın alevlerden zarar gördüğü belirlendi. Geniş güvenlik önlemi altında soğutma çalışmlarının sürdüğü alanda incelemede bulunan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanın büyük bölümünün makilik olduğunu açıkladı. Operasyonun sürmesi nedeniyle geç müdahale edilebilen yangın dün kontrol altına alınmıştı. Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonları da devam ediyor.

Bakan Fakıbaba: Suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Bakanlığı olarak bundan sonra tarımda kapalı sisteme geçiş yapacaklarını belirterek, \"Artık vahşi sulamaya son. Az olsun ama bundan sonra temiz olacak. Bundan sonra suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz\" dedi.

Sivas Kongresi\'nin 98\'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında AGRO Sivas 4\'üncü Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı\'nın açılışı yapıldı. Fuara Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, diğer protokol üyeleri ve vatadanşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan program da konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Tarım stratejik bir sektör enerji güvenliği ne kadar önemliyse ondan daha önemli gıda güvenliğidir. Gıda güvenliği de her geçen gün artacaktır. İnşallah bundan sonra bizim hedefimiz toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturacağız. Toprak suyla buluşursa, çiftçi bilgiyle buluşursa inşallah bereket gelir. Tarım meşekkatli ve zordur. Hazanda gazel baharda umuttur. Tarlaya atılan bir çekirdekten bin bostan bitirmek Allah\'ın rahmetinin bir tezahürüdür. Bundan dolayı da çiftçi bu milletin orta direğidir. Medeniyet toprağı işlemekle başlar. İnsan tarım sayesinde üretmenin bahtiyarlığına erer. Tarımla 80 milyon nüfusumuzu besliyoruz. Yurdumuzda misafir olanları besliyoruz. Ama onun dışında da ihraç ediyoruz. Ülkemiz birçok tarım ürününün de kendisine yetiyor. İnşallah bundan sonrada bunu daha da çok geliştireceğiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye\'yi de Sivas\'ı da tarım da hak ettiği yere getireceğiz.\" dedi.

\"VAHŞİ SULAMAYA SON\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise, \"Probleminiz nedir dediklerinde hemen hemen bütün şehiler de su ve eğitim deniliyor. Eğer su olursa suyu biz toprakla buluşturursak bizim çiftçi arkadaşlarımızın neler yapabileceğini ben çok iyi biliyorum. Çok çalışmamız gerektiğine inaniyoruz. Eğer biz toprağı suyla buluştunursak eğer biz insanları eğitirsek, inanıyorum ki bu Türkiye\'nin önü açılacaktır. Tarlaları suyla buluşturduğumuzda bu Türkiye\'nin önünü Allah\'ın izniyle hızını kimse engelleyemez. Biz üreteceğiz. Çalışacağız. Güven ve samimi olmak çok önemli. Eğer biz istişare edersek diyalog kurarsak güvenirsek, olmaması için hiçbir neden yoktur. Biz üretene de saygı duyacağız. Arada katma değer sağlayan bütün arkadaşlarımıza saygı duyuyorum. Tarım olmazsa yaşam olmaz. Tarım üretmektir. Gıdayı üreteceğiz. Hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Tarım Bakanlığı olarak bundan sonra çizeceğimiz yol hep kapalı sistem olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı bu oldu. Artık vahşi sulamaya son. Az olsun ama bundan sonra temiz olacak. Bundan sonra suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz. Su ve toprak Türkiye\'nin vazgeçilmez iki şeyidir.\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ve Bakan Yılmaz fuarın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası Bakan Fakıbaba ve Yılmaz stantları gezdi. Stantları tek tek dolaşan Bakan Fakıbaba yavru bir Kangal köpeğini severek fotoğraf çektirdi.

Zonguldak\'ta FETÖ davasında 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3’ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 ila 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar İsmail G., Nafiz Dve Mustafa K. ile tutuksuz sanıklar Mehmet Y., Nuri Ü., Recep G., Taylan Ö., İsmail D. ve Ömer A. duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar Furkan K., ve Ufuk İ. dinlendi. Ardından söz alan 3 tutuklu sanığın avukatı Halit Oktar Köktürk önceki duruşmada bir tanığın, tutuklu sanıklardan İsmail G.’nin eşkalini yanlış verdiğini söyledi. Müvekkilinin kel olduğunu söyleyen avukat Köktürk,\"Orta kilolu, bıyıklı, kumral saçlı, 40 yaşlarında ve ‘sohbet imamı’ olarak eşkalini veriyor. Ayrıca verdiği adresi de tutmuyor. Tanığın, müvekkilimin eşkalini verirken ‘kel’ diye başlayabilirdi. Dolayısıyla verdiği eşkal ve adres birbirine tutmuyor. Bugün dinlenen tanığın ifadelerinden müvekkilimin sohbet imamlığı yapmadığı beyan edilmiştir. Adı geçen İsmail G.’den bahsedilmemektedir.\" dedi.

Köktürk, tutuklu 3 müvekkilinin tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, 3 sanığın tahliye talebinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Hesaba itiraz eden 2 müşteriyi dövüp depoya kilitlediler

BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde, hesaba itiraz eden 2 müşteriyi döverek restorana kilitlediği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi\'nde bulunan restoranda meydana geldi. Mustafa H. ile Tarık B., gece saatlerinde restorana gelerek alkol almaya başladı. Sabaha karşı mekandan çıkmak için hesap isteyen 2 arkadaş, 800 lira gelen hesaba yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz etti. İtiraz üzerine restoran çalışanları ile 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre restoran çalışanları, Mustafa H. ile Tarık B.\'yi döverek cep telefonu, otomobil anahtarı, nakit paraları ve kredi kratlarına el koyup mekanın deposuna kilitledi. Sabah saatlerinde restoranın kapanmasıyla tüm müşteri ve çalışanlar mekandan çıktı.

CAMI KIRIP YARDIM İSTEDİ

Bu sırada Tarık B., deponun sokağa bakan camını kırarak vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Mustafa H., ile Tarık B.\'yi depodan çıkarttı. 2 arkadaş, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirlği ekipleri, mekanda çalışan Osman K., Ali B. ile Hilal K.\'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahalleliden baz istasyonu tepkisi

İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, bir mahallede kurulmak istenen baz istasyonuna vatandaşlar tepki gösterdi.

Barış Mahallesi 957 Sokak\'ta yaşayan Cengiz Orhan kendisine ait binanın çatısına baz kurdurmak istedi. Ancak mahalle sakinleri buna karşı çıktı. Mahallerinde baz istasyonunun kurulmasını istemediklerini dile getiren kalabalık zaman zaman bina sahibi ve işçilerle tartıştı. Mahalleye gelen polis tarafları sakinleştirirken, baz istasyonun kurulmaması için mücadele verdiklerini belirten yan binada oturan Necla Günhan (54), \"Ben yan binada oturuyorum. Mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz. Sağlığımızı ve çocuklarımızı düşünüyoruz. Devletimize sesleniyorum. Buradan internet hattı da geçirilebilir. İlla ki bunun kurulması gerekmiyor\" dedi. Bir başka mahalle sakini Birsen Tekin ise \"Çocuklarımızın, yaşlılarımızın zehirlenmesini istemiyoruz. Mahalle arasına baz istasyonu kurulmaz. Kurulmamasını istemek insan olarak bizim hakkımız\" dedi. Yan binada oturan Ayşe Alkan\'da \"Baz istasyonu benim dört metre yanıma kurulacak. Sağlığım için istemiyorum\" şeklinde konuştu.

Binasına baz istasyonu kurdurmak isteyen Cengiz Orhan ise, \"Ben gerekli izinleri aldım. Her şey yasaları uygun. Bakanlık bu hizmetin verilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış. Bizde bu düzenlemelere göre davranıyoruz. Yasadışı bir durum söz konusu değil. Ama mahalle sakinleri anlamamakta ısrar ediyor\" dedi.

Polisle konuşan vatandaşlar daha sonra olaysız yeşilde dağıldı.

Mahalleliden baz istasyonu tepkisi

TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi\'nde yaşayan vatandaşlar bir GSM operatörü tarafından mahalleye baz istasyonu kurulmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısına kurulan baz istasyonu, mahalle sakinlerini tepkisine neden oldu. Baz istasyonuna izin veren apartman sahibine öfkelenen mahalle sakinleri, baz istasyonunun yerleşim yerlerinden uzağa kurulması gerektiğini ve söz konusu baz istasyonunun kaldırılması için gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Mahalle sakinleri güneş enerjisi deposuna benzeyen, ancak dikkatli bakıldığı zaman fark edilebilen baz istasyonunu kurulu görünce şok yaşadılar. Çalışmaya gelen firma yetkililerinin mahalle halkına asansör kulesi yapacağız diyerek çalışmalara başlamasıyla birlikte öfkelenen mahalleli işçileri yaka paça apartmandan dışarı attı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Bir grup vatandaş ise Çerkezköy Adliyesi\'ne giderek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahalle sakinlerinden Güven Ertürk, \"Konuyla ilgili Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, partililer ve milletvekilleri ile bire bir görüşme yaptık. Baz istasyonunu kiraya veren apartman sahibi bizim tepkilerimizden korkarak ilk olarak ailesini buradan kaçırdı ve daha sonra ise kendisi kayıplara karıştıö dedi.

GEREKİRSE YIKACAĞIZ

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmak üzere Çerkezköy Adliyesine geldiklerini ifade eden Ertürk \" Baz istasyonu çalışmasının durdurulması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılıkta 7 Ekim\'e mahkeme günü verdi. Bizde bu tarihe kadar en azından baz istasyonu çalışmalarının durdurulmasını talep ettik. Savcılık böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledi. Biz mahalleli olarak tepkimizi her hükümet yetkilisine bildirdik ama hepsi başka bir birime bizi yönlendirdi. Çalışmalar esnasında apartmanda çalışan işçileri kovduk. Biz kesinlikle istemiyoruz. İlk olarak hukuki olarak hakkımızı arıyoruz, ama bu şekilde çözülmezse biz mahalleli olarak tepkimizi ortaya koyacağız. Baz istasyonunu oradan kaldıracağız, gerekirse de yıkacağızö diye konuştu.

Cezaevinden izinle çıkan arkadaşlarıyla patronunun büyükbaş hayvanlarını çaldı

KONYA\'da iddiaya göre 2\'si açık cezaevinden izinle çıkan 7 şüpheli, çaldıkları 2 büyükbaş hayvanı yükledikleri kamyonla kaçarken, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli birinin hayvanların sahibinin yanında çalışan ve 1 ay önce işten ayrılan işçi olduğu ve şüphelilerin çaldıkları hayvanları kurban bayramı öncesi satmayı planladıkları öğrenildi. 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Altınekin İlçesi Koçyaka Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Atçeken\'e ait ahıra gelen 7 şüpheli, başına çuval geçirdikleri 2 ineği kamyona yükleyerek kaçmaya başladı. Durumu fark eden Atçeken, jandarmayı aradı. İhbar üzerine şüphelilerin kaçış güzergahında önlem alan jandarma ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Uzun süre kovalamacanın ardından durdurulan ve plakaları alüminyum folyo ile kapatılan kamyonda bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet Y.\'nin (25) hırsızlık suçundan, Ümit Ç.\'nin (19) ise cinsel saldırı suçlarından tutuklu bulundukları Çorum Yarı Açık Cezaevi\'nden izinli olarak çıktıkları belirlendi. Şüphelilerin arasında büyükbaş hayvanların sahibi Ahmet Atçeken\'in yanında çalışan ve 1 ay önce işten ayrılan Adem Y.\'nin (20) de olduğu tespit edildi. Şüphelilerin hayvanları çalmak için 2 otomobil daha kiraladıkları, bir gün önce de bölgede keşif yaptıkları öğrenilirken, çaldıkları hayvanları kurban bayramı öncesi satmayı planladıkları belirlendi. Jandarma da sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Valisi Yazıcı; Ayvalık\'ta yanan alanın yapılaşmaya açılması söz konusu değil (2) (Yeniden)



BALIKESİR Valisi Ersin Yazıcı, 17 Ağustos\'ta 20 hektarlık alanın kül olduğu Ayvalık Hakkıbey Yarımadası Cennet Koyu\'nda inceleme yaparak bölgenin tabiat parkı olduğunu hatırlattı ve yapılaşmaya açılmasının söz konusu olamayacağını belirtti.

Ayvalık\'taki Hakkıbey Yarımadası\'nda 20 hektar alanda, 10 bine yakın ağacın zarar gördüğü yangından 6 gün sonra Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Vali Yazıcı\'ya Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Edremit Orman İşletme Müdürü Canan Avcu, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, Milli Parklar ve Doğa Koruma Balıkesir Şube Müdürü İlker Baldan, Burhaniye Şefi Atasay Tanrısever ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi eşlik etti.

Yangın nedeninin henüz tespit edilemediğini fakat başlangıç noktası itibariyle bakıldığında sabotaj ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, \"İki noktadan başlayan yangına yaklaşık 30- 40 dakika içinde ilk müdahale yapılmış. Orman Bölge Müdürlüğü Balıkesir ile diğer illerden gelen takviyelerle hem havadan, hem karadan 16.10 civarında başlayan yangın 19.00 civarında kontrol altına alınmış. 26 yıldır mülki idare amiriyim son 8-10 yıldır devletimizin gücü imkanı, hükümetin orman bakanlığımıza sağladığı imkanlar geliştiği için çok şükür ki bu tür yangınları kısa sürede kontrol altına alıyoruz. 15-20 yıl önce böyle bir yangın başladığında günler sürüyordu. Ama arzu ediyoruz ki bunlar hiç yaşanmasın. Her ne kadar bizim bütün donanımımız ekibimiz hazır olsa da sonuçta bir ağaç kaybolduğunda canımız yanıyor\" dedi.

\"YAPILAŞMA SÖZ KONUSU OLAMAZ\"

Sahada temizlik çalışmalarının başladığını kaydeden Vali Yazıcı, \"Ekiplerimiz en seri şekilde dikim zamanı olan ekim sonu kasım ayına sahayı hazırlamış olacak. Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu\'nun yaptığı açıklama gibi asla ve asla Anayasamıza göre yanan ormanlık alanın başka bir amaçla kullanımı mümkün değil. Bu alanın başka türlü değerlendirilmesi söz konusu olamaz, yapılaşma ile ilgili bir şey olması söz konusu değil. Yetkili kurumlar Orman ve Su İşleri, Ayvalık Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi\'ni zan altında bırakmak doğru değil. Şimdi buranın rehabilitesi yapılacak ve ağaçlandırılacak. Tabiat parkının gerekleri neyse o yapılacak, yani 20 hektarlık alanın belki bir bölümü ağaçlandırılmayabilir. Buna teknik arkadaşlar karar verecek\" diye konuştu.

\"TABİAT PARKINI EĞİTİM VE BİLİNÇLE KORUMALIYIZ\"

Tabiat Parkı\'nda alan kılavuzlarının yetiştirilmesine rağmen göreve başlamamaları ve yaşanan yangınlar sonrası giriş çıkış kontrolü konusunda ne yapılacağı sorusuna Vali Yazıcı, \"2017 yılında, bilgi çağındayız. Her tarafı tel örgülerle kapatmak, bütün giriş çıkışları sınırlandırmak ve buralara bekçiler dikmek mümkün değil, gerek de yok. Artık insanımızın bu çağda vereceğimiz eğitimle bilinçle, buraları korumamız gerektiğini bilincini yerleştirmemiz lazım. Tamamen kontrolsüz bırakalım demiyorum. Avrupa\'da, dünyanın birçok yerinde bu alanlarda görevli yok. Bu hepimizin değeri ve kaybolduğunda doğanın dengesini bozuyoruz. Bunu korumak ve o manada istifa etmek hepimizin bilinçle yapması gereken bir şey. Bu değer bizimse hep birlikte koruyacağız\" dedi. Açıklamanın ardından Vali Yazıcı ilçeden ayrıldı.

\"İŞ MAKİNELERİNİN BULUNMASI SUÇ\"

Park forum, Çevre Koruma ve Ayvalık\'ı Güzelleştirme Derneği temsilcileri ile emekli orman mühendisi Hasan Basri Avcı da Vali Yazıcı\'nın incelemesi sırasında hazır bulundu. Hasan Basri Avcı, yangından sonra kızılçam olan alanlara fidan dikilmemesi gerektiğini belirterek, \"Doğa bu ağaçlara öyle bir özellik vermiş ki; yangın anında çimlenme yeteneği yok olmuyor tersine artıyor. Doğa bu işi kendi kendine yapabilecekken neden müdahale ediliyor? Bir de burası mutlak koruma alanı. Şu an dozerlerle doğal alan bozuluyor. Bu konu mahkemeye yansırsa suçtur\" dedi.

Havaya ateş açan ve polisten kaçan 3 kişi yakalandı

KAYSERİ\'de yolda karşılaştıkları sivil polis aracını, aralarında husumet bulunan kişilerin otomobili sanarak havaya ateş açan ve bir kişiyi yaralayarak kaçan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi\'nde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden, çevreye ateş edildi. Bu arada, silahtan çıkan saçmalarla bir kişi yaralandı. Yaralı kişi, özel hastanede tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin takip ettiği otomobildekiler ise ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu kişiler, ara sokakta otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak, polislerin kovalamacası sonucu Mevlüt A., Cuma P. ve Samet P. yakalandı. Zanlılardan Cuma P., kovalamacada düşerek ayağından yaralandı. Zanlılar, polis otosuyla Adli Tabipliğe getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi. Mevlüt A. ve Samet P. emniyete götürülürken, ayağından yaralanan Cuma P. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Göbek bağlarını Harvard bahçesine gömüyorlar

AMERİKA Birleşik Devletleri\'nin Boston kentinde bir grup genç Türk girişimci, Türkiye\'de bir adet olan yeni doğan bebeklerin göbek bağının üniversite ya da hastane bahçesi gibi özel yerlere gömülmesi fikrinden yola çıkarak \'Göbekbox\' adlı bir firma kurdu. Genç girişimciler, Türkiye\'den gönderilen bebeklerin göbek bağlarını dünyanın en prestijli üniversiteleri Harvard, MIT bahçelerine gömüyor. İstenilmesi durumunda göbek bağı atmosfer balonuyla uzay boşluğuna da gönderilebiliyor. Göbekbox kurucusu Nezih Üzümcüoğlu, Türkiye\'deki mekanlar için 100 TL, yurt dışındakiler içinse 200-350 TL aldıklarını belirterek, Everest ve uzay gibi ilginç yerler için ise farklı bir fiyat politikası uyguladıklarını söyledi.

Boston\'da yaşayan Nezih Üzümcüoğlu, Türkiye\'de yaşayan yakınlarının çocuklarına ait göbek bağlarını bulunduğu yerdeki üniversite bahçelerine gömmelerini istemesi üzerine \'Göbekbox\' firmasını kurdu. Nezih Üzümcüoğlu, Türkiye\'deki operasyon merkezini Ankara\'da, firmanın yönetimini ise Boston\'dan yürütüyor. Göbek bağını üniversite ya da hastane bahçesi gibi özel yerlere gömmenin Türkiye\'de eskiden beri süregelen bir adet olduğunu söyleyen Nezih Üzümcüoğlu, \"Boston\'da yaşayan birkaç Türk arkadaş olarak fark ettik ki Türkiye\'de eğitim ya da ekonomik durumdan bağımsız her kesimden aileler çocuklarının göbek bağlarını Harvard ve MIT gibi popüler üniversitelerin bahçelerine gömmek için yarışıyorlar. Türkiye\'yi her ziyaretimizden dönüşümüzde elimize 2-3 adet göbek bağı tutuşturuluyor. Biz de kurduğumuz firma kapsamında şu an için web sitemizde yer alan 16 mekan için hizmet veriyoruz. Bu mekanların arasında Türkiye ve dünyanın en prestijli üniversiteleri, futbol takımlarının stadyumları hayalleri süsleyen uluslararası bazı şirketlerin genel merkezleri ve maceracılar için Everest ve uzay seçenekleri mevcut\" dedi.

UZAY BOŞLUĞUNA BİLE GÖNDEREBİLİYORLAR

Üzümcüoğlu göbek bağını istenilen yere gömerken video görüntüsü ve hazırladıkları sertifikayı müşteriye gönderdiklerini belirterek, şöyle konuştu: \"Anne babalar ya da yakınlarına hediye etmek isteyenler sipariş verdiğinde biz onlara özel bir kutu gönderiyoruz ve kutuyu bize geri gönderiyorlar. Biz de önce göbek bağını sterilize edip kuruduğundan emin olduktan sonra hayallerini kurdukları yerlere gönderiyoruz. İşlem sırasında da bir video çekiyor ve hatıra olarak da kendilerine bir sertifika yolluyoruz. Anne-babalar çocukları için hayal kursun derken sınırları olmasın istedik ve listemize uzayı da ekledik. Felix Baumgartner\'in uzay atlayışından esinlendik. Amerika\'da ölen kişilerin vasiyeti ya da ailelerinin isteği üzerine küllerini uzaya gönderen firmalar var. Neden göbek bağı için böyle bir şey yapmayalım dedik ve çok da güzel dönüşler aldık. Soru anlamında en çok ilgiyi gören yer uzay. İnsanlar bunun gerçek olup olmadığından emin olamıyorlar ama bu konuda gayet ciddiyiz. Şu an için uygulamamız uzay atlayışında da olduğu gibi emanetinizi atmosfer balonuyla uzaya en yakın seviyeye gönderme şeklinde. Külleri roket ile gönderen firma ile de irtibat kurduk, belki ilerisi için öyle bir opsiyonumuz olabilir\"

Eleştirilerin büyük bir kısmının bu işin bir hurafe olduğu yönünde olduğunu söyleyen Üzümcüoğlu, \"Biz de zaten aksini söylemiyoruz. Çocuğunuzun göbek bağını bir yere gömmek ve bu kurumuş dokudan fayda beklemek tabi ki hurafedir. Biz bu ilginç gelenekteki maneviyatta farklı bir anlam bulduk. Göbek bağını gömmek aslında işlevini tamamlamış ve artık kurumuş kenara atılmaya hazır bir doku parçasından yepyeni bir umut yaratmak, geleceğe dair bir dilek tutmak bir nevi. Anne karnındayken bebeğinizin beslenip büyümesini sağlayan bu mucizevi bağ, doğduktan sonra da çocuğunuz ve ona dair hayalleriniz arasında manevi bir bağ yaratsın. Buradan yola çıkarak göbek bağı gömme geleneğini daha iyi bir gelecek hayali olarak ele alıp daha büyük hayaller kuran ailelere opsiyon sunuyoruz\" diye konuştu.

Soner Sarıkabadayı, hayranlarını coşturdu

MERSİN’in Tarsus İlçe Belediyesi\'nin düzenlediği Yaz Şenlikleri’nde konser veren Soner Sarıkabadayı, hayranlarını coşturdu.

Anıt Mahallesi\'ndeki etkinlikte ilk olarak O Ses Türkiye yarışmacılarından Alper Güneş sahne aldı. Daha sonra programına başlayan Soner Kabadayı, şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Yaklalaşık 1.5 saat sahnede kalan sanatçı yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da katılımcılara seslenirken şöyle konuştu:

\"Yaz şenlikleri Tarsus’ta yaşayan bütün hemşerilerimizle bir arada olmak, birlik ve beraberlik içerisinde dostça ve kardeşçe yaşamak adına sosyal bir projemizdir. Bugün de Anıt Mahallesi\'nde sizlerle birlikteyiz. Anıt Mahallesi benimde doğduğum büyüdüğüm yaşadığım mahallem. Kendi mahallemde sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum.\"

