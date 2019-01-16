DHA YURT BÜLTENİ -7

Karaya oturan gemideki personel kurtarıldı (1)

Mersin\'de fırtına nedeni ile sürüklenip karaya oturan gemideki 2 personel, helikopterle kurtarıldı. Personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Helikopterin gelmesi

Geminin ismi ve bandırası

Helikopterin geminin üzerinde durması

Helikopterden halatla inen görevli

Gemide mahsur kalanların halatla helikoptere alınması

Helikopterin gitmesi

Helikopterin inmesi

Genel ve detay

(BOYUT:288 MB) (SÜRE:2,33 DK)

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Karlıova\'da 2 metreyi bulan kar, hayvancılığı zorlaştırıyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlara büyük zorluklar yaşatıyor.

Karlıova ilçesinde günlerdir süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Karlıova\'da 2 metreyi bulan kar kalınlığı hayvancılığı da etkiledi. Geçimini hayvan besiciliğiyle yapanlar, ağır kış şartlarında büyük zorluk çekiyor. Dondurucu soğukta hayvanlarını dışarıda otlatamayan besiciler, metrelerce uzaklıktaki ot balyalarını sırtlayıp, kara bata çıka ahıra getirip, hayvanları besliyor. Besiciler, dondurucu soğukta hem kendileri, hem de hayvanları için su bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan Cengiz Öztürk, hayvanları beslemekte güçlük çektiklerini belirterek, \"Bu yıl kış şartları çok ağır. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Hayvanlarımızı beslemekte sıkıntı yaşıyoruz. Bazı zamanlarda hayvan barınaklarının yolu tamamen kapanıyor ve o yolu açarak hayvanlarımızı dışarıya çıkarıp ot ve yem veriyoruz. Metrelerce uzaktan ot balyalarını sırtlayıp kara bata çıka hayvanlarımıza getiriyoruz. Büyük zorluklar yaşıyoruz ne yapacağımızı bilemiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Köyden genel görüntüler

- Hayvanların kar üzerinde otladığı görüntüler

- Hayvan sahiplerinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA(Bingöl),(DHA)

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Adana\'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (4)

ALT GEÇİDİ SU BASTI

Yoğun sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı\'nda bulunan bir alt geçidi su bastı. Biriken sular nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Görevliler tarafından pompalarla su tahliye çalışmaları devam ediyor.

SAİMBEYLİ\'DE OKULLAR TATİL

Saimbeyli Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

\"Yurdun büyük bir kısmını beyaz örtüye bürüyen kar yağışı ilçemizde de etkili bir şekilde devam etmekte ve 16.01.2019 tarihi itibari ile 1 gün süre ile tüm okullar tatil edilmiştir. Tüm idareci, öğretmen, çalışanlar, servis şoförleri, veliler ve öğrencilerimize duyurulur.\"

Görüntü Dökümü

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- Su tahliye edilmesi

- Ekiplerin çalışması

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'37\" BOYUT: 179 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

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Yaralamalı kaza anı vatandaşın kamerasında

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza İnegöl\'üb kırsal Çeltikçi mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl\'den Çeltikçi mahallesine seyir halinde olan sürücü Müjdat Diri(29) yönetimindeki 16 KMZ 56 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, karşıdan gelen Niyazi Özçelik(54) yönetimindeki 16 AE 420 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaz sonucunda kamyonetteki sürücü ile yanındaki Suriye uyrulu Muhammed Algivah(29) yaralandı. Sürücü mahallesinde sıkışan Müjdat Diri, İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise aracıyla seyir halindeyken etrafı görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı

-Kurtarma çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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Kar yağışı Ulukışla\'yı etkisi altına aldı

Niğde’nin Ulukışla ilçesi, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu.

Gece saatlerinde ilçe merkezini etkisi altına alan kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi. Okullar tatil edilirken, Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Ali Uğurlu, vatandaşların don olayına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

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- Karda yürüyen vatandaşlar

- Kar yağışı

- Pozantıdan genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'20\" BOYUT: 149 MB

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/POZANTI,(Adana), (DHA)

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Parktaki oyuncaklar yandı

İzmir\'in Karşıyaka ilçesindeki bir oyun parkında bilinmeyen nedenle çıkan yangında, oyun parkındaki oyuncaklar yanarak zarar gördü.

Dün (salı) akşam saatlerinde, Şemikler Mahallesi 6295 sokakta bulunan parktaki oyuncaklarda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Oyun parkındaki oyuncakların alev aldığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Oyuncakların yanarak zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay sırasında parkta oynayan çocuk olmaması olası bir olumsuzluğun yaşanmasını önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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\'40 dakika teneffüs\' 12 okulda uygulanacak

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce hazırlanan \'Okul 2023\' projesi kapsamında \'40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs\' uygulaması, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde 12 okulda uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın 2023 eğitim vizyonunda yer alan teneffüs saatlerinin artırılmasıyla ilgili Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün \'Okul 2023\' projesi kapsamında \'40 Dakika Ders 40 Dakika Teneffüs\' uygulaması ikinci dönem başlayacak. İlk defa Antalya\'da hayata geçirilecek proje, Aksu\'daki Cihadiye İlkokulu ve Ortaokulu, Alanya\'daki Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu, Finike\'deki İsmail Erol İlkokulu, Gazipaşa\'daki Burhan İlkokulu ve Ortaokulu, Kaş\'taki Dirgenler İlkokulu, Palamut İlkokulu ve Ortaokulu, Kemer\'deki Merkez İlkokulu, Hacı Mehmet Saygın İlkokulu ve Kumluca\'daki Mavikent Çanakçı 75. Yıl İlkokulu olmak üzere toplam 12 gönüllü okulda uygulanacak. Uygulama, 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.

40 DAKİKALIK TENEFFÜS ETKİNLİĞİ 9 KATEGORİDEN OLUŞUYOR

Teneffüs sürelerinin 40 dakikaya uzatılmasıyla öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun alanda bireysel gelişimlerini destekleyen bir okul ekosistemi oluşturulacak. 40 dakikalık teneffüste \'Spor Etkinlikleri, Halk Oyunları, Müzik ve Gösteri Etkinlikleri, Görsel Sanat Etkinlikleri, Bilgisayar Etkinlikleri, Model Uçak Yapımı, Kişisel Gelişim, Geleneksel Çocuk Oyunları Ve Yabancı Dil\' ana etkinlik toplam 9 kategoriden oluşacak. Öğretmenlerin, Halk Eğitim Merkezlerindeki usta öğreticilerin eğitim vereceği teneffüs etkinliklerinde öğrenciler kendilerine uygun etkinliği seçecek.

\'ÖĞRENCİLER DİNLENMİŞ VE DAHA ZİNDE DERSLERİNE GİRECEK\'

\'Okul 2023\' projesinde \'40 Dakika Ders 40 Dakika Teneffüs\' uygulamasının ikinci dönem okullarında başlayacağını anlatan Cihadiye Ortaokulu Müdürü Soner Yılmaz, \"Ortaokuldaki öğrencilerin yoğun ders süreleri var. Öğrencilerimiz haftada 35 saat ders görüyor. Bunun yanında destekleme, yetiştirme kursuyla birlikte günlük yaklaşık 9 saate yakın ders görüyor. Ve bu ders süresi boyunca motivasyonları düşebiliyor. İnanıyorum ki bu proje sayesinde öğrencilerimiz dinlenmiş ve daha zinde bir şekilde derslerine girecekler. Bu sayede okulu daha çok sevip başarılarının artacağını düşünüyorum\" dedi.

\'FARKLI ALANLARDA EĞİTİM ALACAKLAR\'

Öğrencilerin şu anda 40 dakika ders, 10 dakika teneffüs yaparak art arda derse girdiğini anlatan Türkçe Öğretmeni Melike Keskin, \"Bu projede öğrenciler teneffüs saatlerinde dışarıda boş boş dolaşmayacak. Okulumuz tarafından planlanmış spordan sanata, bilimden müziğe, resimden model uçak yapımına kadar farklı alanlarda eğitim alacaklar. Kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar ve kendi bireysel yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamış olacaklar. Biz de öğretmenleri olarak onlara yardımcı olacağız. Normal sistemde sadece Fen, Matemetik, Türkçe gibi derslere girerek sadece bilim ağırlıklı derslere giriyorlardı. Sanat ve sosyal alanlardan uzak kalıyorlardı. Fakat şimdi ki projede bunların tamamını geliştirme imkanı bulacaklar\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER YETENEKLERİNİ KEŞFETME İMKANI YAKALIYOR

40 dakikalık teneffüste öğrencilerin okulla ilişkisinin daha iyi olabileceğini, derslerin hızlı bir şekilde geçebileceğini anlatan ortaokul öğrencisi Yağmur Kalkan, aikido ve gitar etkinliklerini seçeceğini söyledi.

Satranç öğrenmeyi çok istediğini bunun için satranç etkinliğinde yer almak istediğini ifade eden ortaokul öğrencisi Ayşe Miray Mucan, içindeki yeteneği keşfetmek için drama dersi alacağını anlattı.

Ortaokul öğrencisi Hüseyin Ekin Kaçmaz ise öğrendiği satrancı geliştirmek istediğini ve yeteneğini ortaya çıkarmak için yaratıcı drama etkinliklerinde yer alabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Okul tabelasından görüntü

Bahçede öğrencilerin görüntüsü

Öğretmen öğrencilere ders anlatırken görüntü

Öğrencilerden görüntü

RÖP 1: Sonur Yılmaz ( Okul Müdürü )

RÖP 2: Melike Keskin ( Türkçe Öğretmeni )

DHA muhabiri Aslı Duran ANONS

RÖP 3: Yağmur Kalkan ( Öğrenci )

RÖP 4: Ayşe Miray Mucan ( Öğrenci )

RÖP 5: Hüseyin Ekin Kaçmaz ( Öğrenci )

Detaylar

Haber: Alı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

