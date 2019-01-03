DHA YURT BÜLTENİ -7

Şanlıurfa’da istinat duvarı evin üzerine yıkıldı

Şanlıurfa\'da etkili olan yağışların ardından bir apartmanın istinat duvarı giriş katındaki evin üzerine yıkıldı. Odalarda yatan 4 çocuk ise şans eseri molozların altında kalmaktan kurtuldu.

Olay, gece geç saatlerinde, Karaköprü Atakent Mahallesi\'nde meydana geldi. Şanlıurfa’da bir haftadır etkili olan yağışlara dayamayan istinat duvarı, büyük bir gürültü ile yıkıldı. Kopan molozlar binanın giriş katındaki evin 2 odasının da duvarının yıkılmasına sebep oldu. Odalarda yatan 4 çocuk ise şans eseri molozların altında kalmaktan kurtuldu. Gürültü üzerine dışarı çıkan bina sakinleri duvarın yıkıldığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, moloz kaldırma çalışmasını yaparken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İstinat duvarı yıkılan bina

- Maddi hasara yol açan yıkım

- Bina girişindeki molozlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Karda mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı

ELAZIĞ\'da kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrencileri, jandarma ekipleri kurtardı.

Elazığ merkez Harput Mahallesi Anguzu Baba Karataş Mevkii\'nde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Taşımalı eğitim kapsamında Beydalı, Beşoluk ve Kurtdere köylerinden öğrencileri, Harput Ekrem Özel İlköğretim Okulu\'na götüren servis minibüsü, Anguzu Baba Karataş Mevkii\'nde kara saplanarak, mahsur kaldı. Servis sürücüsü, Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat\'a telefonla ulaşarak, yardım istedi. Muhtar Demirpolat da jandarmaya bilgi verdi. Muhtar ve jandarma ekipleri, bölgeye giderek, minibüsü kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredekilerin de yardım etmesiyle birlikte jandarma, kara saplanan servis minibüsünü kısa sürede saplandığı kardan kurtardı. Öğrenciler, aynı servisle okula ulaştı.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerden görüntü

- Jandarma ekiplerinin gelmesi

- Jandarmanın çalışması

- Öğrencilerin serviste oturması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

Haber:Erkan BAY Kamera:ELAZIĞ-DHA

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Yüksekova\'da mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yüksekova\'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, Dedeler, Beşbulak ve Değerli köylerinde ise kar ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Araçlarıyla mahsur kalanların imdadına Yüksekova Kaymakamlığı\'na bağlı karla mücadele ekipleri yetişti. Kapanan yolları iş makineleri ile açan ekipler, yolda kalan araçları kurtarararak ilçe merkezine ulaşmalarını sağladı. Yolda mahsur kalan araç sürücüleri, kendilerini kurtaran karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yolda kalan araçlar

-Yolu açan iş makinası

-Kara saplanan araçkarın iş makinası çıkarılması

-Yoldan genel detaylar

-Kar yağışından görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-

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Saldırganların asıl hedefi nakliye firması müdürü değilmiş (Tekrar)

Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde nakliye firması müdürü Umut Duman\'ın (38) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili sır perdesi aralandı. Saldırganların, aynı caddede iş yeri bulunan husumetli oldukları Ö.K.\'ye ateş açtıkları, kurşunların bu sırada yanındaki Duman\'a isabet ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi\'nde meydana geldi. Bir nakliye firmasında müdür olan evli ve 1 çocuk babası Umut Duman, çalıştığı iş yerinin bulunduğu caddede, yanına yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte yaralandı. Saldırganlar kaçarken, Umut Duman, çağırılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Duman, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak saldırganların kimliğini belirledi.

Şüphelilerin, Ö.K.\'ye ateş açtıkları, kurşunların bu sırada yanında bulunan Umut Duman\'a isabet ettiği tespit edildi. Ö.K. ile saldırganlar arasında bir süredir husumet olduğu saptandı.

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

EŞİ HAMİLE

Eşinin hamile olduğu belirtilen Umut Duman\'ın cenazesinin, bugün memleketi Sakarya\'nın Geyve ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Haber: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)-

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Rize\'de, 45 kaçak göçmen yakalandı

RİZE\'nin Fındıklı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan yabancı uyruklu 45 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Van sınırından yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ve Rize\'ye geldikleri belirlenen 32\'si Pakistan, 13\'ü Afganistan uyruklu toplam 45 şüpheli yakalandı. Kontrollerde göçmenlerin pasaportlarının olmadığı tespit edildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Haber: Mehmet Can PEÇE/FINDIKLI (Rize), (DHA) -