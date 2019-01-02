DHA YURT BÜLTENİ -7

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak karayolunda çalışmalar sürüyor

Hakkari\'de 8 farklı noktada çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaşırken, Hakkari- Şırnak karayolu, 8 ayrı noktada çığ düşmesi sonucu kapandı. Kent genelinde 19 köy ve 90 mezraya da ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, karayolunun ve kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Şemdinli\'de de belediyeye ait ekipler, ilçe merkezinde temizlik çalışması başlattı. Ekipler, kar kütlelerini belirli noktalara toplayıp kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gündüz sürdürülen çığ temizleme çalışması

-Karayoluna düşen çığ

-Çığ temizleme çalışmasından gece görüntüsü

Haber-Kamera: Serdar KARA- Azer DEMİR/ÇUKURCA, ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)-

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Elmalı\'da kar yağışı etkili oldu

Antalya\'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Taşımalı eğitime bir gün ara verilen ilçede okula giden çocuklar ise kar topu oynayıp, eğlendi.

Elmalı\'da dün şiddetli yağmurun ardından gece kar yağışı başladı. Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı sonrası ilçe halkı güne beyaz örtüyle kaplanmış manzarayla uyandı. Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okula giden çocuklar kar topu oynayıp, eğlendi. Elmalı Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları başlattı.

TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, \"İlçemizde kar yağışından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediye ekiplerimiz ve araçlarımız hazır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe merkezinden görüntüler

- Öğrenciler kar topu oynarken görüntü

- Aracının camını temizleyen vatandaşlar detay

- Oyun oynayan çocuklar detay

280 MB /// 02.32\"

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)

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Kaçak kazı yaparken yakalandılar

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları sırada yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Derince Geredeli Mahallesi Alacakese mevkiinde meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan A.C., F.R., A.Y., K.K. ve A.E. gözaltına alındı. 5 kişinin kazıda kullandıkları aletlere el konuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT, (DHA)

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Caminin alt katında çocuklara güreş eğitimi

YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde, mütfülük ve halk eğitim merkezi müdürlüğü işbirliğinde, çocukları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla caminin bodrum katında güreş kursu açıldı.

Sorgun İlçe Müftülüğü ve Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, çocukları internet kafelerden uzak tutmak ve kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla Salih Paşa Camii\'nde güreş kursu açtı. Kursa, 10-12 yaş grubunda 25 çocuk katıldı. Kursa katılan çocuklar, haftanın 7 günü okul çıkışlarında eğitim görüyor. Ata sporunu yaygınlaştırmak ve sevdirmeyi de amaçlayan kursta çocuklar, eğitimlerinin ardından camiye çıkarak cemaatle birlikte namaz kılıyor.

\'GELECEĞİN MİLLİ SPORCULARINI YETİŞTİRECEĞİZ\'

Güreş antrenörü Hüseyin Uzun (24), kurstaki amaçlarının çocukları internet kafelerden uzak tutmak olduğunu söyledi. Gittiği internet kafede küfürlü sözler duyduğunu bildiren Uzun, \"Daha sonra İlçe Müftümüz ve Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ile görüştüm. Sağ olsunlar onların sayesinde kursumuzu açtık. Şuanda çocuklarımız ata sporumuz olan güreşe oldukça meraklılar. Çocuklar internet kafeye gidip sosyal ağlarda boş yere dolaşacağı yere burada hem spor yapıyorlar hem de ibadetlerini yapıyorlar. Kendilerini böylece geliştiriyorlar. İleride inşallah imkanımız olursa bu çocukların milli güreşçi olmalarını da istiyoruz. Kursumuzun ardından çocuklarımız abdestlerini alıp, cemaatle birlikte namaz kılıyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kursa katılan çocuklardan görüntü

-Çocukların güreş yapması

-Güreş Antrenörü Hüseyin Uzun’un konuşması

-Çocukların konuşması

-Çocukların toplu halde namaz kılması

-Çocukların dua etmesi

-Detay

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat),(DHA)

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CHP\'li Bakan, suyla dolan tarihi kalıntıları Meclis gündemine taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konak ilçesinde iş hanı yapılmak üzere yıkılan binanın zemininde yer alan, Antik Roma dönemine ait kalıntıların suyla dolmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. CHP\'li Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'a, tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalara ne zaman başlanacağını sordu.

Konak ilçesine bağlı Konak Mahallesi\'nde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü\'ne ait, 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap- işlet- devret modeliyle 2016\'da ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından 12 Haziran 2016\'da çalışmalara başlandı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlanılınca inşaat çalışmaları durduruldu. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun kararıyla bölgede sondaj yapılarak, kalıntılar incelemeye alındı. Bölgedeki sondaj ve kurtarma kazısı sonucu alanda geçen yıl Antik Roma dönemine ait liman hamamı kalıntısı ve imparatorluk salonu bulundu. Mutlak korunması gerekli alan olan bölgedeki tarihi kalıntıların tümünün ortaya çıkarılabilmesi için Müze Müdürlüğü\'nün uygun göreceği teknik ve yöntemlerle sondaj çalışmalarına parsel bütününde devam edilmesi yönünde karar alındı.

ÇALIŞMALARA NE ZAMAN BAŞLANACAĞINI SORDU

Alanda gerekli çalışmaların yapılmadığını belirten TBMM Çevre Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından yazılı yanıtlanması istemiyle Meclis\'e soru önergesi verdi. Tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalara ne zaman başlanacağını soran Bakan, çalışmalara hemen başlanılması için de çağrıda bulundu. CHP\'li Bakan, önergesinde Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy\'a şu soruları yöneltti:

\"İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararda belirtildiği gibi bir dönemin sosyokültürel yaşamını göstermesi ve mevcut alanda kompleks yapı olgusu olduğu anlaşılan ve \'mutlak korunması gerekli alan\' olarak değerlendirilen söz konusu alanda gerekli çalışmaların yürütülmemesinin nedeni nedir?

Tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalara ne zaman başlanacaktır?

Çalışmaların tamamlanmasına ilişkin öngörülen süre nedir?

\'Mutlak korunması gerekli alan\' olarak değerlendirilen söz konusu tarihi alan arkeolojik çalışmalar tamamlandıktan sonra ne şekilde değerlendirilecektir?\"

İZMİR, (DHA) -

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Komşu çocuğuna cinsel istismara 100 yıl hapis

ANTALYA\'da, çocuklarına bakıcılık yapan komşusunun kızı K.D.\'yi (16), \"Kuzeninle sevgili olduğunuzu biliyorum, annene söylerim\" diye tehdit edip, 2 yıl boyunca farklı tarihlerde cinsel istismarda bulunan T.D. (40), \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'şantaj\' ve \'müstehcenlik\' suçlarından toplam 100 yıl 15 gün hapse mahkum edildi.

Antalya\'da, 2015 yılında eşi çalışan, kendisi işsiz olan T.D.\'nin çocuğuna, komşusunun kızı K.D. bakmaya başladı. T.D., eve erken döndüğü günlerde, o dönem 13 yaşındaki çocuğu, \"Senin kuzeninle çıktığını biliyorum. Sevgili olmuşsunuz. Bunu annene söylerim\" diyerek tehdit edip, taciz etmeye başladı. Çocuğa 2 yıl boyunca farklı tarih ve yerlerde cinsel istismarda bulunan T.D., zaman zaman bu anları görüntüledi ve tehdit unsuru olarak kullandı. Tehditlere dayanamayan çocuk, geçen yıl durumu annesi H.C.\'ye anlattı. Annesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olan çocuk, kendisine T.D.\'nin gönderdiği tehdit mesajlarını da polise verdi.

ANNE VE KIZI ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Gözaltına alınan T.D., işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. T.D. hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan dava açıldı. T.D.\'nin yargılanmasına Antalya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başlanırken, K.D. ve annesi bu sırada şikayetlerinden vazgeçti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

1,5 YILDA KARARA BAĞLANDI

Antalya 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 1,5 yıl süren dava karara bağlandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, sanığın, mağdur çocuğa 2 yıl boyunca şantaj ve tehditle cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiğini, eylemleri sırasında çocuğu farklı yerlere götürerek hürriyetini kısıtladığını belirterek, Türk Ceza Kanunu\'nun ilgili maddelerince cezalandırılmasını istedi.

100 YIL 15 GÜN HAPİS

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, T.D.\'nin \'çocuğun nitelikli cinsel istismar suçu\'nu işlediğine kanaat getirerek, sanığa 67 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan 13 yıl 6 ay, \'şantaj\' suçundan 3 yıl, \'müstehcen görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak\' suçundan 7 yıl 6 ay, \'müstehcenlik\' suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Toplam 100 yıl 15 gün hapse ve 44 bin TL adli para cezasına mahkum edilen T.D.\'ye, iyi hal indirimi uygulanmadı.

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-