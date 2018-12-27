DHA YURT BÜLTENİ -7

DOĞU\'DA BİN 519 KÖYE ULAŞIM YOK

BALKANLAR üzerinden gelen yağışlı hava Doğu Anadolu\'yu etkisi altına aldı. Gece başlayarak etkisini artıran kar yağışı sebebiyle bölgede bin 519 yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu Erzurum\'un Karayazı ilçesi ile Muş\'un Malazgirt ilçesini bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle sağlandı. Tipi ve buzlanma sebebiyle çok sayıda araç yoldan çıktı. Karayolları ekipleri gün boyu karayolunu ulaşıma açmak için mücadele etti.

Yoğun kar yağışı gece saatlerinden itibaren başta Erzurum olmak üzere, Erzincan, Muş ve Kars\'ta etkili oldu. Erzurum\'da bin 19, Erzincan\'da 283, Muş\'ta 119, Kars\'ta 54 ve Ağrı\'da 44 olmak üzere toplam bin 519 köyün yolu kesildi. Tipi ve kar yağışı sebebiyle Erzurum\'un Karayazı ilçesi ile Muş\'un Malazgirt ilçesini bağlayan karayolunda ulaşım güçlükle yapılıyor. Görüş mesafesinin yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü karayolunda çok sayıda araç kayarak yoldan çıktı. Karayolları ekipleri gün boyunca yolda ulaşımın yapılması için çalışma yaptı. İş makineleri tipinin biriktirdiği karları temizledi.

KAYAN TIR\'LAR YOL KAPATTI

Ardahan\'ın Posof İlçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ardından ulaşımda aksamalar meydana geliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığının 15 santime ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimi bulduğu kaydedildi. Bölgede etkili olan kar yağışı ardından karayolları ekiplerinin Ardahan -Şavşat Karayolu Sahara Geçidi ile Posof - Damal Karayolu Ilgar Dağı Geçidini kullanacak ağır tonajlı araçların kullanmasına izin verilmediğini vurgulayarak, etkili kar yağışı ile birlikte görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşen yüksek kesimlerde özellikle TIR\'ların kayarak yolu kapatmaması amacıyla geçişlerine izin verilmiyor.

ERZURUM\'DA CADDE VE SOKAKLAR TEMİZLENİYOR

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum\'da başta büyükşehir belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerine ait ekipler cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri, kentin önemli tarihi mekanları Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camii\'nin önünü iş makineleriyle kardan temizledi. Yağış sebebiyle Erzurum Palandöken Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığı 63 santimetreyi geçti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışıyla birlikte bölgede hava sıcaklıklarında önemli azalmalar gözlenecek. 5 ile 10 derece arasında soğuyacak bölgede kar yağışı Cuma günü aralıklarla devam edecek. Cumartesi çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bölgede kar yağışı Pazar ve Pazartesi günü devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ERZURUM

-İş makinelerinin kent merkezinde temizlik yapması

-Kent merkezinden genel ve detaylar

-Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Cami bahçesinin temizlenmesi

-Temizlikten genel ve detaylar

-Karayazı-Malazgirt yolunda çalışan iş makineleri

-Karayolunda etkili olan tipi ve kar yağışı

-Yoldan çıkan araçların görüntüsü

-İş makinesinin yolda biriken karları temizlemesi

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)

ARDAHAN-POSOF

-Kar yağışı ve servis bekleyen öğrenciler

-Öğrencilerin konuşması

-Atatürk büstünü ve heykelini temizleyen görevli

-Belediye aracının yol açma çalışması

-Vatandaşların konuşması

-Okul önündeki öğrenciler ve kar topu oynamaları

-Kayarak düşen öğrenciler

-Detaylar

(SÜRE:4.51 DK) (SÜRE: 525MB)

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

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İZMİR\'DE, YILBAŞI ÖNCESİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE DARBE

İzmir\'de, terör örgütleri Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), Devrimci Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi (DHKP-C) ve PKK\'ya yönelik operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, geçen Salı günü ve bu sabah saatlerinde, bir dizi operasyonlar gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen Salı günü sabah saatlerinde, MLKP ve DHKP-C\'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir tabanca ve buna ait çok sayıda mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.

Öte yandan, bu sabah saatlerinde ise bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polisleriyle birlikte yaptığı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve buna ait çok sayıda mermi , terör örgütü simgeleyen bayrak ve kitaplarla bazı örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin, PKK\'nın şehir yapılanmalarında aktif olarak rol aldıkları öne sürüldü. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yılbaşı kutlamaları öncesi İzmir halkının güvenliği için operasyonlarımız devam edecektir\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin sağlık kontrollerine götürülüşlerinden görüntü

İZMİR, (DHA)

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ÜNİVERSİTELİ HAYVAN DOSTLARI SOKAKTAKİ CANLARI HAYATTA TUTUYOR

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü üyesi bir grup genç okul yemekhanesinde artan yemeklerle sokak hayvanlarını besliyor. Kampüs içerisinde ve dışında bulunan köpekler üniversite öğrencilerinin getirdiği yemekler sayesinde soğuk kış günlerinde hayatta kalıyor.

Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Derneği üyesi üniversite öğrencileri özellikle karlı ve soğuk havalarda kampüste ve kampüs dışındaki ormanlık alanda yaşayan köpeklerin aç kalmalarını önlemek amacıyla okulun yemekhanesinde artan yemekleri kutular ve poşetler içerisinde hayvanların bulundukları yerlere bırakıyor. Öğrenciler belirledikleri 12 besleme noktasına yiyecekler bırakırken, özellikle soğuk ve karlı kış günlerinde hayvanların hayatta kalmasını sağlıyor. Hafta sonu yemekhanenin kapalı olması nedeniyle bağışlarla alınan mamalar besleme noktalarına bırakılıyor.

\'ONLARI AÇ BIRAKMAMAK İÇİN ÇABA HARCIYORUZ\'

Okul kampüsünün içersinde ve dışarısında bulunan sokak köpeklerine baktıklarını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Derneği yöneticisi Hidayet Gürbüz, \"Ben İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Umuttepe Kampüsü\'nde ve çevresindeki yaklaşık 350 tane köpeğe bakıyoruz. Bunlar kampüs içerisinde ve dışarısında bulunan sokak köpekleri. Bunların hepsine yetmeye çalışıyoruz, sayımızın yetersiz kaldığı noktalarda da dışarıdan yardım alıyoruz. Malum kar yağdı havalar soğumaya başladı, hayvanlar eğer aç kalırsa vücut ısısını koruyamıyor, bu da maalesef ölmesine neden oluyor. Biz bunu en aza indirmek için arkadaşlarımızla birlikte çaba harcıyoruz. Yemekhaneden yemek topluyoruz, bölgelere dağıtıyoruz. Tatil süreçlerinde de yemekhane kapalı olduğu için mama dağıtıyoruz. Bazı hayvanseverlerin bağışlarıyla mama alıp yemekhanenin kapalı olduğu günlerde de sokak hayvanlarını aç bırakmamaya çalışıyoruz. Burası orman bölgesi, burada köpek popülasyonu çok fazla, yavrular doğuyor, kısır olmayan anneler var. Birçok bölgede bu nedenle buranın popülasyonu sürekli artıyor, buraya da sık sık yemek bırakıyoruz. Kar yağdığında biz de zorlanıyoruz ama köpekler çok daha zor durumda oluyor, hayvanları aç bırakmamak için çaba harcıyoruz\" dedi.

\'İHTİYAÇ HALİNDE VETERİNERE GÖTÜRÜYORUZ\'

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Kaan Orhan bulundukları bölgede hayvanları doyurmanın yanı sıra ihtiyaçları olduğunda veterinere de götürdüklerini söyleyerek, \"Köpekler burada soğukta kalıyor ve çoğu aç. Çünkü yemek bulamıyorlar. Biz de yemekhaneden topladığımız artık yemekleri buraya getiriyoruz. Birçok üyemiz var ve bunu yaparken gurur duyuyoruz. Köpekleri burada toplayıp doyurmaya çalışıyoruz, bakımlarını yapıyoruz ve hatta ihtiyaçları varsa veterinere götürüyoruz. Bu şekilde sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.\" diye konuştu.

\'KIŞ GÜNLERİNDE AÇ KALMALARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ\'

Okuldaki yemeklerin dışında mama yardımı da aldıklarını belirten Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi İrem Kılıçaslan, \"İlk olarak hayvanları beslemekle başladık bu işe, yemekhanedeki artık yemekleri topluyoruz, ondan sonra dağıtım bölgelerine kutuların içerisinde götürerek hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmalarını engellemeye çalışıyoruz.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kutular içinde yemek getirmeleri

-Yemekleri hayvanların bulunduğu yerlere dökmeleri

-Hayvanları sevmeleri

-Hayvanların yemekleri yerken yakın plan görüntüleri

-Öğrencilerle röp

Haber:Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Kamera:Alişan KOYUNCU-İZMİT-DHA

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LÖSEMİLİ ADNAN\'IN TEK İSTEĞİ O YOUTUBE FENOMENİNİ GÖRMEK

Bursa\'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi’nde yaşayan Taşkıran Ailesi\'nin 2 çocuğundan biri olan 11 yaşındaki Adnan, 1 yıldır lösemi ile mücadele ediyor. İkinci kez kök hücre nakline hazırlanan Adnan, \"Tek isteğim YouTube fenomeni Enes Batur’la bir kez olsun görüşebilmek\" dedi.

Bir yıl önce Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde lösemi teşhisi konulan Adnan’a 3 ay önce kök hücre nakli yapıldı. Başarılı geçen naklin sonrasında aynı hastalık tekrarladı. 1 yıldır hastanede tedavi altında olan Adnan, sosyal medya hesabından \"Sadece renkli legolar ile oynamak ve YouTube fenomeni Enes Batur’u görmek istiyorum\" şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir çok yardımsever de Adnan’a lego hediye etti.

Hastane odasında DHA muhabirine konuşan Adnan Taşkıran, “Legoları çok istiyordum, sağolsunlar, beni tanıyan tanımayan bir çok kişi tarafından lego hediye edildi. Şimdi tek isteğim Enes Batur’la bir kez olsun görüşebilmek, başka bir isteğim yok, daha ne istiyeyim kiö dedi. Kendisi için dua eden ve mesaj gönderen herkese teşekkür eden Adnan, tüm Türkiye’yi kök hücre bağışında bulunmaya ve binlerce lösemi hastasına umut olmaya davet etti.

Öte yandan Adnan’a, uygun donör olduğu belirlenen 5 yaşındaki kardeşi Ela\'dan kök hücre nakli yapılabilmesi için işlemler başlatıldı.

Görüntü dökümü;

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-Löselimi Adnan ile röportaj

-Hastane odasından detaylar

-Annesiyle birlikte detaylar

Süre: 3 dakika 20 saniye, Boyut: 39 MB

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),(DHA)

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VAN VE BİTLİS\'TE KAPALI 363 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU AÇILDI

VAN ve Bitlis\'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 363 yerleşim yerinin yolu açıldı. Halen kapalı olan 34 yerleşim yerinin yolunun açılması için ise çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Van\'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasıyla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi, 175 iş makinesi ve 596 personelle çalışma başlattı. 3 gündür devam eden karla mücadele çalışmasında, yolu kapalı olan 258 yerleşim yerinden 234\'üne ulaşım tekrar sağlanmaya başlandı. Kapalı olan 24 mahalle ve mezra yolunun açılması için Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bitlis\'te de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 139 köy yolundan 129\'u İl Özel İdaresi\'ne bağlı ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 10 köy yolunun açılması için de ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

VAN- BİTLİS,(DHA)-

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Enez\'de lastik botta 39 kaçak göçmen yakalandı

Edirne\'nin Saros Körfezi\'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece sahil açıklarında şişme lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 8\'i çocuk, 7\'si kadın olmak üzere toplam 39 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA) -

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Tokat\'ta 251 köy yolu ulaşıma açıldı

Tokat\'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 420 köyden 251\'inin yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Tokat\'ta kar yağışı sonrası köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarla, dün kapanan 420 köy yolundan 251\'i yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdare Genel Sekteri Recep Gökçe, \"Kış süresince vatandaşlarımızın gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına İl Özel İdaresi ekiplerimiz 24 saat esasına göre ihtiyaç olan yerlerde çalışıyor. Köylümüzün rahat seyahat edebilmesi, olası acil durumlarda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için ekibimizle aralıksız çalışıyoruz\" dedi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-

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Osmaniye Emniyet Müdürü Değişti

Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman\'ın yerine Ahmet Selçuk Okumuş atandı.

Resmi Gazete\'de yayınlanan atama kararlarına göre, kentte yaklaşık dört yıldır görev yapan Müdür Gökduman, 11 Aralık\'ta bir polis memuru tarafından makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin yerine atandı. Evli ve üç çocuk babası Gökduman, Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili iken, 20.01.2015 tarihli Bakanlık oluru ile Osmaniye İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü\'ne ise Ahmet Selçuk Okumuş atandı.

Haber: OSMANİYE, (DHA) -