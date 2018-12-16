DHA YURT BÜLTENİ-7

1)AKÇAKALELİLER, HAREKATI DESTEKLİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Fırat Nehri\'nin doğusundaki terör örgütü PYD kontrolündeki alanları temizlemek için başlatacağı operasyon için bölgeye farklı kentlerden sevkiyatlar sürerken, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde yaşayanlar, hemen karşılarındaki alanın biran önce terör unsurlarından temizlenmesini istiyor.

Kullanılmayan Akçakale Gümrük Kapısı\'nın karşısında terör örgütü PYD\'nin sözde bayrağı, Türk Bayrağı\'nın karşısında asılı durmaya devam ediyor. Bölgede Türk askerleri aldığı güvenlik önlemi ile kuş uçurtmuyor. Sınırın belirli bölgelerine yerleştirilen zırhlı araçlarda bekleyen Türk askerleri, harekat öncesi tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Akçakale\'nin hemen karşısındaki terör örgütü kontrolündeki Tel Abyad\'da ise teröristlerin mevzi açtığı görülüyor. Binaların pencerelerini kapatarak atış yapabilecekleri mevziler oluşturan teröristlerin bazıları ise nöbet tutmaya devam ediyor.

12 ÇOCUĞUMDA MEHMETÇİK

Akçakale\'de yaşayanlarda harekatın biran önce yapılmasını ve hemen karşılarındaki alanın teröristlerden temizlenmesini istiyor. Bölgede yaşayanlardan Halil Çiftçi, 12 çocuğununda Mehmetçik olarak beklediğini söyledi. Çiftçi, \"Biz bu bölgenin temizlenmesini sitiyloruz. Harekatı sonuna kadar destekliyoruz. Teröristler biran önce temizlensin. Benim 12 çocuğum var, hepside birer Mehmetçik. Gerekirse onlarnda bende hanınımda hatta annemde birer Mehmetçik\" dedi.

Suriye\'den 6 yıl önce DEAŞ zulmünden kaçarak gelen Suriyeli Halil Rahvati ise, \"Burası bizim yurdumuz. Biz topraklarımıza biran önce dönmek istiyoruz. Bu nedenle bu harekatı destekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mevzilenmiş ve hareket halindeki askeri araçlar

-Suriye Tel Abiad\'daki mevzi binası(sağ üst köşesi yıkık tamamı pencereli)

-Suriye tarafındaki bayraklar

-Suriye tarafından detaylar

-Akçakale Sınır Kapısı

-Akçakaleli Türk vatandaşı ve Suriyeli ile röportaj

Haber : Murat KİBRİTOĞLU - Kamera: Enver Fatih TIKIR/AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)

Süre:4.34 Boyut:512 MB

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2)MALATYA\'DA Kİ SURİYELİLERDEN, SINIR ÖTESİ HAREKATA DESTEK

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Malatya\'ya sığınan Suriyeli Abraz aşireti Türkiye\'nin olası sınır ötesi harekatına destek verdiklerini açıkladı. Beydağı Mahallesi\'nde ikamet eden yaklaşık 400 Abraz aşireti üyesi bir araya gelerek Türkiye\'nin Fırat\'ın doğusuna düzenleyeceği lası harekatı desteklediklerini açıkladı. Abraz aşireti ve Malatya\'da yaşayan Suriyeliler adına konuşan Muhammed Ahmed Almişel, Türkiye\'ye teşekkür ederek, \"Hükümete hem de cumhurbaşkanına destekleri için Suriyeliler olarak yardımları için teşekkür ederiz. Türkiye hükümeti hem de milleti bizlere çok yardım etti. Evlerini bize açtı bütün kapılar bizim önümüzde açık Suriyelilere karşı. Hiç unutmayacağız. Türkiye hükümetine desteklerinden dolayı saygılar sunuyorum. Hastalar ve Suriye halkı için sınırı açtınız, bu yardımları bizler unutmayacağız. Bu yardımlar bizim boynumuzda bir borçtur. Şunda biz Suriyeliler olarak Türkiye hükümeti ve devletini destekliyoruz. Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyoruz. Fırat\'ın doğusunu baskı altına aldılar. Biz Halepliler ve tüm köylülerin istediği gibi baskı altına almışlar. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazlumlarımız, esirlerimiz için uğraştı. Müslümanların sultanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ve Türkiye\'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah zafer bizimdir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Suriyelilerden görüntü

- Aşiretten detay

- Kalabalık

- Katılanlar

- Muhammed Ahmed Almişel\'in açıklaması

- Alkış çalanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 595 MB

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(ÖZEL)

3)ŞEHİT OLAN 9 AKRABASI İÇİN BEYDAĞI\'NA DEV TÜRK BAYRAĞI YAPTI

Malatya\'da kaynakçılık yapan Ahmet İnce (33), PKK\'lı teröristlerce farklı bölgelerde şehit edilen 9 akrabası için kentin en yüksek noktası olan 2 bin 500 rakımlı Beydağı\'nın eteklerine 180 metrekarelik alana taşlarla Türk bayrağı yaptı.

Malatya\'da oturan kaynakçı Ahmet İnce, teröre şehit verdiği 9 akrabası için dev bir Türk bayrağı yaptı. Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Beydağı\'nın bir yamacına 8 kilometre tırmanan İnce, taşlarla 15 metre uzunluğundu, 12 metre genişliğinde ay- yıldızlı bayrağını işledi. Ahmet İnce, 27 günlük bir çalışmanın ardından yaptığı Türk bayrağının altına da yine taşlarla \'RTE\' yazdı.

İnce, 9 şehit yakınının anısını yaşatmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a olan sevgisini göstermek için böyle bir çalışma yaptığını kaydetti. Bayrağı yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ait bir helikopterin de üzerlerinde uçtuğunu belirten Ahmet İnce, şunları söyledi:

\"Halamın oğlu uzman çavuştu şehit oldu, amcamın oğlu astsubay şehit oldu. Bunlardan başka 7 yakınım daha şehitlik mertebesine ulaştı. Türk bayrağımız için, Türkiye için hep uğraştık, yıllarca da şehit verdik. Cumhurbaşkanımız Türkiye için uğraşıyor, Türkiye için çabalıyor. Onları düşünerek biz de bayrak yaptık. Bayrağı yaptığım sırada 2\'nci Ordu Komutanlığı\'na ait bir helikopter geldi. Tepemizde dönünce biraz insan korkuyor. Onlar da fark ettiler ay- yıldızlı bayrağımızı yaptığımızı. Bayrağı inceleyip gittiler, sağ olsunlar. Tabi bizde biraz ürktük ama Türk bayrağını bitirdik sonuç itibariyle.\"

Bayrağı 3 günde boyadıklarını kaydeden İnce, \"Yağlı boya ile ayrıca sim üzerine çalıştık. 3 günde boyadık. Toplamında 27 gün sürdü. Taşları toplayarak bir araya getirerek yaptık. Zorluk çektik, yaklaşık 4- 5 kişiydik. Bayağı bir uğraştık. Bayrağın yapımında büyük taşlar kullandı. Uçak geçtiği zaman Türk bayrağını görüyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Türk bayrağından görüntü

- Dağlardan detaylar

- Taşlar

- Bulutların üzerinde kalan Beydağı

- Ahmet İnce röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 370 MB

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4)VAN\'DA PKK\'NIN 3 ODALI SIĞINAĞI BULUNDU

VAN\'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kış için hazırladığı 3 oda ve bir tuvaletten oluşan sığınak tespit edildi. Sığınakta, kıyafet, sağlık malzemeleri, mutfak tüpü, battaniye, kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine yönelik Başkele ilçesine bağlı Tahılköy Mahallesi kırsalında \'Şehit Jandarma Er Emin Arı\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde içerisi kum doldurulmuş 300 çuval, 36 metre profil demiri, 32 sandviç panel bulunan kullanmaya hazır 3 oda ve bir tuvaletten oluşan sığınak tespit edildi. Sığınakta, 4 takım terörist kıyafeti, 50 metre kablo, 5 ampul, 2 fener, 3 kilogram toz şeker, 3 koli bandı, 3 güneş gözlüğü, muhtelif sağlık malzemesi (enjektör, flaster bant vb.), 3 battaniye, 5 değişik ebatlarda branda, 2 boş teneke, 1 kantar, 6 kalem pil, 3 çift terlik,1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildi.Sığınak güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

JANDARMA KAMERASI

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-Karlı dağlara iniş yapan helikopterden inen kar kıyafetli askerler

-Askerlerin siper alması

-Tespit edilen 3 odalı sığınak

-Sığınakta ele geçirilen malzeme

-Sığınağın imha edilmesi

SÜRE:2 DK

BOYUT:225 MB

