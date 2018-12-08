DHA YURT BÜLTENİ -7

2 kişiyi öldüren zabıta, \'Önüme geleni vururum, çekilin\' diye binaya girmiş (2)

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı Ahmet Altuğ, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Birimi\'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen Altuğ, sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Altuğ, olayla ilgili soruları yanıtlamadı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlı Ahmet Altuğ\'un Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Polislerin arasında yürümesi

SÜRE:58\"

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (2)

1 HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİ

Bartın\'ın Amasra ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erkan Kalender, bir hafta önce evlenmişti. Vali Yardımcısının eşi Enise Kalender, bugün Valilik\'te düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamazken, ayakta durmakta zorlandı. Çiftin bir hafta önceki nikahında çekilen görüntüler ise yürekleri dağladı.

Görüntü Dökümü

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-Çiftin nikah salonuna girişi

-Nikahtan görüntü

-Konuklardan görüntü

-Detaylar

BARTIN,(DHA)

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Zonguldak\'ta taşkın sonrası hasar tespit çalışması başladı

Zonguldak\'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde taşan dere nedeniyle yükselen suyun debisi, sabaha karşı normale döndü. Hasar tespit çalışması yapan AFAD, 4 evin taşkından zarar gördüğünü belirledi.

Kırımsa Mahallesi\'nden geçen derenin aktığı mağaradaki kanal, dün öğle saatlerinde suyla birlikte gelen moloz yığınları nedeniyle tıkandı. Tıkanan kanal nedeniyle mağara etrafında gölet oluştu. Baskıya dayanamadan kanal açılınca da Cumayanı Mahallesi\'ne akan derenin debisi yükseldi. Taşan dere, iki sokağı birbirine bağlayan köprü ile çevresindeki evleri sular altında bıraktı. AFAD, DSİ ve polis ekipleri, bölgede gece boyu önlem aldı. Sabah saatlerinde ise suyun debisi normale döndü.

AFAD ve Çatalağzı Belediyesi ekipleri, bölgede taşkından zarar gören evlerde incelemede bulundu. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, zarar tespit çalışmalarına başladıklarını anlatarak, \"Çatalağzı Cumayanı mahallemizde tıkanan mağara nedeniyle bir gölet oluştu. Derenin dar olması, debinin yüksek olması nedeniyle birkaç tane evimiz suyun tahliyesi sırasında selden etkilendi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede dolaşıyoruz. Zarar gören evleri tespit ediyoruz. Şu anda iki evi tespit ettik. İki ev daha var. Diğer evleri de kontrol edeceğiz ve tuttuğumuz raporu ilgili yerlere göndereceğizö dedi.

Evinin kömür ve odunluk deposu sular altında kalan Bedriye Yanaz da mağdur olduğunu belirterek, \"Evimin kömürlüğü ve depo sular altında kaldı. Kömür ve odunlarım gitti. Kalorifer kazanım gitti. Eşim il dışında çalışıyor. Ben şimdi nasıl alacağım kömür ve odun\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)-

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Denizde erkek cesedi çıktı

Antalya\'da, balıkçılar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkartılan cesedin Mustafa Şahintürk\'e (68) ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla denize açılan balıkçılar, yaklaşık 300 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz duran cismi fark etti. Cismin önce fok olduğunu düşünen balıkçılar yanına yaklaştığında erkek cesedi olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin Mustafa Şahintürk\'e ait olduğu belirlendi. Üzerinde elbiseleri ve ayağında ayakkabısı bulunan Şahintürk\'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Deniz Polisi aracından görüntü

- Polislerden görüntü

- Boğulan kişinin çıkarıldığı Falezler ve Yavuz Özcan açıklarından görüntü

- Cesedin etrafına şerit çekilmesi ve güvenlik güçlerinin bekleyişi

- Olay Yeri İnceleme ekiplerinin cesedi incelemesi

- Cenaze aracının gelişi

- Cesedin cenaze aracına koyulması

- Cenaze aracının gidişi

266 MB, 02:24\'

Haber: Bülent TATOĞULLARI, Kamera: Berkay KUNT / ANTALYA,(DHA)

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Dereye düşen karacayı kurtarıp, sobanın yanında ısınmasını sağladılar

Sakarya\'nın Geyve ilçesinde, dereye düşen karacayı gören Murat Şirin, merdivenle dere yatağına inerek karacayı kucaklayıp kurtardı. Üşüyen karaca köy kahvesine götürülerek sobanın yanında ısınması sağlanırken, yiyecek verildi.

Olay, Geyve Doğançay Mahallesi\'nde meydana geldi. Ormanlık alandan mahalleye inen karaca etrafta koştururken Doğançay Deresi\'ne düştü. Akıntıya direnen karacayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Dere kenarında toplanan vatandaşlar hayvanı nasıl kurtaracaklarını düşünürken, çevre mühendisi Murat Şirin yolun 3 metre aşağısında kalan dere yatağına merdivenle indi. Bel yüksekliğindeki derede yürüyerek karacaya ulaşan Murat Şirin, karacayı yakalayarak kucakladı. Korku içinde çırpınan karacaya sıkı sıkıya tutunup, merdivene yürüyen Murat Karaca, bir eliyle karacayı bir eliyle de merdiveni tutarak yukarıya çıktı. Yukarıda bekleyen vatandaşlar karacayı Murat Şirin\'in kucağından aldı. Murat Şirin alkışlanırken, üşüyen karaca daha sonra köy kahvehanesine götürülerek ısınması için sobanın yanına konuldu. Yiyecek verilen karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurtarma anı

HABER: Aziz GÜVENER/GEYVE(Sakarya), (DHA)

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İzmir\'de evsizlere sıcak yuva

KIŞ mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte \'soğuk hava\', sokakta yaşayanlar için yaşamsal bir tehdit oluşturmaya başlarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte 2 günde belediyenin Müyesser Turfan Geçici Konukevi\'ne sığınanların sayısı 72\'ye yükseldi.

İzmir\'de etkisini gösteren kara kış, hissedilen sıcaklığın geceleri eksili değerlere yaklaşmasıyla yaşamı zorlaştırırken, barınma olanağına sahip olmayanlar için geceyi sokakta geçirmek hayati tehlikeler yaratabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kapılarını 24 saat boyunca açık tuttuğu Müyesser Turfan Geçici Konukevi, onlar için sığınacak sıcak bir yuva, bir tas sıcak çorba ve rahat bir yatağın ötesinde, yaşama tutunacakları fırsatlar sunuyor. Son 2 günde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte, Örnekköy\'deki Geçici Konukevi\'nde konaklayan evsizlerin sayısı 72\'ye yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan talebi karşılamak için ise personel ve yatak sayısını artırarak gerekli önlemleri aldı.

3 AY KALINABİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü\'ne bağlı olarak görev yapan Müyesser Turfan Geçici Konukevi, çeşitli kaynaklardan gelen ihbarları da değerlendirerek sokakta yaşayan evsiz vatandaşları, bulunduğu yerden alıyor ve onlara barınma olanağı sağlıyor. Merkeze gelenlerin öncelikle sağlık kontrolleri yapılıyor, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi gerektiren durumlarda ise Eşrefpaşa Hastanesi devreye giriyor. Merkezde 3 ay olan barınma süresi, ihtiyaç durumunda 6 aya kadar da uzayabiliyor. Merkezden bu süre dışında, günübirlik yararlanma olanağı da bulunuyor. Yaşı uygun olanlar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma ile huzurevi veya bakım merkezlerine yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu\'na yönlendiriliyor.

BU NUMARALARI KAYDEDİN

İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Geçici Konukevi\'ne ihbarı yapılan her evsiz erkeğe gidiliyor, ancak kalmak için rızası olmayanlara zorla işlem yapılmıyor. Rızası alınan 19-59 yaş arası erkek evsizler için 0 232 361 71 51- 0 232 361 00 82 telefonlara yapılan ihbarlara ivedilikle araç gönderildiği gibi ihtiyaçlı vatandaşlar kendileri de kuruma bireysel başvuru yapabiliyor. 60 yaş üstü yaşlılar ve ağır engelliler ile kadın ve çocuklar için bildirimler ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'ne; 183 hattı ya da 155 üzerinden yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Müyesser Turfan Geçici Konukevi\'nden görüntü

- Müyesser Turfan Geçici Konukevi\'nde kalan evsizlerden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Milas\'ta pist ışıklarındaki arıza nedeniyle uçak seferleri aksadı

Milas- Bodrum Havalimanı, pist ışıklarındaki arıza nedeniyle bir süreliğine uçuş trafiğine kapalı kaldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan hareket eden bir uçak, dün saat 20.00 sıralarında, Milas- Bodrum Havalimanı\'na pist ışıklarında meydana gelen arıza nedeniyle iniş yapamadı. Uçak, İzmir\'e yönlendirildi. Yolcuları arasında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nın da bulunduğu öğrenilen uçağın, İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na indiği belirtildi.

Arızanın giderilmesinin ardından bugün saat 07.00\'de havalimanındaki durum yeniden normale döndü.

Haber: Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)-

