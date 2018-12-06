DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SİS VE BUZLANMA KAZALARA NEDEN OLDU

ARDAHAN’da etkili olan yoğun sis ve buzlanma karayolu ulaşımında aksamalara neden oldu. Sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kentte gece başlayan yoğun sis, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sisle birlikte özellikle kent merkezinde görülen buzlanma, kazaları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı Ardahan-Kars çevre yolunda yoğun buzlanma oluştu. Buzlanmadan dolayı bir çok araç kaza yaptı. Can kaybının olmadığı kazalarda, bariyer ve trafik levhalarına çarpan araçlarda maddi hasar oluştu. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik, kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Buzlanma ve sis nedeniyle araç hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan bir TIR sürücüsü \"Buzlanma nedeniyle aracı toparlayamadık. Bariyerlerer çarptık. Çok şükür yaralanan olmadı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sisli havadan görüntü

-Kaza yapan tırdan görüntü

-Polislerin bariyerleri yol kenarına çekmeleri

-Araç sürücüsü ile röp

-Tabelaya çarpan araçtan görüntü

Haber-Kamera:Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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2)OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI BUDO VE İDO SEFERLERİNİ DURDURDU

BURSA\'da etkisini artıran yağış,sis ve rüzgar gibi olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksaklıklara neden oldu. BUDO\'nun 14, İDO\'nun ise 5 seferi iptal edildi.

Bursa\'da olumsuz hava koşulları bugün de etkisini arttırarak devam etti. Artan sisle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken uzak ve yüksek yapılar görülemez hale geldi. Etkili olan yağış ve rüzgarlarda BUDO ve İDO seferlerinin iptal edilmesine sebep oldu. BUDO\'da 14, İDO\'da 5 sefer \'olumsuz hava koşulları\' açıklamasıyla iptal edildi.

İPTAL OLAN SEFERLER

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 08.30, 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00, Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla iptal edildi. İDO\'da ise Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.25, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferleri internet sitesinden yapılan duyuru ile iptal edildi.Öte yandan, Meteoroji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgilere göre Bursa\'da yağış ve sis, ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek.

Görüntü Dökümü:

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-BUDO gemisinden detaylar

-İskeleden ve satış istasyonundan görüntüler

Süre: 1.49 Boyut: 203 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, DHA

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3)KOL KIRIP BAŞ YARAN EŞE 8 YIL 9 AY HAPİS

ANTALYA\'da, boşanmak istediğini söyleyen eşi Melike Gözgören\'in (25) kolunu kırıp, başını taşla yaran Recep Gözgören (30), 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Olay, 27 Ağustos günü, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Pazarda balıkçılık yapan Recep Gözgören, 6 yıllık eşi Melike Gözgören ile birlikte, parasını almak için Antalya- Kemer yolundaki balıkçı barınağına gitti. Burada işini halleden Recep Gözgören, eşi Melike ile alkol alıp sohbet etti. Melike Gözgören\'in boşanmak istediğini söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Eşi tarafından sağ kolu kırılan ve taşla vurularak başı yarılan Melike Gözgören, hastanede tedaviye alındı. Gözgören\'in başına 50 dikiş atılırken, kolu ve parmaklarında kırık ile vücudunun birçok yerinde doku zedelenmesi tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Recep Gözgören tutuklandı. Gözgören hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Recep Gözgören ve avukatı ile Melike Gözgören katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Recep Gözgören, eşinin başka erkeklerle görüştüğünü, sık sık evi terk ettiğini ve kendisini 3 erkeğe dövdürmek istediğini öne sürdü. Olay gününü de anlatan Recep Gözgören, konuşmak için buluştuklarında eşinin kendisini aldattığını itiraf ettiğini belirterek, “Yanından ayrıldığım sırada yerden taş alarak fırlattı ve yere düştüm. Üzerime saldırdığı sırada elindeki taşı aldım. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Melike\'ye birkaç kez vurdum, ittirdim, yuvarlanarak başını kayaya çarptı\" dedi.

Telefonu arızalı olduğu için çevredekilerden sağlık ekibine haber vermelerini istediğini belirten sanık, öldürme kastı olmadığını belirterek, beraatini talep etti.

SANIĞA 8 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Recep Gözgören\'i, \'eşi kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza 14 yıla indirildi. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı 10 yıl 6 aya indirdi. Sanığa duruşmalardaki tutum ve davranışlarından dolayı da iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 8 yıl 9 aya indirdi.

Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Melike Gözgören, bir süre hastanede kaldıktan sonra 2 ay kadar babasının kendisine baktığını söyledi. Tedavi sürecince tek başına evin içinde bile yürüyemediğini belirten Gözgören, “Daha sonra dikişlerim alındı ama parmağımdaki kırık kemik kaynamadı. Doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Kış mevsimi olduğu için parmağım sürekli ağrıyor. Ameliyatım ilkbaharda yapılacak. Parmağımdaki kırık nedeniyle elimi kullanmakta güçlük çekiyorum. Vücudumdaki darp izleri geçiyor, ama ruhumda bıraktığı tahribat ömrümün sonuna kadar kalacak\" diye konuştu.

Biri 5, diğeri 3 yaşındaki iki çocuğunun bir ay süreyle devlet korumasına alındıktan sonra geçici olarak kayınpederinin yanına verildiğini anlatan Melike Gözgören, “Çocuklarımı göremiyorum, arada bir konuşuyorum. Şu an olayın etkisini atabilmek için psikolojik tedavi görüyorum. Doktor, bu süreçte etkilenmemem için çocuklarımla görüşmemi istemiyor. Yaklaşık bir sene boyunca kendimi toparlayana kadar çocuklarımı belirli aralıklarla göreceğim\" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin de kendisiyle irtibata geçtiğini söyleyen Melike Gözgören, boşanma davasının da birkaç ay içerisinde görüleceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Melike Gözgören\'in dayaktan sonra çekilen görüntüleri (ARŞİV)

- Melike Gözgören ile dayaktan sonra röportaj (ARŞİV)

- Melike Gözgören yaralarını gösterirken görüntü (ARŞİV)

- Melike Gözgören ile duruşma sonunda röportaj

- Melike yara izlerini gösterirken görüntü

- Adliye dış plan

430 MB - 3.53\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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4)ERZİNCAN EMNİYETİ TÜRKİYE REKORU KIRDI

ERZİNCAN Emniyet Müdürü Bülent Şensoy bir TIR\'da ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroinin Türkiye genelinde şu ana kadar ele geçirilen en büyük miktarda eroin olduğunu açıkladı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erzincan -Erzurum Karayolu üzerinde istihbari çalışmalar üzerine Van\'dan İstanbul\'a giden TIR\'da yapılan aramada sakatat etlerin içerisine gizlenmiş 1 ton 271 kilogram eroin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler emniyet müdürlüğüne getirilirken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyon kapsamında Van ilinde ise olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alınırken, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, ele geçirilen uyusturucu maddeleri basına tanıttı. Şensoy, Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak dün tarihi günlerden birisini yaşadıklarının altını çizerek, \"Tek seferde 1 ton 271 kilo eroin alarak, Türkiye rekoru kırdık. Emniyet personelimizin yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde Odin isimli narkotik köpeğinin yaptığı aramada TIR\'ın içerisinde toplamda bin 395 paket eroin maddesi ele geçirildi. Bu da 1 ton 271 kilo ediyor ve bir seferde yakalanan en büyük uyusturucu olması nedeniyle bizlere mutluluk veriyor. Bu gururu yaşatan arkadaşlara teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

OPERASYON GENİŞLEDİ GÖZALTI SAYISI 5\'E ÇIKTI

24 saat süreyle kent girişlerinde görev başında olan Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Akyazı Kontrol Noktasında 11 kişiyle görev yapıyordu. Bu sıra da kontrol noktasına giren 27 VT 380 plakalı TIR\'dan şüphelenilerek içerisinde arama yapıldı. Narkotik Köpeği Odin\'in uyarı vermesi üzerinde araçta bulunan sakatatların arasına gizlenmiş bin 395 paket eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürü Bülent Şensoy operasyonla ilgili yaptığı açıklama da araç içerisindeki 3 kişinin gözaltına alındığını, belirterek; \"Bunların ifadelerinden yola çıkarak Van\'da da 2 kişinin olduğunu tespit ettik. Van\'daki arkadaşlar da bize yardımcı oldular ve o iki kişi gözaltına alındı. Adli tahkikatımız devam ediyor. Ele geçirilen uyusturucunun piyasa değerini 76 milyon TL olarak değerlendiriyoruz\" dedi.

O POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Tek seferde ele geçirilen en büyük miktar uyusturucu maddenin yakalanmasında görev alan destek veren tüm polislerin devam eden operasyon sonunda ödüllendirileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uyuşturucu maddeden genel detay görüntü

-Emniyet Müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) -208 mb