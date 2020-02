DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÇANAKKALE\'DE AK KADINLAR\'DAN, \'ŞİDDETE HAYIR\' YÜRÜYÜŞÜ

ÇANAKKALE\'de AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, \"Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz\" dedi.

AK Parti Kadın Kolları tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen farkındalık yürüyüşüne, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve partililer katıldı. Kordon Boyu\'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde bir araya gelen yaklaşık 500 partili, kadına yönelik şiddete tepki içeren pankartlar ile İskele Meydanı\'ndaki \'Barışın Kanatları Heykeli\' önüne kadar yürüdü.

Burada yere konulan turuncu kurdelenin önünde açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı şekilde ortaya çıktığını ve aile içi şiddetin hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini dile getirdi. Üstün, \"AK Kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiç bir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz\" dedi.

2)EDİRNE DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU KUTLADI

Edirne\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Kurtuluş canlandırmasında öğrenci Vali Ekrem Canalp\'e Türk bayrağını teslim ederken heyecandan sözleri unuttu, klasik otomobillerden biri resmi geçiş sırasında yolda kalırken, araçlardan atılan hediyeleri almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Edirne\'nin düşman işgalinden kurtuluşunu 96\'ncı yıl dönümü etkinlikleri Atatürk anıtındaki törenle başladı. Buradaki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ak Parti Edirne milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne milletvekili Orhan Çakırlar, 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutan vekili Albay Yıldırım Pektaş, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından törenler Talatpaşa Caddesi\'nde devam etti.

HEYECANDAN SÖZLERİNİ UNUTTU

Edirne\'nin temsili kurtuluşu canlandırılırken, Selimiye Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Yunus Ulaş, Türk bayrağını Edirne Valisi Ekrem Canalp\'e teslim etti. Bu sırada \'Bu bayrak ki içinde vatan vardır\' dedikten sonra heyecandan iki kez sözleri unutan öğrenciye Vali Canalp\'in yardım ederek hatırlattı. Protokolde gülüşmelere neden olan bayrak tesliminin ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, \"Değerli Edirneliler, 96 yıl önce Şakir Paşa dönemin valisi aynen böyle bir heyecan yaşadı. Ve ben biliyorum ki 96 yıl önce Edirnelilerin yaşamış olduğu bu heyecanı, bugün onların torunları da aynı şekilde yaşıyor. Bizler hepimiz bu gurur ve heyecanın içinde bağımsızlığımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün, bu devletin, bu milletin ve bu vatanın bağımsızlığının en kutsal işareti olan bu bayrağı arkadaşlarıma göndere çekilmesi için teslim ediyorum\" diye konuştu.

KLASİK OTOMOBİL YOLDA KALDI

Gelen tebriklerin okunmasının ardından kurtuluş töreni halkoyunları ekiplerinin gösterisiyle ve resmi geçiş töreniyle devam etti. Klasik otomobillerin geçişi sırasında 1966 model bir araç tam protokolün önüne geldiğinde benzini biterek yolda kaldı. Çevredekilerin iterek ilerlettiği klasik otomobil yol kenarına bırakıldı. Özel firmalar araçlarıyla geçerken vatandaşlara hediyelik eşya ve kentin lezzetleri arasında yer alan badem ezmesi, aynalı süpürge ve tatlı attı. Vatandaşlar hediyeleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bu sırada hediyeleri almak isteyen iki kişi arasında çıkan tartışma polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi. Zaman zaman ezilme tehlikesi geçiren ve caddeye çıkan çocukları polis ekipleri uyardı.

3)ÇOCUKLARA ÖZEL DİŞ KLİNİĞİYLE ARTIK DİŞÇİ KORKUSU SON BULUYOR

RİZE Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi’nde çocuklara özel hizmete açılan Çocuk Diş Kliniği, çocukların korkulu rüyası olan dişçi koltuklarını daha eğlenceli hale getirdi. Çocukların ilgisini çekecek görsellerle dizayn edilen klinik, beğeni kazandı.

Rize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 3 üniteden oluşan Çocuk Diş Kliniği hizmete açıldı. Çocukların ilgisini çekecek görsellerle dekore edilen Çocuk Diş Kliniği’nde biri pedodonti uzmanı olmak üzere 3 diş hekimi görevlendirildi. Kliniğe gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan bu ortamı görünce mutlu olduklarını ve hiç korkmadıklarını ifade etti. Aileler de çocuklara özel dizayn edilen kliniği beğendiklerini, bu sayede çocuklarda yaygın olan diş hekimi korkusunun önüne geçildiğini söyledi. Çocuklar, kendileri için özel hazırlanan, çizgi film kahramanlarının rengarenk çıkartmalarının olduğu klinikte yer alan odada, neşeli vakit geçirip tedavi oluyor.

Dr. Dt. İrem Türedi, kiliniği çocukların hiçbir korku yaşamadan koltuğa oturabilmesi için hazırladıklarını belirterek, \"Diş hekimi korkusu çocuklarda yaygın olarak anne babadan geçen bir korku. Biz, kliniğimizi daha neşeli, daha çocuklara yönelik bir hale getirerek işleme başlamadan çocukları yüreklendirerek korkusuzca koltuğa oturmasını sağlamayı amaçladıkö dedi.

Rize Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Uğur Yıldırım da, kliniğin fiziksel ortamı, çocukların daha sevebileceği, hekimle olan iletişimini daha iyi sağlayabileceği şekilde geliştirildiğini vurguladu.

4)HURDACIDAN ÇALDIĞI AKÜLERİ, AYNI HURDACIYA SATAN HIRSIZ YAKALANDI

Kahramanmaraş\'ta farklı tarihlerde akü hırsızlığı yapan Hüseyin G. (24) polisin çalışmasıyla yakalandı. Hüseyin G.\'nin bir hurdacıdan çaldığı aküleri, yine aynı hurdacıya sattığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde iş yerlerinden ve traktörlerden akülerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, \'hırsızlık\' suçundan 15 kaydı bulunan Hüseyin G. olduğunu belirledi. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameraları ile Mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, Hüseyin G.\'yi yakaladı. Suçunu itiraf eden Hüseyin G., bir hurdacıdan çaldığı aküleri de yine ayrı hurdacıya sattığını itiraf etti.Emniyetteki sorgusunun ardından Hüseyin G., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

