DHA YURT BÜLTENİ 7

Ablasını öldüren zanlı adliyede



Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde ablası Günay Torun\'u öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Halil K. ile olaya karıştığı öne sürülen kayınbiraderi Engin G. ve cinayetten sonra kaçtığı Karacabey\'de kaldığı evin sahibi Serkan T., adliyeye sevk edildi.

Gemlik ilçesinde dün meydan gelen olayda, ablası Günay Torun\'u evinin önünde kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü öne sürülen Halil K. ile birlikte olayda kendisine yardımcı olduğu öne sürülen kayınbiraderi Engin G. ve cinayetten sonra kaçtığı Karacabey ilçesinde yakalandığı evin sahibi Serkan T. polis ekiplerince gözaltına alınarak Gemlik\'e getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında, sağlık raporlarının ardından Gemlik Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının adliyeye getirilmesi

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Kalp krizinden yaşamını yitiren trafik polisi, son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN\'de kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Kayhan (45), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nde görevli Mustafa Kayhan, Mezitli ilçesindeki evinde dün akşam rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Kayhan\'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Kayhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis memuru Kayhan için İl Emniyet Müdürlüğü\'nde tören düzenlendi. Törene Mustafa Kayhan\'ın annesi Ünzüle, babası Tahir ile 13 yaşındaki oğlu Ayberk Ersen ve diğre yakınları ile meslektaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan Kayhan\'ın tabutu, cenaze aracı ile götürüldüğü Akbelen Mezarlığı\'nda defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Törene katılanların genel görüntüsü

-Polis memurunun anne ve babasının gelişi

-Cenazenin gelişi ve musallaya bırakılması

-Polis yakınlarının ve cenazeye katılanların görüntüleri

-Tabutun genel görüntüsü

-Polisin fotoğrafından detay

-Genel ve detay görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Dua edilmesinden genel ve detay görüntüler

Baba Tahir Kayhan\'ın duasından detay görüntü

-Tabutun cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

(BOYUT: 302 MB) (SÜRE: 02.47 DK)

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Bakanlar Albayrak ve Gül, üniversitelilerle buluştu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Üniversitesi’nde \'Öğrencilerle söyleşi\' etkinliğine katıldı.

Gaziantep Üniversitesi\'nde düzenlenen ‘öğrencilerle söyleşi’ etkinliğinin açılışındaki konuşmasında, Türkiye\'nin artık senaryoları bozan bir ülke olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, \"Türkiye artık senaryoları bozan bir ülke olmuştur ve iddia sahibi bir ülke haline gelmiştir. Türkiye artık yön verilen değil, tüm dünyaya yön veren, adalet duygusuyla misafir ettiğimiz mültecilere kucak açış şeklimizle ekonomide kendi ayakları üzerinde duran yerli ve milli, bir o kadar da evrensel bir ülke olmuştur. Devlet ve hükümet olarak sizlere, üniversitelerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Büyük fotoğrafı görerek Türkiye\'nin emin ellerde olduğunu bilin\" dedi.

Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın öğrencilerle yaptığı ‘Türkiye 2023 Projeksiyonu’ konulu söyleşisiyle devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Abdulhamit Gül ve Berat Albayrak\'ın gelişi

- Toplantıya katılanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

34 MB



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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Fethi Sekin\'in ailesini ziyaret etti

İzmir\'de yapılan Ege Ekonomik Forumu\'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha sonra 5 Ocak 2017 tarihinde Bayraklı Adliye Sarayı\'na yapılan terör saldırısını kahramanca önleyip ardından şehit olan polis memuru Fethi Sekin\'in ailesini ziyaret etti. Mansuroğlu Mahallesi\'ndeki dua okunan evine giren Bekir Pakdemirli, şehit polis memurunun eşi Rabia Sekin\'e Kuran- ı Kerim hediye etti. Bekir Pakdemirli\'nin sonraki adresi ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'na geçerek, parti yöneticileriyle basına kapalı toplantı yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ziyaretten görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Diyabet hastası öğrencisine hem öğretmenlik hem doktorluk yapıyor



Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesindeki 11 Mart İlkokulu\'nda öğretmen Hilal Şahin, 3 yıl önce diyabet teşhisi konulan öğrencisi Melike Bingöl\'e (9) hem öğretmenlik hem de doktorluk yapıyor.

Karlıova ilçesinde bulunan 11 Mart İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Melike Bingöl\'e 2015\'te diyabet teşhisi konuldu. Hastalıktan dolayı ailesi Melike\'yi ilk zamanlarda okula göndermek istemedi. Ailesi, doktorundan onay aldıktan sonra okula gidip Melike\'nin kaydını yaptırdı. Okulda çocuğun hastalığını kontrol edebilecek ve insilün tedavisi yapacak kimsenin olmamasından dolayı küçük Melike\'nin eğitim hayatı zorluklarla başladı. Melike\'nin öğretmeni Hilal Şahin ile tanışan aile, durumu ona anlatarak, kızlarının eğitimi ve hastalığı konusunda yardım istedi. Şahin de tereddütsüz Melike\'ye yardım edeceğini ve okulda ona her konuda destekte bulunacağı sözünü verdi. Okulda çocuğun şekerini parmaktan ölçen ve duruma göre insülin tedavisi yapan Hilal Şahin, ikinci yılda Melike\'nin diyabetli çocuklara takılan insülin pompası ile tanışmasından sonra aileden bu cihazla ilgili bilgi aldı. Hilal öğretmen, cihaz üzerinden çocuğa hem tedavi uyguluyor hem de eğitimde büyük destek veriyor.

Hilal Şahin, tedavisine ve eğitimine destek verdiği Melike ile gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"O çok zeki bir çocuk. Onunla ilk öğretmenlik yılımda tanıştım, 1\'inci sınıf öğretmeniydim. Melike de 1\'inci sınıfa başlamıştı. Ailesi Melike\'ye yardımcı olmamı istemişti. Ben zaten onun özel durumundan dolayı ona farklı yaklaşarak, hem okula alışma sürecinde destek oldum hem de hastalığın eğitime engel olmadığını anlatmaya çalıştım. İlk zamanlar şeker ölçümünü manuel olarak takip ettiğim için zorlanıyordum. Çünkü çocuğun 2 saatte bir parmağını deliyordum ve şekerini ölçüyordum. Bu da çocuğa acı verdiği için üzülüyordum. Onun ara öğünlerini takip edip, oyun saatlerini gözetiyordum. Fazla kalori harcadığı teneffüs saatlerinde şekeri düştüğü için ek gıda ile besin saatlerini ayarlıyordum. 2\'nci yılın ardından çocuğa tıbbi cihaz takıldıktan sonra parmak delme işlemimiz çok şükür bitti. 3\'üncü yılımızdayız, her şeye alıştım, şimdi her şey daha güzel. Melike sayesinde diyabet hastalığı ile ilgili bir çok şey öğrendim. Melike çok zeki ve akıllı bir öğrencim. 3\'üncü sınıf öğrencisi olmasına rağmen ilçe temsilcisi seçimlerinde abilerini, ablalarını geride bırakarak, seçimi kazandı ve ilçe temsilcisi oldu. Onunla gurur duyuyorum.\"

Melike\'nin babası Ahmet Bingöl ise öğretmen Hilal Şahin\'i artık aileden biri olarak gördüklerini ifade ederek, \"Hilal öğretmenimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Melike\'nin ilk hastalığını öğrendikten sonra okul hayatında ne yapacağız diye kara kara düşünüyorduk. Sağ olsun karşımıza Hilal öğretmen çıktı ve çocuğumuza hem doktorluk hem de öğretmenlik yaptı. En ufak bir hastalık durumunda hemen bizi arayarak bilgi veriyordu. Annesi de, ben de Hilal öğretmene çok şey borçluyuz. Bizden daha çok çocuğumuzla ilgilendi, Allah ondan razı olsun\" diye konuştu.

Diayebet hastası Melike Bingöl de yarın kutlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenine, \"Şeker gibi öğretmenimin Öğretmenler Günü\'n kutlu olsun\" diyerek şeker ikram etti.

Görüntü Dökümü

Öğretmenin sınıfta ders anlatması

Hasta öğrencisine insülin tedavisi uygulaması

Öğrencinin öğretmene hediye vermesi

Öğretmen ve babanın konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Serkan BİNGÖL / KARLIOVA (BİNGÖL), (DHA)

373 MB

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