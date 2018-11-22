DHA YURT BÜLTENİ 7

1)ESKİ KARAKOL BİNASI SATILIĞA ÇIKARILDI

ADANA\'da daha önce polis karakolu olarak kullanılan 2 katlı bina, Milli Emlak\'ın resmi sitesinde cinsi \'Karakolhane\' başlığı adı altında satılığa çıkarıldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi\'nde uzun yıllar polis karakolu olarak kullanılan, daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü olarak kullanılan bina 3 yıl önce boşaltılınca Milli Emlak tarafından ihale usulüyle satışa çıkartıldı. Milli Emlak\'ın resmi sitesinde taşınmaz satılık olarak konulan binanın cinsine ise, \'Karakolhane\' yazıldı. Binanın ihale satış fiyatına ise 356 bin TL olarak belirtildi. Eski karakol binası 26 Kasım\'da Defterdarlık binasında yapılacak ihale ile satılacak.

Görüntü Dökümü

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- Eski karakolun genel ve detay görüntüleri

SERE:00\'32\" BOYUT:60,0 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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2)ESKİŞEHİR\'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ 7 ASKER ADLİYEDE

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6\'sı muvazzaf, 7 asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Kasım\'da operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara ve Konya\'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1 subay ile 6 astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6\'sı muvazzaf, 7 asker, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 89.18 MB

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3)TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI DR. KINIK: İDLİB\'İN KUZEYİNE TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye\'de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib kentinin kuzeyindeki bölgeye, içme suyu, gıda, sağlık, barınma ve eğitim hizmetleriyle kalıcı konut projelerinin ardından Türkiye’den tersin göçün başladığını söyledi.

Türk Kızılayı, Yeşilay, Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Valiliği, Yüreğir Belediyesi ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği\'nin Adana şubeleri tarafından Yüreğir Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Diyalog18 Sivil Toplum ve Kamu İş Birliği Zirvesi başladı. Zirveye, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Zirve öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kamunun sivil toplum kuruluşu ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kamu ile sivil toplumun birbirine katkılarının artırılması için zirvenin düzenlendiğini kaydetti.

ASKERİ ÇÖZÜMÜN BİR YERE VARMAYACAĞI ANLAŞILDI

8 yıldır iç karışıklıkların sürdüğü Suriye\'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dr. Kerem Kınık, şunları söyledi:

\"8 yılda 23 milyon nüfusun yarısı evlerini terk etti, 5 milyonu ülkesini terk etti. Bugün Türkiye, kendi içinde barındırdığı Suriyeli mültecilerin dışında Suriye içerisinde 4 milyon insana destek veriyor. Çok büyük insani yükü kaldırıyoruz. Askeri operasyonlar sonunda teröristlerden temizlenen Afrin ve Fırat Kalkanı gibi, diplomatik çabalar sonrasında, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sonrasında çatışmasızlık bölgesinin istikrara kavuşması neticesinde İdlib bölgesi kuzey hattında bir barış adası oluşturdu. Bu bölgeye kalıcı desteklerimiz devam ediyor. İçme suyu, gıda, koruma, sağlık, barınma, eğitim hizmetleri, tarımın canlanması ve bu bölgede Kızılay olarak bizlerin de katkı verdiği, kalıcı konutların oluşması ve neticesinde Türkiye\'den o bölgeye ters göç başlamış oldu, bunu da teşvik ediyoruz. Kuzey hattının yarısında, Menbiç\'in batısına doğru, Lazkiye sınırına kadar böyle bir hava var, ama bu hava Menbiç\'in doğusunda, Rakka gibi bölgelerde, Şam\'ın doğusunda, Deyr-ez Zor\'da yok. Çok sayıda iç göç oldu. Artık askeri çözümün bir yere varmayacağı anlaşıldı. Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde barış yoluyla bir siyasi yol haritası ortaya çıkar ve Suriye\'nin bu acısı, sadece Suriye değil, tüm dünyayı acıtan üzen bu acı bitmiş olur.\"

Konuşmanın ardından başlayan zirvede çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla paneller düzenlendi.

Görüntü Dökümü

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- Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:00\'49\" BOYUT:91,8 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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4)SURİYE\'DE SAVAŞ MAĞDURLARI VE ENGELLİLER MARATONDA YARIŞTI

SURİYE\'nin İdlib kırsalında, savaş mağduru engellilerin tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle katıldığı maraton düzenlendi. Ülkesindeki iç savaşta sağ bacağını kaybeden bir çocuğun maratondaki azmi takdir topladı.

Türkiye\'nin girişimleriyle, Rusya ve İran\'la yapılan görüşmeler sonucunda çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib kentinin kırsalında, sivil savunma ekibi \'Beyaz Baretliler\' tarafından maraton düzenlendi. Maratonun ilk etabında 7\'den 70\'e çok sayıda Suriyeli, İdlib\'in Maaret el Numan ilçesinden 9 kilometre mesafedeki Hass kasabasına koştu. Maratonun diğer etaplarında, savaş mağduru engelliler tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle yarıştı. Savaşta sağ bacağını kaybeden bir çocuğun maratondaki azmi takdir topladı.

Maraton hakkında bilgi veren yerel gazeteci Nasr Alakl, bölgede sadece savaşın değil, güzelliklerin de yaşandığını belirterek, \"Hayatında başarıya ulaşmada direnmek için özel ihtiyaçları olan insanları motive edip, desteklemek için bu etkinlik düzenlendi. Suriye\'deki savaş kurbanlarını yaşam aktivitelerini uygulamaya teşvik ediyoruz\" diye konuştu.

Etkinlik sonunda, maratona katılan 25 engelliye madalya ve çeşitli yardım malzemeleri verildi.

Görüntü Dökümü

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- Minibüsteki tekerlekli sandalyeliler

- Tekerlekli sandalye ile maratona katılanlar

- Koltuk değnekleri ile maratona katılanlar

- Koşan diğer yarışmacılardan görüntü

- Yarışmacıların konuşması

- Başlama noktası

- Genel görüntüler

- Çocuklardan detay görüntüler

SÜRE:05\'06\" BOYUT:571 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: İDLİB(Suriye), (DHA)

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5)\'10 AYDA 329 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ\'

Bursa Kadın Platformu üyeleri, kadınları, 25 Kasım Pazar günü \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\' nedeniyle yapılacak yürürüşe davet etti. Platform sözcüsü Filiz Tali, “Kadınların, yoksulluk ve şiddete karşı daha fazla mücadele zorunluğu ortaya çıkmıştır\" dedi. Platform sözcüsü Filiz Tali, Bursa Adliye Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında kadınlara yönelik şiddet, tecavüz ve cinayetlerdeki artışa dikkat çekti. Tali, “Kadınların yoksulluk ve şiddete karşı daha fazla mücadele zorunluğu ortaya çıkmıştırö dedi. Tali, şunları kaydetti:

“Bu yıl 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününe daha zolu koşullarda giriyoruz. Krizle birlikte yoksulluk kadınlara daha fazla şiddet olarak dönüyor. Kadınların sırtındaki ev ve bakım yükleri giderek artıyor, kadınlar daha da bağımlı hale getiriliyor. Hükümet, kadınların haklarına göz dikiyor, çocuk yaşta evlilikler özendiriliyor, yasallaştırılıyor, nafaka hakkı gasp edilmek isteniyor, boşanmalar zorlaştırılmaya çalışılıyor, şiddet meşrulaştırılıyor.ö

Türkiye’de 2018 yılının ilk 10 ayında 239 kadının öldürüldüğünü belirten Filiz Tali, “Bu yılın ilk 8 ayında en az 870 kadın şiddete, 342 kadın tecavüze uğradı. Kadın cinayetleri 14 yılda 4 kat arttı. Kadınların yüzde 36.4’ü şiddet nedeniyle boşanıyor. İşşiz kadınların sayısı her yıl artıyor. Kadınlar erkeklerden yüzde 17.8 daha düşük ücret alıyorö dedi. Tali, Bursa’da sadece Ekim ayında 3 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, tüm kadınları 25 Kasım günü Setbaşı’nda buluşmaya davet etti.

Görüntü Dökümü

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-Açıklamalar

-Detaylar

Süre: 1.37 dakika, Boyut: 182 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)

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6)LASTİKLERİ SEÇİP ÇALDI, KAMERAYA EL SALLADI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, gece bir lastikçinin önüne gelen hırsız cep telefonunun ışığı ile lastiklerin ebatlarına bakarak seçtiği lastikleri çalarken, güvenlik kamerasına el salladı.

Olay dün gece saatlerinde, Gölcük Sanayi Çarşısı 56. Sokak\'ta meydana geldi. Otomobil ile bir lastikçinin önüne gelen kişilerden biri rahat hareketleri ile şaşırttı. Sigara yakıp, cep telefonunun ışığını yakarak lastikçinin önünde yığılı bulunan ikinci el lastiklerin ebatlarına bakan kişi, seçtiği 10 lastiği yanındaki kişi ile birlikte araca yükledi. Bu sırada güvenlik kameralarını fark eden kişinin kameraya el sallaması dikkat çekti.

İş yeri sahibi Ali Özer, \"Arkadaşım fark etmiş beni aradı ve \'Senin iş yerinin önünde iki kişi dolaşıyor\' dedi. Daha sonra iş yerime geldim, kimse yoktu. Kamerayı açtık ve lastikleri çaldıklarını fark ettim.\" dedi.

Ali Özer lastikleri çalan kişiler hakkında polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Lastiklere bakması, sigara yakması, cep telefonunun ışığı ile lastiklerin ebatlarına bakması, lastikleri seçmesi ve çalmaları

İş yerinden görüntüler

İş yeri sahibi ile röp.

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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7)KİTAP GİRİŞLİ KONSERDE TOPLANAN KİTAPLAR KÖY ÇOCUKLARINA ULAŞTIRILDI

GÜNEYDOĞU Anadolu Projesi (GAP) bünyesinde faaliyet gösteren Şırnak Gençlik ve Kültür Evi gönüllerinden oluşan müzik ekibi, köy çocukları yararına bilet yerine kitap girişli konserde toplanan yüzlerce kitabı kentteki köy çocuklarına ulaştırdı. Şırnak Gençlik ve Kültür Evi gönüllülerinden Mehmet Bilir, konser ve toplanan kitapların köyde yaşayan öğrencilere ulaştırıldığını belirterek, \"Gönüllü müzik gurubumuzla Şırnak merkezde bir konser vermiştik. Konserin girişi bir kitaptı. Sağolsun öğrenci kardeşlerimiz çok büyük bir duyarlılık gösterip, salonu doldurmuşlardı. Bugün de konser sonrası topladığımız kitapları kırsal kesimdeki kardeşlerimizle buluşturduk. Aynı şekilde gönüllü müzik gurubumuz, şehirden küçük kardeşler, kırsal kesimde olan kardeşleri ile buluştu. Aslında biz buna kitap kardeşliği diyoruz. Gönüller bugün buluştu. Kendileri küçük ama yürekleri çok büyük çocuklar bunlar. Kendi harçlığından kısıp kitap alan vardı ve bunu kardeşleri ile buluşturdular\" dedi

Projelerinin devam ettiğini ve diğer köyler için de kitap toplamaya devam ettiklerini anlatan Bilir, \"Topladığımız kitapları bugün Özveren, Geçitboyu ve Balveren’deki okullarımızda okuyan çocuklarımıza ulaştırdık. 1, 3 ve 4\'üncü sınıflar için kitaplarımızı teslim ettik. Diğer köyler için kitaplar toplanıyor. Gönüllü müzik ekibimizin konserleri devam edecek. Bu şekilde diğer köylerimize ulaşmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin kitaplarla otobüsten inmesi

-Sınıflarda öğrencilerle konuşmaları

-Öğrencilere kitapların dağıtılması

-Öğrencilerle birlikte şarkıların söylenmesi

-Gönüllü Mehmet Bilir’in açıklaması

-Genel ve detay Görüntüler

HABER-KAMERA: SEKVAN KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 444 MB