DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KAFASINA KAPI DÜŞEN İŞÇİNİN EŞİ: O ARTIK BENİM ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUM

BURSA’da 2 çocuk babası Yaşar Tekeli (54), 9 ay önce bir fabrikada çalışırken, lodosun yerinden söküp çatıdan düşürdüğü sac kapının altında kalarak ağır yaralandı. Yaşar Tekeli geçen süreçte bir dizi ameliyat geçirmesine rağmen henüz sağlığına kavuşamadı. Tekeli’nin eşi Döndü Tekeli, “Eli ayağı ben oldum. İki çocuğum var, eşim de üçüncü çocuğum gibi. Çocuk gibi oldu, her şeyiyle ben ilgileniyorumö dedi.

İş kazası, Bursa’nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde bir fabrikada geçtiğimiz Mart ayında meydana geldi. Emekli olduktan sonra çocuklarının geçimine katkıda bulunmak isteyen Yaşar Tekeli, fabrikada depo sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Olay günü fabrikaya giden Yaşar Tekeli, içinde kimyasal madde bulunan kolileri raflara yerleştirmeye başladı. Bu sırada, şiddetli esen lodosun etkisiyle fabrikanın çatısında bulunan sac kapı, yerinden çıkarak Tekeli’nin üzerine düştü. Sac kapının altında kalan Tekeli, olay yerine gelen güvenlikçiler tarafından forkliftle kaldırılan kapının altından çıkarıldı. Başından ağır yaralanan Yaşar Tekeli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekpilerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Tekeli 16 gün yoğun bakımda kaldı. Yaklaşık 2 ay sonra ameliyata alınan Tekeli’nin alın kemiği çıkarıldı, geçtiğimiz Ekim ayında ameliyatla yeniden yerine konuldu. Ancak, 2 gün sonra kafasında şişme olunca bir kez daha ameliyat masasına yatırılan Tekeli’nin alın kemiğini geri alan doktorlar, 3 ay sonra yeniden takılacağını söylediler.

Kazazede işçinin eşi Döndü Tekeli, eşinin geçirdiği iş kazasıyla perişan olduklarını söyledi. Hukuk mücadelesi başlattıklarını da belirten Döndü Tekeli, açılan davaların sürdüğünü söyledi. Olaydan sonra, üniversite eğitimi gören oğlunun öğremini bırakmak zorunda kalıp çalışmaya başladığını ifade eden Döndü Tekeli, “İşveren olaydan sonra ne arayıp sordu, ne de yardımcı oldu. İşimi bırakmak zorunda kaldım. Eşim bir çocuk gibi. Tuvalete götürdüğüm gibi banyosunu da ben yaptırıyorum. Evimiz kira olduğu gibi zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Yetkililerden ilgi bekliyoruzö dedi.

Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi’nde oturan Yaşar Tekeli, geçirdiği iş kazası sonucu yürümekte ve konuşmakta zorluk çektiğini ve kendisine uzanacak yardım elini beklediğini belirtti.

Görüntü dökümü:

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-İş kazası geçiren işçinin eşiyle ropörtaj

-Yaşar Tekeli’nin ve eşining örüntüleri

-Evin içinden ve dışından detaylar..

-İş yerindeki güvenlik kamerasına olay anı saniye saniye yansıdı

5 dk. 25 sn.

607 MG

Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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2)BİR YILDA 122 KİLO VERDİ

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Atakan Akagündüz, bir yıl içinde 212 kilodan 90 kiloya düştü.

Geçen yıl 212 kilo olan Atakan Akagündüz, 1 yılda 122 kilo verdi. Kilolu olduğu zamanlarda insanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirten Atakan Akagündüz, kilo verdikten sonra kendine güven geldiğini ve azmettikten sonra başarılamayacak bir şeyin olmadığını söyledi. Kilolu olduğu dönemdeki yüksek olan tansiyonunun kilo verdikten sonra normale döndüğünü ifade eden Akagündüz, \"Yaşım 22. Bundan bir sene önce 212 kiloydum. Zaten hep iri bir çocuktum. 17-18 yaşımda bu kilo verme işlerini pek önemsemiyordum. Yaşım 22 olunca gerçekle yüzleştim, kilo verme kararı aldım\" dedi. Akagündüz, şunları anlattı:

\"212 kiloyu gördüm. Şu anda çok şükür yıl 2018, Kasım ayındayız. 90 kiloyum. Örnek olmak istedim. Bu kiloyu kendi irademle vermeye çalıştım. Kilo verince yaşam kalitem arttı. Her yere çıkabiliyorum. Özgüvenim geldi. Önceden çıkamıyordum dışarı. İnsanlar hep bana bakıyordu. Sıkı diyet yaptım, spor yaptım. Kilolarımı bu parklarda çalışarak, belediye spor merkezlerinde çalışarak verdim. En önemlisi bu işi kafanızda bitirmeniz. Eğer zayıflamayı düşünüyorsanız az yiyin. Porsiyonlarınızı küçültün. Yani sıkı bir diyet yapın.\"

Oğlunun kilo vermesine çok sevindiğini söyleyen Nesrin Akagündüz, \"Atakan, 2017\'de tartıya çıktığı zaman 212 kilo geldi. Vermiş olduğu mücadeleyle ameliyatsız şu anda tam 90 kiloya düştü. Gerçi kolay olmadı. Çok mücadele verdi. Ama şu anda çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Eskiden Atakan\'ın hayatından gerçekten çok endişe ediyordum bir anne olarak. Çok üzülüyorduk. Fakat şimdi, Atakan’ın vermiş olduğu mücadele ile gerçekten çok mutluyuz. Görenler Atakan\'ı tanıyamıyorlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kilo veren gencin yürümesi.

- Atakan Akgündüz’ün evdeki görüntüleri

- Parkta spor çalışması, detaylar

- Atakan Akgündüz ve annesi Nesrin Akgündüz ile röportaj

Haber- Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 5 Dakika 11 Saniye, Boyutu: 165 MB

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3)AĞLATAN KOŞU

KAYSERİ\'de Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan anma koşusunda öğrenciler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Bir öğrenci yarış sonrası ayaklarındaki ağrı nedeniyle ağlayarak, hastaneye kaldırıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk\'ü Anma Koşusu, 6 kategoride 450 sporcunun katılımıyla yapıldı. Küçük, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. \'Yıldızlar\' kategorisinde yarışı bitiren kız sporculardan bazıları kendilerini yere atarken, bazıları da gözyaşı döktü. 8\'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Dolunay Kenger ise parkuru tamamladıktan sonra yere yığıldı. Ayaklarındaki ağrı nedeniyle gözyaşı döken Kenger için olay yerine 112 ekipleri gönderildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Kenger\'i Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yine bazı öğrenciler de yarış sonrası nefes nefese kalarak, gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

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-Yarışan öğrenciler

-Parkuru tamamlayan öğrenciler

-Baygınlık geçiren öğrenciler

-Hastaneye kaldırılan Dolunay Kenger

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 5 Dakika 53 Saniye /709 MB

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4)KAPANAN MERMER OCAKLARI HAVUZA DÖNÜŞTÜ

BURSA\'nın Orhaneli ilçesinde doğayı ve çevreyi kirlettiği gerekçesi ile mahkeme kararı ile kapatılan 7 mermer ocağı havuz oldu. Ruhsatlarının iptal edilmesiyle faaliyetlerini durduran mermer ocaklarında, yeraltı sularının dolmasıyla metrelerce yükseklikteki su birikintileri oluştu. Köylüler ise bu ocakların tehlike saçtığını belirterek yetkililerden yardım istiyor. Bursa\'nın Orhaneli ilçesi kırsal Başköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7 mermer ocağı, çevreyi ve doğayı kirlettiği gerekçesi ile köylüler ve doğa derneklerinin açtığı davalar sonunda faaliyetlerine son verdi. Faaliyetlerine son veren şirketler, mermer şantiyelerini olduğu gibi bırakıp gitmesiyle, su dolan ve havuza dönen mermer ocakları, köylüler tarafından tepki görüyor. Köylüler olarak kapatılan mermer ocaklarının doğaya kazandırılmasını istediklerini belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar, \"Mermer firmaları buralarını doğaya kazandıracağız diye taahhütte bulundu. Kocaman çukurlar olduğu gibi duruyor, kimsenin umurunda deği. Doğayı harap edip, bırakıp gidiyorlar. Normalde bu hafriyatın düzeltilip, çukurların doldurulması gerekiyordu. Bu sulara insan düşebilir, hayvan düşüp boğulabilir. Hayati risk söz konusu. Bölgenin ağaçlandırmasını istiyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mermer ocağından görüntüler

-Havuz olan ocaktan görüntüler

-Mermerlerden görüntüler

SÜRE: 2 dakika 14 saniye

BOYUT. 250 mb

Haber: Osman SAK/ Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ ORHANELİ,BURSA,(DHA)



