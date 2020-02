DHA YURT BÜLTENİ- 7

1)ADANA\'DA FURKAN VAKFI DAVASI BAŞLADI

ADANA\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticilerinin yargılanmasına başlandı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik 30 Ocak\'ta başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik aralarında Kuytul\'un da bulunduğu 9\'u tutuklu 45 kişi için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK), mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek\' suçlarından iddianame hazırladı. Kuytul\'un da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında çeşitli suçlardan 41\'er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21\'er yıla kadar değişen hapis cezası talep edilen iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

KISMEN KABUL EDİLDİ

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince inceleme sonrası kısmen kabul edilen iddianame kapsamında, Kuytul hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\' suçlarından 20 yıl hapis, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. hakkında ise \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından 5\'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.Mahkeme, terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden görevsizlik kararı verip Kuytul, G.Y. ve M.Ç. ile diğer 42 kişi hakkındaki dava dosyasını Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'na iade etti. Dosya daha sonra incelenmek üzere Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

\'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\' suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası istenen Alparslan Kuytul ile tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç.\'nin bugün Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. Kuytul, Bolu\'daki cezaevinden duruşmaya görüntülü ve sesli iletişim sistemiyle bağlanarak savunmasını yapmaya başladı.

Polis duruşma öncesi Bölge Adliye Mahkemesi binası önündeki caddede yol boyunca 1 toma ve 1 akrep aracıyla güvenlik önlemi aldı. Adliye binasına yaklaşık 300 kadın ve erkek ayrı ayrı gelip, binanın dışında beklemeye başladı.

2)KIRIKKALE\'NİN \'SUÇ MAKİNESİ\' YAKALANDI

KIRIKKALE\'de \'suç makinesi\' olarak bilinen ve uzun süredir aranan cezaevi firarisi Mustafa Altınkaynak (28) adındaki zanlı asayiş ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

Asayiş Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında dur ihtarına uymayan aracı dün saat 17.00 sıralarında takibe aldı. Polis ekiplerinin takip ettiği araç Osmangazi Mahallesi\'nde durduruldu. Aracı kullanan kişinin kimlik kontrolünde, Kırıkkale mahkemelerince çeşitli müzakerelerce 9 ayrı suçtan arandığı, 27 ayrı suçtan sabıka kaydı olan, 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olan Mustafa Altınkaynak olduğu ortaya çıktı. Zanlı, gözaltındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece hükümlü olarak Keskin T Tipi Cezaevine gönderildi.

3)MİNİBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir kavşakta, yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Bir işyerinin güvenlik kamerası, kaza anını görüntüledi.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Altay Mahallesi Yedieylül Yolu ile Piyaleoğlu Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Altay Meydanı\'ndan Atatürk Bulvarı yönüne ilerleyen Fatih Tonbul (50) yönetimindeki 26 UC 150 plakalı otomobil ile Piyaleoğlu Caddesi\'nden Pazar Camii yönüne giden Şakir Karakaya (40) yönetimindeki 45 ZD 0914 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

4)ARACINI ÇEKTİRMEK İSTEMEYEN SÜRÜCÜ, ÇEKİCİYE ÇIKTI

BALIKESIR\'in Bandırma ilçesinde hatalı park ettiği otomobilinin götürülmesini engellemek isteyen Turgay D., çekicinin üzerine çıkıp oturdu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek araçtan indirilen Turgay D., hem çekici ücreti hem de trafik cezası ödedi.

?Bandırma\'da 1 hafta önce yeniden düzenlenen Kaşif Acar Caddesi\'nde bulunan cepte, 15 dakika park etme süresini aşan 34 GU 5212 plakalı otomobil, trafik polisi gözetiminde çekiciye yüklendi. Bu sırada aracın sahibi, Bandırma Yaşar Özel Türk Sanat Müziği Dernek Başkanı Turgay D. geldi. Turgay D., otomobilinin indirilmesini istedi. Çekici ücreti olan 100 lirayı ödemek istemen Turgay D.\'nin bu istediğine olumsuz cevap verildi. Bunun üzerine Turgay D., çekicinin üzerine çıkarak oturdu.

Tartışma büyüyünce olay yerine, takviye trafik ve asayiş ekibi sevk edildi. Tartışma sırasında tek yönlü cadde, yaklaşık 20 dakika trafiğe kapandı. Çekiciye çıkan bir trafik polisi, direnen Turgay D.\'yi araçtan inmesi için ikna etti. 108 lira trafik cezası kesilen araç, otoparka götürüldü.

5)SOKAK KÖPEĞİ, İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

SİVAS\'ta bir sokak köpeği, ağzı ve ön ayakları bağlı, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Kent merkezine bağlı Serpincik köyü yakınlarında Kızılırmak kıyısında bir köpek ölüsü dikkat çekti. Alman kurt köpeği melezi olduğu sanılan hayvanın ağzının ve ön ayaklarının bağlı olduğu ve vücudunda yara açıkları bulunduğu fark edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce işkence edilerek öldürüldüğü sanılan erkek köpek için ilgili birimlere haber verildi. Olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Ardından talihsiz hayvan, veteriner hekim nezaretinde bulunduğu yere gömüldü. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

6)KUYUMCUYU SOYAN ANNE VE KIZLARINI KAMERALAR ELE VERDİ

ADAPAZARI\'nda tırnakçılık yöntemiyle bir kuyumcudan hırsızlık yapan cezaevi firarisi anne ve kızlarını güvenlik kameraları yakalattı. Çok sayıda suçtan hapis cezası olan anne ve 2 kızı tutuklandı.

Adapazarı kuyumcudan hırsızlık yapılması üzerine polis araştırma başlattı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soyulan güvenlik kameralarını inceledi. İş yerinden tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 3 kişinin anne ve kızları olduğunu tespit edildi. 3 kişinin peşine düşen polis, teknik takibe başladı. Anne ve kızlarının saklandıkları evi belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Baskında 61 yaşındaki S.G ile kızı D.G.(35) evde yakalanırken, diğer kızı D.G.(28) ise balkondan atlayıp kaçtığı sırada yakalandı.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden S.G.\'nin hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 hırsızlık olayından arandığı, kızı D.G.\'nin hırsızlıktan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 hırsızlık olayından arandığı ve kızı D.G.\'nin ise hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu 4 ayrı hırsızlık ve yan kesicilik olayından ise arandığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olaylarında kızlarının iş yeri sahiplerini oyaladığı, annenin ise bu sırada el çabukluğuyla hırsızlık yaptığı görüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne ve kızları tutuklandı.

7)100 METRE YÜKSEKLİKTE TIRAŞ VE TEHLİKELİ GÖSTERİ

KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesindeki Sırçalı Kanyonu\'nda bulunan, yerden 100 metre yükseklikteki \'taş teras\'ta, berberin arkadaşını tıraş etmesi ve motosikletle yapılan tehlikeli gösterinin görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.

Sırçalı Kanyonu\'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal terasa dönüşen kayanın üzerine çıkanlar, yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor. Ziyaretçiler, \'taş teras\' diye adlandırdıkları kayanın üzerine çıkarak, adrenalin yaşıyor. Teras, dış mekan çekimlerinde çiftlerin de en çok tercih ettiği yer oldu. \'Taş teras\'ta evlilik teklifleri yapıldı, klipler çekildi. Taş kütlesinin her an kopma ihtimali olduğu gerekçesiyle \'taş teras\'ın etrafına tel örgüler çekilerek, üzerine çıkılması engellendi ve yasak getirildi.

\'Taş teras\'ın üzerinde berberin arkadaşını tıraş etmesi ve motosikletle yapılan gösterinin görüntüleri ise sosyal medyadan paylaşıldı. \'Taş teras\'ın üzerine çıkan motosiklet tutkunu Furkan Kayacan, motosikletini ileri geri sürüp, ön tekerini havaya kaldırdı. İstanbul\'da berberlik yapan Cemal İskender ise önlüğünü giyerek, eline aldığı makasla arkadaşının saçlarını kesti. Tehlikeli gösterileri yapanların arkadaşları da bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Furkan Kayacan ve Cemal İskender, videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

8)TEKNOPARKLAR 4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI

ANTALYA\'da 5\'incisi düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı\'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, \"Teknoparklarda 40 bine yakın proje var. Bunların toplam satışı 60 milyar TL ve 4 milyar doların üzerinde de ihracatımız oldu\" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mesut Kocagöz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Antalya Teknokent Müdürü Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ve Türkiye genelindeki teknopark yöneticilerinin katılımıyla Serik ilçesi Belek bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

BATI AKDENİZ\'DE 45 MİLYON TL\'LİK İHRACAT

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ar-Ge\'nin önemine değindi. Bugüne kadar Batı Akdeniz bölgesinde 797 Ar-Ge projesi yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Ünal, projelerin bütçesinin 180 milyon TL\'yi bulduğunu söyledi. Projede 991 personelin görev aldığını anlatan Prof. Dr. Ünal, bölgede 123 firma olduğunu ve çoğunlukla tarım, kimya elektrik, elektronik, teknoloji ve gıda gibi sektörlerde başarılı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 2017 yılında ciddi rakamlarda proje ihracı yaptıklarını da anlatan Prof. Dr. Ünal, \"2017 yılında bölgemizden 45 milyon TL\'ye ulaşan ihracat gerçekleşti. 2018 yılı 3\'üncü çeyreği itibariyle ihracat tutarımız 81 milyon TL\'ye ulaştı. Firmalarımızın toplam cirolarında da artış sağlandı. 2017 yılında bölgemizde toplam 145 milyon TL iken, 2018 yılı 3\'üncü çeyreğinde 115 milyon TL ciro elde edilmiştir. Bugüne kadar aldığımız patent ve faydalı model sayımız 72\" diye konuştu. Prof. Dr. Ünal, 2017 yılında tüm teknoparklar arasında Antalya olarak 77\'nci sıradan 10\'uncu sıraya yükseldiklerini de sözlerine ekledi.

4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ise teknokentler içerisinde 50 bine yakın Ar-Ge personeli ve 40 bine yakın proje olduğunu söyledi. 4 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini de kaydeden Macit, \"40 bine yakın proje var. Bunların toplam satışı 60 milyar TL oldu. 4 milyar doların üzerinde de ihracatımız oldu. Çok büyük bir rakamı temsil ediyoruz\" dedi.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise yatırımcı- teknolojik ürün etkileşiminin sağlanacağı Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi projesini başlattıklarını söyledi. 165 bin metrekarelik alanda 2 etapta gerçekleştirilecek vadi projesinde hedeflenen firma sayısının 40 olduğunu anlatan Yavuz, \"Vadi projemizin üniversite öğrencilerimize sağlayacağı staj ve iş olanakları, nitelikli personel istihdamına katkısı ve bölgeye sağlayacağı ekonomik katkıları çok büyük olacaktır. Antalya Teknokent olarak hedefimiz tabi ki de bunlarla sınırlı değil. Türkiye\'nin en iyi teknokentleri arasında vizyonu ve misyonu ile farklı bir yere sahip olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor ve her alanda başarılı olma iddiamızı sürdürüyoruz\" diye konuştu.

Toplantı Ar-Ge sunumlarıyla devam etti.

9)ATA\'NIN HUZURUNA ÇIKMAK İÇİN 630 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEKLER

DENİZLİ\'den Atatürk\'ü anmak için bisikletle Anıtkabir\'e gidecek olan 11 kişilik grup, Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. 10 Kasım\'da Anıtkabir\'de Ata\'nın huzuruna çıkmayı planlayan grup toplam 630 kilometre pedal çevirecek.

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi\'nin 11 üyesi, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü dolayısıyla \'Atamızın Yolundayız\' etkinliği kapsamında 6 Kasım\'da bisikletleriyle Anıtkabir\'e gitmek üzere yola çıktı. 11 bisikletli bu yıl 5\'incisini yaptıkları etkinlik kapsamında dün Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. Öğretmenevinde konaklayan bisikletliler bu sabah erkenden yola devam etti. Bisikletliler bu akşam Emirdağ ilçesine, sonraki akşam da Ankara\'nın Polatlı ilçesine ulaşmayı planlıyor. 10 Kasım\'da ise Türkiye\'nin değişik illerinden gelecek bisikletlilerle toplanacak grup, Ankara\'da şehir turu attıktan sonra Anıtkabir\'de Atatürk\'ü anacak. Grup daha sonra otobüsle Aydın\'a dönecek.

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, \"Türkiye Bisikletliler Derneği\'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği \'Atamızın yolundayız\' etkinliğine Aydın\'dan katılıyoruz. Aydın olarak bu yıl 5\'incisini gerçekleştiriyoruz. 11 arkadaşımız pedal çeviriyor. Daha önceki yıllarda 11 ile 17 arasında katılımcılarımız oldu\" dedi.

6 Kasım\'da Aydın\'dan yola çıktıklarını anlatan Hümeyra Yıkılmaz, \"Toplam 630 kilometrelik bir parkurumuz var. Oldukça zorlu, oldukça da anlamlı bir yolculuk. İlk gün Denizli\'deydik. İkinci gün Denizli\'den 160 kilometre yol yaparak Sandıklı\'ya gelerek dinlendik. Hem 160 kilometrelik uzun bir parkur hem de çok rampalı bir parkurdu. Tabii rüzgarın da bunda etkisi var. Bu akşam da Emirdağ Öğretmenevine ulaşmayı planlıyoruz. Yarın Emirdağ\'dan çıkarak Ankara\'nın Polatlı ilçesine ulaşacağız. 10 Kasım\'da sabah saatlerinde Polatlı\'dan yola çıkarak öğle saatlerinde Anıtkabir\'e varmayı planlıyoruz. Ankara\'da Türkiye\'nin çok değişik yerlerinden gelen bisikletli arkadaşlarımız var. Onlarla belirli bir noktada birleşip şehir içi turu attıktan sonra Anıtkabir\'i ziyaret edeceğiz\" diye konuştu.

Bisikletlilerden Tuğrul Arslanhan(53) da şöyle dedi:

\"Arkadaşlarımızla beraber pedal çevirerek Ata\'mızın huzuruna gitmekten mutluyum. Arkadaşlar Aydın\'da devamlı pedalladığımız dernek üyeleri. Yıldır yapılıyordu bu etkinlik, ben katılamıyordum. Ben bu sene ilk defa katılıyorum, içim kıpır kıpır. Arkadaşlarımla beraber hem bisiklete biniyoruz hem Ata\'mızın huzuruna çıkacağız. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Daha önce de Anıtkabir\'e gittim. Oradaki duygu çok güzel. Çok mutluyum.\"

10)DRONE GÖREN YAŞLI KADININ TEPKİSİ GÜLÜMSETTİ

DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde yerel bir televizyon kanalı tarafından havadan drone\'la haber amaçlı yapılan çekimde, drone\'u gören yaşlı kadın önce yolunu değiştirdi ardından, hızla ağaçların olduğu alana kaçtı. Drone operatörünün çekmek istediği kadın geldiği yola geri dönünce, operatör bir süre daha kadının görnütüsünü kaydetti. Drone\'nun bölgeden ayrılmadığını gören kadın koşarak ağaçların arasına girdi.

Kastamonu\'da bir süre önce, köyünde ineklerini otlatırken ilk defa drone ile karşılaşan vatandaşın tepkisi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bunun bir benzeri, Denizli\'nin Çameli ilçesinde yaşandı. Yerel yayın yapan bir televizyon kanalının kameramanı, Sofular Mahallesi üzerinde, drone ile haber amaçlı görüntü çekmeye başladı. Bu sırada yolda yürüyen yaşlı bir kadın, havadaki drone\'u gördü. Bir süre cihaza bakan ancak anlam veremeyen yaşlı kadın, daha sonra drone\'nun üzerine doğru geldiğini görünce, korkup ağaçların arasına koştu. Ortaya çıkan görüntü, izleyenleri gülümsetti.

11)AKDAMAR ADASI TATLI SUYA KAVUŞTU

VAN\'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve tarihi Akdamar Kilisesi\'ne ev sahipliği yapan Akdamar Adası tatlı suya kavuştu. 6 ay süren ve dün tamamlanan çalışmayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, bu haberi twitter hesabından duyurdu.

12)20 BİN ÖĞRENCİNİN HAYALLERİNDEN TUTTULAR

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce Rabia İnci Özen ve 9 arkadaşı tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi \'Hayallerimin Elinden Tut\' kapsamında 81 ilde, 250 okulda, 20 binden fazla öğrenciye yardım ulaştırıldı.

Manavgat\'ta oturan ve kendini yardım işlerine adayan Rabia İnci Özen (22), 2 yıl önce 9 arkadaşıyla birlikte, çeşitli hayalleri olup da ailelerinin ekonomik durumlarından dolayı bunları gerçekleştiremeyen çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yola çıktı. Sosyal medya üzerinden \'Hayallerimin Ellerinden Tut\' adlı grup oluşturarak sosyal sorumluluk projesi için çalışmaya başlayan Rabia İnci Özen ve arkadaşları, önce Manavgat\'ın kırsal kesiminde bulunan öğrencilerin isteklerini ziyaret ederek öğrendi.

Çocukların isteklerinin hiç de kendisine söylenildiği gibi büyük olmadığını gören Rabia İnci Özen ve arkadaşları, çevresindeki yardımsever insanlar ve ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla temin ettiği yardımları onlara ulaştırdı. Gelen yardımları yerine ulaştırdıklarını sosyal medya grubu üzerinden paylaşması üzerine hem yardım talepleri hem de yardımlar çığ gibi arttı. Proje için en son Hollanda\'da yaşayan Türk vatandaşlarından 900 öğrenciye yetecek kadar kırtasiye malzemesi geldi.

Rabia İnci Özen ve arkadaşları, geçen sene kış ayları yaklaşırken, bazı okullardan kırtasiye malzemeleri ihtiyacının yanı sıra çocukların giyim kuşamlarıyla ilgili talepler gelmesi üzerine proje kapsamında \'Çocuklar üşümesin\' kampanyası başlattı ve yaklaşık 2 bin çocuğa atkı, bere ve eldiven gibi kışlık giyecek malzemeleri gönderdi.

6 METREKARELİK APARTMAN DEPOSU

Dönem dönem yardım eden sayısı artsa da projenin çekirdeğini ilk baştan bu yana 10 kişilik bir ekip oluşturdu. Grup, gelen yardımları oturdukları apartmanda kendilerine ait yaklaşık 6 metrekarelik depoda ayrımını yaparak ihtiyaç olan okullara gönderiyor.

\'ÇOCUKLARIN HAYALLERİ ÇOK BÜYÜK DEĞİL\'

Rabia İnci Özen, projeye başlarken etrafındaki insanlardan çok şaşırtıcı tepkiler aldıklarını, projenin olmayacağını, çocukların isteklerinin karşılanamayabileceğinin kendisine söylenildiğini anlattı. Rabia İnci Özen, \"Herkes bir şekilde bir yerlere yardım yapıyordu. Ben yardımın biraz daha dışına çıkıp, çocuklara sormak istedim. Ne istiyorlar, ne gibi hayalleri var, hayallerini öğrenip, hayalleri doğrultusunda ilerlemek istedik. Bu şekilde sosyal sorumluluk projesi olarak \'Hayallerimin Ellerinden Tut\' projesini oluşturdum. Biz bunu başlattığımız zaman insanlar, \'Çocukların hayallerine nasıl ulaşacaksınız, onları yapamazsınız, bir yerden sonra tıkanırsınız, bilgisayar isteyecekler, bilgisayarı nasıl bulacaksınız? Ünlü birisiyle tanışmak isterlerse nasıl bulacaksınız?\' dedi. Ama gördük ki çocukların aslında o kadar büyük hayalleri yok. Bir oyuncak bebek isteyen çocukla da karşı karşıya kalıyoruz, \'kırmızı eteğim olsun\' diyen bir çocukla da, \'futbol topum olsun\' diyen bir çocukla da karşılaşıyoruz. Çocukların hayalleri tamamen küçük ama onlar için çok büyük hayaller\" dedi.

\'ATATÜRK OLMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK\'

Projeyle ilgili olarak birçok okuldan yardım talebi geldiği gibi bazen kendilerinin de çeşitli yerlere davet edildiklerini anlatan Rabia İnci Özen, gittikleri okullarda çocukların hayallerine kota koymamak, etkilenmelerini önlemek adına öğretmenlerle birlikte sınıftan çıktıklarını ve öğrencilerin kağıtlara istediklerini yazdıklarını söyledi. Bugüne kadar en ilginç ve gerçekleştiremedikleri tek hayalin Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde bir öğrenciden geldiğini belirten Özen, \"Diyarbakır Sur\'a gittiğimizde bir okulu ziyaret ettik. Ziyarette çocuklara hayallerini sorduk. Çocuğun 3 tane hayali vardı, Galatasaray forması, futbol topu ve Atatürk olmak. Galatasaray forması ve futbol topunu hallettik. Ama Atatürk olma hayalini gerçekleştiremedik. Bugüne kadar tek gerçekleştiremediğimiz hayal bu oldu\" diye konuştu.

6 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE DESTEK

Projenin hayata geçirilmesinden bu yana Türkiye\'nin 81 iline ulaştıklarını, en çok yardım talebinin Van bölgesindeki okullardan geldiğini anlatan Rabia İnci Özen, şöyle dedi:

\"Toplamda 250 okulda 20 binden fazla öğrenciye destek sağlamış olduk. Bunlar kırtasiye malzemeleri, hikaye kitapları. Ayrıca kış döneminde projemiz kapsamında 3\'üncüsünü başlattığımız \'Çocuklar üşümesin\' kampanyası var. Geçen sene bu kampanyadan yaklaşık 2 bin atkı, bere, eldiven toplayıp göndermiştik. Bu yıl da yine aynı şekilde devam ediyor.\"

13)KOMİSER YARDIMCISI DİCLE, ÇUKURCALI ÇOCUKLARA KİCK BOKS ÖĞRETİYOR

HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde 4 yıldır görev yapan komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu, mesai saatleri dışında çocuklara kick boks eğitimi veriyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, kick boks lisansı ve malzemeler dağıtılıyor.

Irak\'ın sıfır noktasındaki Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elceoğlu, kick boks meraklısı ilçedeki çocuklar için yol gösterici oldu. Çukurca\'da 4 yıldır görev yapan Elceoğlu, gündüz ilçedeki huzur ve güvenliğin bozulmaması için çalışırken, akşamları da Çukurcalı çocuklara kick boks eğitimi veriyor. Elceoğlu, 4 ay boyunca çocuklara, kick boks tekniklerini öğretti. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 40 öğrenciye, lisans ve kick boks malzemeleri dağıtıldı. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu ve sporcular katıldı.

HEDEF, TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Kaymakam Ayca, Çukurca Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan Dicle komiserin görevi dışında, boş zamanlarında ilçedeki çocuklara kick boks eğitimi verdiğini belirterek, \"Dicle komiseri tebrik ediyorum. Yaklaşık 4 aydır kick boks eğitimleri devam ediyor. Çocuklarımız çok güzel bir noktaya geldiler. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklarımıza lisanslar çıkarıldı. İnşallah yakın zamanda yapılacak olan ulusal yarışmalara katılacaklar ve kendilerinde güzel neticeler almalarını bekliyoruz. Çocuklarımız gerçekten yetenekli. Ellerinde tutulduğu zaman nelerin başarabildikleri bölgede görüyoruz. Bu proje kapsamında öncelikle Dicle komiser başta olmak üzere ilçe emniyet amirimize de verdiği desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu ise kursun açılmasında kendilerine destek veren kaymakam ve ilçe emniyet müdürüne teşekkür ederek, \"Bugün ilçe kaymakamımız ve ilçe emniyet müdürümüz çocuklara malzeme dağıtımında bulundular. Bizlere malzemede destek çıkan hayırsever arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu çocukların lisansları çıktı. Polis kulübü adı altında lisansları mevcut Çukurcalı çocuklarda oluşan kick boks kulübü oluşturuldu. Hepsinin lisansları mevcut. Artık tek hedefimiz Çukurcalı çocuklarımızın Antalya\'da yapılacak olan Türkiye şampiyonluğunda derece almak. Benim onlara güvenim tam. Çok çalışıyorlar, çok emek veriyorlar. Bir yerlere geleceklerine eminim\" diye konuştu.

14)EMEKLİ MEMURUN MOTOSİKLET VE AY-YILDIZ TUTKUSU



MARDİN\'de memur emeklisi Mehmet Kaya, emekli olduktan sonra ikramiyesinin büyük bir bölümünü motosiklet tutkusu için harcadı. Bir motosiklet kulübünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tek üyesi olan Kaya, \"Bu tutkumdan ve üzerinde ay-yıldızlı bayrağımız olan yeleğimden vazgeçmemö dedi.

Küçük yaşlardan beri motosikletlere ilgi duyan, bu ilgisi son 10 yılda tutkuya dönüşen Mehmet Kaya, 29 yıl memur olarak çalıştığı Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden 5 yıl önce emekli oldu. Emeklilik ikramiyesinin büyük bir bölümünü bu tutkusu için harcayan Kaya, batı illerinde çok sayıda temsilciliği bulunan Türk Chopper Motosiklet Kulübü\'nün de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tek üyesi.

Mardin kent merkezinden geçen tek caddede trafik sıkışıklığına aldırmadan \'Cruiser\' marka motosikletiyle rahat yol alan Mehmet Kaya, yeleği ile de dikkat çekiyor. Her kesimden arkadaşı bulunan motosiklet tutkusu nedeniyle \'Mecnun Mehmet\' olarak tanınıyor. Her türlü hava ve yol şartlarında güvenli toplu sürüşü ön plana alan Kaya, \'Çıraklık\', \'Çaylaklık\' döneminden sonra \'Tam üye\' olarak 3 yıl önce Türk Chopper Motosiklet Kulübü\'ne üye olduğunu söyledi. Törenle giydiği yeleğini araç kullanırken çıkarmayan Mehmet Kaya, kendisine \'Mecnun\' denilmesinden rahatsız olmadığını söyledi.

Üyeler arasında her ırk, dil ve dinden vatanseverlerin bulunduğu motosiklet kulübünün sevgi saygı ve sadakati ön planda tuttuğunu anlatan Mehmet Kaya, Türkiye\'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen etkinliklere bütçesini zorlamasına rağmen bizzat katıldığını söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

\"Bu kulübün fikirlerini sevdim, beğendim. Giyim kuşamımız başta olmak üzere birçok noktada diğer motosikletlilere örnek olabilecek bir oluşum içinde olduğunu görünce 2015\'te katıldım. Sürekli giydiğimiz üzerinde ay-yıldızlı bayrağımız, Mustafa Kemal imzalı amblemimiz, temsilciliklerimizin rozetlerinin yer aldığı motosiklet kulübü sevgi- kardeşliği ve birlikteliği temsil ediyor.ö

Mehmet Kaya, üzerinde Türk bayrağı bulunan yeleği bölgede giymekten çekindiğini anlatırken, \"Bu bayrağı yeleğimde ve motosikletimde her zaman taşıyacağım. Emekli olduktan sonra 29 yıllık ikramiyemin çoğunluğunu bu tutkum için harcadım. Sevgi, saygı ve sadakat içindeki bu aile ortamından memnunumö dedi.

