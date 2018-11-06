DHA YURT BÜLTENİ-7

1)VAN\'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ,18 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA, KAMERADA

VAN-Hakkari Karayolu\'nda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu Sait Cihan\'ın (59) yaşamını yitirdiği ve 18 kişinin yaralandığı kaza anı, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, önceki akşam Van-Hakkari Karayolu\'nun 130\'uncu kilometresindeki dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil ve münibüste bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkale Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Sait Cihan, tedavi gördüğü Başkale Devlet Hastanesi\'nden Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.Kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÜVENİLK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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2)BEÜ GRİZU-263 UZAY TAKIMI TÜRKİYE\'NİN EN KÜÇÜK MİNİ KÜP UYDUSUNU TASARLIYOR

ABD\'de düzenlenen model uydu yarışmasında dünya ikincisi olan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı, 5 santimetre boy ve genişliğinde tasarladıkları, Türkiye\'nin en küçük mini küp uydusunu 2020 yılında uzaya fırlatarak 3 yıl boyunca yörüngede tutup veri almayı planlıyor. Grizu-263 küp uydusunun adı da 1992\'de Zonguldak Kozlu\'da grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madencinin anısa ithaf edilmiş.

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 8-10 Haziran tarihleri arasında farklı üniversitelerden 40 üniversitenin katılımıyla ABD\'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Amerikan Uzay Bilimleri Derneği ile Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü\'nün organize ettiği model uydu yarışmasında, tasarladıkları model uyduyu 700 metre yüksekliğe fırlatmayı başardı. Takım, NASA mühendislerince oluşan jürinin verdiği 100 üzerinden 98.90 puanla Manchester Üniversitesi\'nin ardından dünya ikincisi oldu. Başarılarını devam etmek isteyen takım, Türkiye\'nin en küçük mini küp uydusunu yapmak için proje geliştirdi. Çalışmaları devam eden mini küp uyduyu 2020 Haziran ayında uyduya fırlatmak isteyen takım, 3 yıl boyunca yörüngede tutarak veri almayı planlıyor.

3 YIL UZAYDA KALIP VERİ TOPLAMAYI HEDEFLİYORLAR

BEÜ Grizu-263 Uzay Takımı kaptanı Muzaffer Duysal, uydunun bütün yazılım kartlarını kendileri üreteceklerini söyledi. Farklı üniversitelerde yapılan küp uydunun 5\'er santim boy ve genişliğinde olması ile Türkiye\'de ilk olacağını ifade eden Duysal, şöyle dedi:

\"Bu küp uydunun önemli tarafı 500 kilometreyi düşük yörüngeye yerleştirip görüntü almasını sağlayacağız. Birkaç sensörle verileri almayı hedefliyoruz. Uzayda 3 yıl kalıp veri alınması planlanıyor. Şu an fırlatma tarih olarak 2020 yılı Haziran ayını düşünüyoruz. Bu uydunun maliyetlerinin düşük olması kısa sürede üretilmesine nediyle çok tercih edilen uydularıdır. Biz de yeni belirlenmiş olan mini küp uydusu üretmeyi uygun gördük. Bütün yazılım kartlarını biz kendimiz üreteceğiz. Proje kapsamında ortak iki üniversiteden teknik destek alıyoruz. İstanbul teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuarı ve Hollanda\'dan Delft Üniversitesi’nden teknik destek alıyoruz. Burada asıl amacımız teknoloji transferini gerçekleştirip bizim de ülkemizde yerli imkanlarla tamamı bize ait olan becerimizle kendi uydularımızı üretmektir.\"

\'DÜNYA İKİNCİLİĞİNDEN SONRA HAYALLERİNİ GENİŞLETTİLER\'

BEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Grizu-263 Uzay Takımı\'nın proje kapsamında ürettikleri uydunun çok önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerin başarılarını daha da yükseğe taşımak için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Ekmekçi, \"Dünya ikinciliğinden sonra hayallerini daha da genişletmeye karar verdiler. Uydularını daha da yükselterek dünyada haberleşmeyi amaçlıyorlar. Küçük ölçekli uydularla istenilen fonksiyonları yerine getirilmesi hem maliyet açısından önemli hem de önümüzdeki teknolojide önemli fırsatlar sunmaktadır.\" dedi.

1992\'DE GRİZU PATLAMASINDA 263 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kemal Büyükgüzel de Grizu-263 uzay takımının çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyerek, \"Grizu-263 öğrenci topluluğunun Zonguldak için önemli bir yeri var. 1992 yılındaki bir maden kazasında şehit olan madencilerin anısına yapılmış ama çalışmalarıyla da çok kısa sürede büyük ilerlemeler kaydetmiş olan bir topluluğumuzdur. Geçen sene Amerika’da yapılan yarışmasında ikincilik gibi çok önemli derece almışlardır. Bu kapsamda tek tek tüm emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyorum.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin çalışması

-Projeyi anlatmaları

-BEÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kemal Büyükgüzel ile röp.

-Takım kaptanı Muzaffer Duysal ile röp.

- Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ile röp.



Süre: (7.07) Boyut: (797 MB)

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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3)TEKSTİL KENT İÇİN ŞİMDİDEN 49 FİRMA 252 MİLYON YATIRIM İLE 6540 KİŞİLİK İSTİHDAM GARANTİSİ VERDİ

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 4 Kasım\'da Resmi gazetede Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin altyapı çalışmaları için ihale ilanının çıktığını ve şimdiye kadar 49 firmanın 252 milyonluk yatırım ve 6540 kişiye doğrudan istihdam garantisi vererek sözleşme imzaladıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, geçmiş yıllarda terör örgütünün ihaneti ve engellemesi sonucu ertelenen, ötelenen bütün ekonomik anlamdaki gelişmeleri, yatırımları ve bugüne kadar bu anlamda eksik kalan bütün kazanımları Diyarbakır\'a kazandırmak istediklerini de söyledi.

\"TERÖRÜN İHANETİ İLE ERTELENEN VE ÖTELENEN YATARIMLARI KAZANDIRIYORUZ\"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, TSO Başkanı Mehmet Kaya, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı ve GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu ile birlikte, Tekstil OSB, Lojistik Köy, İhracaat evi ve Turizm ile ilgili yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında basın toplantısı düzenledi. Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin altyapı çalışmalarının başladığını, alt yapı ihale İlanının 4 Kasım\'daki Resmi gazetede yayımlandığını ifade ederek, \"Gelişen, kalkınan ve bölgesinde iddialı Diyarbakır\'ımızda ekonominin canlanması ve insanımızın refah seviyesinin artırılması adına her geçen gün güzel gelişmelere şahit oluyoruz. 11 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin tüzel kişilik kazanması ile birlikte Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu tarafından toplam 105 parselden oluşan alan için parsel tahsis süreci başlatılmış ve bu kapsamda son başvuru tarihi 14 Eylül 2018 olarak belirlenmiştir. Başvurular Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu ve teknik ekiplerle birlikte detaylı bir şekilde incelenmiştir\" dedi. Geçmiş yıllarda terör örgütünün ihaneti ve engellemesi sonucu ertelenen, ötelenen bütün ekonomik anlamdaki gelişmeleri, yatırımları ve bugüne kadar bu anlamda eksik kalan bütün kazanımları Diyarbakır\'a kazandırmak istediklerini Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

252 MİLYONLUK YATIRIM VE 6540 KİŞİLİK DOĞRUDAN İSDİHDAM GARANTİSİ

\"Son başvuru tarihine kadar 49 firma yüzde 20\'lik ön ödemesini yapmış ve talep edilen evrakları zamanında teslim ederek sözleşmeye hazır hale gelmiştir. Ön anlaşmaya varılan firmalara toplam 73 parsel tahsis edilecek olup bu parseller üzerinde 252 milyon liralık sabit yatırım ve 6540 kişilik istihdam gerçekleştirilmiş olacaktır. Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB\'de Örme (Triko), Dokuma, Penye, Nakış, Perde, Elyaf/Astar hazırlama, Dokuma ve Hazır Giyim İmalatı (Giyim Eşyalarının İmalatı- Dış ve İç Giyim dahil), Baskı ve Fermuar gibi ana alanlarda yatırımlar yapılacaktır. Sadece tekstil odaklı bir bölge olması nedeniyle ülkemizdeki önemli kümelenme örneklerinden biri olacaktır. Tekstil İhtisas OSB\'nin ilimize katkısı sadece ekonomik olmakla kalmayıp tarıma dayalı sanayi ve diğer tüm sektörler için itici güç olacak ve yan sektörleri tetikleyecektir. Bu çalışma aynı zamanda Tekstil İhtisas OSB\'yi ihracat odaklı bir bölge haline getirecektir. Yatırımların bir an önce üretime geçmesi için altyapı işinin tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve himayeleriyle altyapı işinin ivedi bir şekilde tamamlanması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihale işlemleri tamamlanmış ve 04 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete\'de Altyapı Yapım İşi için ihale ilanına çıkılmıştır. İhale 20 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.\"

TÜRKİYE\'NİN İLK \'İHRACAAT DESTEK EVİ\' İLE YENİ REKORLAR KIRMAYI HEDEFLİYORUZ\"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye\'nin ilk \"İhracat Destek Evi\"nin Diyarbakır\'da kurulduğunu, bölgenin cazibe merkezi olma rolünü her geçen gün güçlendiren Diyarbakır\'a önümüzdeki günlerde atacakları adımlarla ihracatta rekorlar kırmayı hedeflediklerini söyledi. Atacakları adımların Ticaret Bakanlığınca şimdiden sahiplenilmesinden mutluluk duyduklarını söyleyen Vali Güzeloğlu, \"Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçıların yaşadığı sorunların giderilmesi ve stratejik bir bütünlük içerisinde ihracatın geliştirilmesi amacıyla \'İhracat Destek Evleri\' çalışması başlatıldı. Ülkemizde 16 şehirde hizmet vermesi planlanan bu evlerin ilki Diyarbakır\'da açılacak. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan\'ın geçen hafta ilimizi ziyaretinde müjdesini verdiği destek evi sayesinde E-İhracat ve E-Ticaret dahil olmak üzere kapsamlı eğitim faaliyetleri, mentörlük faaliyetleri ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak ihracatla ilgili doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacak\" diye konuştu.

\"LOJİSTİK KÖY İLE EN AZ 4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK\"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lojistik ve jeostratejik konumunu bakımından Diyarbakır\'ı geleceğe taşımak adına lojistiğin vazgeçilmez bir başlık olduğunu da hatırlıtarak, \"Diyarbakır\'a inşallah hayata geçireceğimiz \'Lojistik Köy\' sadece Diyarbakır değil, tüm bölgenin ve Ortadoğu ile ticaretin ürünlerinin ve ham maddelerinin depo edileceği her türlü ihracata, depolama ve taşınmasının kolayca yapılabilmesi, hizmet kalitesinin artacağı ve maliyetlerin düşeceği bir bölge olacaktır. Doğru okunan, doğru planlanan ve doğru uygulanan lojistik süreci, Diyarbakır\'ın gelecek dönemde kalkınmasının taşıyıcı gücü olacaktır. Diyarbakır\'da ilk etapta Elazığ yolu üzerinde genişlemeye müsait 229 hektar büyüklüğündeki bir alan Lojistik Köy\'e tahsis edilmiştir. En az 4 bin kişinin istihdam edileceği ve yaklaşık 60 depo lojistik alan yatırımının bu alanda hizmet vereceği öngörülmektedir. Valiliğimizce GAP Bölge Kalkınma İdaresi\'ne bu anlamda yapılan başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Proje süreci ve gerçekleştirmeye dönük teknik süreci sağlamak adına 3 milyon 200 bin liralık bir destek projenin hesabına yatırılmıştır. 2019 yılının ilk yarısında yatırım talepleri toplanacaktır. Şu an, Diyarbakır Lojistik Köyü\'ne bir ilginin olduğunu görmekteyiz\" dedi.

EXİMBANK DİYARBAKIR\'DA İRTİBAT BÜROSU AÇIYOR

Vali Güzeloğlu, Eximbank\'ın Diyarbakır\'da irtibat bürosu açacağını, Eximbank kredilerine erişimin kolaylaşması sayesinde firmaların daha güvenli bir şekilde ihracat yapabileceğini de belirterek, \"En yakın Eximbank Şubesinin Gaziantep ilinde olması nedeniyle ihracat kredilerine erişimde sıkıntılar yaşanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Eximbank Genel Müdürü ve ekibini ilimizde ağırladık. Yaptığımız istişareler sonucu ilimiz için bir müjdeli sonuç daha çıktı. Bu yıl içerisinde Eximbank Diyarbakır\'da bir irtibat ofisi açacak. Bu büyük yatırım ve hizmetlerin ilimize kazandırılmasında ve yatırıma dönüştürülmesinde en büyük pay sahibi olan ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, önceki Dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Diyarbakır Milletvekili sayın Mehmet Mehdi Eker ve Milletvekillerimize içtenlikle teşekkür ederim\" dedi.

\"GELEN TURİST SAYISINDA YÜZDE 63\'LÜK BİR ARTIŞ SAĞLANDI\"

Mevcut Organize Sanayi Bölgesinin genişlemesi kapsamında 190 hektarlık ek bir alan tahsisi yapıldığını ve OSB\'de özellikle tekstil alanındaki yatırımcılar için önemli olan arıtma tesisi yapılması için ihale alanının yakında resmi gazetede yayımlamasını beklediklerini söyleyen Vali Güzeloğlu, \"Buda ek olarak 3 bin kişilik istihdam olanağı sağlayacak. Bir çok firma yatırımları için arıtma tesisinin yapılmasını bekliyor\" dedi. Diyarbakır\'ın geçen yıla göre ihracat oranında yüzde 1.1\'lik artış sağladığını söyleyen Vali Güzeloğlu, kentte gelen yerli ve yabancı turist sayısında ise geçen yıla oranla yüzde 63\'lÜk bir artış sağlandığını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanhtıdan detaylar

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA)-

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4)3 AY ÖNCE BABA OLAN PAZARCI, KAZADA ÖLDÜ

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, pazarcılık yapan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada Erdi Gürbüz (29) öldü, Recai Şimşek (59) ise yaralandı. 3 ay önce kız çocuğu dünyaya gelen Gürbüz\'ün yakınları, acı haberlere gözyaşına boğuldu.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Aydın- Muğla Karayolu Hayvan Pazarı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çine ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi\'nden Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı\'na gitmek üzere yola çıkan Recai Şimşek yönetimindeki 09 LS 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Tarlaya uçan otomobilde bulunan Erdi Gürbüz, kaza yerinde öldü. Sürücü Recai Şimşek ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recai Şimşek\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ölen Gürbüz\'ün 3 ay önce kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Gürbüz\'ün kaza yerine gelen yakınları, acı haberle gözyaşına boğuldu

Görüntü Dökümü:

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- Erdi Gürbüz\'ün fotoğrafı

- Kaza yerinden görüntü

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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5)TOKAT VALİSİ BALCI, GÖREVE BAŞLADI

TOKAT Valiliği\'ne son çıkan Valiler Kararnamesi ile atanan Ozan Balcı kente gelerek göreve başladı.

Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçesi kaymakamlığı görevindeyken Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliği\'ne atanan Vali Ozan Balcı, kente gelerek göreve başladı. Vali Balcı\'yı valilik önünde kentte görev yapan kurum müdürleri karşıladı. Balcı, kendisini karşılayan kurum müdürleriyle tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Bu sırada personel ise odalarının pencerelerinden Vali Balcı\'nın gelişini izledi. Vali Balcı, daha sonra valilik makamında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Balcı konuşmasında, \"Bu şerefli görevi bana inanarak güvenerek kanaat getirerek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya da şükranlarımı arz ediyorum. Biz buralara kadar geldik ama bunda da görev yaptığımız dönem içerisinde milletimizin hayır dualarının olduğuna inanıyorum. 20 yıldır mülki idari amir olarak hizmet ediyorum. Amirinden memuruna, basın mensuplarından çiftçisine, sanayicisinden işçisine, hepsi bana destek verdi. Hayır duaları ile destek verdiler. Sonuçta bunlar emanet görevler. Milletimize hizmet etme makamları. Milletimizin de hayır dualarının olduğunu inanıyorum. Bu yüzden milletimize her zaman vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Ozan Balcı\'nın gelişi

-Karşılama

-Vali Ozan Balcı\'nın basın toplantısı

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL /TOKAT,(DHA)-

(392 MB HD Görüntü)

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6)GAZİANTEP VALİSİ GÜL, GÖREVE BAŞLADI

GAZİANTEP Valiliği\'ne atanan Davut Gül, bugün kente gelerek göreve başladı. Kente hizmet için çalışacağının mesajını veren Vali Gül, kurum amirlerinden \'Vali söylerse yaparız\' denilmemesini isteyerek, \"Bu çerçevede hangi konu varsa şimdiden talimatımdır; benim söylememle yapılabilecek her şeyi yapalım\" dedi.

Dün gece kente gelen Vali Gül, ilk olarak sabah erken saatlerde Suriye sınırındaki Karkamış\'a giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra valilik makamına gelen Vali Gül\'ü, burada kent protokolü karşıladı. Vali Davut Gül, kendisini karşılayanlarla tokalaşıp tanıştıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Vali Gül, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için elinden geleni yapacağını ifade ederek şunları söyledi:

\"Görev yapacağımız süre içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın önümüze vizyon olarak koyduğu 2023-2053-2071 hedeflerini başta Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül olmak üzere, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, iş dünyasıyla, Gaziantep ile ilgili sözü olan, fikri olan, derdi olan herkesle beraber gerçekleştireceğiz. FETÖ başta olmak üzere şimdiye kadar olduğu gibi bütün terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Terör örgütlerinin vatandaşımızın huzurunu bozması bizim için kırmızı çizgidir. Dolayısıyla da hiç birine hiçbir yerde müsamaha gösterilmeyecek.

DIŞ TİCARETİMİZİ 2023\'TE MÜMKÜNSE 27 MİLYARA ÇIKARMAK, HEDEFİMİZ

Şu anda 11,5- 12 milyar dolar olan dış ticaretimizin gelişerek 2023\'te inşallah 23 milyar dolar, mümkünse 27 milyar dolar olması, herkesin aşa, işe kavuşması hükümet politikalarının en iyi şekilde uygulandığı şehir olması temel hedeflerimiz arasındadır. Vatandaşın taleplerini, vatandaşın lehine yorumlayan yani, \'vali söylerse yaparız, vali derse yaparız\' denilen hangi konu varsa şimdiden talimatımdır, benim söylememle yapılabilecek her şeyi yapalım. Benim söylememle yapılmayacak şeyler ise zaten hukuken mümkün değildir, orada sizlerin de bizim de yapabileceğimiz hiç bir şey yok. İnisiyatifi vatandaşın lehine alalım.\"

Vali Gül toplantının ardından vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum yetkilileriyle toplantı yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Gaziantep Valiliği

- Davut Gül\'ün gelişi

- Selamlaşma ve imza atılması

- Davut Gül\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 444 MB



