DHA YURT BÜLTENİ 7

Şehit Semih Korkut adına kütüphane açıldı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine Şehit uzman Çavuş Semih Korkut adına kütüphane açıldı.

Ağrı\'nın Doğubayazıt ilçesi Kozluk Karakolu\'nda, el bombasının kazara patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut adı, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hamamören kırsal mahallesindeki Şehit Kemal Karakayalı İlk ve Ortaokulu\'nda yaşatılacak. Ataşehir Şehit Akın Sertçelik İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin destekleriyle açılan kütüphanenin açılışına şehidin ailesi katıldı. İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve çok sayıda daire amirlerinin katılımıyla düzenlenen tören, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Törende konuşan ilçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, “Şehit kardeşimizin adına açılan kütüphanen açılışına şehidimizin ailesi gelmiş, onlara huzurlarınızda bir kez daha başsağlığı diliyorum, bu coğrafyada bin yıldan beri varız, bunu hazmedemeyenler var, bundan sonra da var olacaktır. Al bayrağımızdaki renk herhangi bir çiçekten almamış, bayrağımız renginin burada andığımız şehitlerimizin kanından almıştır. Bugün burada öyle bir durum var ki; şehidimiz Ağrı\'da şehit oluyor, ailesi Kırklareli’de yaşıyor, İstanbul’daki öğrencilerimiz Siverek’teki bir şehit okuluna kitap gönderiyor, işte bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü birliğimiz ve beraberliğimizi en büyük tesciliö dedi.

Yapılan konuşmanın ardından ilçe kaymakamı, şehit uzman Çavuş’un babası Erdin Korkut’a Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra protokol kütüphane açılışını gerçekleştirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Protokol ve öğrenciler

- Bayrak şiirini okuyan öğrenciler

- İlçe kaymakamının konuşması

- Şehit babasına bayrak verilmesi

- Kütüphane açılışı

- Okul ve kütüphane tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

979 MB

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Facebook\'ta eğlence yayını ardından kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre, otomobille giderken bira şişesi tokuşturup müzik eşliğinde eğlenen 3 arkadaş, o anları Facebook\'tan canlı yayınladı. Yayını kapattıktan kısa bir süre sonra arkadaşların otomobili yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Metin Kutlucan (50) öldü, araçtaki Murat Başıcı (36) ve Hasan Buğday (35) ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Söke\'nin Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşları Murat Başıcı ve Hasan Buğday\'ı yanına alan Metin Kutlucan, yönetimindeki 48 UU 427 plakalı otomobille, Germencik yönüne doğru yola çıktı. 3 arkadaş, otomobilde bira şişelerini tokuşturup müzik eşliğinde eğlenirken Facebook\'tan canlı yayın yaptı. Yayını kapattıktan bir süre sonra ise arkadaşların içinde bulunduğu otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada, sürücü Metin Kutlucan ile arkadaşları Hasan Buğday ve Murat Başıcı ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak, sürücü Kutlucan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren sürücü Metin Kutlucan\'ın alkollü olup olmadığının, yapılacak kan testi ile saptanacağı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza öncesi cep telefonu ile Murat Başıcı tarafından Facebook sayfasından canlı yayınlanan görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Aksaray\'da çiftçiden traktörlü şeker pancarı kotası eylemi

AKSARAY\'da yaklaşık 15 çiftçi, traktörleriyle birlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı\'na gelerek şeker pancarındaki günlük kota uygulamasına tepki gösterdi.

Sabah erken saatlerinde traktörleriyle meydana gelen çiftçiler, günlük kotayla mağdur duruma düştüklerini ifade ederek bu durumun düzeltilmesini istedi. Polis ekipleri tarafından dağılmaları yönünde uyarılan çitçiler basın açıklamasının ardından korna çalarak meydandan uzaklaştı.

Pancarda sıkıntı çektiğini belerten çiftçi Selim Türkmen, \"Pancarlarımızı fabrikaya yıkamıyoruz. Benim 2 bin ton kotam var, bana günlük 2-3 kasa pancar veriyor. Perişanız\" dedi.

Özel şirketin kanunlarına uymak zorunda kaldıklarını belirten çiftçi İlker Aslan, \"Arotol\'da çiftçilik yapıyorum. Sözleşmemizi Bor Şeker Fabrikası ile imzalamamıza rağmen şu anda özel şirketin kanunlarına uymak zorunda kalıyoruz. Yeterli alım yapmıyorlar. Söküm yaptığımız halde yollamada alamıyoruz. Kantarda alım yapmıyor. Bu nedenden de bizler mağduruz. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çiftçiler ile röportaj

- Çiftçilerden detay

- Traktörlerden detay

- Polisin önlem alması

- Çiftçilerin meydandan ayrılması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY (DHA)

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Flamingoların kışlağı Adana

HAVA sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte göçmen kuşlar, Adana\'daki Çukurova Deltası\'na gelmeye başladı.

Başta flamingo, turna, yeşil ördek, sakar meke olmak üzere 250 türün kışladığı Çukurova Deltası\'nın en büyük gölü Akyatan Lagünü\'nde geçen yıl 89 bin 900 büyük flamingo sayıldı. Dünyada yaşayan 600 bin civarında flamingonun yüzde 15\'inin Adana\'da kışladığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7\'nci Bölge Müdürlüğü, kuşları gözlemlemek isteyenler için lagüne gözlem kuleleri inşa etti. Lagünün bulunduğu Karataş ilçesindeki Kapı Mahallesi\'nde Bölge Müdürlüğü görevlileri ile avcılara karşı gönüllü çalışmalar yürüten mahalle sakinlerinden Okan Karaarslan, gelecek ay lagündeki göçmen kuşların sayısının daha da artacağını, mart ayında ise kuşların tekrar göç edeceğini aktardı.

Mahalle halkı olarak göçmen kuşları korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karaarslan, \"Buraya genellikle kuş gözlemcileri, öğrenciler gelir. Kuşları izlerler, fotoğraf çekerler. Avcıları elimizden geldiği kadar buraya sokmamaya çalışıyoruz. Mahalle halkımızda da avcılık zaten yok. Bölgeyi geliştirmek için Milli Parklar yetkilileri çeşitli çalışmalar yapıyor. Biz de zaman zaman onlara destek veriyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Göçmen kuşlardan genel ve detay görüntüler

- Nuri Pir muhabir anons

- mahalle sakinlerinden Okan Karaarslan ile röp

- Dron görüntüleri

SÜRE:03\'40\" BOYUT:405 MB

Haber:-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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Sinop\'a özgü kotralar ilgi görüyor

SİNOP’ta oturan Sinan Demir’in (53) küçük yaşlarda yapımına başladığı model gemi ve tekneler, gerçeğini aratmayan işçiliğinin yanı sıra ince detaylarıyla ilgi çekiyor. Babasından devraldığı sanatı sürdüren Demir, “Bu mesleği babamdan devir aldım. Kotracılık benim için bir aşk. İşimi severek yapıyorum. Kotrayı 66 yıldır, Sinop’un simgesi haline getirdikö dedi.

1950\'li yıllarda Sinop Cezaevi\'nde yatan 2 mahkûm tarafından başlatılan model gemi (kotra) sanatı geleneği, kentte sürdürülüyor. Birçok aşamadan geçen ve büyük emek harcanan kotra yapımı için kentte unutulmaya yüz tutmaması için de kurslar açıldı, eğitimler verildi. Sinop Limanı\'na gelen yolcu vapurlarındaki ziyaretçilere hediyelik eşya olarak sunulan, zamanla da ünlenerek il ve ülke dışına da hediyelik eşya olarak gönderilmeye başlanan kotralar, kentin simgesi haline geldi. Sinop’a özgü kotralar, Amerika başta olmak üzere pekçok Avrupa ülkesinden de ilgi görüyor, sipariş ediliyor.

‘KOTRACILIK BENİM İÇİN BİR AŞK’

Kentte, Sinan Demir’in (53) küçük yaşlarda yapımına başladığı gemi ve tekne maketleri, gerçeğini aratmayan işçiliğinin yanı sıra ince detaylarıyla da ilgi çekiyor. Baba mesleğini sürdürdüğünü anlatan Demir, “Bu meslek ilk olarak Sinop Cezaevi’nde başlamış. Babam bu mesleği sanat okuluna gittiği sırada aftan yararlanarak, Sinop cezaevinden çıkan bir mahkûmdan öğrenmiş. Bende babadan oğla bu sanatı devam ettiriyorum. Kargo yoluyla, Türkiye’nin her yerine bu kotraları gönderiyoruz. El emeği ile işlerimizi sürdürüyoruz. Kotralarımı, Amerika’ya ve birçok Avrupa ülkesine yolluyorum. Kotracılık benim için bir aşk. İşimi severek yapıyorum. Kotrayı 66 yıldır, Sinop’un simgesi haline getirdikö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kotra galerisinden görüntüler

-Kotra yapımından görüntüler

-Sinan Demir açıklamaları

-Kotra boyama çalışmaları

-Detaylar

(SÜRE:3:00 Dk) (BOYUT: 332 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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Bayraktepe Göleti tamamlandı

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ve bölgedeki 6 bin 120 dönüm tarım arazisini sulayacak Bayraktepe Göleti inşası tamamlandı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Bayraktepe Mahallesi\'nin doğusunda yer alan Danakıran deresi üzerinde DSİ tarafından \'GÖLSU\' projesi kapsamında 2015 yılında yapımına başlanan ve Haziran 2018 tarihinde fiziki olarak tamamlanarak su tutmaya başlayan Bayraktepe Göleti, temelden 41 metre yükseklik ve 23 bin 500 metre uzunluğa sahip. 2 milyon 81 metreküp su tutulacak Bayraktepe Göleti inşası tamamlanarak arazi sulamaya başladı.

Bayraktepe Gölet\'inin geçici kabul işlemleri tamamlanırken gölet, Bayraktepe ve Nurdağı ilçesine bağlı Arapuşağı, Katrancı mahalleleri sınırlarında bulunan 6 bin 120 dekar tarım alanın suya kavuşmasıyla ürün çeşitliğiyle birlikte çiftçinin gelir artışı sağlanması hedefleniyor. DSİ, bölge halkına ek gelir sağlamak amaçıylada gölete binlerce balık bıraktı.

DSİ 20\'nci Bölge Müdürlüğü, gölet çevresine, Aylantus, Akasya, Kuşburnu, Alıç, İğde ve Zeytin olmak üzere 6 bin 30 fidan dikilerek sera etkisi ile mücadele etmeye, havayı temizleyip oksijen üretimine katkıda bulunmaya, enerji ve su tasarrufu yapmaya ve erozyonu önlemeye katkıda bulunulmacı amaçıylada ağaçlandırma çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bayraktepe göleti

- Gölette oltayla balık tutanlar

- Gölet bekçisinin gelenlere bilgi vermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

175 MB

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Su borusundan tırmanarak eve giren hırsız tutuklandı

OSMANİYE\'de tırmanarak girdiği daireden hırsızlık yapan B.İ. (20), güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğinin kısa sürede tespit edilmesinin ardından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Esenevler Mahallesi\'ndeki 4 katlı binanın 1\'inci katındaki dairede meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili ihbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı incelemede, 2 adet pırlanta, 2 adet alyans yüzük, 700 Türk Lirası, 2 adet çeyrek altın, 1 adet altın bileklik, 15 adet Reşat altını, taşlı yüzük, tabanca ve tabancaya takılı şarjör ile yedek şarjörün çalındığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, binanın plastik su tahliye borusundan tırmanan bir şahsın olduğunu fark etti. Görüntüleri detaylı incelemeye alan ekipler, şüphelinin 18 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan B.İ. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon sonrasında, eski belediye civarında çalmış olduğu malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve iki ayrı hırsızlık suçundan da arandığı tespit edilen B.İ., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin güvenlik kamerası açısına girmesi

- Şahsın yürümesi

- İkamete doğru bakması ve plastik borudan tırmanması

- Şüphelinin yine aynı borudan aşağıya inmesi

- Şahsın kamera açısından çıkması, gidişi

- Market güvenlik kamerası şahsın çaldığı saati koluna takması

- Çaldığı çantanın elinde görünmesi

- Market içinde dolaşması

- Ele geçirilen çalıntı malzemelerde foto görüntü

BOYUT: 63.1 MB SÜRE: 02\'02\"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)