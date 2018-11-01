DHA YURT BÜLTENİ-7

1)İZNİK\'TE, TARİHİ YAPI VE MEKANLARIN KAPALI OLMASINA TEPKİ

Milattan öncesine dayanan tarihi eser ve yapılarıyla yabancı ve yerli turistlerin ilgi odağı olan İznik\'te pek çok tarihi eser yapının ve İznik Müzesi\'nin yıllardır ziyarete kapalı olması tepki çekti. Yaklaşık 30 yıldır ziyarete kapalı olan yapılardan 2 bin yıllık Antik Roma Tiyatrosu\'nun girişine güvenlik amacıyla köpek olmamasına rağmen \'Dikkat! Köpek var\' uyarısı asıldı.

Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316’da kurulan İznik tarihi boyunca Bithynia başkentliği yapıp Roma\'nın kritik şehirlerinden oldu. 1075 yılında ilk kez Türklerin eline geçen Selçuklu devletine de başkentlik yaptı. İznik, son olarak Sultan Orhan Bey tarafından 1331\'de fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. Üzerinde yaşayan her toplumdan 2 bin 500 yıla kadar uzanan tarihi yapıları ve eserleri bünyesinde barındıran İznik\'teki bu yapıların ziyarete kapalı olması ise tepki çekti. Uzun yıllardır kapalı olan Antik Roma Tiyatrosu, İznik Müzesi, Bazilika, Tarihi Çini Fırınları, Elbeyli Yeraltı Mezarları, Süleyman Paşa Medresesi ve Orhan Hamamı dikenli teller, çitler ve güvenlik kameralarıyla korunuyor. Tarihi 2 bin yıla dayanan Antik Roma Tiyatrosu\'nda ise 30 yıldır süren kazı çalışmaları kapsamında ziyerete kapatılırken, caydırıcı önlem olarak içeride köpek olmamasına rağmen çitlerde \'Dikkat! Köpek var\' uyarısı yer alıyor.

\"GEZİLEBİLECEK YER YOK\"

İznik\'te ziyaretçilerin gezebilecek hiçbir yer bulamadığını söyleyen İznik Eski Müze Müdürü Taylan Sevil, \" Ayasofya Kilisesinin camiye çevrilmesinden sonra kanaatimce İznik turizmi büyük yara almıştır. İznik’te turizme katkı sağlanmak isteniyorsa tarihe mal olmuş yapılar turizme açılmalıdır. Bugün İznik’i ziyarete gelenlerin gezebileceği hiçbir yer yok. Neden yok? Ya tamirattadır veya girişi yasaktır. Bugün tiyatroda kazı vardır. Yıllardır kazı yapılmaktadır. Kazı yapılan yer ziyarete kapatılmamalıdır. Örneğin Efes ziyarete açıktır ama Efes’te 125 yıldır kazı vardır. Bir gün bile ziyarete kapatılmamıştır. Kazı yapılan yer korumaya alınır, onun dışı açık tutulur. İznik’te neden böyle anlamak mümkün değil\" dedi.

Turizmin İznik istihdamı için de kritik önem taşıdığını söyleyen Sevil, \"Turizm İznik için büyük potansiyel. Buna önem verilirse İznik’te hiçbir genç başka yerde iş aramayacaktır. İznik turizmi İznikliler için yeterlidir\" dedi.

\"TURİST SAYISINDA YÜZDE 80 AZALMA VAR\"

İznik\'te 20 yıldır işletmecilik yapan Bekir Uslu ise yaptığı açıklamada gelen turistlerin İznik\'ten mutsuz ayrıldığını söyledi. Uslu, \"Buraya gelen insanlar gezip göremeden geri dönüyor. 2014 yılında sahilde Bazilika bulundu. Dünyanın en iyi 10 buluşu arasında gösterilmişti. Ondan sonra hiç açılmadı. Hala çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında roma tiyatroları var 30 yıldır o da kapalı. Turistlerin ne kadar ziyaret edeceği yer varsa hepsi kapalı şu an. İznik tarihi kent diyoruz. Televizyonlarda yayınlanıyor ama, gelenler üzgün bir şekilde geri dönüyorlar. Bütün tarihi yerler çitle çevrilmiş ve öylece bırakılmış. Ne insan girebiliyor, ne haber alınıyor, ne de bilgi alınabiliyor. Gelen insanların çoğu şikayetçi. Görmek, gezmek istediğimiz yer burası değil diyorlar. İşlerimiz oldukça azaldı. Sebep, buraya gelen insanların az olması. Çünkü gelen insanlar memnun ayrılmıyorlar. İznik’e gelen turist sayısında yüzde 70-80 azalma var\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Antik Roma tiyatrosundan ve köpek var tabelasından detaylar

-Köpek var tabelesi önünde kısa röportaj

-Tarihi Çini Fırınlarından ve güvenlik tedbirlerinden detaylar

-Kapalı İznik Müzesinden görüntüler

-Taylan Sevil ve Bekir Uslu ile röportaj

Süre: 5.49 Boyut:

Haber: Mehmet BULDU/ Kamera: Enver Fatih TIKIR/İZNİK(Bursa),(DHA)

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2)PARASINI ALAMAYAN KİRAZ ÜRETİCİSİ KÖYLÜLER ŞİKAYETÇİ OLDU

BURSA\'nın Keles ilçesine bağlı köylerde kiraz üreten köylüler sattığı kirazların parasını alamadıklarını iddia etti. Toplamda 200 bin lira alacaklı olduklarını belirten köylüler dolandırıldıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Keles ilçesine bağlı kırsal Durak Mahallesinde kiraz üreticisi köylüler Temmuz ayında kiraz hasadına başladı. İddiaya göre İzmir\'den gelen kabzımal Harun D. ve Cemal Ç., tamamını peşin alacağını söyleyerek Durak Mahallesi başta olmak üzere çevre köylerdeki yaklaşık 40 üreticinin ürünlerine talip oldu. İlk hasatta çıkan kirazları satın alan Harun D. ve Cemal Ç. yaklaşık 50 bin lira ödeme yaptı. Kiraz satın almaya devam edip çeşitli gerekçelerle ödeme yapmayan Harun D. ve Cemal Ç., Temmuz ayında Keles ilçe merkezinde geçici olarak tuttukları evin de kirasını ödemeden ayrıldı. Harun D. ve Cemal Ç. ile pek çok kez telefonla irtibat kuran köylüler yine de paralarını alamayınca 18 köylü bir araya gelerek Keles İlçe Jandarma Komutanlığına dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine Keles Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

\"TEHDİT EDİLDİK\"

Köylüler adına aracılık yapan ve mağdur üreticilerden olan Hasan Tekin yaptığı açıklamada bir kaç köyün aynı duruma düştüğünü ve toplamda 200 bin lira alacakları olduğunu belirtti. Tekin, \"Buradan kiraz almaya geldiler. \'Yalnız peşin satarız\' dedim. \'Tamam\' dedi. 3-4 gün peşin ödediler. Ondan sonra \'paramız gelmedi\' deyip ödeme yapmadılar. Bütün vatandaşı mağdur ettiler. Beni daha çok mağdur ettiler. Kirazımı verdim, 45 gün çalıştım bir kuruş para almadım. Vatandaş gübre alamadı, işçi tuttu işçi parasını ödeyemedi. Toplamda 200 bin lira civarında alacağımız var\" dedi. Daha sonra Harun D. ile telefonda görüştüğünü söyleyen Tekin, \"Bizi; ‘Mahkemeye verirseniz benim Ankara’da kayınçolarım var. Beni kurtarırlar. Olan size olur’ deyip, tehdit ediyor. Türk adaleti, Türk savcılarına güveniyoruz\" dedi.

\"50 KURUŞ PARAM YOK\"

Mağdur köylülerden olan Ali Yılmaz maddi olarak çok zor duruma düştüklerini belirterek, \"10 yaşında çocuğa o sıcakta kiraz toplattırıyorum. Çocuğun gönlü olsun diye eline 50 kuruş para verecek durum kalmadı bende sonunda. Niye? Onlardan alamadım ki çocuğa vereyim. Benim elimde param olsa, bulurum 10 işçi veririm bin 500 lira 2-3 günde işimi bitirtirim. Ama 65 yaşımda kendim işçi elbisesiyle tarladan geliyorum. Onu bitirdik, ilacı başlayacak. Bütün bunlar parayla oluyor\" şeklinde konuştu.

\"HAPİSTE YATSAM PARANIZI VERMEM\"

Mağdur üreticilerden olan Kadir Özen ise yaptığı açıklamada Harun D. ile telefonda görüştüğünü belirterek, \"Bu kiraz parasını alamadığımız için bazı yollara başvurduk. Savcılığa başvurduk. Mahkeme yoluyla paramızı bir şekilde alalım dedik. Şikayetten 15 gün sonra Harun D. ve Cemal Ç. hakkında yakalama kararı çıktı. Bunların ifadeleri alındıktan sonra Harun D. beni arayıp, ‘Şikayet etmeseydiniz paranızı ara ara verecektim. Ettiğiniz için hapiste de yatsam paranızı vermem’ dedi\" şeklinde konuştu.

\"KÖYE KADAR GELİP GERİ KAÇTILAR\"

Paralarını alamadıkları süreçte bir kaç kez Harun D. ve Cemal Ç. ile görüştüklerini söyleyen üretici Ali Yılmaz, \"Harun D. Bursa’ya geliyor. Çek getiriyor. \'Çekleri kırdıracağız ve paranızın tamamının Bursa’da ödeyeceğiz\' diyor. Buradan 4 arkadaş Bursa’ya gittiler. Harun D. geldi ama ne çek getirdi, ne de çek kırdırdı. Daha sonra \'Keles’te sizin paranızı ödeyeceğim\' diyor. Bizim arkadaşlarla konvoy halinde Keles’e dönüyorlar. Bunlar Keles\'e kadar gelip ani bir manevrayla bize görünmeden geri kaçıyorlar. Ondan sonra bir daha adamlarla görüşemedik\" dedi.

\"YALNIZCA KOMİSYON BORCUMUZ VAR\"

Hakkındaki iddialara yanıt veren Harun D. ise, \"Ben alışverişi üretici Hasan Tekin ile yaptım. Ödemeleri de ona yaptım. Köylüye eksik verdiyse ya da benim üstüme attıysa ben bunu kabul edemem. Kendisi bana, \'Siz alışverişi benimle yapıyorsunuz, benimle muhatapsınız, bende malı verenle muhatabım\' diyordu. Kimse parasını almadan iki ay mal vermez. Bizim kalan borcumuz yalnızca aracılık yapan Hasan Tekin\'e olan komisyon borcumuzdur\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kiraz tarlalarından ve çalışmalardan detaylar

-Mağdur köylülerden köy kahvesinde detaylar

-Köy tabelası

-Köylülerin kabzımalı araması

-Köylüler ile röportajlar

Süre: 4.18 Boyut: 481 MB

Haber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA-DHA

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3)İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, ARACININ YANDIĞINI GÖRDÜ

AKSARAY\'da, Muhammed Aygün (35), sabah işe gitmek için evden çıktığında park halindeki çekicisinin yanarak, kullanılamaz hale geldiğini gördü. Çekicide yüklü otomobil ise hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde, Küçük Bölcek Mahallesi 2698 Sokak\'ta meydana geldi. Muhammed Aygün, iddiaya göre, işe gitmek için evden çıktığı sırada kendisine ait 68 AP 772 plakalı çekicinin yanmış olduğunu gördü. Aygün\'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araçta çıkan yangının müdahale olmadan söndüğü tespit edildi. Yangın nedeniyle çekiciye yüklü otomobilde de hasar oluştu.

Çekici sahibi Muhammed Aygün, \"Saat 24.00 sıralarında, Karacaören köyünde Sefa Kaya\'a ait kaza yapan aracı çekiciye yükleyip, evime geldim. Sabah işe gitmek için çıktığımda aracımı yanmış ve üzerinde yüklü olan otomobilin de yangında zarar görmüş olduğunu gördüm\" dedi.

Çekici, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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- Yanan çekiciden detay

- Polisin incelemeleri

(Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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4)BU FUAR ENGELLİLERİ İŞ SAHİBİ YAPACAK

İZMİR\'de engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hayata geçirilen Uluslararası Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı\'nın üçüncüsü, \'Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam\' ve \'İş\'te Ben de Varım\' temasıyla başladı. 3 gün sürecek olan fuarda, engelli istihdamı ve iş olanaklarının artırılması konuları üzerinde durulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3\'üncü düzenlenen Uluslararası Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı, Fuar İzmir A Holü\'nde başladı. 1-3 Kasım tarihleri arasında devam edecek fuar ile engelli bireylerin iş hayatında daha fazla yer almaları amaçlanıyor. Fuarın açılışında konuşan Engelsizizmir Kongresi Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, kongreleri yapmalarındaki temel nedenin, engelli bireyleri, kentin gündeminde tutmak olduğunu söyledi. Bu çalışmaları yaparken ortak akla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Levent Köstem, Avrupa ülkelerinde engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalara değindi. Yapılan kongrelerde, ortaya çıkan sonuçlara göre kongrenin 7 yıllık sürecini planlamaya çalıştıklarını ifade eden Köstem, İzmir Engelli Farkındalık Merkezi\'nde 10 bin kişinin eğitim gördüğünü söyledi. Engelli bireylerin hayata katılmasının önemi de değinen Köstem, \"Birçok çalışma yaptık ve bu çalışmaları yaparken amacımız engeliler ile ilgili farkındalık yaratmaktı. Engelli bireylere \'Siz bu parayı alarak evinizde oturun\' demeyeceğiz. İş bulmalarının önünü açmalıyız. Bu fuarda engelli bireyleri işe almak için firmalar ile birebir görüşmeler olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda çok güzel çalışmalar yaptı. Büyükşehir\'in bu konuda diğer belediyelere de sanırım yardımcı olacak\" diye konuştu.

\'600\'ÜN ÜZERİNDE ENGELLİ İSTİHDAM EDİYORUZ\'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da geçmişte yerel yönetimlerin engellilere yönelik bur tür çalışmalar yapmadığını belirtti. Yerel yönetimlerin eskiden yalnızca çalışanların maaşlarını ödemek için çabaladıklarını kaydeden Aydoğan, \"Eskiden bu tür çalışmalar yapmak aklımıza bile gelmezdi. Bu işin amiral gemisi Büyükşehir Belediyesi. Çalışmalar yapmak için büyük kaynak ayırdık, bundan çok mutluyuz. Bundan sonra da herkes yapabileceği kadar yapmalı ve katkı koymalı\" dedi. Büyükşehir Belediyesi\'nin engelli kadrosunun 490 olduğunu, ancak kendilerinin 600\'ün üzerinde engelli bireyi istihdam ettiklerini ifade eden Sırrı Aydoğan, \"Merkezi hükümetin yaptığı yardımlar var, ancak önemli olan engelli bireylerin istihdamı. Engelli bireyler üretime katıldığı zaman, aileleri de mutlu olacak biz de mutlu olacağız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim gören engelliler hem çaldı hem de dans etti. Engelli bireylerin gösterisi, büyük alkış aldı.

Uluslararası Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı\'nda, Amerika, Avrupa ve Türkiye\'den engelli çalışmalarıyla dikkat çeken isimler, seminerlere katılacak. İŞKUR desteği ile yapılacak \'İş\'te Varım Zirve Alanı\'nda 88 firma, engelli bireylerle iş görüşmeleri yapacak. Sanayi, yemek, inşaat, tekstil gibi birçok dalda firmanın bulunacağı organizasyonda yeni istihdam alanları yaratılacak. Fuarda çeşitli ilçe belediyeleri, engelli hizmetleri bulunan firmalar gibi toplamda 37 katılımcı yer alacak. Engelli bireyler, kurulan stantlarda ürünleri inceleme, hizmetlerden haberdar olma şansı yakalayacak.

Görüntü dökümü:

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-Kongreden görüntü

-Kongre Başkanı Levent Köstem ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan\'ın konuşması

-Engelli bireylerin dans etmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)



