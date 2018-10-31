DHA YURT BÜLTENİ 7

Murat Başoğlu Bodrum\'da gözaltına alındı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan ünlü sunucu Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)



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Helin\'in katiline silah satan şüpheli Konya\'da yakalandı

İSTANBUL\'da 1 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen lise öğrenci Helin Palandöken\'in katili Mustafa Yetgin\'e internet üzerinden suç aleti silahı sattığı tespit edilen M.B., Konya\'nın Beyşehir ilçesinde yakalandı.

Konya\'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada, satışa hazır 46 ruhsatsız tabanca, kabzalı, tek kırma ruhsatsız av tüfeği ile 19 adet yiv-set açılmış tabanca namlusu ve çok sayıda silah yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Şüpheli M.B.\'nin minibüsünü seyyar silah atölyesi haline getirdiği, böylelikle gittiği yerlerde silah satışı yaptığı belirtildi.

Şüpheli M.B.\'nin bir yıl önce İstanbul Pendik\'te pompalı tüfekle öldürülen lise öğrenci Helin Palandöken\'in katili Mustafa Yetgin\'e internet üzerinden suç aleti silahı sattığı da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.B., hakkında 2521 Sayılı Kanuna muhalefetten yasal işlem başlatıldı. M.B., idari para cezası uygulanıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Silah satıcısının minibüsünün içinden görüntüler

-Ele geçirilen silahlardan görüntüler

Haber-Kamera: Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA))



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Kahramanmaraş\'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Burak Kavak\'ın (20) kullandığı 27 GG 427 plakalı otomobil ile Serkan Zorba (21) yönetimindeki 46 AT 010 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Serkan Zorba ve Burak Kavak ile aynı araçta bulunan Mehmet Alp Kucan (22) yaralandı. Ambulanslarla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Nurdağı Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Serkan Zorba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

UZMAN ÇAVUŞLUĞU KAZANMIŞTI

Kazada yaşamını yitiren Serkan Zorba\'nın (21) uzman çavuşluk sınavını kazandığı, hafta sonu Manisa\'daki birliğine teslim olacağı belirtildi.

Gaziantep\'in Nurdağı Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Zorba\'nın cenazesi, Türkoğlu\'nda toprağa verilecek. Kazada yaralanan Burak Kavak ve Mehmet Alp Kucan\'ın tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza alanı

- Kazaya karışan otomobiller

- Polislerin incelemesi

- TIR\'ın kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan TUNCER-Kamera: GAZİANTEP (DHA)

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Güvercini kurtarmak için hayatını tehlikeye attı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan Mevlüt Kulata, iki katlı binanın çatı saçağında iple asılı kalan güvercini hayatını tehlikeye atarak kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Hasan Çelebi mahallesinde iki katlı binanın çatı saçağına asılı kalan güvercini fark eden mahalle sakini Mevlüt Kulata, karşı binanın çatısına çıktı. Kulata, saçağa eğilip, düşme pahasına güvercini ipten kurtardı. Hayatını tehlikeye atarak güvercini kurtaran Kulata’yı çevredekiler şaşkınlıkla izleyerek cep telefonuyla görüntüledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saçakta asılı bulunan güvercin

- Vatandaşın kurtarma çabası

- Güvercinin kurtarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

95 MB

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Süper Loto talihlisi olduğu söylentisi yaşamını zorlaştırdı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki şans oyunları bayisinde oynanan Süper Loto’da büyük ikramiyeyi kazanan talihli bir haftadır ortaya çıkmadı. Sosyal medyada, ikramiyenin kendisine çıktığının yazılmasıyla birçok kişi tarafından tebrik edilen ve bir bankanın görevlilerini gönderdiği Ali Kayman (32), söylenti nedeniyle huzurunun kalmadığını, ikramiyenin kendisine çıkmadığını söyledi.

Burhaniye’de geçtiğimiz perşembe akşamı yapılan çekilişte 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin ortaya çıkmaması, ilçede merak konusu olmaya devam ediyor. Şans oyunları bayisinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı. 6 rakamı da bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan talihlinin kuponunu oynadığı Hürriyet Meydanı’ndaki bayinin önü, hem meraklılar hem de şansını bu bayide denemek isteyenlerle dolup taşıyor. İlçeye Süper Loto çıktığı yönündeki haberden birinin altına talihlinin belediyede işçi olarak çalışan Ali Kayman olduğu yazılınca Kayman’ın hayatı değişti. Kayman, tebrik edenler ve kendisine ulaşanlara ikramiyenin kendisine çıkmadığını anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir banka da Kayman\'a görevliler göndererek kendilerini tercih etmelerini stedi.

‘SOKAKTA YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM’

Söylentinin hayatını olumsuz etkilediğini belirten Ali Kayman, “Bir arkadaşımız, Süper Loto’nun Burhaniye’ye çıktığı yönündeki haberlerden birinin altına paranın bana çıktığını yazmış. Bir anda telefonlarımız susmaz olurken, herkes beni kutlamaya geldi. Bir anda dostlarım arttı. Günlerden ikramiyenin bana çıkmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun şakası bile kötü. Mesai arkadaşlarıma bile anlatamıyorum. Sokakta yürüyemez hale geldim. Bir banka şubesi de bana memurlarını gönderdi. Ben şans oyunları oynayan bir insanım ancak ikramiye bana çıkmadı. Bunun bilinmesini istiyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Kayman ve belediyeden görüntüler

- Kayman’ın açıklamaları

- Kayman’ın iş arkadaşı Büşra Uras açıklamaları

KJ: Haber- Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

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