DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BOLU\'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE İLK KAR DÜŞTÜ

BOLU\'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, kayak merkezi Kartalkaya beyaza büründü. Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya\'ya ve Gerede ilçesinde bulunan 1400 rakımlı Arkut Dağı\'na kar yağdı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştı. Sarıalan Yaylası mevkiinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Kartalkaya yolu tamamen karla kaplanırken, sonbaharın süsü olan sarı yaprakların karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı

-Yolun karla kaplanması

-Manzaralar

-Detaylar

Süre: 01.45-Boyut: 198 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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2)KARTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

KOCAELİ\'nin kayak merkezi Kartepe\'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kartepe\'de kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kocaeli\'de gece sağanak yağış ve soğuk hava etkiyli olurken, Kartepe\'ye ise kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kartepe\'de kayak pistlerinin bulunduğu alanlar, ormanlık alanlar beyaz örtü ile kaplandı. Kartepe\'ye çıkanlar yollarda zorlanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen devreye girerek yollarda kar küreme çalışması yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile yol ulaşıma açık tutuldu. Kartepe\'de bulunan otele gelenler ise kar yağışının keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü

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Kartepe\'de otelin bulunduğu alandan görüntü

Beyaza bürünen alanlardan görüntü

Fotoğraflar

Mevsimin ilk karı yağdı.

Haber: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA)

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3)ESKİ KARISINI 18 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN ZANLI: NE PİŞMAN OLACAĞIM, 10 TRİLYON PARAMI YEDİ

BURSA\'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli\'yi (38), 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Gündoğdu (45), adliyeye sevk edildi. Gündoğdu, basın mensuplarının \"Pişman mısınız?\" sorusu üzerine, \"Ne pişman olacağım, 10 trilyon paramı yediler. Namus için yaptım\" dedi. Önceki gün, Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi, 4\'üncü Selvi Sokak\'ta meydana gelen olayda, Hasan Gündoğdu, boşandığı eşi Özlem Meşeli\'yi işe gitmek için evinden çıktığında takip etti. Gündoğdu ve Meşeli, sokakta tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu, üzerindeki bıçakla eski eşini 18 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Özlem Meşeli, yaşamını yitirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan Hasan Gündoğdu\'yu, dün Çınarönü Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce tekstil işi yapan ve bir süre sonra işleri bozulunca iş yerini kapattığı öğrenilen Hasan Gündoğdu, polisteki ifadesinde, Özlem Meşeli\'nin, erkek arkadaşı ile birlikte parasını yediğini, nispet yapar gibi de kendi oturduğu mahallede ev kiraladıklarını, bu yüzden tartışırken sinirlenip cinayeti işlediğini söyledi.

Sorgusu ardından adliyeye sevk edilen Hasan Gündoğdu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, \"Pişman mısınız?\" sorusu üzerine, \"Ne pişman olacağım, 10 trilyon paramı yediler. Namus için yaptım.\" diye cevap verdi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

SÜRE: 0.30 BOYUT: 50 MB

Haber-Kamera- Berktuğ ÖNCÜ-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

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4)TÜRK KANO SPORUNDA İLKLERİ YAŞATTI

TÜRKİYE Kano Milli Takımı tarihinde Avrupa şampiyonu olan ve olimpiyata katılan ilk sporcu Letonya asıllı Lasma Liepa (30), \"Gelecek yıl yapılacak Avrupa Oyunları ve dünya şampiyonasında madalya kazanmayı hedefliyorum. Olimpiyat kotası alıp 2020 Tokyo\'da başarılı olmak istiyorum\" dedi.

Milli sporcu Lasma Liepa, 4 yıldır ay yıldızlı formayla Türk kano sporunda tarih yazdı. Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan ve olimpiyatta Türkiye\'yi temsil eden ilk Türk kano sporcusu unvanını alan Lasma Liepa, milli takım formasıyla yeni başarılara imza atma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Antalya\'da kano milli takımıyla kamp yapan Lasma Liepa, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na katılım için gelecek yıl yapılacak kota müsabakalarında yarışacak.

AVRUPA, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU SONRASINDA OLİMPİYAT HEDEFİ

Lasma Liepa, olimpiyat kotası kazanmak için gelecek yıl 23 Mayıs\'ta Polonya\'da, 30 Mayıs\'ta Almanya\'da yapılacak Dünya Kupası, 19 Haziran\'da Belarus\'ta düzenlenecek Avrupa Oyunları\'nda yarışacak. Gelecek yıl 21 Ağustos\'ta Macaristan\'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Şampiyonası\'na da katılacak olan Lasma Liepa, Avrupa Oyunları ile Büyükler Dünya Şampiyonası\'nda madalya kazanmak istediğini söyledi. Lasma Liepa, \"Türkiye milli takımında Avrupa şampiyonu ve olimpiyata katılan ilk Türk sporcu olmanın gururunu yaşıyorum. Türkiye\'yi Rio\'nun ardından Tokyo\'da da temsil etmek istiyorum. Öncelikli hedefim olimpiyat kotası kazanmak. Daha sonra Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda başarılı olmak istiyorum\" dedi.

GÖNDERDİĞİ POSTAYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Antalya\'da yaşayan, Antalya Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Lasma Liepa, Türkiye A Milli Takımı\'yla 4 yıldır kazandığı başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 19 yıldır kano sporuyla uğraştığını anlatan Lasma Liepa, Letonya\'da imkanların kısıtlı olması nedeniyle başka ülkede kano sporuna devam etme isteğini gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye Kano Milli Takımı\'nı ilk olarak Letonya milli takımıyla Antalya\'da kamp yaparken gözlemlediğine değinen Lasma Liepa, \"Daha sonra Türkiye Kano Federasyonu\'na e-posta atarak, Türkiye adına yarışmak istediğimi belirttim. Rio\'da yarışmak benim için gururdu. Türkiye milli takımında önemli başarılar kazanmaya devam etmek istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Lasma Liepa ısınırken

- Detay görüntüler

- Kano sürerken

- Genel detay

- Röp: Lasma Liepa

- Drone görüntüleri

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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5)ŞANLIURFA’DA ÇÖPLER, ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık depolama sahasında günlük işlenen bin ton çöpten oluşan metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Her ay çöpten 30 milyon kilovatsaat elektrik elde edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, artık çöp yakma olayına son verdik. Çevre dostu olan tesiste 30 bin nüfuslu bir ilçeye yetebilecek kapasitede elektrik enerjisi üretildiğini söyledi. Yenice Mahallesi’nde 2 yıl önce 110 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan katı atık depolama tesisinde günlük bin ton civarındaki evsel atıkların işlenmesinde oluşan metan gazı, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Kentin 13 ilçesinden kamyonlarla getirilen çöpler, bu tesisteki görevli işçiler tarafından iş makineleriyle istiflenerek metan gazı elde ediliyor. Çöplüğün bulunduğu alandan, tesislerin bulunduğu alana döşenen boru hatlarından geçen metan gazları burada işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste ayda ortalama 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığı kaydedildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çöpten ayda 30 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapıldığını ifade eden Çiftçi şunları söyledi:

\"Şanlıurfa eski Şanlıurfa değil. Şehrimiz her anlamda daha da büyüdü. Haliyle bizlerin de büyük düşünmesi lazım. Yakın bir zamana kadar toplanan çöplerimiz yakılarak şehir ve ilçe merkezlerinde oluşturduğu kötü görüntü oluşturuyordu. Bu tesisler sayesinde artık çöp yakma dönemini sona erdirdik. Bu yıl tam kapasiteli olarak faaliyete geçen katı atık depolama tesisinde oluşan metan gazlarından elektrik enerjisi elde etmeye başladık. Bu çöplükte 30 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Bu enerji sayesinde belediyemiz para kazanıyor. Bu para daha sonra yatırım olarak vatandaşımıza geri dönüyor. Bölgede örnek olarak gösterilen bu tesisimiz çevreci bir proje olmasının yanı sıra, çöpün çevresinde oluşan kötü kokuların da önüne geçmiş oluyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Katı atık tesisinin havadan drone görüntüsü

- Tesiste çalışan işçiler

- Kamyon ve TIR’la getirilen çöpler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 38 MB

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6)İZMİR\'DE, 9 KİŞİYE PKK GÖZALTISI

İZMİR\'de, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK lehine propaganda yaptıkları ve örgüt sempatizanlarının sokak eylemlerine katılmalarını sağlamak için yönlendirmede bulundukları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bazı kişilerin, bölücü terör örgütü PKK\'nın sempatizanlarının, düzenlenmesi planlanan sokak eylemlerine katılmalarını sağlamak için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Bu sabah saatlerinde 9 şüphelinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 40 fişek, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Polis Kamerası / İZMİR, (DHA)

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7)ÇOMÜ ORGAN NAKİL MERKEZİ\'NDE KISA SÜREDE NAKİL ŞANSI

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2015 yılında hizmete giren Organ Nakil Merkezi\'nde, 3 yılda 62 hasta böbrek nakli ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Çanakkale\'de 300\'ü çeşitli merkezlerde, 150\'si ise ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi\'ne kayıtlı 450\'ye yakın hasta böbrek nakli için sıra beklerken, son 1 ay içinde 6 böbrek naklinin gerçekleştirildiği ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi, uzun yıllar böbrek nakli bekleyen diğer illerdeki birçok hasta için umut oldu. Başvuranlar, ortalama 3 ay ile 1 yıllık sürede gerçekleşen nakillerle sağlığına kavuşuyor.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi\'nde böbrek nakli bekleyen kayıtlı hasta sayısı düşük olduğu için nakillerinin daha kısa sürede gerçekleştiğini belirten Müdür Doç. Dr. Cabir Alan, Türkiye genelinde böbrek nakli için sıra bekleyen hastaları, merkezlerine davet etti. Böbrek nakli ekibi\'nin 6 kişiden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'deki organ nakil merkezleri arasında bekleyen hasta sayısı açısından alt sıralardayız. Yani Çanakkale ilinde 450 civarında diyalize giren hasta var. Bu hastaların 150 tanesi bizim merkezimize kayıtlı. Bu şöyle bir avantaj oluşturmaktadır. Bu böbrekler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenirken, merkeze kayıtlı olan hastalar öncelikle baz alınıyor. Eğer bu hastalarda uygun böbrek bulunmaz ise böbrek diğer merkezlere gönderiliyor. Dolayısıyla merkezimizde 150 hasta beklediği için çıkan böbrek sayısı zamanı 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Çoğu hastamıza genel de 1 yıl içinde böbrek nakli işlemi gerçekleştiriyoruz. Biz sadece Çanakkale\'de değil, Balıkesir, Bursa ve İstanbul\'dan gelen bi çok hastamıza da nakil işlemi gerçekleştirdik. Kayıtları\'nın Çanakkale dışında olan ve Çanakkale\'de ikamet eden hastaların merkezimize kayıt olmalarının böbrek nakli açısından kendilerine bir avantaj teşkil ettiğini ve sıranın çabuk geleceği kanaatindeyim. O yüzden hastalarımızı merkezimize davet ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinden görüntü.

-Organ Nakil Merkezi ekibinden görüntü.

-Böbrek Nakli operasyonlarından görüntü.

-Böbrek nakli olan hastalardan görüntü.

-Cabir Alan ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

2 dakika 38 saniye. 292 MB.

