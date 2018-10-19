DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÇATIYA ÇIKIP, TABANCAYLA ATEŞ AÇTI (1)

GAZİANTEP\'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu iş merkezinin çatısına çıkan kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı. Polis, silahlı kişinin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.

Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki Valilik ve Emniyet Müdürlüğü binalarına da yakın 6 katlı Sever İş Merkezi\'nin çatısına, saat 12.00 sıralarında çıkan kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyanlar ile şüpheliyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler, çevredekiler uzaklaştırıp, silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Sever İş Merkezi

- Çatıdaki kişi

- Şüphelinin ateş açması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 346 MB

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2)TOZ BULUTU ANTALYA\'YI KAPLADI

TÜRKİYE\'ye Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Antalya\'da etkili oldu. Kentin üzerini kaplayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Suriye üzerinden Türkiye\'ye giriş yapan ve yaklaşık bir haftadır yurtta etkili olan toz bulutu, dün Antalya\'ya ulaştı. Sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutu görüş mesafesini düşürdü. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıktığı Antalya\'da toz bulutunun da etkisiyle vatandaşlar nefes almakta zorlandı. Özellikle dünyaca ünlü Konyaaltı sahili toz bulutu altında kayboldu. Seyir teraslarına çıkanlar ise toz bulutu nedeniyle kent manzarasını izleyemedi. Şehrin üzerini kaplayan toz bulutu nedeniyle dağlar da görünmez oldu.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıklamada, \"Toz bulutu dün şehrimize giriş yaptı. Bugün daha da etkili olacak. Yağmurla birlikte kaybolması bekleniyor. Şu an için hayatı etkilediği söylenemez. Yağmur ile birlikte hafif şekilde çamur görebiliriz. Antalya\'da cumartesi öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü yağmur bekliyoruz\" dedi.

Yetkililer, toz taşınımın sebep olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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- Sahilden görüntü

- Kentten görüntü

- Denize girenler

- Kentten genel görüntü

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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3)GÖKSU NEHRİ\'NE ATLAYAN FERİDE, SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

MERSİN\'in Silifke ilçesindeki atladığı Göksu Nehri\'nde 6 gündür aranırken, Kümeevler mevkisinde dün cansız bedeni bulunan Feride Yılmaz (25), aile ve yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Feride Yılmaz, 13 Ekim\'de, Silifke ilçesindeki Mersin Köprüsü\'ne gelerek, kendisini Göksu Nehri\'ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisi, Sahil Güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Yılmaz\'ı arama çalışması başlattı. 6 gündür aranan Yılmaz\'ın cansız bedeni, dün, Göksu Nehri\'nin suyunun debisi düşürülünce Kümeevler mevkisinde çamura saplanmış bulundu. Yılmaz\'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. Genç kızın cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra yakınlarınca bugün teslim alındı. Göksu Mahallesi\'ndeki evine getirilen Feride Yılmaz\'ın cenazesi, buradan Tosmurlu Mezarlığı\'na götürüldü. Feride\'nin annesi Nurcan ve babası Salim Yılmaz\'ın cenazede yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Feride Yılmaz\'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis, genç kızın ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze yıkama aracının görüntüsü

-Cenazenin yıkama aracından çıkarılması ve cenaze aracın konulması

-Aile yakınlarının görüntüleri

-Cenaze aracının mezarlığa doğru yola çıkması

-Cenaze aracının görüntüsü

-Göksu Nehri\'nin fotoğrafı

-Feride\'nin fotoğrafları

(BOYUT: 115 MB) (SÜRE: 01.09 DK)

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)

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4)POLİS MEMURU, ÇAKARLI ARAÇLA KAÇAK SİGARA TAŞIRKEN YAKALANDI



ANKARA Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi\'nde görevli polis memuru Murat Kopliman (35), yanında arkadaşı Fatih Demir (25) ile birlikte önünde çakar lamba ve siren bulunan minibüsle piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 83 bin 600 paket kaçak sigara taşırken Aksaray\'da yakalandı. Murat Kopliman\'ın kendisini durduran polislere, araçta istihbarata ait belge ve materyallerin bulunduğu ve bunları Hakkari\'den Ankara\'ya götürmek üzere olduğunu söyleyip, kandırmaya çalıştığı öğrenildi. Polis memuru Kopliman ve sürücü Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir polis memurunun kaçak sigara sevkiyatı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis sevkiyatın yapıldığı 06 AEG 446 plakalı minibüsü Aksaray- Adana karayolu üzerinde takibe aldı. Polis, önünde çakar lamba ve siren bulunan minibüsü Aksaray kent merkezi girişinde düzenlediği operasyonda durdurdu. Araçta bulunan Murat Kopliman, kendisinin polis memuru olduğunu belirtip, araçta istihbarata ait belge ve materyallerin bulunduğu ve bunları Hakkari\'den Ankara\'ya götürmek üzere olduğunu söyledi. Araştırmasını derinleştiren polis Murat Kopliman\'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube\'de görevli olduğunu ve istihbarata ait herhangi bir belge ve materyal götürülmediğini belirledi. Minibüste yapılan aramada kapıda ve minibüs içinde Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından vurulduğu belirtilen mühürlü yazıların bulunması dikkat çekti. Polis, minibüs içindeki kolileri açtığında ise kaçak sigara ele geçirdi. Bunun üzerine polis memuru Murat Kopliman ve sürücü Fatih Demir gözaltına alındı.

Piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 83 bin 600 paket kaçak sigara, Kopliman\'ın beylik tabancası ve bu tabancaya ait 15 adet mermi, sürücü Demir\'e ait ruhsatsız tabanca ve 20 adet mermi, poşete sarılı üç adet sahte plaka, 4 adet il belirtilmemiş mühür ve ıslak imzalı emniyet araç giriş kartı, Hakkari İl Emniyet Müdürü adı ile düzenlenmiş 2\'si kapı üzerinde takılı 2\'si araç içerisinde olmak üzere 4 adet sahte imzalı ve mühürlü belge, bir adet araca takılı vaziyette çakar lamba ve siren, 8 adet flash belleğe el konuldu. Murat Kopliman ve Fatih Demir, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Minibüsten detay

- Polisin minibüste arama yapması ve kaçak sigaralardan detay

- Şüpheli Fatih Demir\'in sağlık kontrolüne getirilmesi

- Murat Kopliman\'ın sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

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5)KAHRAMAN TÜRK KADINI BADELELİ HATİCE 99 YIL SONRA İLK KEZ MEZARI BAŞINDA ANILDI

ARDAHAN’ın Posof İlçesinde Kurtuluş Savaşı\'nın kadın kahramanlarından olan Badeleli Hatice, 99 yıl sonra ilk kez mezarı başında anıldı. Posof Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer, Milli Mücadele döneminde Posof\'u ve Hatice Hanım\'ın şehit düşme öyküsünü anlattı.

Posof ilçesini 1919 yılında işgal eden Gürcü askerlerine karşı savaşırken Taşkıran (Gergisuban) köyünde şehit düşen kadın kahramanlarımızdan Badeleli Hatice Türkgözü köyündeki mezarı başında anıldı. Anma törenine Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı İbrahim Hamdi Başerdem, Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer, kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Törende Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar birer konuşma yaptı.

Tarihi araştırmalarıyla dikkat çeken Posof Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer de, Milli Mücadele döneminde Posof\'u ve Hatice Hanım\'ın kahramanca savaşarak şehit düşme öyküsünü anlattı. 93 harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı\'nda bölgenin Rus işgaline uğradığını ve 40 yıl kadar bölgenin Rusların elinde kaldığını hatırlatan Gezer, \"Mondros Ateşkes Anlaşması\'yla Osmanlı\'nın bu bölgeyi tahliye etmesi isteniyor. Fakat buradaki yerel güçler buna karşı çıkıyor. 3 Ocak 1919\'da Ardahan\'da Halit beyin önderliğinde yerel bir kongre toplanıyor. 2\'nci Ardahan Kongresinde 7 Ocak\'ta başlıyor bölgede teşkilatlanmayı hedefliyorlar. Bu kongrelerde alınan kararlarla 17 Ocak 1919\'da Kars\'ta Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti adıyla bir devlet kuruluyor. Posof\'ta bu devlet egemenliğine giriyor. Bölgede egemen olan güçler daha çok milis kuvvetler. Teşkilatlanmasını henüz gerçekleştirmemişler\" diye konuştu.

Şubat ayında Gürcülerin bu bölgeye taarruzlarının başladığını ve yerel kuvvetlerin de bunlara karşı koyduğunu sözlerine ekleyen Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer şunları söyledi.

\'GÜRCÜ ASKERLERİNE KARŞI DİRENDİ\'

\"Bugün andığımız Hatice annemizde aslen Badeleli\'dir (Türkgözü köyünden) Badeleyi Gürcü kuvvetleri vurduğunda bu bölgeye doğru gelmiştir. Ulaştığımız bilgiye göre, bu köydeki Mevlüt efendiye sığınmıştır. Gürcü askerleri bu köye de taarruz başlatınca köylülerde daha geriye gitmeyi düşünmüş. Hatice o zaman en fazla 20 veya 21 yaşındadır. Gürcü askerlerinin namusuna zarar vermesini istemeğin için göğsünde sakladığı kamasını çıkararak kendisine saldıran Gürcü askerine karşı koyuyor ve askeri bir hamlede öldürüyor. Yanındaki diğer Gürcü askerleri ilk başlarda bu duruma şaşırıyor. Üzerini gelen ikinci askeride öldürüyor. Üçüncü asker Hatice\'ye doğru gittiğinde tam O\'na saldıracakken başka bir Gürcü askeri tarafından sırtından silahla vurularak burada şehit düşüyor. Şehit Hatice\'nin bu cesaretinden etkilenen köy halkı şevk ve azimle Gürcü askerine karşı koyuyor. Şehit olmadan önce Hatice köy halkına şöyle diyor: \'Korkmayın analar, korkmayın bacılar. Savaşmak yalnız erlerimize mi mahsustur. Erler yoksa bizim elimiz, kolumuz yok mudur?\' diyerek köy halkını düşmana karşı cesaretlendiriyor. 1919 yılının Mart ayında burada şehit düşüyor. Bu kahramanlığından dolayı bugün burada bu anma programını tertip ettik. Ruhları şad olsun. Allah hepsine rahmet eylesin.\"

Hatice Hanım\'ın mezarında zamanla meydana gelen hasarlar, Posof Belediyesi tarafından özgün hali korunarak onarılıp çevre düzenlemesi yapıldı.

Cumhuriyet Savcısı Emre Gezer\'in, \'Şehit Hatice Destanı\' başlığıyla yazdığı ve olayın öyküsünü anlattığı şiiri ise Türk Bayrağıyla birlikte mezarın yanı başında yer verildi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanı Cahit Ulgar\'ın konuşması

-Kaymakam Enver Yılmaz\'ın konuşması

-Savcı Emre Gezer\'in konuşması

-Tören alanından görüntü

-Mezarlılıktan genel

-Mezardan görüntü

-Taşkıran Köy tabelası ve genel görüntü

-Kur\'an okunması ve dua

Detaylar

Haber-Kamera: Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

(SÜRE: 5.57 DK) (SÜRE: 662MB)

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6)ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ İÇİN DAVET ALDIKLARI AVUSTURYA\'YA GİTMEK İSTİYORLAR

ANTALYA\'da yaşayan Demir ailesinin doğuştan ishal ve kusma şikayeti bulunan 2 çocuğuna Türkiye\'de konulamayan tanı, Avusturya\'dan geldi. Kan örnekleri Avusturya\'ya gönderilen ailede EPPCAM mutasyonu teşhis edildi. Avusturyalı doktor Andreas Janecke\'den tedavi edilmek üzere davet alan aile, bu ülkeye gidebilmek için yardım bekliyor.

Manavgat ilçesinde oturan Emine (34) ile Uysal Demir (35) çiftinin kızları Menekşe (12) ve Melek (2), dünyaya geldiklerinden beri kronik ishal ve kusma rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Menekşe\'nin doğumundan 10 gün, Melek\'in ise 13 gün sonra başlayan rahatsızlığına doktorlar teşhis koyamadı. Emine Demir, Menekşe\'nin doğumundan 10 gün sonra baş gösteren rahatsızlık nedeniyle o dönem oturdukları Konya\'da hemen özel hastaneye gittiklerini söyledi. Menekşe\'nin 1,5 ay gözetim altında kaldığını, doktorların teşhiste bulunamadığını aktaran Emine Demir, oradan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne yönlendirildiklerini söyledi. Burada da yaklaşık 2 ay kalan Menekşe\'ye hiçbir teşhis koyulamadı. Aile, çocuklarını bu defa Konya Meram Tıp Fakültesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine götürdü. Bu hastanelerde de çare bulunamadı.

Çiftin tedavi arayışı devam ederken, 5 yaşına giren Menekşe, bir anda iyileşti. Kusma ve ishal şikayetleri kesilen Menekşe, gelişerek, sağlığına kavuştu; yaşıtları gibi normal hayat sürdürmeye başladı. Menekşe\'nin iyileşmesine anlam veremeyen çift, şimdi ise rahatsızlığı aynı olan küçük kızları Melek\'in tedavisine çare arıyor.

TANI INNSBRUCK ÜNİVERSİTESİ\'NDEN GELDİ

Melek Demir\'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde devam ediliyor. Hastalığa bir türlü tanı koyamayan doktorlar, aile bireylerinden kan örnekleri alarak, genetik taramadan geçirilmesine karar verdi. Kan örnekleri, Avusturya\'daki Innsbruck Üniversitesi\'ne gönderildi. Innsbruck Üniversitesi\'nden bağırsak uzmanları, ailenin genetik yapısını inceledikten sonra Melek\'in EPPCAM mutasyonunun pozitif olduğunu bildirdi. AÜ Hastanesi\'nden aile ile iletişime geçen doktorlar, tanıyı açıkladı. Tanının belirlenmesinin ardından aile, AÜ\'deki doktorlar aracılığıyla birkaç defa Innsbruck Üniversitesi\'ndeki uzman hekimlerle görüştü. Bağırsak uzmanı Dr. Andreas Janecke, Avusturya\'ya gelmeleri halinde tedavi için yardımcı olabileceğini söyleyerek, aileye mail gönderip, davette bulundu.

AVUSTURYA\'YA GİDEBİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR

Çocuklarının, bağırsaklarındaki hücre eksikliğinden kaynaklı rahatsızlık yaşadığını anlatan Emine Demir, zor günler geçirdiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı\'nın desteğiyle Avusturya\'a gidip, tedavi olmak istediklerini belirten Demir, \"Innsbruck Üniversitesi\'nden Dr. Andreas Janecke bizi çağırıyor. \'Gelin, tedavi edeyim\' diyor. Bizim gidecek imkanımız yok. Çocuklarım yaşıtlarından çok geride. Menekşe\'de tanı konulmamıştı. Melek\'te tanı koyuldu, tedavi olsun istiyoruz. Türkiye\'de böyle bir hastalık ve tedavisi yokmuş. Kendi imkanlarımızla Avusturya\'ya gitme imkanımız yok\" dedi.

Büyük kızının iyileşmesine rağmen zaman zaman rahatsızlığının nüksettiğini, küçük kızında ise belirtilerin sürekli olduğunu dile getiren Emine Demir, çocuklarının tedavisi için kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Demir ailesinden detay

- Menekşe ve Melek Demir detay

- Anne Emine Demir\'in küçük kızı Melek\'i sevmesi

- Emine Demir röp

- Ailenin parkta yürüyüş yapmasından detay

- Genel detaylar

2,54 DK///323 MB

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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7)EDİRNE\'DE POLİS APART VE OTELLERDE 122 KAÇAK YAKALADI

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan\'a kaçmak için kente gelen kaçaklara yönelik düzenlediği operasyonda apart otel ve sokaklarda aralarında Cezayir, Suriye ve Afganistan uyruklu 122 kişiyi yakaladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan\'a gitmek için kente gelen kaçaklara yönelik uygulama yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda kaçakların yoğun olarak kaldığı Kaleiçi semtindeki apart otel ve sokaklarda arama yapıldı. Otellerde odaları tek tek gezen polis ekipleri, Türkiye\'ye yasa dışı girdiği yada kalma izinleri biten aralarında Cezayir, Suriye ve Afganistan uyruklu 122 kişiyi yakaladı.

Kaçaklar üst aramalarının ardından Edirne Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Otel ve apartlara gidilmesi

-Otellerde yapılan arama

-Otel odalarına bakılması

-Yakalanan kaçaklar

-Arama yapılması

-Kaçakların polis aracına bindirilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-