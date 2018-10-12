DHA YURT BÜLTENİ 7

1)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, İZMİR\'DE SUBAYLARIN YEMİN TÖRENİNE KATILDI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir\'de Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda, 4 haftalık intibak eğitimlerini tamamlayan 540 subay adayının yemin törenine katıldı. Soylu, \"Avrupa\'nın, dünyanın sözde gelişmiş ülkelerine benzemeyiz, benzemeyeceğiz de. Biz onlar gibi annelerini, babalarını huzurevlerine bırakan bir millet değiliz. Biz mezarlarına da sahip çıkan büyük bir milletiz. Bizim anlayışımız bu değil, bu bizim vicdanlarımıza sığan bir anlayış değildir. Batıyı doğu karşısında öne geçiren onların sömürgecilik anlayışıydı. O anlayıştan yüzyıllar geçse de vazgeçmeyecekler. Bu yüzden batının liderlik ettiği bir dünya hiçbir zaman huzur bulmadı\" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çiğli Hava Üssü\'ne iniş yaptıktan sonra karayoluyla Foça\'ya geldi. Soylu, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda, 4 haftalık intibak eğitimleri tamamlanan 56\'sı sahil güvenlik ve 484\'ü jandarma olmak üzere, 60\'ı kadın 540 subay adayının yemin törenine katıldı. Törene, Soylu\'nun yanı sıra, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile askerlerin aileleri katıldı. Bakan Soylu, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını ileterek başladığı konuşmasında, dünyada artan terör ve şiddete dikkat çekerek, şunları söyledi:

\"Bizler bu devlete ve bu millete hizmet etmenin bir nasip olduğuna inanan insanlarız. Cenab-ı Allah bu nasipten, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinden bizleri mahrum bırakmasın. Mahrum bırakmak isteyenlere de fırsat vermesin. Dünyada insanlık adına sancılı bir dönem yaşıyoruz. 21\'inci yüzyıla iletişim ve teknoloji çağı dedik. Ama ne acıdır ki bu yüzyılı terör üzerinden anıyoruz. İnsanlık bunu hak etmiyor. Binlerce yılın sonunda insanlık terörü, uyuşturucu, can korkusuyla göç etmeyi, göç yollarında can vermeyi hak etmiyor. Daha dün, sahil güvenlik ekiplerimiz, İzmir\'in Karaburun ilçesinde 8 cansız bedene ulaştı. Bu insanlar niye memleketlerinden kaçsınlar. Niye dilini bilmediği, belki de ezanı bile duymayacağı başka memleketlere çoluk ve çocuklarını getirsinler. Batan teknelerde çok sayıda çocuk olduğunu değerlendiriyoruz. Bu insanlar sadece insanca bir yaşam istiyorlar. Hamile annelerin karnına şiş batırmasın, üzerlerine bomba yağmasın, silahlı terör örgütlerinin şiddetlerine maruz kalmasın istiyorlar. Bu dünyada yaşamaya onların da hakkı vardı. Bizim dinimiz bize bir şey öğretti. Annemiz, babamız ve öğretmenlerimiz bizlere, \'Bir insan bir alemdir\' diye öğretti. Bu büyük bir sözdür, belki de bütün medeniyetimizi anlatan bir sözdür. Üç-beş tane gariban bu dünyanın bir köşesine illaki sığırlardı. Bazıları bize kapınızı kapatın diyor, acımayın, bunları buradan götürü atın diyorlar. Oysa bu yüzyıl böyle bir acımasızlık getirmemeliydi. Bize o yukarıdan bakanlar, bize yukarıdan bir şey ifade etmeye çalışanlar, karşımızda bu insanlık dramına seyirci kalmadık diye küçülüyorlar, eziliyorlar.\"

\'ZENGİNLİK BİZE MEZHEBİMİZİ, KÖKÜMÜZÜ UNUTTURMADI\'

Türkiye\'nin zengin bir ülke olduğunu ve bu zenginliğin topluma Avrupa\'daki ülkeler gibi mezhebini, kökünü ve insanlığını unutturmadığını öne süren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Komşuluğumuzun ne demek olduğunu, Kurban Bayramı\'nda etimizi, Ramazan Bayramı\'nda ekmeğimizi paylaşmayı unutturmadı. Biz Avrupa\'nın, dünyanın sözde gelişmiş ülkelerine benzemeyiz, benzemeyeceğiz de. Biz onlar gibi annelerini, babalarını huzurevlerine bırakan bir millet değiliz. Biz mezarlarına da sahip çıkan büyük bir milletiz. Bizim anlayışımız bu değil, bu bizim vicdanlarımıza sığan bir anlayış değildir. Batıyı doğu karşısında öne geçiren onların sömürgecilik anlayışıydı. O anlayıştan yüzyıllar geçse de vazgeçmeyecekler. Bu yüzden batının liderlik ettiği bir dünya hiçbir zaman huzur bulmadı. Ama karamsar olmayın. Bu yüzyıl, 300-400 yıllık bir makasın kapanmaya başladığı bir yüzyıldır. Sömürgeciliğe yaslanarak yükselmiş bir medeniyetin, bilgeliğe, merhamete ve vicdanlara yaslanarak yükselmiş bir medeniyet karşısında gerilediği bir yüzyıldır.\"

\'BİRİLERİ PANİKLİYOR\'

Zaman zaman yaşanılan sıkıntıların ümitsizliğe sebep vermemesi gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, \"Bizde bir laf vardır, \'Hırsız boş eve girmez\' derler. Birileri panikliyor. Türkiye\'nin yükselişi ve kalkınma azmi birilerini panikletmiştir. Bizim evlatlarımızın İHA\'lar, helikopterler yapması, bunlar için siparişler alması ve bunlarla terörle mücadele etmemiz birilerini panikletmiştir. Afrika\'da açtığımız su kuyuları, hastaneler ve dünyanın her köşesinden mazlumların bu aziz millet için dua etmesi birilerini panikletmiştir. \'Afrin\'e giremezsin\' diyenlere karşı, güvenlik güçlerimizin Afrin\'in göbeğinde olması birilerini panikletmiştir. 15 Temmuz gecesi elimizi kaldırıp artık eskisi gibi değil dememiz, birilerini panikletmiştir. Şu gerçeği her vatandaşımız hakkıyla görmektedir. 16 yılda bu güzel ülkede çok şey değişi. Türkiye\'nin çehresi değişti. Yollarıyla, hastaneleri ve ulaşım imkanlarıyla modern bir ülke haline geldi. Kul kusursuz olmaz, hedeflerimiz ve yapmamız gerekenler, eksikler elbette vardır. Ama asıl önemlisi demokrasinin güçlenmiş olmasıdır. Nasıl büyük işlere imza attığımızı, her şeyin pozitif yönde nasıl değiştiğini görüyoruz, göreceğiz. Eski korkulara takılık kalmadık. Teşbihte hata olmaz, \'Denize açılmak için halatı kesmek gerekir\' denir. Türkiye hastanelerde insanların rehin kaldığı günlere, bize silah verin de şu PKK ile mücadele edelim diye başkalarından medet umduğu günlere dönemez. Polisin arabama ne kadar benzin koysam diye düşündüğü günlere, ambulansın gelmediği günlere dönemez. Zorlanacak mıyız? Elbette zorlanacağız. Bize karşı duracaklar mı, evet. Ama vazgeçmeyeceğiz.\"

\'TOPLU İĞNE BİLE ÜRETMEMİZİ İSTEMİYORLAR\'

Dün gazileri ziyaret ettiğini belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

\"Hiçbirisinin yüzünde üzüntü yok. Onların karşısında dik durmaya çalıştım ama aslında ezildim. Kiminin ayağı, kiminin kolu yok ama bana , \'Hiç merak etme Bakan\'ım. Elimiz, kolumuz olmasa da hainlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz\' dediler. Bizler turist kafilelerinin cirit attığı, yaylalarında pikniklerin yapıldığı zengin bir ülke ideali için çalışıyoruz. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bugün bizim evlatlarımız helikopterler yapıyorlar. Uyuşturucu, terör ve trafik gibi konularda nasıl faydalandığımız görülüyor. Altay tankının önümüzdeki dönem 250 adet seri üretimi gerçekleştirilecek. Dün savunma sanayi kurulu toplantısını Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yaptık. Milli ve yerli üretim konusunda nasıl kararlar alındığını bilmenizi isterdim. Tamamen yerli piyade tüfekleri artık kullanılmaya başlanmıştır. Bizi engellemek isteyen, bize yapmayın dinlere karşı teyakkuzda olunmalıdır. İnanın, toplu iğne bile üretmemizi istemiyorlar.\"

ORGENERAL ÇETİN: SON TERÖRİST ETKİSiZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELE SÜRECEK

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

\"Şanlı mazisiyle ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan jandarma teşkilatının terörle mücadelede, cephe hattında en ön safta bulunan kahraman personelimizin yetiştirilmesinde ve jandarma komando markasını yaratan, jandarma okul komutanlığımızın bu önemli gününde sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Sayın bakanım, şahsınızın verdiği desteklerle jandarmamız özellikle teknolojik olarak üstün seviyeye ulaştı. Bundan sonra da jandarma teşkilatı daha da etkin görev yapacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın direktifleriyle, ülkemizdeki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edecektir. Vatan toprağının bir karışı bile bizim için önemlidir ve namusuzdur. Ülkemizi bölmeye ve milletimizi parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermedik ve bundan sonra da vermeyeceğiz. Karşınızda, heyecanla ve vakurla göreve hazır duran bu genç neferlerimiz, gücümüze güç heybetimize heybet katacaklardır.\"

Subay adaylarına seslenen Orgeneral Çetin, \"Okulumuzda elde ettiğiniz alt yapıyı, bundan sonra da kazanacağınız yeni bilgi ve tecrübelerle birleştirerek, mesleğinizi seviniz ve liderlik vasıflarınızı geliştiriniz. Şahsi vasıflarınızı görevinizin önüne geçirmeyiniz. Verdiğiniz sözü, yemininizi ömür boyu unutmayınız. Andınızın, şeref ve namus üzerine olduğunu unutmayınız. Büyük fedakarlıklarla, genç subaylarımızın yetiştirilmesine katkıda bulunan tüm personelimize de ayrı ayrı teşekkür ediyor ve gözlerinizden öpüyorum. Bu kahramanları saflarımıza kazandıran değerli ailelerini de tebrik ediyorum. Ne mutlu size ki, bu evlatlarınız dosta güven ve düşmana korku salıyorlar. Şu anda, çok duygulandığınızı görebiliyorum. Onlarla övünmek ve gurur duymak öncelikle sizlerin hakkıdır. Sizlere saygı ve şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

Soylu ve beraberindeki heyet, törenin ardından Cuma namazına gitmek üzere Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutalığı Komutanlığı\'ndan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Askerlerin ailelerinden görüntü

- Yemin töreninden görüntü

- Bakan Soylu\'nun konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Davut CAN - Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

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2)ŞIRNAK\'TA ÇATIŞMA: 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ŞIRNAK yakınlarındaki Gabbar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 PKK\'lı terörist, çıkan çatışmada öldürüldü.

Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı tarafından Şırnak yakınlarındaki Gabbar Dağı bölgesinde bulunan Güneyce köyü kırsalında, icra edilen Hançer-2 operasyonunda, Zektuk Tepe mevkiinde tespit edilen 2 PKK\'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Çatışma bölgesinde yapılan aramalarda; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 5 adet M-16 şarjörü (dolu), 3 adet kalaşnikof şarjörü (dolu), 1 adet Yeasu marka el telsizi ve 1 adet şemsiyenin ele geçirildiği öğrenildi.

ŞIRNAK, (DHA)

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3)KOCAELİ\'DE DEAŞ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

KOCAELİ\'de Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ militanı oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Nisan ayında yakalanan DEAŞ\'ta eğitim veren ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır ile bağlantısı olduğu iddia edilen 3 kişinin Kocaeli\'de olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından DEAŞ terör örgütünde savaşçı-militan olarak görev yaptıkları iddia edilen H.E.D., H.D. ve H.E.D., isimli 3 teröristin Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Teröristlerin adliyeye getirilmesi,

-Adliye kapısından içeriye girmeleri

Haber: Selda Hatun TAN-Kamera:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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4)JUSTİNİANUS KÖPRÜSÜ\'NDE RESTORASYON BAŞLADI; HAÇ İŞARETLİ SÜTUN BAŞLIĞI BULUNDU



UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi\'ne giren Sakarya\'nın Serdivan ilçesindeki Justinianus Köprüsü\'nde restorasyon projesi kapsamında kazı çalışmaları başladı. Kazı çalışması sırasında, üzerinde haç işareti işlemesi olan sütun başlığı bulundu. Sütun başlığı incelenmek üzere Sakarya Müzesi\'ne götürüldü.

Bizans İmparatoru 1\'inci Justinianus tarafından 559 yılında yaptırılan ve \'Beşköprü\' diye bilinen Justinianus Köprüsü gizemini koruyor. 429 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde olan köprünün üzerinde 12 kemer gözü ve ucunda da 11 metre yüksekliğinde 9 metre genişliğinde apsis bulunuyor.

29 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Türkiye\'de ayakta duran en eski yapıtlardan biri olan Justinianus Köprüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Serdivan Belediyesi\'nin birlikte 4 ay önce yaptığı başvuru sonrası UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi\'ne girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, tarihi köprünün kültür turizmine kazandırılması için 29 milyon TL\'ye mal olacak restorasyon projesi hazırladı 23 yıl önce onarılarak trafiğe kapatılan köprü, 900 gün sürecek proje sonunda \'Arkeopark\' haline getirilecek. Etrafı ışıklandırılacak yapının üzerinde vatandaşların vakit geçirebilmesi için sosyal alanlarla bilgi ve tanıtım alanları oluşturulacak.

RESTORASYON BAŞLADI

Justinianus Köprüsü üzerindeki restorasyon, kazı çalışmasıyla başladı. Bakanlık tarafından görevlendirilen arkeologlar gözetiminde köprünün altında, çevresinde ve doğu ucundaki 11 metre yükseklikteki apsisin çevresinde başlatılan kazı, tarihe ışık tutacak. Bu kazılar sonucunda, altından herhangi bir akarsu geçmeyen köprünün yüzlerce yıl önce ne amaçla yapıldığı sorusu cevap bulacak.

TÜM BİLİNMEYENLER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Çizilen resimlerde, batı ucunda bulunan zafer takının bugüne ulaşmadığı bilinen köprüde, yıllar içinde ortadan kaybolan, toprağa karışan tüm parçalar, kazılarda ortaya çıkacak. Yer altından çıkacak hazine değerindeki her parça, arkeolojik incelemeden geçecek. Tüm bu çalışmaların sonucunda, bir zamanlar altından Sakarya Nehri\'nin aktığı, ancak nehir yatağının değişmesi sonucu açıkta kaldığı rivayet edilen köprüyle ilgili tüm bilinmeyenler gün yüzüne çıkacak.

MERAK UYANDIRAN KALINTI

Çalışmalar sırasında yerin birkaç metre derinliğinde bir sütun başlığına ulaşıldı. Üzerinde haç işareti işlemesi olan yaklaşık yarım metre genişliğindeki taş başlık, incelenmek üzere Sakarya Müzesi\'ne götürüldü. Bu kalıntı, arkeoloji dünyası ve tarihçiler arasında merak uyandırdı. Sütunun köprünün hangi bölümünden koptuğu ve ne anlama geldiği konusunda araştırma yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)-

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5)YAMAÇTAN KOPAN DEV KAYA, EVİN YANINA DÜŞTÜ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

TRABZON\'un Beşikdüzü ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya, yuvarlandığı ev ve ahşap serenderin ortasında kaldı. Gece ses duyan, ancak ne olduğunu anlamayan ev sahipleri, sabah kalktıklarında dev kaya kütlesini görünce şok yaşadı.

Olay, 6 Ekim\'de, Beşikdüzü ilçesi Dağcıla Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. Yamaçta oluşan heyelanla birlikte dev kaya kütlesi hareket etti. Yuvarlanan kaya ev ve bir ahşap serenderin ortasında kaldı. Gece sesler duyan ancak ne olduğunu anlamayan ev sahipleri, sabah kalktıklarında dev kaya kütlesi ile karşılaştı, büyük şok yaşadı. Şans eseri kayanın evlere isabet etmemesi faciayı önledi. AFAD ekipleri kayanın çevresinde incelemelerde bulundu, tutanak tuttu. Teknik incelemede 100 ton dolayında olduğu tahmin edilen kayanın tehlike oluşturmaması için parçalanarak alınması planlandı. Vatandaşlar, kayanın hareket edebileceğinden korktuklarını belirterek bir an önce parçalanmasını istedi.

\'GÖZLERİMİZE İNANAMADIK\'

Ev sahibi Kudret Yıldız, gece uyudukları sırada bir ses duyduklarını ancak olayın ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, \"Gece hafif bir ses duyduk ama ne oldu anlamadık. Sabah kalktık baktık ki dev kaya evimizin yanında duruyor. Gözlerimize inanamadık. Mucizevi bir şekilde kaya eve çarpmadı. Bu olay gündüz olsa biz çevrede oluyorduk. Büyük bir facia yaşayabilirdik. Allah korudu\" dedi.

Fatma Yıldız da \"Gündüz evin çevresinde çalışıyorduk. Bu olay gündüz olsa o kayanın altında kalırdık. Mucizevi kurtulduk. Büyük faciadan dönüldü. Bu kaya aşağıya gitseydi evlere de hasar verirdi, can kaybına yol açabilirdi. Bir an önce kayanın alınmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Mahallenin büyük bir afetten kurtulduğunu belirten komşularıda kayanın tehlike oluşturmaması için önlem alınmasını istedi.



Görüntü Dökümü

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Mahalle detayları

Kayadan detaylar

Evden detaylar

Ev sahiplerinden detay

Kudret Yıldız ve Fatma Yıldız ile röp.

Komşulardan detay

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

Selçuk BAŞAR/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA) -

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6)KALEİÇİ OLDTOWN FESTİVALİ\'NE RENKLİ BAŞLANGIÇ

ANTALYA\'da Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Kaleiçi Oldtown Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Antalya\'nın kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Karaalioğlu Parkı\'ndan Atatürk Caddesi, Hadrianus Kapısı ve Kaleiçi\'ne uzanan, sokak sanatçılarının da performanslarını sergilediği korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival için Antalya\'ya gelen İtalya, Filistin, Bulgaristan, Kosova, Litvanya, Macaristan, KKTC, Pakistan, Azerbaycan, Avusturya ve onur konuğu Rusya\'nın temsilcileri, kortejde renkli görüntüler oluşturdu.

Korteje eşi Ümran Uysal\'la birlikte katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentlerin turizm ve kültür aktivitelerine ihtiyacı olduğunu söyledi. Şehir merkezlerinde yurtdışından gelen misafirleri ve turistleri görmek istediğini belirten Uysal, \"Buna çok ihtiyacımız var. Hem kültürü artırmak, hem de kültürel alışverişte bulunup ekonomik aktivite ile beraber turizmi geliştirmek istiyoruz. Şu anda biz Antalya olarak turistik sahillerin kenarında kalan bir şehir gibiyiz, turizmin başkentiyiz ama şehir merkezlerinde yeterince turizm göremiyoruz. Bunu artırmamız lazım\" dedi.

Kaleiçi ve festivalin geleceği hakkında da konuşan Uysal, \"Kaleiçi önemli bir değerimiz. Kaleiçi\'ni dünyadaki diğer Oldtown\'larla akredite etmek, kaynaştırmak, oralarla bağ kurmak istiyoruz. Çünkü dünyada yaşayan antik kentler içinde Kaleiçi\'nin önemli bir yeri var, özel bir yer. Keşke bu festivali 30-40 yıldır devam ettiriyor olsaydık. Umarım 30 yıl sonra çocuklarımız, 60 yıl sonra torunlarımız bu festivalde buluşur ve Kaleiçi Oldtown Festivali kurumsallaşır; geleceğe doğru kültür, barış, sevgi, saygı üretmeye devam eder\" açıklamasında bulundu.

ANJELİKA AKBAR BÜYÜLEDİ

Gece, dünyaca ünlü besteci- piyanist Anjelika Akbar konseriyle sona erdi. Dünyaca ünlü müzisyen Antalya konserinde, Murat Öneş\'in sanat yönetmenliğinde hazırladığı \'Ayvazovski Rapsodi\' projesinden kesitler sundu. Rusya\'da çok sevilen şarkıları da seslendiren Akbar, ayrıca, \'Vibe of Ebru\' projelerinden görsel kesitler eşliğinde Türk müziğinden örneklerle kendi bestelerini seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kortej görüntüsü

Vatandaşların cep telefonu ile çekim yapmaları

RÖP: Av. Ümit Uysal (Muratpaşa Belediye Başkanı )

Kortejden Detaylar

Konuk ülke halk dansları gösterileri

Detaylar

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Haber: Berkay KUNT-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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