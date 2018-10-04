DHA YURT BÜLTENİ 7

Antalya\'ya şehit ateşi düştü



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BATMAN\'da, PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim\'in (24) Antalya\'daki babaevine ateş düştü. 1 ay önce evlendiği belirtilen şehit Hekim\'in cenazesi, yarın memleketi Isparta\'da toprağa verilecek.

Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1\'i astsubay, 6\'sı uzman çavuş 7 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı. Şehit askerlerden Uzman Çavuş Ali Hekim\'in Antalya\'daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi\'ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi.

Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim\'in, 9 Eylül\'de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim\'in cenazesinin, yarın memleketi Isparta\'da toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin baba evinden görüntüler

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İzmir\'e şehit ateşi düştü

Cevdet ŞEN - Oben ULU / BERGAMA (İzmir), (DHA) - BATMAN\'ın Gercüş ilçesinde PKK\'lı teröristlerin, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle şehit olan askerlerden 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus\'un İzmir\'in Bergama ilçesindeki evine ateş düştü.

Batman\'ın Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarıda, PKK\'lı teröristler, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada aralarında Bergamalı Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus\'un da bulunduğu 7 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Şehidin acı haberi, İzmir Bergama ilçesinin kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi\'nde yaşayan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen

Bergama Kaymakam Vekili, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, CHP\'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin ve Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, acı haberi şehidin annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus\'a (54) verdi. Acı haberi alan şehit astsubayın babası Yücel Ulus fenalaştı. Baba Ulus\'a hazır bekletilen ambulanstaki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekar olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus\'un da astsubay olduğu ve İzmir\'de görev yaptığı belirtildi. Şehidin, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu\'nun eşinin yakını olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin fotoğrafları

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\'Yargı-Medya Buluşması\' Adana\'da gerçekleşti

ADALET Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Adana Bölge Adliyesi\'nin ev sahipliğinde \'Yargı-Medya buluşması\' gerçekleştirildi.

Medya mensuplarını bilgilendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından \'Yargı-Medya Buluşması\' yapıldı. Adana\'da bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Bölge Adliyesi Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Tacettin Ural, akademisyenler ve gazeteciler katıldı. Burada konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Türkiye\'de ilk Medya İletişim Bürosu\'nun 2014\'te Adana Adliyesi\'nde faaliyete geçtiğini belirtti. Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül şöyle konuştu:

\"Proje kapsamında, basın sözcülüğü görevini üstlenecek hakim ve Cumhuriyet savcıları belirlenmiş, yapılan çalıştay ve toplantılarla evrensel uygulamalar göz önüne alınarak basın sözcülüğü kurumuna, yargı teşkilatımızda işlerlik kazandırılmıştır. Bununla birlikte adliyeler bünyesinde oluşturulan Medya İletişim Büroları, basın sözcüleri yönetiminde, basın kuruluşları aracılığıyla kamuoyunu yargısal faaliyetlerle ilgili bilgilendirme görevini üstlenmiştir. Bugün gelinen noktada, projenin başladığı 2014 yılından bu yana önemli mesafe alınmış olsa da halen çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğu bir gerçektir. Bugünkü toplantının da, hem gelinen aşamayı analiz etmek hem de yaşanan sorunlarla ilgili çözüm üretmek bakımından hepimiz için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yargı organlarının idari nitelikteki faaliyetlerinin duyurulmasında ve haber konusu yapılmasında, gerek teoride gerekse de pratikte önemli bir engel bulunmamaktadır. Ancak soruşturma ile kovuşturma yani dava konusu olan ve aynı zamanda haber değeri bulunan hususların basın ve kamuoyuyla paylaşılmasında, hassas bir dengenin gözetilmesi gerekmektedir.\"

MEDYA İLETİŞİM BÜROLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Yargı-Medya Buluşmaları\'nın ilkini Erzurum\'da gerçekleştirdiklerini söyleyen Strateji Geliştirme Başkanı Çekin ise şunları söyledi: \"Yargı organlarının medya ile iletişim kanallarının güçlendirilmesi uluslararası alanda birçok ülkenin gündemini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yargı - medya ilişkileri ayrı bir disiplin olarak ele alınmakta ve bu alanda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Farklı ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin de dikkate alınması suretiyle ülkemizde de bir model geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultudaki amaç 2015 yılında kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Stratejisi\'nde yer almıştır. \'Kitlesel Medya ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi\' bu amaç çerçevesinde geliştirilmiş ve sürdürülmüştür. Bu çalışmanın amacı özetle, kamuoyuna doğru ve sağlıklı bilgi akışının hızlı biçimde sağlanmasıdır. Bu süreçte yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesi gibi ilkelerin de gözetileceği şüphesizdir. Medya organlarımızın doğru haber yapılabilmesi için, haberin kaynağı büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları büyük önem taşımaktadır.\"

Konuşmaların ardından Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri Tacettin Ural, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun ile Hürriyet Gazetesi Yazarı Oya Armutçu, çeşitli konularda önemli bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü

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- Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül konuşması

- Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

SÜRE:04\'08\" BOYUT:458 MB

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Batman\'da askeri araca bombalı tuzak: 7 şehit (2)- yeniden

BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlada, 1\'i astsubay, 6\'sı uzman çavuş, 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK\'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Patlamada 4 asker şehit oldu, 5 asker de ağır yaralandı.

3 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3\'ü, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehitlerden 1\'nin astsubay, 6\'sının ise uzman çavuş olduğu bildirildi.

YOLDA DEV ÇUKUR OLUŞTU

Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukurun oluştuğu görüldü. PKK\'lı teröristlerin, el patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı, kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdiği saptandı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

Arif ARSLAN- Burak EMEK- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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Ordu\'da dere yatağındaki 3 katlı bina inşaatı yıkılacak

ORDU\'da, 7 Ağustos meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığı sel afetinde gündeme gelen dere yatağındaki 3 katlı fabrika inşaatı için yıkım kararı alındı. Bina, önümüzdeki günlerde yıkılacak.

Ordu\'nun Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde 7 Ağustos\'da meydana gelen sel afetinde 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişide yaralandı. 9 köprünün yıkıldığı, 820 noktada heyelanın meydana geldiği sel afetinde 18 evde boşaltıldı. 43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık selden zarar görürken 165 milyon TL\'lik maddi zarar oluştu. Sel afetinde Ünye ilçesi Cevizdere ırmağı yatağına inşa edilen 3 katlı fabrika binası gündeme gelmişti. Ruhsat verilen inşaat halindeki bina için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım kararı aldı. Binanın yıkımının önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği açıklandı.

Görüntü Dökümü

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Ordu\'daki binadan detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN DHA

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Miniklere hayvan sevgisi anlatıldı

BURDUR\'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anasınıfı öğrencilerine hayvan sevgisi anlatıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu\'ndan Dr. öğretim görevlisi veteriner hekim Kemal Varol tarafından Altın Terim Solmaz İlkokulu anasınıfındaki öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanların korunması konularında sunum yapıldı.

Kemal Varol, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Varol, \"Canlılar dünyasının sadece insanlardan ibaret olmadığını, bitkiler ve hayvanların da canlılar dünyasında yer aldığını öğrencilerimize anlattık. Çocuklarımıza hayvan sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla bugün anasınıfında eğitim gören öğrencilerimizle beraberiz. Hayvanların bizim için neden önemli olduğunu, dostumuz olduğunu, hayvan sevgisini öğretmek için buradayız. Aynı zamanda veteriner hekim olarak mesleğimizi de anlatarak hayvan sevgisi kazanmalarını amaçlıyoruz. İnşallah faydalı oluruz\" dedi.

Anasınıfı öğrencileri arasında 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yapılan resim yarışmasında birinci olan öğrenciye Okul Müdürü Akif Altındal tarafından akvaryum içerisinde balık hediye edildi. Öğrencilere sokak kedilerine vermeleri için poşetler içinde kedi maması da verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kemal Varol\'un anlatımı

- Minik öğrenciler

- Sunu eşliğinde şarkı söylemeleri

- Hayvan Kostümü giyen öğrenciler

- Kemal Varol\'la röportaj

- Balık hediye edilmesi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

