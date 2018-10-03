DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, ÇANAKKALE’DE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale\'de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle, yaşam merkezinde yaşlıları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra kreşte çocuklarla bir araya geldi.Çanakkale\'ye bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere özel uçakla gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanından partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, buradan Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi\'ne geçti. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle merkezde kalan yaşlılarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu\'na, merkez sakinlerinden Fatma Soy (45), torununa götürmesi için el yapımı oyuncak hediye etti. Hediyeyi alan Kılıçdaroğlu, Fatma Soy’a teşekkür etti. Kılıçdaroğlu\'na ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, CHP’il belediye başkanları, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti. Merkez yetkililerinden bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun ziyareti daha sonra basına kapalı devam etti.

Buradaki ziyaretini tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Çanakkale Belediyesi Ata’m Kreş ve Çocuk Merkezi\'ne geçti. Kreş girişinde çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, çocukları sevdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu\'nun kucağına aldığı 3 yaşındaki Hira Gökdemir ağlamaya başladı. Minik Hira, görevliler tarafından alındı. Basına kapalı devam eden ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Biga ilçesine geçecek.

Görüntü Dökümü

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-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Altın Yıllar Yaşam Merkezine ziyaretindne görüntü.

-Kılıçdaroğlu\'nun Altın Yıllar Yaşam Merkezinde yaşlılar ile bir araya gelmesinden görüntü.

-Kılıçdaroğlu\'nun Ata\'m Kreş ve Çocuk Merkezine ziyaretinden görüntü.

-Kılıçdaroğlu\'nun çocukları sevmesinden görüntü.

-Kılıçdaroğlu\'nun kucağındaki Hira Gökdemir\'in ağlamasından görüntü.

-Kılıçdaroğlu\'nun Ata\'m Kreş ve Çocuk Merkezine girmesinden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

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2)LİCE KIRSALINDA 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bugün Lice ilçesi Şenlik Köyü Akçapınar mezrası mülki sınırları içerisinde operasyon başlatıldığı belirtilerek, \"Operasyon neticesinde; 1 terörist, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 kaleşnikof şarjörü, 90 adet AK-47 kaleşnikof fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet hücum yeleği, 1 adet sırt çantası, giyim ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir\"denildi. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombaları ve tespit edilen 2 adet sığınak ile 1 adet barınak patlayıcı madde imha timi marifetiyle emniyetli şekilde imha edildiği de belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Helikopterin kalkışı ve hareketi

-Ele geçirilen malzemeler

-Sığınak görüntüsü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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3)KAZDAĞLARI ETEKLERİNDE KAZ YETİŞTİRİYORLAR

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde Kerim (45) ve Metin Aydın (43) kardeşler, Sarıkız efsanesinden esinlenerek, 1 milyon TL’lik yatırım ile Kazdağları eteklerine kaz çiftliği kurdu. Aldıkları bin kaz ile işe koyulan Aydın kardeşler, kuzey yamaçları Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları bölgesinin kaz sesleriyle yankılanmasını sağladı.

Aslen Trabzonlu olan, İstanbul’da otomotiv ve inşaat işi yapan Kerim Aydın ile Bayramiç ilçesinde yaşamını sürdüren kardeşi Metin Aydın, 2014 yılında satın aldıkları Kutluoba köyündeki 15 dönüm arazi üzerine yatırım yapmaya karar verdi. Kazdağları’ndaki Sarıkız efsanesinden esinlenen Aydın kardeşler, önce piyasa araştırması yaptı, ardından da 1 milyon TL\'ye kaz çiftliği kurdu. Kazdağları eteklerindeki çiftliğe, ‘Kazdağları Kaz Çiftliği’ adını veren Aydın kardeşler, satın aldıkları bin kaz ile işe başladı. Çiftlikteki kaz sayısını arttırmayı hedefleyen Aydın kardeşler, aldıkları kuluçka makineleriyle mevcut kazlardan 30 bin yavru üretecek. Bunları bölgede kaz yetiştirmek isteyenlere satacak. Bu kişilerin yetiştirip büyüteceği kazları da yeniden satın alacak Aydın kardeşlerin öncelikli hedefi, ilçede kaz yetiştiriciliğini geliştirmek. Kaz çiftliğinin sahibi kardeşlerin bir diğer amacı da kaz etini ve ciğerini yurt dışına ihraç etmek.

\'PİYASANIN EN ZOR ZAMANINDA YATIRIM KARARI ALDIK\'

Kazdağlarında kaz yetiştirme fikrinin ardından sektör ile ilgili araştırmalara başladığını belirten Kerim Aydın, \"Piyasaların en zor zamanında yatırım kararı alarak kaz çiftliği kurduk. Amaçlarımızdan birisi de Bayramiç halkının bu işi benimsemesi ve katkı sağlaması. Kazın ciğeri ve göğüs eti çok değerli ve çok satılıyor. Allah nasip ederse burada Kaz Tiridi’ni yapıp insanlara yedireceğiz. Onlar da kazın etinin ne kadar lezzetli olduğunu anlayacaklar. Kaz etinin değerini yurt dışındakiler biliyor, ama biz bilmiyoruz. Hedefimiz bunu Türkiye’deki herkese göstermek\" dedi.

\'KAZ KAFALI\' DENİR, AMA ÖYLE DEĞİL\'

Kardeş Metin Aydın ise, Kazdağlarının, kazların bir hikayesi olduğunu ifade ederek, \"Sarıkız, köyde uğradığı bir iftiraya bağlı olarak babası tarafından Kazdağlarına çıkarılmış. Kazlarla beraber yaşamış. Kazların şöyle bir güzelliği var. Bunu ben de burada yaşadım. Bir metrelik bir çit çektiğiniz zaman uçup gitmiyorlar. Aslında uçabilir. İki metre de olsa çit, uçar. Sarıkız, köylüler tarım arazilerine zarar veriyorlar diye şikayet edince kazlarının bulunduğu yeri bir iki karışlık taşla çevirmiş ve kazlar oradan dışarıya çıkmamış bir daha. Şimdi burada da aynısını yaşıyoruz. Bazıları \'Kaz kafalı\' derler ama öyle değil .Kazlarla yaşadıkça insan daha akıllı olduklarını anlıyor\" diye konuştu.

Kazın tüyünün dahi ziyan olmadığını belirten Metin Aydın, şöyle konuştu: \"Çevredeki insanlar bize pazar durumunu soruyor. Biz de \'pazarı düşünmeyin, hepimiz bir araya gelirsek pazar zaten oluşacak\' diyoruz. Kaz etinin tüketiminde Samsun’un Tirit dediğimiz bir yemeği vardır. Birçok şekilde yapılır. Yumurtası da çok faydalı. Kaz etinin koktuğunu söyleyenler de var. Ama yanlış zamanda keserseniz olmaz. Çünkü kış hayvanı bu. Kışın kesilir ve yenir. Bizim buradaki hedefimiz Kazdağlarını kaz merkezi yapmak. Kazdağlarının hakkını vermek. İkinci amacımız da kaz eti ve ciğerinin yurt dışına ihracatını yapmak.\"

Görüntü Dökümü

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Çiftliğin drone ile çekilmiş görüntüleri.

Kazlardan genel detay görüntüler.

Kerim Aydın ile röp.

Metin Aydın ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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4)ÜCRETSİZ KURSLAR, KATILANLARIN HAYATINI DEĞİŞTİRİYOR

TOKAT İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Taştan, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak verilen üniversiteye hazırlık kurslarına katılan 633 öğrenciden 123’ünün 4 yıllık lisans, 73’ünün ise 2 yıllık önlisans eğitimi veren okullara yerleştiğini söyledi.

Tokat Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları 3\'üncü yılında da başarılı sonuçlar veriyor. Kurslardan faydalanan adaylar, 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı\'nda (YKS) başta tıp, diş hekimliği, hukuk ve mühendislik olmak üzere üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti.

Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 3 bin 356 tür kursun olduğunu ifade eden Tokat İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Taştan, \"Bu kurslar genellikle 15-65 yaş arasıdır. Bu kurslarımızdan bir tanesi de destekleme yetiştirme kursları. Bu kurslarımıza biz mezun olup da herhangi bir okula yerleşemeyenler için açtık. 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde 633 öğrencimiz başvurdu. Bu öğrencilerimizden ücret talep etmeden Halk Eğitim Merkezimde görevlendirmiş olduğumuz öğretmenler tarafından hafta içi ve hafta sonları kurslar verildi. Kurs katılım sonunda ise üniversite sınavını 196 öğrencimiz kazandı. Öğrencilerimizin arasında tıp fakültesini, eczalık, mühendislik, diş hekimliği bölümünü kazananlar var. Bu öğrencilerimizden 123 tanesi 4 yıllık lisans eğitimi veren okullara yerleşti. 73 öğrencimiz ise önlisans eğitimi veren okullara yerleşti\" dedi.

\'ÖĞRENCİLERİMİZ ÜNİVERSİTEYE RAHAT HAZIRLANIYORLAR’

2018-2019 eğitim-öğretim yılında da kursların devam edeceğini kaydeden Taştan, \"2 Ekim tarihide kurslarımıza başladık. Kurslarımız hafta içi ve hafta sonu olarak değişiyor. Öğrencilerimizin durumlarına bağlı. Öğrencilerimizden ücret talep etmiyoruz. Kaynak kitap da istemiyoruz. Öğretmenlerimizi kendi sorularını kendileri hazırlıyor. Bu sayede öğrencilerimiz üniversiteye çok rahat bir şekilde hazırlanıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Halk Eğitim Merkesi görüntüleri

-Müdür yardımcısının açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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5)AKKUYU\'DA \'GÜVENLİK\' ÖNCELİĞİ

MERSİN\'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, \"En temel ilkemiz güvenlik. Bunun üzerine özellikle eğiliyoruz\" dedi.

Akkuyu tedarikçi firmalarına yönelik düzenlenen toplantı Hilton Oteli\'nde yapıldı. Bölgedeki firmalara çeşitli vergi avantajı sağlanacağını belirterek, santraldeki önceliğin ise güvelik olduğunu vurguladı. Dedusenko, \"Çeşitli vergi avantajları olacak. Buraya yakın şirketlerin pekçok avantajı olacak. Bu atom projesi birinci derecede güvenlik demek. En temel ilkemiz güvenlik. Bunun üzerine özellikle eğiliyoruz. Güvenlikle ilgili taleplerimiz çok önemli ve biz tedarikçilerimize de kesinlikle dayatıyoruz. Bu anlamda Rosatom\'un Türk tarafı bu projeye ilgili olarak yüksek talepleri var güvenlikle ilgili. Aynı zamanda bunu hesaba katarak davranmak gerek. Bu bir engel değil, hepimizin sağlığı, geleceği için önemli\" diye konuştu.

SEÇENEK DEĞİL, ZORUNLULUK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Halil Dere ise, \"Bizim için nükleer enerji bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bu her zaman dile getirilen bir konudur, çok büyük imkanlar sunuyor. Her sektöre nüklere teknolojinin dışında, aslında bir termik santral olan tesislerimize hizmet tedarik edebilecek çok sayıda işletmemiz var. \'Bu konuda bizim nasıl bir şansımız olabilir?\' diye hiçkimse düşünmesin. En basit mal ve hizmet tedariğinin yanında en gelişmiş ve yüksek teknoloji gerektiren mal ve hizmetler de tedarik durumunda olabilecektir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Katılımcıların genel görüntüsü

-Kadın katılımcılardan detay ve genel görüntüler

-İbrahim Halil Dere\'nin konuşması

-Salondan genel görüntü

-Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko\'nun konuşması

(BOYUT: 179 MB) (SÜRE: 01.38 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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6)SERİK\'TE SOLUCAN GÜBRESİ UYGULAMASI

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde bir serada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde yapılan kırmızı Kaliforniya solucan gübresiyle tarım uygulamasının ilk sonuçları incelendi.

Serik\'e bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi Köseler mevkisindeki bir serada 10 Eylül\'de kapya biber fidelerine uygulaması yapılan solucan gübresinin takibi ve gelişimini incelemek amacıyla program yapıldı. Programa Kaymakam Haluk Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile bölgede bulunan çiftçiler katıldı.

Serada yapılan uygulama hakkında bilgi veren solucan gübresi üretici Barbaros Gülbay, \"Tekirdağ\'da bu solucan gübrelerini üretmekteyiz. Solucan gübresini tanıtmak için bu bölgede uygulama yapmaktayız. Gübremiz organik gübredir. Hayvan gübresinin değişik yeşilliklerle fermente edip solucanlara yediriyoruz. Solucanlardan çıkan dışkısını gübre olarak uyguluyoruz. Bu bölgede ilk defa uyguluyoruz. Seracı arkadaşlar bu bölgede sürekli kimyasal ürün kullandıkları için bu çalışmayı yaparsak tüm Türkiye\'ye yayılacak. Değişik bölgelerde uygulamalar yaptık. Güzel neticeler aldık. Antalya bölgesinde bu gübrenin uygulanmadığını gördük\" dedi.

Solucan gübresi üretimine başlamadan önce sanat yönetmenliği yaptığını belirten Barbaros Gülbay, \"Birçok film ve reklamlarda sanat yönetmenliği yaptım. Geleceğin mesleği olarak gördüğüm solucan gübresi işine başladım. Yediğimiz içtiğimiz her şeyde kimyasallar oluşmaya başladı. Bu solucan gübresini ABD\'liler 50, İsrailliler de 70 yıldır kullanıyor. Kendi ürettikleri organik sebzeleri kendileri yiyor. Bizim ülkemizde ise kimyasal çok fazla olduğu için yarın öbür gün, çoluğumuz ve çocuğumuzun daha sağlıklı büyümesi için ben bu sektöre gönül verdim ve bu işe başladım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Serada gübre uygulaması

- Kaymakam inceleme

- Barbaros Gülbay ile röportaj

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)

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7)ÇANKIRI\'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

ÇANKIRI-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, bugün saat 11.00’de Çankırı-Ankara karayolu Süleymanlı mevkiinde meydana geldi. Çankırı\'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Erhun Büyükurvaylı (29) idaresindeki 18 AP 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Hurdaya dönen araçta sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının inceleme yapmasının ardından Büyükurvaylı’nın cansız bedeni Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Detaylar

Boyut: 69 MB

Uzunluk: 37 sn.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-