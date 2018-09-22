DHA YURT BÜLTENİ 7

Kayıp Sedanur\'un cansız bedeni bulundu (2) - EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ

VALİ DOĞAN: BU İŞİ YAPAN İZ BIRAKMIŞTIR

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kayıp olarak aranırken 7 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel\'in kaybolma ihtimalinin olmadığını söyledi. Öldürüldüğü bilgisinin kesin olduğunu vurgulayan Vali Rahmi Doğan, \"Şuan nasıl öldürüldüğüne dair net bir bilgi yok. Ama öldürüldüğü kesin. Tutuklu kişinin bir takım sabıkaları var. Daha önceden almış olduğu cezalar var. Olayla bağlantılı kısımları da olduğu için mahkeme tarafından tutuklandı. Sedanur\'un öldürüldüğü kesin. Üzeri de taşlarla örtülmüş vaziyette bulundu. Biz gerekli incemeyi yapıyoruz. Bu olay meydana geldikten sonra ciddi bir ekip oluşturduk ve aralıksız olarak arama faaliyetlerine devam ettik. Bugün sabah itibariyle de cansız bedenine ulaştık. Gerekli incelemeyi arkadaşlar yapacaklar. İz bırakmıştır bu işi yapan diye düşünüyorum. Gereği de yapılacaktır. Ben hem aileye hem tüm Türkiye\'ye baş sağlığı diliyorum\" diye konuştu.

Sedanur\'un cesedinin bulunduğu bölgenin çalılık ve kayalık alan olduğunu aktaran Vali Rahmi Doğan, \"Köye 1 kilometre mesafede bir yer. Köy hem çok çalılık hem de kayalık bir alan. Dolayısıyla arkadaşlarımız sabır itibariyle cesede ulaştılar. Savcı Bey şu an olay mahalline intikal etti. Gerekli otopsi işlemleri yapıldıktan sonra arkadaşlar tahkikati devam ettireceklerdir. Bu civar üzerinde arama yapılmıştı ama önceden mi Sedanur\'un cesedi oradaydı yoksa sonradan mı getirilip oraya konduğunu arkadaşlar inceliyor. Köyde jandarma karakolumuz mevcut. Sedanur\'un evi ile jandarma karakolunun arasındaki mesafe 100 metre civarında. Dolayısıyla olayın olduğu yerde çocuğun kaybolma ihtimali yok. Buradaki olayın nasıl olduğunu tespit etmek biraz zor. Delillere ulaştıkça olayda aydınlanmış olacak diye düşünüyorum\" dedi.

\'KOKUDAN BULUNMUŞ\'

Kars\'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra ölü olarak bulunan Sedanur Güzel\'in cansız bedeninin bulunduğu bölgede daha önce arama yapıldığı ortaya çıktı. Sedanur\'un cesedini gören zabıta ekipleri, bölgede daha önce arama yaptıklarını ancak olay yerinde koku çıkmaya başladığında cesede ulaştıklarını söyledi.

Sedanur\'un ölü olarak bulunması köylüleri, gözyaşlarına boğdu. Yaşanan vahşete tepki gösteren köylüler, idam getirilmesini istedi. Katilin bir an önce bulunması için dua ettiklerini söyleyen köylüler, çok üzgün olduklarını bildirdi. Jandarma küçük kızın öldürüldüğü bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdü. En ince ayrıntıya kadar delil toplayan ekipler, katile ulaşmak için çalışmalarını sürdüyor.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemenin ardından Sedanur Güzel\'in cansız bedeni Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güzel\'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köylülerin tepkisi

-Zabıtaların konuşması

-Olay yerinde bekleyen vatandaşlar

-Güvenlik önlemi alan jandarma

-Olay yeri inceleme ekiplerinin delilleri götürmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK-İlhami TURAN/ KAĞIZMAN, (KARS)



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İşitme engelli kadının kolunu kıran şüpheliler adliyede (2) - EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ

ANTALYA\'da, işitme engelli Yüksel Güzel\'i (40), kamyonetin kornasını duyamadığı için dövüp kolunu kırdığı iddia edilen H.K. ve A.H., adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi\'nde kendisini ziyarete gelen arkadaşını uğurlamak için geçen çarşamba günü akşam saatlerinde sokağa çıkan işitme engelli Yüksel Güzel, dönüşte Çarşamba Pazarı\'na uğradı. Güzel, alışveriş yaptıktan sonra pazardan ayrıldı. Çıkışta, hareket halindeki kamyonetin sürücüsü korna çalarak Yüksel Güzel\'i yolun kenarına çekilmesi için uyardı. Kornayı duyamayan işitme engelli Güzel, kamyonetin geldiğini geç fark etti. Bu sırada kamyoneti durdurup inen sürücü, iddiaya göre Yüksel Güzel\'e küfredip saldırarak sol kolunu kırdı ve olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Güzel, tedavisinin ardından polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Diğer rahatsızlıklarıyla birlikte yüzde 61 oranında engelli olan Yüksel Güzel\'in şikayeti üzerine Antalya Emniyeti, çalışma başlattı. Dün sabah verilen eşkaller üzerinde çalışan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.K. ve A.H.\'yı gözaltına aldı. Güzel, yakalanan iki kişiyi teşhis etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

H.K. ve A.H. Meydan Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polisteki ifadesinde tartışmayı kabul ettiği, ancak fiziki müdahalede bulunmadığını söylediği kaydedildi.

SADECE KOLUM DEĞİL, ONURUM GURURUM KIRILDI\'

Şüphelileri teşhis eden Yüksel Güzel, çok mutlu olduğunu söyledi. Görgü tanıklarının olduğunu belirten Güzel, \"Yanımdaki arkadaşım ve pazar yerinde bulunan kişiler var. Ben evden çıkarken, elimi kolumu sallaya sallaya sağlam gittim. 5 dakika içinde benim koluma ne oldu? Kolumu kim kırdı? Kavga esnasında saldırganlardan biri kırdı. İllaki birileri gördü ve ben olayı gördüklerine inanıyorum. Çünkü birkaç kişi bana yardım etmek için koştu. \'Kolumu kırdı\' diye bağırdım. Bu er geç oraya çıkacak\" dedi.

\'RAHAT BİR NEFES ALACAĞIM\'

Korkudan kaç gündür uyuyamadığını, sürekli olayın gözlerinin önüne geldiğini anlatan Güzel, \"Ama inşallah bu saatten sonra daha rahat bir nefes alacağım. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Benim burada sadece kolum değil onurum, gururum da kırıldı. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben onların gerçekten ceza aldığını duymadan rahat bir nefes alamayacağım. Türk polisi görevini çok güzel yaptı onlara teşekkür ederim. Adalete güveniyorum\" dedi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİN DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

- Yüksel Güzel\'in açıklamaları



İLK HABERLE SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLER

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- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

/// 2 gün önce servis edilen görüntüler

-Yüksel Güzel\'den detay

-Röportaj

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12 yıl sonra nakille diyalizden kurtuldu

ÇANAKKALE\'de, 12 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle diyalize bağlı yaşayan, daha önce 6 kez böbrek çıkmasına karşın, kan ve doku testleri uygun olmadığı için organ nakil merkezlerinin kapısından dönen Arif Kızık (52), 7\'nci denemede nakille sağlığına kavuştu.

Çan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Arif Kızık\'ın böbrekleri, hipertansiyona bağlı olarak iflas etti. 12 yıldır diyalize giren Arif Kızık, 1,5 yıl önce böbrek nakli için ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'ne başvurdu. Arif Kızık\'a İstanbul\'da 3, Çanakkale\'de 3 olmak üzere toplam 6 kez böbrek nakil sırası geldi. Ancak doku uyumu olmadığı için nakil gerçekleştirilemedi.

13 Eylül günü Balıkesir\'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından organları bağışlandı. Operasyonla ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi\'ne getirilen sol böbrek, böbrek nakil sırası gelen Arif Kızık\'a, yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca nakledildi. 7\'nci denemede gerçekleştirilen nakil ile yüzü gülen Arif Kızık, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Arif Kızık\'ın ameliyat sonrası ilk işi kana kana su içmek oldu.

\'BİR ORGAN, BİR HAYATTIR\'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Arif Kızık\'ın 7\'ncisinde gerçekleştirilen başarılı böbrek nakliyle sağlığına kavuştuğunu belirterek, \"Ameliyat sonrası Arif Bey\'in durumu iyi. İdrar çıkışı 3 litrenin üzerinde. Kreatin değerleri ve böbrek fonksiyonu değerleri tamamen normal seviyeye inmiş durumda. Böbrek nakli hayat kurtaran bir işlemdir. Diyaliz geçici bir tedavi yöntemidir. En iyi diyaliz makinesi bile böbrek fonksiyonunun ancak onda birini yerine getirmektedir. Özellikle yakınları vefat eden kişilerin organlarını bağışlamalarını rica ediyorum. Çünkü bir organ, bir hayattır. Ve maalesef ki böbrek yetmezliği olan hastaların yüzde 50\'si, 5 yıl içinde hayatını kaybetmektedir\" dedi.

\'HAYATIMI DAHA RAHAT YAŞAYACAĞIM\'

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Arif Kızık ise, \"12 yıl boyunca büyük sıkıntılar çektik. Tedavi süresince organ nakil merkezlerine gidip, gelmek konusunda sıkıntılar yaşadık. Böbrek nakli olduktan sonraki durumum iyi, Allah\'a şükür sağlığıma kavuştum. Bundan sonra inşallah hayatımı daha rahat yaşayacağım. Organ nakil Merkezi ekibine de sağlığıma kavuşturdukları için teşekkür ederim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden görüntü.

-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezinden arşiv böbrek nakli ameliyatı görüntüsü.

-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ile röp.

-Böbrek Nakli olan Arif Kızık ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

2 dakika 54 saniye. 321 MB.

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Antik Çağ\'dan kalma çift şeritli yol gün yüzüne çıkarılıyor

KONYA\'da nesli tükenmekte olan yaban koyunlarının da yaşam alanı olan Bozdağ Milli Parkı\'nda, Antik Çağ\'da yapıldığı belirtilen çift şeritli taşlı yol ile antik tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor. Bölgede çalışma yapan Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ekibi daha önce de Roma İmparatorluğu\'ndan kalma askeri gözetleme kulelerini gün yüzüne çıkardı.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Bozdağ Milli Parkı\'nda nesli tükenmekte olan yaban koyunları koruma altında tutuluyor. Yaban koyunlarının yaşam alanı da olan bölgede Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü 8 kişilik ekiple, 2 yıldır yüzey araştırma çalışma yapıyor. Ekip yaptığı ilk çalışmalarda Roma İmparatorluğu döneminde askeri güvenlik için kullanılan gözetleme kulelerini rastladı. Şimdi ise Antik Çağ\'da yapılan çift şeritli taşlı yol ile antik tiyatroyu gün yüzüne çıkarılıyor.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Dr. İlker Işık, yaptıkları ilk çalışmalarda askeri garnizon bölgesi tespit ettiklerini ve bölgenin güvenliğini sağlamak içinde gözetleme kulelerine rastladıklarını belirtti. 60 bin hektarlık alanda yüzey araştırması yaptıklarını ifade eden Işık, şöyle dedi:

\"2 yıldır süren yüzey araştırmaları neticesinde buranın askeri tatbik sahası olduğunu ve doğudan gelen saldırılara karşı bir savunma mekanizması olarak yapılandırıldığını görmekteyiz. 3 bin 500 hektarlık alan içerisinde tarama çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımızı daha da genişleterek Bozdağ\'ın tüm alanını kapsayan 60 bin hektarlık alan içerisinde çalışma yürüttük. İki ya da tek nöbetçi kuleli olan gözetleme kuleleri tespit ettik.\"

ASKERİ KULELER, BUGÜNKÜLERE BENZİYOR

Askeri gözetleme kulelerini Türk Silahlı Kuvvetleri için Diyarbakır-Mardin Karayolu\'nda yapılan kulelere benzeten İlker Işık, \"Bu kulelerin etrafında da patika yollar bulduk. Dağın eteklerinde bulunan kuleler çift nöbetçi alanlı ve dışarıdan gelecek saldırılara karşı bir savunma mekanizması olarak kurulmuş. İç kısımlarda ise tek nöbetçi alanları mevcut. Bunlar da yol güvenliğini sağlamak için inşa edilmiş. Tıpkı günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Mardin- Diyarbakır Karayolu içerisinde yol güvenliğini sağlamak için inşa ettiği seyyar kuleler gibi. Antik Çağ\'da, Roma döneminde de sınır kuleleri bu şekilde yapılandırılmış. Bozdağ bu amaçla çok önemli bir konum içerisinde bulunmakta. Çünkü bu dağlık alan Konya\'nın sınır güvenliğini sağlamakta. Konya düz bir alan olduğu için güvenliği buradan itibaren başlıyor\" diye konuştu.

ANTİK ÇAĞ\'DA 6 METRE GENİŞLİĞİNDE YOL

Bölgenin o dönemlerde önemli bir ticaret merkezi olduğunu da tespit ettiklerini ifade eden Işık, \"Hem garnizon bölgesi hem Hristiyanlık dönemi içerisinde önemli bir piskoposluk merkezi ve aynı zamanda ticaret alanı olarak önemli bir yerleşim yeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bunu Antik Çağ yazarlarından da görmekteyiz. Burası aynı zamanda önemli bir ticaret noktası, bu yolların mevcudiyeti de zaten bunu gösteriyor. Özellikle Aksaray- Konya sınır hattı içerisinde 6 metrelik geniş bir yol tespit ettik. Bu yolun etrafında Selçuklu dönemine tekabül eden hanlar bulduk. Yani Antik Çağ\'dan İslami döneme kadar, Türk dönemine kadar, bu yolların mevcudiyeti devam etmiş\" dedi.

EŞİNE ENDER RASTLANAN ANTİK TİYATRO

İç Anadolu\'da eşine az rastlanan bir antik tiyatronun bölge için oldukça önemli olduğunu ifade eden Işık şunları söyledi:

\"Yunan tarihçi Strabon burasını \'dünyanın en derin su kuyularının olduğu ve ticaret kervanlarının geçiş noktası üzerinde olan bir kent\' olarak tanımlamaktadır. Bunun haricinde de milattan sonra 13\'üncü yüzyıla kadar giden ve Hristiyan kayıtlarında geçen piskoposluk merkezleri burası. Bunun dışında Helen kültürünün yansıtıldığı önemli yerlerden biri. Batı Anadolu\'da gördüğümüz tiyatro kavramını, Yağlıbayat\'taki Savatra Antik Kenti\'nde de görmekteyiz. İç Anadolu\'da Konya\'da ender rastlayabileceğimiz örneklerden biri olan tiyatronun büyük bir kısmı ayakta kalmış. Şu an toprak altında olması sebebiyle basamakları belli olmuyor ancak orta ölçekli önemli bir tiyatro. Tiyatronun varlığı dediğim gibi Grek kültürünün burada mevcudiyetini göstermekte.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İlker Işık röportaj

- Bozdağ\'ın drone görüntüsü

- Bozdağ\'dan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ, KONYA (DHA)



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Kastamonu\'yu vuran dolu sonrası Tosya Metal Sanayi Sitesi\'nde yoğunluk yaşanıyor

KASTAMONU\'da 8 gün önce etkili olan dolu yağışı dolayısıyla araçlarında hasar oluşan vatandaşlar kent merkezinde bulunan sanayi sitesinde oluşan yoğunluk nedeniyle Tosya\'ya gelmeye başladı.

Kastamonu\'da 8 gün önce yaşanan dolu felaketinden sonra yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 10 bin aracın dolu sonrası hasar gördüğü belirtilirken Kastamonu\'da Tosya Metal Sanayi Sitesi\'nde yoğun bir mesai başladı. Boyasız göçük düzeltme işleminin yapıldığı Kastamonu\'da yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar Tosya\'ya gelmeye başladı.

Sanayi esnafından Ahmet Alver, \"Kastamonu’da yaşanan afet nedeniyle Kastamonu’dan araçlar buraya geliyor. Biz de elimizden geleni yaparak müşterilerimizin mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Tosya’da da bu işlemin yapıldığını herkese duyurmak istiyoruz. Kastamonu’da yaşanan yoğunluk nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlarımız Tosya’ya gelerek göçüklerini düzelttirebilir\" dedi. Ahmet Alver, bir otomobili 3-4 gün içinde eski haline döndürdüklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobillerin tamir edilmesi

-Sanayi esnafı ile röp

-Detay

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA,(Kastamonu),(DHA)



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İşçi alımında aynı kişilerin isimleri birden fazla çıkınca kura çekilişi iptal edildi

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı okullarda 450 kişinin işe alınması ile ilgili çekilen kurada aynı isimlerin birden fazla kez kuradan çıkması nedeniyle kura çekilişi iptal edildi. Kura çekilişi aynı gün yenilendi.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan okullarda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere 450 işçinin alınacağı duyuruldu. Başvurular İşkur İl Müdürlüğü tarafından alındı. İşçilerin alımı için geçen Perşembe günü İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor Salonunda noter huzurunda kura çekimi düzenlendi. Kura çekiminde bazı isimlerin listeden birden fazla kez çıkması nedeniyle diğer işçi adayları duruma tepki gösterdi. Kura çekimi iptal edildi.

VALİLİK: NOTER HATASI

Bolu Valiliği konuyla ilgili yapılan açıklamada işlemlerin noterlik makamı tarafından yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi:

\"2018-2019 eğitim öğretim yılında ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı okullarımızda temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere, Toplum Yararına Program kapsamında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nce tahsis edilen 450 kişilik programa müracaatlar İşkur İl Müdürlüğümüzce alınmıştır. Müracaat listeleri İşkur İl Müdürlüğümüzce, Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirilmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen noterliğe listeler ulaştırılmıştır. Müracaatlar içinden programa katılımcı sayısını belirleme işlemleri noterlik makamınca yapılmıştır. 20 Eylül günü saat 09.45\'de İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor Salonunda noterlikçe yapılan kura çekiminde torbadan aynı isimlerin mükerrer çıkması üzerine kura torbasına isimlerin konulması işleminde hata olduğu anlaşılmış ve kura çekimi iptal edilmiştir. Başvuru listelerinden torba oluşturma ve kura çekimi işlemlerinde gerek İşkur İl Müdürlüğümüzün gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili noterlikçe hatalı oluşturulan kura torbaları yeniden düzenlenerek aynı gün aynı yerde saat 17.00\'da kura çekimi tekrarlanmıştır. Noterlikçe belirlenen hak sahipleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bildirilmiş ve gerekli duyurular yapılmıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Amatör kamera görüntüsü

-Vatandaşların tepkisi

-Kuranın iptal olması

Süre: 02.34-Boyut: 17.3 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)