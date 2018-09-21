DHA YURT BÜLTENİ 7

(YENİDEN)

1)BAKAN GÜL: TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ KARARINI VERMEKTEDİR

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun tahliyesiyle ilgili, \"Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir ve mahkemelerin vermiş olduğu kararlara ancak saygı duymak gerekir\" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te katıldığı toplantının ardından açıklama yaptı. Bakan Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'na verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanıp, tahliye edilmesiyle ilgili şunları söyledi:

\"Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir ve mahkemelerin vermiş olduğu kararlara ancak saygı duymak gerekir. Gerekçeli kararı tabi görmedik. Gerekçeli karar da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır.\"

Görüntü Dökümü

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- Bakan Gül\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 77 MB

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2)ZONGULDAK\'TA KAÇAK OCAKTA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK\'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Erol Sabah öldü.

Göçük, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Elvanpazarcık Beldesi\'nde bulunan kaçak ocakta meydana geldi. Ormanlık alanda ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Maden işçisi Erol Sabah, göçük nedeniyle kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Erol Sabah\'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ormanlık alandan taşınarak yolda bekleyen ambulansa koyulan Erol Sabah\'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ocak önünde bekleyen kişiler, görüntü alan gazetecilere saldırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Cesedin taşınması

-Ambulans ve jandarmadan detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK(DHA)

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3)İNCİRLİK\'E FETÖ OPERASYONU

HAVA Kuvvetleri\'ndeki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında Adana İncirlik Üssü\'ndeki 10\'ncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda görevli 1 tabip üsteğmen, 5 astsubay gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla harekete geçen polis, belirlediği 6 adrese operasyon yaptı. 4 astsubay Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki evlerinde gözaltına alınırken, 1 tabip üsteğmen ve 1 astsubay, İncirlik Üssü nizamiyesi girişinde yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin çocuklarını örgütün okullarına göndermediği, içki içip, telefonlarına örgütün haberleşme programı olan Bylock programını yüklemediği, kendi aralarındaki görüşmeleri büfe ve ankesörlü telefonlardan yaptıkları iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler, sorguya alındı.

Görüntü Dökümü

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- İncirlik hava üssünden arşiv görüntüler

- 10\'ncu Tanker Üs Komutanlığı girişinden arşiv görüntüler

- Adana Emniyet Müdürlüğü tabelası

SÜRE:01\'02\" BOYUT: 114 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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(ÖZEL)

3)ARHAVİ\'DE, \'ÇILGIN HES\' DENEME ÜRETİMİNE GEÇTİ, DERE KURUDU

ARTVİN\'in Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi\'nde şehir içerisinde oluşu nedeniyle çevrecilerin tepkisine neden olan ve kamuoyunda, \'Çılgın HES\' olarak bilinen Kavak hidroelektrik santral (HES) inşaatı tamamlandı. HES projesi geçen ay deneme üretimine başladı, suyun tünele alındığı Cihani Deresi yatağı kurudu. Vadide, HES projesine karşı 6 yıldır başlarına taktıkları atmaca maskeleri ve ellerinde sopalarla nöbet tutan ve hukuk mücadelesi veren Arhavi Doğa Koruma Platformu üyesi \'Kadın Atmacalar\' grubu mücadelelerine rağmen derenin kurumasının üzüntüsünü yaşıyor. Kadın Atmacalar Grubu üyesi Nazlı Demet Uyanık, \"Santral kurulmadan önce derelere sık sık geliyor, ağaçların üzerinden suya atlıyorduk. Şimdi su ancak ayak bileğimize kadar geliyor. Bizim içimiz kan ağlıyor\" dedi. Kamilet Vadisi\'nde 6 yıl önce yapımına başlanan 14 megavatlık Kavak Hidroelektrik Santral projesiyle, Cihani ve Kapisre derelerinin sularının 5 kilometre boyunca tünel ve borularla Cumhuriyet Mahallesi\'nde yapılacak olan Kavak Hidroelektrik Santrali\'ne taşınması, üretilecek elektriğin de aynı bölgede kurulacak santralle dağıtılması planlandı. Arhavi Belediyesi, daha önce tarım alanı olan Cumhuriyet Mahallesi\'nin bir bölümünü, \'Konut dışı kentsel çalışma alanı\' ilan ederek HES projesine onay verdi. Şehir içerisinde oluşu nedeniyle çevrecilerin tepkisine neden olan ve kamuoyunda, \'Çılgın HES\' olarak bilinen HES inşaatına karşı çıkan vatandaşlar, Arhavi Doğa Koruma Platformu öncülüğünde \'iptal\' davası açtı. İki kez \'ÇED olumlu\' raporu iptal edilen HES projesine karşı eylemler düzenlendi, hukuk mücadelesi verildi. HES\'lere karşı sürdürülen mücadelede sürekli ön saflarda yer alan kadınlar Arhavi Doğa Koruma Platformu bünyesinde \'Kadın Atmacalar\' grubu oluşturdu. Başlarına atmaca maskeleri takan kadınlar, ellerinde sopalarıyla türküler eşliğinde HES nöbeti tuttu, vadilerini korumaya çalıştı.

6\'NCI YILIN SONUNDA DEREDE KURUDU

Arhavi\'de 6 yıldır çevre ve hukuk mücadelesi sürerken HES inşaatı tartışmaların arasında tamamlandı. HES projesi geçen ay deneme üretimine başladı, suyun tünele alındığı Cihani deresi yatağı kurudu. Vadide, HES projesine karşı 6 yıldır başlarına taktıkları atmaca maskeleri ve ellerinde sopalarla nöbet tutan ve hukuk mücadelesi veren Arhavi Doğa Koruma Platformu üyesi \'Kadın Atmacalar\' grubu mücadelelerine rağmen derenin kurumasının üzüntüsünü yaşıyor.

\'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR\'

Kadın Atmacalar gurubu üyesi Nazlı Demet Uyanık, HES kurulmadan önce insanların ağaçların üzerinden dereye atlayarak yüzdüğünü ancak şimdi su seviyesinin ayak bileğine kadar geldiğini söyledi. Uyanık, \"HES şirketi dereyi katletti ve vadiye büyük bir kelepçe taktı. Bizim içimiz kan ağlıyor. Hukuk sürecimiz devam ediyor. İki defa projeyi iptal ettirmeyi başardık fakat sonunda geldiğimiz nokta ortada. Türkiye\'de HES\'lerden elde edilen enerji ülkenin enerji ihtiyacının sadece yüzde 5\'ini karşılıyor. Bunun için bu güzelliklere kıymanın ve Doğu Karadeniz\'deki bütün dereleri bu şekilde katletmenin hiçbir açıklaması olamaz. Her yerde HES bu kadarına pes diyoruz\" dedi.

\'SU DEMEK HAYAT DEMEKTİR\'

Zeliha Ocaklı ise çok mücadele ettiklerini ancak derenin kurumasını engelleyemediklerini belirterek, \"Burası bizim için piknik alanıydı. İşten çıktığımız zaman kan ter içinde bu dereye gelip çoluk çocuk yüzüyorduk. Su demek hayat demektir. Dünyada zaten hava, su, güneş olmadan yaşanmıyor. Suyumuzu elimizden aldılar. Su bittikten sonra oksijen bitti. Bizim burada yaşantımız engellendi\" diye konuştu.

Leyla Öncel de \"Dünyada yaşam bir döngüdür. Susuz hayat olması mümkün değil. Biz verdiğimiz mücadelelerde bunları anlatamadık. Paranın, para kazanma hırsının gücüne yenik düştük\" ifadelerini kullandı.

Dereden eskiden su içtiklerini hatırlatan Suzan Özçakmak da \"Burası alabalık doluydu. Şimdi ne alabalık kaldı ne de su. Kokudan geçilmiyor\" dedi.

Akif Uyanık da HES projesine karşı 2012 yılında itibaren mücadele yürüttüklerini belirterek, \"Burası köyün hem sosyalleşme hem de yüzme alanıydı. Sosyalleşme alanımız ve kültürümüz yok oldu. Mahkeme kararına göre burada dereden akan suyun debisinin yüzde 12\'sinin bırakılması gerekiyor. Fakat burada hile yaparak su seviyesini yüksek göstermek için kanalı daralttılar ve yukarıdan akan bir ırmağı da bu dere yatağına verdiler. Buna rağmen su seviyesi yüzde 5 bile değil\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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Dere detayları

Vatandaşlardan detay

Röportajlar

Arhavi\'deki eski protestolardan detaylar (ARŞİV)

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Emre KOLTUK ARTVİN-DHA

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4)ENGELLİ OĞLUNU SOKAK ORTASINDA DÖVEN BABA GÖZALTINA ALINDI

ORDU\'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Çiçek\'i (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Çiçek (65) gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Ordu Valisi Seddar Yavuz\'un talimatı ile engelli genç Özel Engelli Bakım Merkezi\'nde koruma altına alındı.Altınordu ilçesine bağlı Şahincili mahallesinde Ali Çiçek, konuşma ve yürüme engelli oğlu Yusuf Çiçek\'i sokak ortasında elinde terlikle dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine Vali Seddar Yavuz\'un talimatıyla idari işlem başlattı. Ali Çiçek polis tarafından gözaltına alındı, engelli oğlu Yusuf Çiçek de Özel Engelli Bakım Merkezi\'nde koruma altına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de Yusuf Çiçek için ailesine ödenen evde bakım aylığının da iptal edilmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay anı görüntüleri

Haber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU-DHA

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5)BALKONDAKİ BİSİKLETİ ÇALDI

ADAPAZARI\'nda, hırsızın bir evin balkonunda bulunan bisikleti çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Olay 23 Ağustos tarihinde, Adapazarı Tekeler Mahallesi\'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Recep Usta oğluna ait bisikleti balkonda göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Recep Usta gündüz vakti gelen hırsızın balkondan bisikleti çaldığını görünce karakola giderek şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızın çaldığı bisiklete binip gitmesi görüldü.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası kaydı

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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6)MEZARLIKTA İNTİHAR ETTİ

Kayseri\'de 35 yaşındaki Cafer Ö., mezarlıkta kendini ağaca asarak intihar etti.

Olay, bu sabah Küçükali Mahallesinde bulunan Şehir Mezarlığı 1. kapıda meydana geldi. Mezarlık çevresinde cevşen ve Yasin-i şerif sattığı belirtilen Cafer Ö. iddiaya göre sabaha karşı mezarlık içinde bulunan ağaca kendini iple asarak intihar etti. Talihsiz adamın cansız bedeni mezarlık ziyareti için gelen vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine polis ekipleri, ağaca asılı ceset ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından Cafer Ö.\'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Mezarlıktan genel görüntü

- Polisleri ağaca asılı cesette inceleme yapması

- Mezarlık içindeki polis, ve 112 aracından görüntü

- Cesedin polis tarafından taşınarak cenaze aracına bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA)

1 dakika 31 saniye /170 MB

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7)FIRINDAKİ SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI

BURSA\'nın İneöl ilçesinde fırına giren hırsız burada bulunan sadaka kutusunu alarak kayıplara karıştı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelisinin kimliğini araştırıyor.

İnegöl\'de, Şebboy Caddesi\'ndeki hırsızlık olayı Yakup Bıyık\'ın işyerine sabaha karşı giren hırsızın çevrede gezindikten sonra içersinde para bulunan sadaka kutusunu alıp gitmesi sonucu meydana geldi. Olay, sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden işyeri sahibi Yakup Bıyık\'ın güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi sonucu ortaya çıktı. Fırınına giren ve rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsızın sadaka kutusunu alarak gittiğini fark eden Bıyık polise haber verdi. Fırında parmak izi alan polis güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızın kimliğini araştırıyor. Müşterilerin verdiği paraları biriktirip ihtiyaç sahiplerine dağıttığı söyleyen Bıyık, \"Böyle bir şeye inanamıyorum\" dedi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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8)AMASYA\'DA OTOMOBİLİ İTEREK ÇALAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

AMASYA\'da kapısını açtığı otomobili iterek çalan İ.G. (21) polis tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya\'da kapısını açtığı bir otomobili çalıştıramayınca iterek götürmeye çalışan hırsızlık şüphelisi, polis tarafından yakalandı. İ.G.\'nin daha öncede, 3 motosiklet, 1 otomobil ile 2 evde hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen İ.G. tutuklandı.

Şüphelinin otomobili iterek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüsü detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 2:11 -BOYUT 244 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

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9)KAMYONETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

KONYA\'da bir kamyonetin kasasında, kasayı taşacak şekilde demir profil taşındı. Üstelik demirleri tutmak için bir kişinin üzerinde oturup yolculuk yapması dikkat çekti. O anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Dün merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi\'nin bulunduğu bölgede, bir kamyonetin kasasında, kasayı taşacak şekilde yüklenen demir profilli taşıdığı görüldü. Hiçbir önlem alınmadan taşınan demir profilin üzerinde ise tutmak için bir kişinin oturması dikkat çekti. Diğer araç sürücülerinin de tehlikeye düşürecek şekilde yük taşınması görenleri hayrete düşürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kamyonetin kasasında profil ve yolcunun taşınması

Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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