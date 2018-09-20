DHA YURT BÜLTENİ 7

1)HDP\'Lİ İBRAHİM AYHAN HAYATINI KAYBETTİ

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 26\'ncı dönem HDP Şanlıurfa Milletvekili iken \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen İbrahim Ayhan (50), Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Irak\'ın Erbil kentinde bulunan İbrahim Ayhan, dün gece fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayhan kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Ayhan\'ın ölüm haberini doğrulayan eşi Rezan Ayhan, Irak’a giderek cenazeyi alıp, Şanlıurfa\'ya getireceğini söyledi. Ayhan, Şanlıurfa Kapalı Cezaevi\'nde 13 mahkumun yanarak öldüğü olay sırasında da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

KCK DAVASINDA TUTUKLANMIŞTI

24\'üncü dönemde Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili olarak seçilen İbrahim Ayhan, 5 Ekim 2010\'da KCK davası kapsamında tutuklanarak cezaevine girdi. Ayhan, 3 Ocak 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluklarının makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlali iddiasıyla yaptıkları başvuruyu haklı bulmasıyla tahliye edildi. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP\'den milletvekili seçilen Ayhan, \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine Şubat 2018\'de TBMM Genel Kurulu\'nda milletvekilliği düşürüldü. Ayhan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmemişti.

Görüntü Dökümü

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- İbrahim Ayhan\'ın arşiv görüntüleri

ŞANLIURFA/DHA

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2)VEZİRKÖPRÜ\'DE 6 EV YANARAK KÜL OLDU

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında alevler etrafındaki 5 eve de sıçradı. Korku ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 10.30 sıralarında Kızılkese Mahallesi\'nde çıktı. Mahallede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tek katlı bir alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. Giderek büyüyen yangını görenler, yardıma koştu. Rüzgarın da etkisiyle yanan evdeki alevler çevresindeki 5 eve de sıçradı. Alevleri söndürebilmek için seferber olan mahalle sakinleri korku ve panik yaşadı.

Yangın, Vezirköprü ve Durağan ilçelerinden gelen İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kızılkese Mahallesi Muhtarı Ramazan Karataş, yangında 6 evin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Karataş, \"Çıkan yangının şuan sebebini bilemiyoruz. 6 evimiz yandı, kullanılamaz halde. Ciddi maddi hasar meydana geldi. Vezirköprü ve Durağan’dan itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti, yangın kontrol altına alındı. Yangının nereden çıktığı araştırılıyorö dedi.

Görüntü Dökümü

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Yangın detayları

Haber-Kamera: Suat PALA SAMSUN -DHA

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3)DÜĞÜN KONVOYUNDA ARACIN CAMINDAN SARKIP TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI: ÖZÜR DİLEDİ

KONYA\'da düğün konvoyunda, hafif ticari aracın camından sarkarak pompalı tüfekle havaya ateş eden ve polis tarafından gözaltına alınan Ercan Furkan D.(21). çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Ercan Furkan D., ifadesinde herkesten özür dileyerek, \"Yapmamam gerekiyordu. Düğün konvoyunda bir an da o atmosferden etkilenip ateş ettim.\" dediği öğrenildi. Olay, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar Alt Geçidi\'nde meydana geldi. Düğün konvoyundaki hafif ticari araçta bulunan ve elinde pompalı tüfek olan bir kişi, havaya art arda ateş etti. Bu anlar ise konvoydaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

ŞÜPHELİ: \'ATTIĞIM YERDE İNSAN YOK\'

Görüntülerin dün basına yansımasının ardından harekete geçen polis, ilk önce aracın plakasını ve sahibini belirledi. Aracın sahibi Doğan Küçükçelebi\'ye ulaşan polis, camdan sarkıp ateş eden kişinin de Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Ercan Furkan D. olduğunu saptadı. Ardından polis, şüpheli Ercan Furkan D.\'yi \'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak\' suçundan gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için dün akşam saatlerinde Konya Numune Hastanesi\'ne getirilen Ercan Furkan D., gazetecilerin \'Niçin havaya ateş açtınız?\' sorusu üzerine \"Silahtaki mermi, ses fişeğiydi. Normal mermi değil.\" diye savundu. Demirhan, \'Yaptığınız doğru mu?\' diye sorusuna da \"Doğru değil; ama çok şükür yüz kızartıcı suçumuz yok. Sonuçta mermiler gerçek değil. Attığım yerde insan yok. İnsan olsa bile ses fişeğinin yaralamayacağını herkes biliyor\" dedi.

Ercan Furkan D., yapılan sorgulanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ercan Furkan D.\'nin ifadesinde herkesten özür dileyerek, \"Yapmamam gerekiyordu. Düğün konvoyunda bir an da o atmosferden etkilenip ateş ettim.\" dediği öğrenildi.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Ercan Furkan D.\'nin, camdan sarkıp ateş açtığı aracın sürücüsü Doğan Küçükçelebi\'ye ise \'Araç dışına yolcu bindirmek, sürekli sol şerit ihlali, saygısızca araç kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, emniyet kemeri takmamak, trafik işaretlerine uymamak\' suçlarından 2 bin 628 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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- Aracta havaya silah açması (ARŞİV)

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi (ARŞİV)

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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4)IĞDIR\'DA KERBELA ŞEHİTLERİ ANILDI

HAZRETİ Hüseyin ve yanındaki 70 kişi, 680 yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin yıl dönümünde Iğdır\'da anıldı.Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı\'nda düzenlenen anma etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Katılımcılar, ağıt yakıp gözyaşı döktü, siyah giyinen gruplar elleri ile göğüslerine vurdular. Kızılay\'a kan bağışında bulundular. Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Beder, yıllardır süren yas geleneğinin bu yıl da devam ettiğini belirtti. Kerbela\'da kuruyan İslam ağacını kanlarıyla sulayan Hz. Hüseyin\'i ve yakınlarının yasını tutmak için burada toplanmış olduklarını ifade eden Beder, \"Dün Kerbela\'da katliam yapan, bebekleri öldüren Yezid ve taraftarları bugün Filistin\'de, Irak’ta Suriye\'de, Yemen\'de, Arakan\'da bebekleri öldürmekte, \'Müslümanım\' diyenleri katletmektedir. 1400 yıl öncesinin Yezidini bugün yaşatanlar vardır. Bunlar Amerika ve İsrail\'dir. Amerika ve İsrail, başka devletleri kullanarak Müslümanları öldürmektedirler\" dedi.

Çevre il ve ilçelerden gelen geniş güvenlik önlemi altında yapılan anma etkinlikleri olaysız sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Kapalı dükkanlar

-Kızılaya kan bağışı pöportaj

-İhsan dağıtımı

-Vatandaşlarla röp

-Genel görüntü

-Ehlibeyt Alimler Derneği başkanının konuşması

( Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)

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5)FETÖ ŞÜPHELİSİ, DOLARLARI OTOMOBİLİNİN MOTOR BÖLÜMÜNE SAKLAMIŞ

BURSA\'da FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet\' diye adlandırılan hücre evlerine yapılan baskında 17 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin otomobilinin motor bölümüne ve araçtaki ilk yardım çantasına saklanmış 15 bin 500 dolar ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye ait kapatılan şirketlerde çalışan ve haklarında Bursa, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Manisa Cumhuriyet savcılıklarınca yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin kentte saklandığını tespit etti. Bunun üzerine merkez Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 13 gaybubet evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasayonda 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden İ.K.\'ye ait otomobilde yapılan aramada, motor bölümünde yanmaması için alüminyum folyoya sarılmış halde ve ilk yardım çantasındaki pamukların arasında 15 bin 500 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaputta ve ilk yardım çantasında para bulunması

SÜRE: 1 dk 55 sn

BOYUT:11 mb

(Haber-Kamera Mehmet İNAN- BURSA, (DHA)

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6)KİRALADIKLARI OTOMOBİLLE TAKLA ATAN 2 ARKADAŞ KAÇTI

KARABÜK\'te, kiraladıkları otomobille gezen 2 arkadaşın bulunduğu araç kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Otomobilden çıkan arkadaşlar olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Üniversite Mahallesi Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. 2 arkadaş kiraladıkları 67 SN 486 plakalı otomobille gezintiye çıktı. Safranbolu\'dan Karabük yönüne giden otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Yan yolda ters dönen otomobili görenler yardıma koştu. Otomobilden çıkan 2 arkadaş bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Polis, otomobilin kiralandığını belirledi. Kaçan 2 kişi aranıyor.

Kaza anı ve sonrası ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı ve arkadaşların takla atan otomobilden çıktıktan sonra yürüyerek refüjü geçip 100. Yıl Mahallesi\'ne geçtikleri görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin takla atması (Güvenlik kamerası)

-Kaza yeri

Süre:(03.35) Boyutu:(398 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



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7)KARNINA SAPLADIĞI BIÇAK, AMELİYATLA ALINDI



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Kenan Ş.\'nin (46) karnına sapladığı bıçak, hastanede ameliyat ile alındı. Kenan Ş.\'nin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olay, gece yarısı Bursa\'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kenan Ş., Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yürürken, üzerinde taşıdığı bıçağı, çevredekilerin bakışları arasında karnına sapladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kenan Ş.\'yi gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kenan Ş., karnında saplı olan bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede karnına saplanan bıçak ameliyatla alınan Kenan Ş.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının olay yeri görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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8)EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜNÜN \'CEZA YAZILMASIN\' TALEBİNE POLİSTEN RET

ERZURUM\'da trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmadığı belirlenen servis sürücüsünün \"Bu seferlik müsamaha gösterin\" sözlerine, polis \"Öyle bir müsamaha yok. Emniyet kemeri hem çocukların hem de sizlerin can güvenliği için büyük önem taşıyor\" karşılığını verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde okul servisi araçlarını denetlemeye devam ediyor. Trafik ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenli gidip gelmesini sağlamak amacıyla kentin çeşitli noktalarında servisleri durdurup denetimlerde bulundu. Ekipler araç ve evrak kontrolü yaptı, trafik kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini taşıyan araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığını denetledi. Emniyet kemerinin önemi hakkında da sürücü ve öğrencilere bilgi veren ekipler, öğrencilere emniyet kemeri taktırmayan, fazla öğrenci taşıyan ve evrak ile araçlarında eksiklik bulunan sürücülere ilgili maddeler uyarınca ceza yazdı.

\'MÜSAMAHA YOK\'

Cemal Gürsel Caddesi Millet Bahçesi Kavşağı\'ndaki uygulamada durdurulan bir servis aracının sürücüsüne de emniyet kemeri takmadığı için para cezası kesildi. Servis sürücüsünün \"Bu seferlik müsamaha gösterin\" sözlerine ise görevli trafik polisi, \"Öyle bir müsamaha yok. Emniyet kemeri hem çocukların hem de sizlerin can güvenliği için büyük önem taşıyor. Ayrıca seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmayacağız, kırmızı ışık ve şehir içindeki hız limitlerine uyacağız\" yanıtını verdi.

Servis araçlarına yönelik denetimlerin, eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız süreceği bildirildi. Diğer taraftan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor. Okulların açıldığı günden itibaren Erzurum genelinde, toplam 45 ekipte yer alan 100 polisle 15 internet kafe, 30 park, 152 umuma açık yer, 392 araçta denetim yapıldı. Uygulamada 6 bin TL trafik cezası kesilirken, 1 araç trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü

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-Trafik polisleri tarafından servis şoförlerine yapılan denetleme

-Servis şoförlerine kurallara uyulması yönünde açıklama yapılması

-Ceza yazılan servis şoförünün trafik polisinde müsamaha istemesi

-Emniyet kemerini takmayan öğrenciler

-Polislerin öğrencilerin emniyet kemerlerini takması ve uyarı yapması

-Kurallara uymayan servis şoförlerine ceza kesilmes,

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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