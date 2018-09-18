DHA YURT BÜLTENİ 7

Besni’de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Besni ile Gaziantep\'in Araban ilçesini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Besni’den Araban ilçesi yönüne giden Muhammed Mehdi Afşin yönetimindeki 53 AAF 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Muhammed Mehdi Afşin öldü, yanındaki Sedat, Bilal ve Nurullah Işık yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Afşin\'in cesedi de aynı hastanenin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kaza yapan araç

- İtfaiyenin kazaya müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN (DHA)

136 MB

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\"Çek ağabey çek. Zaten 1 saat sonra çıkacağız\"

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, sanayi sitesinde bulunan iş makinesinin 11 bin TL değerindeki 2 kepçesini çalıp sattığı iddia edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen şüphelilerden birinin kameralara gülerek, \"Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız\" dedi.

Olay, önceki gece Bolu Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre yaşları 18 ile 22 arasında değişen 4 kişi, sanayi sitesi içinde bulunan bir iş makinesinin 11 bin TL değerindeki 2 adet kepçesini otomobile yükleyerek çaldı. Ertesi gün durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği S.Y., Ş.T., T.K.T., S.E.\'yi ve kepçeyi sattıkları V.B.\'yi gözaltına aldı.

V.B. çalıntı mal satın almak suçundan cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakılırken, 4 şüpheli hırsızlık suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen 4 kişiden biri kameralara gülerek, \"Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız.\" dedi.

Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: 03.01-Boyut: 339.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Gönderdiği kargoyu merak edince yakalandı

İZMİR’in Torbalı ilçesinden, satranç takımı ve duvar saati içine gizlediği 14 kilo 310 gram afyon sakızını kargoyla Kanada’ya göndermek isteyen M.U., kargonun ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için şubeye gidince yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda afyon sakızı İzmir’in Torbalı ilçesinden Kanada’ya kargoyla gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. PTT’nin İstanbul’da bulunan merkezine giderek kargoyu inlemeye aldı. Torbalı’dan Kanada’ya gönderilen kargonun içinden 2 adet tahta duvar saati ve 4 adet kalemlik içerisine zulalanmış vaziyette 7 kilo 190 gram afyon sakızını ele geçirdi. Ekipler İzmir polisiyle irtibata geçerek kargoyu gönderenin belirlenmesi için ortaklaşa çalışma başlattı. Kargonun gönderildiği şubedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi belirlerken, aynı şubeden yeni Kanada’ya gönderilecek bir paketin olduğunu tespit etti. Paketin içinden ise yine 7 kilo 120 gram afyon sakızı ele geçirildi. Bu sırada kargodaki paketinin Kanada’ya ulaşıp ulaşmadığını merak ederek PTT şubesine gelen M.U., polis tarafından yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlının adliyeye götürülüşü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: İZMİR, (DHA)

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Otobüs sürücüsü ile sohbet ederken telefonunu çaldı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te bir özel halk otobüsü sürücüsünün yanındaki koltuğa oturup sohbet ederken cep telefonunu çalan kişi yakalandı.

Olay 5 Şubat tarihinde İzmit\'te bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Kandıra Sapağı mevkiinde otobüse binen kişi, sürücünün karşısında bulunan koltuğa oturdu. Otobüs sürücüsü A.Ö. ile bir süre sohbet eden kişi, yolcu koltuğu ile sürücü koltuğu arasındaki bölmenin üzerinde duran cep telefonunu el çabukluğu ile çaldı. Telefonu çalan kişi araçtan inerken, sürücü A.Ö. bir süre sonra telefonunun çalındığını anlayarak polise haber verdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini belirledi. 12 suçtan sabıkası bulunan A.Y.(38) dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve pişman olduğu öğrenilen A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı ise halk otobüsünde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, A.Y.\'nin otobüs sürücüsünü lafa tutarak telefonu alıp cebine koyduğu, cep telefonunu çaldıktan sonra ilk durakta otobüsten indiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsün güvenlik kamerası görüntüsü

-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)



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Konya\'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

KONYA\'da polis tarafından uyuşturucu ticari yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 423 gram esrar, 78 gram eroin, 121 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 423 gram esrar, 78 gram eroin, 121 adet uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)

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Bursa\'da tavuk çiftliğinde yangın (ek)

10 BİN TAVUK TELEF OLDU

Bursa\'nın Kestel İlçesi\'nde 5 ayrı bölümden oluşan tavuk çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların devam eden yangının çiftliğin bir bölümünde meydana gelidğin ve en az 10 bin tavuğun telef olduğunu söyleyen yetkililer, \"Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.. Yalnız alevler diğer bölümlere sıçramadan konrol altına alındı.\" dedi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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Yangından görüntüler

Detaylar

BURSA/DHA

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Vatandaş tepki gösterince, büyük araç geçmesin diye sokaklara beton bariyerler konuldu

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde, büyük tonajlı araçların kestirme yol diye Cumhuriyet Mahallesindeki dar sokaklarda tehlike oluşturup sınır kapısına gitmesine vatandaş tepki gösterince, sokaklara büyük araçların geçişini önlemek için Kaymakamlık tarafından beton bariyerler konuldu.

Silopi\'de İpekyolu ile çevreyolu arasındaki Cumhuriyet mahallesi 1174 sokağı geçiş noktası olarak kullanan TIR, kamyon ve büyük tonajlı araçların geçişi mahalle sakinleri tarafından rahatsızlığa ve tehlikeye neden olması üzerine Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Sezer Işık harekete geçti. Işık\'ın talimatı ile araçların sürekli kullandıkları sokaklara beton bariyerler konularak söz konusu araçların geçişi engellendi. Jandarma ekipleri tarafından sokaklara yerleşitirilen beton bariyerleri fark eden araç sürücüleri geri dönmek zorunda kaldı.

Küçük araçların geçiş yapabildiği bariyerlerin bulunduğu sokak ise çocukların oyun alanı haline dönerke, aileler gönül rahatlığı çocuklarının dışarı çıkmasına izin veriyor. Çocuklar artık büyük araçların tehlikesi olmadan güvenli bir şekilde sokakta oynayabildiklerini anlatan mahalle sakinlerinden Nurşin Kaplan, \"Çocuklarımız büyük araçların geçişinden dolayı dışarı çıkamıyordu. Bakkala bile gidene kadar çok zorlanıyorduk. Bu yollar kapandı artık arabalar gelmiyor. Çocuklarımız cadde de artık oyun oynayabiliyor. Biz kendimizde çıkabiliyor. Kaymakama çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Geceleri TIR gürültüsü nedeniyle uyuyamadıklarını anlatan Sabriye Kaplan ise, \"TIR\'lar sürekli gelip geçiyorlardı. Çocuklarımız hiç uyumuyordu. Evimizde doğru düzgün oturamıyorduk. Sürekli tedirgindik. Dışarıya çıkamıyorduk. Evimiz sarsılıyordu. Az kalsın kızım TIR altında kalacaktı. Ondan dolayı çok tedirgindim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tır\'ın bariyerden geri dönmesi

-Bariyerlerden geçen vatandaşlar

-Çocukların bariyerlerin önünde top oynaması

-Röportajlar

-Çocuklardan detaylar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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Ünlü coğrafyacının eğitim aldığı antik kent tanıtıldı

AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti, 1988 yılından bu yana çalışmalarına destek veren Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı\'nın düzenlediği geziyle basına tanıtıldı. Ünlü coğrafyacı Strabon\'un Amasya\'dan gelerek eğitim aldığı kent olan ve antik zamandan bu güne en iyi korunmuş kütüphanelerden birine sahip olan Nysa, önemli bir eğitim ve kültür kenti olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Toplumun eğitim, kültür ve sanat alanında gelişimine katkı sağlamak amacıyla 1974 yılında kurulan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 1977 yılından bu yana kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasına verdiği desteği sürdürüyor. 1977 yılında İzmir\'in Çeşme ilçesinde yer alan Erythrai Antik Kenti ile başlayan arkeolojiye destek faaliyetleri bugün, Aydın\'ın Sultanhisar ilçesinde yer alan Nysa Antik Kenti, İzmir\'in Bayraklı ilçesindeki Eski Smyrna-Bayraklı Höyüğü ve İzmir\'in Konak ilçesindeki Smyrna Agorası kazılarına verilen destek ile devam ediyor. 20 yıldır aralıksız sağlanan katkıyla Türkiye\'nin tarihi zenginliklerinden biri olan Nysa\'nın gün ışığına çıkartılmasına destek veren Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, 1999 yılında Nysa ve Akharaka Antik Kentleri\'ni anlatan kitabın basımını ve dağıtımını da yaparak tarihin öğrenilmesine de katkı sağladı. Her yıl desteklediği kazı alanlarını ziyaret ederek kazı başkanlarından bilgi alan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar ve vakfın diğer yöneticileri bu yıl da, M.Ö. 3. yüzyılda kurulan Nysa Antik Kenti\'ni ziyaret etti. Burada son 1 yılda gerçekleşen kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan eserler ve tarihi buluntular hakkında Nysa Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner\'den bilgi aldı.

\'NYSA KÜTÜPHANESİ ANADOLU\'NUN EN İYİ KORUNUNAN ÖRNEKLERİNDEN\'

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bugüne kadar birçok yerli ve yabancı bilim adamının ve öğrencinin yer aldığı kazı çalışmalarında Nysa Antik Kenti\'nin önemine değinen Hakan Öztaner, \"\'Menderes Nysa\'sı olarak da adlandırılan antik kent, özellikle Roma Dönemi\'nde eğitim ve kültür açısından oldukça ilerlemiştir. Nysa\'da 1990 yılından bu yana Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından yürütülen arkeolojik kazı ve araştırmalarla tiyatro, kütüphane, gymnasion, gerontikon (meclis binası), agora, forum-çarşı bazilikası, stadion, tünel, köprüler, cadde-sokak sistemi gibi önemli yapılar açığa çıkarılmış ve çıkarılmaktadır. Kentte eğitim amaçlı kullanılan yapılardan biri, genç erkeklerin eğitildiği gymnasium, diğeri ise Efes Celcius Kütüphanesi\'nden sonra, Anadolu\'nun en iyi korunmuş örneklerinden biri olan Nysa Kütüphanesi\'dir. Bu yapıların yanı sıra agora, tiyatro, stadion ve çarşı bazilikası da, Nysa kentinin gelişmiş kültürünün göstergesi olan yapılardır\" dedi.

ÜNLÜ COĞRAFYACININ EĞİTİM ALDIĞI ANTİK KENT

2018 yılına yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kazı Başkanı Hakan Öztaner, şunları söyledi:

\"Ülke olarak Nysa gibi bir antik kente sahip olduğumuz için şanslıyız. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Nysa\'ya 20 yıldır vermiş olduğu destek ile bu önemli kentin ortaya çıkarılmasına büyük katkı sağladı. Ünlü coğrafyacı Strabon\'un Amasya\'dan gelerek eğitim aldığı kent olan ve antik zamandan bugüne en iyi korunmuş kütüphanelerden birine sahip olan Nysa önemli bir eğitim ve kültür kenti olma özelliğiyle öne çıkıyor. 2018 yılı Nysa Antik kenti kazı çalışmaları Roma Villası\'nda ve hemen güneyindeki mozaikli yapıda, hamamda, Çarşı Bazilikası Forum alanında ve cadde-sokak sistemine yönelik olarak kentin batı yakasındaki Cadde 1 ve Cadde 8B\'de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kentteki yapılarda acil onarım ve koruma çalışmaları yürütülmüş olup mozaikli yapının mozaik taban döşemesinin ve küçük buluntuların konservasyonu ile mimari elemanların onarım, konservasyon ve anastylosis çalışmalarına devam edilmiştir.\"

\'ÇALIŞMALARA OLAN KATKIMIZ ARTARAK SÜRECEK\'

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, \"Vakfımız Nysa kazılarına 1998 yılından bu yana desteğini sürdürmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde tarihimizin gün ışığına çıkarılması çalışmalarına devletle birlikte kurumların destek vermesinin çok önemli olduğuna ve bu desteğin sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyorum. Uzun yıllardır verdiğimiz destek ile el ve güç birliğiyle gelinen bu nokta hepimizi heyecanlandırıyor. Çalışmalara olan katkımız artarak devam edecek.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nysa Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner\'ın ziyarete gelen vakıf yöneticileri ve basın mensuplarını karşılaması

-Nysa Antik Kenti\'nden görüntü

-Gelen ziyaretçilere Nysa Antik Kenti Kazı Evi\'nde ikramlarda bulunulması

-Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner davetlilere bölgeyi gezdirip, bilgilendirmelerde bulunması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

