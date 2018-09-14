DHA YURT BÜLTENİ 7

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine askeri sevkiyat yapıldı.

Hatay\'a gönderilen 7 tank, Kırıkhan ilçesinden geçirilerek, Reyhanlı\'ya ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri TIR’ların gelişi

- Üzerinde tanklar bulunan Tır’ların ilçeye gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01’ BOYUT: 113 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Genelkurmay Başkanı Güler, Suriye sınırında



ANKARA (DHA) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Suriye sınırındaki Gaziantep, Kilis ve Hatay\'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Gaziantep, Kilis ve Hatay\'ı ziyaret etti. Suriye sınırındaki bulunan kentlerdeki birlik ve karargâhlarda inceleme yapan Orgeneral Güler ile Orgeneral Dündar denetleme yaptı.



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Tekne turunda kalp krizi geçiren kaptan hastaneye ulaştırıldı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde sahibi olduğu ve kaptanlığını yaptığı teknede turistleri gezdirirken kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Veysel Çobanoğlu, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Çobanoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye\'de teknesi ile yerli ve yabancı turistlere tur düzenleyen Veysel Çobanoğlu, gezi sırasında fenalaştı. \'RFC IS LİFE\' isimli teknede bulunanlar 112 Çağrı Merkezi\'ne ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde Göcek Domuz Adası Mevkii\'ne ulaşan Sahil Güvenlik ve 112 Acil servis ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Çobanoğlu\'na tıbbi müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası kıyıya ulaştırılarak ambulansa alınan Çobanoğlu, Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldıldı. Tedaviye alınan Çobanoğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tur teknesi de yedeklenerek içindeki turistlerle birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi\'ne getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Teknede kal krizi geçiren Veysel Çobanoğlu\'na sağlık ekiplerinin müdahale etmesinden görgüntü

(KJ Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Dolardaki artışa tepki için ekmeği kârsız satıyor

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, bakkal Yusuf Şahin, döviz kurundaki artışa tepki amacıyla 1 liradan satılan 250 gram ekmeği, fabrikadan aldığı 75 kuruştan kârsız satmaya başladı.

Cevdetpaşa Mahallesi\'nde 20 yıldır mahalle bakkalı işleten Yusuf Şahin, dövizdeki yükselişe tepki amacıyla kampanya başlattı. Şahin, 1 liraya satılan 250 gramlık ekmeği 75 kuruştan satma kararı aldı. Bakkalın camına \'Tramp\'a inat, dolara inat, ekmek 75 kuruş\' yazılı afiş asan Yusuf Şahin, \"Amerika\'ya, doların yükselişine ve bu yükselişi fırsatçılığa çevirenlere inat fabrikada 75 kuruşa aldığım ekmeği kendi kazancımda vazgeçerek aynı fiyatta satarak kampanya başlattım. Fırıncı bana verdiği ekmeğe zam yapmadığı sürece Amerika Başkanı Trump ile doların yükselişine inat ve en önemlisi dar gelirli vatandaşımızın olmazsa olmazı olan ekmeğin evine girmesini sağlamak amacıyla kampanyayı 6 ile 1 yıl arasında sürdüreceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakkal dükkânı

- Camdaki yazı

- Ekmek alan Mehmet Atıcı ile röp.

- Bakkal Yusuf Şahin ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

108 MB

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Marmaris\'te tepki çeken görüntü

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde yol ortasında otomobili durduran; birinin üstünde sadece iç çamaşırı, diğerinde tişört ve iç çamaşırı bulunan, ellerinde ise bira şişesi olan 2 kişi, araçtan inip Roman havası oynadı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaşın sosyal medyadan paylaştığı görüntülerdeki kişilerin bu davranışı, tepki çekti.

Dün (perşembe) saat 05.30 sıralarında, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi\'nde yol ortasında otomobili durduran; birinin üstünde sadece iç çamaşırı, diğerinde tişört ve iç çamaşırı bulunan, ellerinde ise bira şişesi olan 2 kişi, araçtan inerek bir süre Roman havası oynadı. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüledi. Bu görüntüyü ise Facebook\'taki \'Şikayetim Var Marmaris\' adlı sayfada, otomobilin plakasını da yazarak paylaştı, altına ise, \"Saat 05.33, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde otomobili yolun ortasına çekip, 2 sarhoş adam ellerinde biralar son ses Roman havası cadde ortasında göbek atıyorlar. Arabanın içinde kadın. Bu işkence, 15 dakika sürdü. 155 Marmaris sürekli meşgul. Yarın biz işe, çocuklar okula gidecek. Bu kişiler kimseyi takmadan, son ses müzik, donla sokak ortasında göbek atmaya devam etti\" yazdı. Polisin görütülerden tespit yapıp ceza yazmasını istedi.

Görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu kişilere tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cep telefonuyla çekilen 24 saniye görüntü

(Toplam: 24 saniye-8,29 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Siverek\'te Uçurtma Şenliği

Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde belediye kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyer öğrencilere Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü usta öğreticiler ve öğrencilerin Şanlıurfa- Hilvan karayolu üzerinde bulunan Millet Bahçesi\'nde düzenlemiş olduğu uçurtma şenliğine belediye başkanı Resul Yılmaz da katıldı. Öğrencilerin ilgisi ile karşılanan Başkan Yılmaz öğrencilerin yapmış olduğu küçük gösteri izledi. Başkan Yılmaz, yaklaşık 100 öğrenciye uçurtma hediye etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kadın Aile Hizmetleri Müdüresi Bahar Çiftseven, \"Bizler bugün kursiyer öğrencilerimizde birlikte Millet Bahçesi\'ne gelerek uçurtma şenliği düzenledik. Öğrencilerimiz özgürce koşum eğlenip, uçurtma uçuruyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrenciler ve başkan

- Başkanın öğrencilere uçurtma dağıtması

- Uçurtma uçuran öğrenciler

- Müdüre Bahar Çiftseven’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA)

291 MB

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Sokak ortasında kanlar içerisinde yardım istedi

ADANA\'da sokak ortasında vücudunun bazı bölgelerinde kesikler bulunan Çiğdem Y.(25), vatandaşlardan yardım istedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın tedaviye alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahallede\'de oturan Musa Avşar, yardım sesleri üzerine dışarı çıktığında sokakta vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı Çiğdem Y. ile karşılaştı. Avşar, genç kadının yardım çağrıları üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çiğdem Y.\'yi Çukurova Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kadının, alkol ya da uyuşturucu aldığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çiğdem Y.\'nin yardım çağrılarında bulunduğu yerin yaklaşık 200 metre gerisindeki bir metruk bina önünde yaralandığı belirlendi. Genç kadının yaralandıktan sonra kanlar içerisinde yürüyerek evlerin bulunduğu alana geldiği ve yardım istediği, metruk bina içerisinde ise kan izleri ve kırılmış içki şişeleri olduğu saptandı. Polis ekipleri, genç kadını yaralayanların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Çiğdem Y.\'nin yaralndığı metruk binanın görüntüsü

- Yerdeki kandan görüntü

- Kırılmış içki şişelerinden görüntü

- Detay görüntüler

SÜRE:56\" BOYUT:104 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR -Kamera: ADANA,(DHA)

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Atık kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculuğu

KAHRAMANMARAŞ\'ın Ekinözü ilçesinde atık kağıt toplayıcısı 2 kişi, canlarını hiçe sayarak kamyonete yükledikleri çuvalların üzerinde yolculuk yaparken görüntülendi.

Ekinözü\'nde, atık kağıt toplayıcısı 4 kişi topladıkları atık kağıtları çuvallara doldurup, kamyonete yükledi. Kağıt toplayıcılarından 2\'si aracın şoför mahalline, 2\'si ise çuvalların üzerine oturdu. Bu şekilde Ekinözü\'nden, Elbistan\'a doğru hareket eden kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Belen yolunda kaydedilen görüntülerde çuvalların üzerindeki 2 kişinin, kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen kişilere el salladığı görüldü. Görüntüleri kaydeden kişinin \'Dikkat edin, düşersiniz\' diyerek onları uyardığı duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonetin gidişi

- Kamyonet üzerinde oturanlar

- Kamyonettekilerin el sallaması

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB - SD

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Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayak yarışları Van\'da başladı

Van\'ın Çatak ilçesinde 16 Eylül\'e kadar sürecek Türkiye Rafting Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayak yarışları bugün başladı.

Van\'ın doğasıyla, balıyla, ceviziyle tanınan Kato dağının eteklerinde bulunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Çatak ilçesi, bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ile Belediye tarafından desteklenen şampiyonanın ilk gününde 19 yaş altı kadınlar, 23 yaş altı kadın ve erkek ile açık yaş kadın ve erkek branşlarında 59 ekip, kent merkezinden geçen Çatak Çayı üzerinde belirlenen parkurda yarıştı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çatak\'ın artık terörle değil sporla, sanatla, kültürle anılmasını istediklerini söyledi. Akgül, \"Bugün burada Türkiye Rafting Şampiyonasının 3\'üncü ayağını Çatak Çayı\'nda düzenliyoruz. 250\'ye yakın sporcumuz burada yarışacak. Yaklaşık 10\'u aşkın şehirden sporcular geldi. Çatak artık terörle değil, rafting ile anılacak. İlçede hem kaymakam hem de belediye başkan vekili olarak görev yapıyorum. Belediye Başkan Vekili olduğumuz zaman ilk yaptığımız iş, Çatak Belediye Spor Kulübünü kurduk ve Çatak Rafting takımını oluşturduk. Böylece bir yıllık çalışma ve Türkiye Rafting Federasyonu ile görüşme sonucunda Türkiye yarışlarını Çatak\'a kazandırmış olduk. Kırsal küçük bir ilçeyiz. Çataklı gençlerin imkanları kısıtlıydı. Bizde bu yarışlarla hem ilçeyi tanıtıyoruz hem de gençlere imkan sunuyoruz. Milli sporcuların Çatak\'tan çıkması için bütün gayretimizi göstereceğiz. Katılan bütün sporculara başarılar diliyoruz\" dedi.

Dalaman Belediyespor oyuncusu Şimal Damla Altınsoy ise yarışmanın eğlenceli geçtiğini ifade ederek, \"15 yaşındayım 2 yıldır bu sporu yapıyorum. Muğla, Dalaman\'dan geliyorum. Güzel bir aktivite suyu seviyoruz. Suya giriyoruz, çok eğlenceli geçiyor. Bugün ilk günümüz önümüzde 2 gün var. Çok güzel, suyu çok güzel. Mevsim şartlarından dolayı nehrin debisi biraz düşük. Bu yarışma Mayıs ayında olsa çok daha eğlenceli olabilir\" diye konuştu.

Feyza Nur Karabacak da rafting sporuna kısa süre önce başladığını, milli sporcu olmak istediğini belirterek,\"5 aydır bu sporu yapıyorum. Su sporları ile zaten ilgileniyordum. Bu spor dalında yarıştığım için çok mutluyum. Her geçen gün organizasyon biraz daha gelişiiyor. Rafting yakında olipik bir spor olacak. Umarım bende milli sporcu olurum. Bu yönde hedeflerim var. Her zamanki gibi eğlenceli bir yarış oldu. Kafa kafaya bir yarış olunca kapışma oluyor ve böyle çok daha eğlenceli oluyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarışmaların başladığı yerden detaylar

- Takımların alana geliş anı

- Takımların malzemelerini indirme anı

- Detaylar

- Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül\'ün açıklaması

- Detaylar

- Drone detaylar

- Dalaman Belediyespor oyuncusu Şimal Damla Altınsoy röportaj

- Drone detayları

- Sporcu Feyza Nur Karabacak\'ın röportajı

- Drone detayları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 516 MB

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 04 DAKİKA 17 SANİYE

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/ÇATAK (Van), (DHA)

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Söndürülmeyen nargile kömürü çatı katında yangın çıkardı

Konya\'da, Afganistan uyruklu 9 kişi, evlerinin çatı katında içtiği nargilenin kömürünü söndürmeyi unutunca yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, binanın çatısını saran alevleri güçlükle söndürdü.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi Dursun Fakih Sokak\'taki binanın çatı katında çıktı. Afganistan uyruklu 9 kişi, oturdukları evin çatı katında nargile içtikten sonra kömürü söndürmeyi unuttu. Rüzgarın etkisiyle savrulan kıvılcımlar, çatıda yangın çıkmasına neden oldu. Alevleri gören komşular, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısını saran alevleri güçlükle söndürdü. Bu sırada evde uyuyan 9 Afgan, komşuları tarafından uyandırılınca dışarı koştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)

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Babasının evini yaktı, sazını elinden bırakmadı

Konya\'nın Beyşehir ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Sahit O. (53), ablasıyla tartıştıktan sonra babasının evini ateşe verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerine av tüfeğini doğrultarak eve yaklaştırmayan Sahit O., jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Sahit O., evden çıkarken yanına aldığı sazını sağlık kontrolünden geçirilirken bile elinden bırakmadı.

Yeşildağ Mahallesi\'nde oturan, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Sahit O., sabah saatlerinde ablası Şemay O. ile tartıştı. Ablasına kızan Sahit O., oturduğu evin bitişiğinde bulunan iki katlı babasına ait evi ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede evi sardı. Alevler, kendi oturduğu bitişikteki evin çatısına da sıçradı. Evine giren Sahit O., av tüfeğini alıp, yakınlarına doğrulttu, bir iki el de ateş ederek eve yaklaşmalarına izin vermedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerini de binaya yaklaştırmayan Sayit O.\'yu jandarma, eylemine son vermesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak sonuç alınamadı. Yangının çevresindeki diğer binalara da sıçrama riski üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Camı kırarak içeri giren ekipler, Sahit O.\'yu etkisiz hale getirdi.

Sahit O.\'nun, evden elindeki sazıyla birlikte çıkması dikkat çekti. Ambulansa alınan Sahit O., Beyşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Sahit O. burada da elindeki sazı bırakmadı.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çabaların ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-itfaiyenin yangına müdahalesi

-Elinde sazla gözaltına alınan Sahit O.\'nun görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera:Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)



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Ablasını döven yeğenini bıçakladı

Konya\'da annesi Hülya Erdil\'i döven Berkehan Oluk (20), çıkan kavgada dayısı Uygar Erdil tarafından bıçaklandı. Olayın ardından Hülya Erdil, polise oğlunu kendisinin bıçakladığını söyleyerek suçu üstlenmek istedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hasan Basri Sokak\'ta meydana geldi. Berkehan Oluk, iddiaya göre bir süre eşinden boşanan annesi Hülya Erdil\'i, çıkan tartışmada dövdü. Erdil\'in kardeşi Uygar Erdil, olayı öğrenip anne- oğulun yaşadığı eve gitti. Burada Oluk ve dayısı Erdil arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Uygar Erdil, yanındaki bıçakla Berkehan Oluk\'u vücudunun iki yerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Berkehan Oluk, Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından Hülya Erdil, polis merkezine giderek kendisini dövdüğünü öne sürdüğü oğlu Berkehan Oluk\'u, bıçakladığını söyleyerek teslim olmak istedi. Berkehan Oluk ise polislere, kendisini bıçaklayanın dayısı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dayı Uygar Erdil\'i gözaltına aldı.

Uygar Erdil, basın mensuplarının \'yeğenini neden bıçakladın?\' sorusuna, \"Yeğenim beni dövdü. Boğuşurken yaralandı. Aramızda miras davası falan yok\" diye cevap verdi. Erdil, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Şüphelinin ablasıyla birlikte sağlık kontrolünden geçirilmesi

-detay

Haber-Kamera:Mehmet ISIK/KONYA,(DHA)

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İp kopunca indiği su kuyusunda kaldı

Aksaray\'da, yaylada 30 metre derinliğindeki su kuyusuna iple inerek, zemindeki motora hortum takan Mehmet Yıldırım (79), çıkarken ipin kopması üzerine tekrar kuyuya düştü. Kuyunun dibinde sıkışan Baylan, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Aksaray merkeze bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Abdurrahman Baylan ile arkadaşı Mehmet Yıldırım (78), iddiaya göre, köye 10 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna gitti. Yıldırım, boş su kuyusunun dibindeki motora hortum bağlamak için kuyuya inmek istedi. Yıldırım, komşuları Hasan Hüseyin Tosun\'un yardımını istedi. Tosun, traktöre bağladığı iple Yıldırım\'ı 30 metrelik boş su kuyusuna indirdi. Yıldırım, motora hortumu bağladıktan sonra çıkmak isterken, ipin kopması üzerine kuyunun dibine düştü. Bunun üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri, kuyunun girişine kurulan teçhizatla mahsur kalan Yıldırım\'ı kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Yıldırım, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

(Görüntü dökümü:

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-AFAD ekiplerinin çalışması

-Mehmet Yıldırım\'ın kuyudan çıkarılması

-Detay

(KJ:Haber-Kamera: HASAN BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA))

