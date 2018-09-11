DHA YURT BÜLTENİ 7

Şehit Babası: Çocuğumuzun kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu

BİNGÖL\'de, geçen yıl Astsubay Mustafa Sefa Kök\'ü şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin yaralanması olayının faili olan \'Yona Dersim\' kod adlı Erol Ulacan adlı PKK\'lı teröristin, 15 Ağustos\'ta Adaklı ilçesinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini öğrenen şehit Babası Sefa Kök, \"Çocuğumuzun kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu\" dedi.

ŞEHİT BABASI OLMAK AYRI BİR DUYGU

Oğullarını şehit eden hainin öldürüldüğüne dair haberi daha önce edindiklerini ancak kesin bilginin otopsi sonrası belirleneceği yönünde bilgilendirildiklerini aktaran baba Sefa Kök, \"Dün oğlum şehit olduğunun seneyi devriyesinden bir gün sonrası öldürülen teröristlerin otopsi raporları geldi. Bu duygu ayrı bir şey, çocuğumuzun kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu. Oğlum şehit olup gitti ama bize büyük bir itibar bıraktı. Bir şehit babası olmak ayrı bir duydu\" diye konuştu.

Şehit annesi Döndü Kök ise oğlunu şehit eden hainin öldürülmesinden mutluluk duyduğunu söyleyerek, \"Daha hepsinin ölmesini isterim, bütün şehit ailelerinin hepsinin inşallah benim gibi içi bir nebzede olsa rahatlar. Yine de çocuğumun yokluğu beni mahvediyor, üzülüyorum. Ama mertebesi çok güzel. Bana, \'anne\' demesini bile özledim\" dedi.

Oğlunun kanını yerde bırakmayan askerler için de her gün dua ettiğini belirten Anne Döndü Kök, \" Allah\'ım onları korusun. Allah annelerine, babalarına, eşlerine çocuklarına acılarını göstermesin. Sabah akşam onlara dua ediyorum. Allah\'ım güçlerini kuvvetlerini arttırsın\" diye konuştu.

ELİF, BABASININ RESMİNİ GÖRÜNCE HEMEN \'BABA\' DİYE SARILIYOR

Oğlu şehit olduktan sonra doğan torunu Elif\'in babasının asker kıyafetli fotoğraflarını görünce sarıldığını söyleyen Döndü Kök, \"İsmini de oğlum Bingöl\'e gitmeden \'Hadi karar verelim\' dedi. Üç isim vardı aklında ama \'benim kızımın ismi Elif olsun, adı gibi dimdik olsun\' dedi. \'Elif koyalım\' dedi. Kendi çocuğunu görmedi ama ismini Elif koyduk. Elif, babasının resmini görünce hemen \'baba\' diye sarılıyor. Sivil kıyafetli resimlerini görünce seslenmiyor ama askeri kıyafetli resimlerini gördüğü zaman \'baba\' diyor. Babasının şahadetinden 24 gün sonra dünyaya geldi kızımız. Konuşmaya başlayınca zaten ilk \'baba\' dedi. Allah oğluma rahmet eylesin. Evimin direğiydi, her şeyimizdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Baba Reha Kök ile röp.

- Anne Döne Kök ile röp.

SÜRE: 02\'30\" BOYUT: 127 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Siverek\'te iki aile kavga etti: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan, taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Kale Mahallesi\'nde meydana geldi. Gerger Caddesi\'nde karşılaşan Kalender ve Kantarmış ailesinin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada Zekeri Kantarmış, Hakan Kantarmış ve Cuma Kantarmış yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan bıçakla yaralanan Hakan Kantarmış doktorların çabasına karşın kurtarılmadı. Kantarmış’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, polis ve jandarma hastane ile olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Polis olay yerinden kaçan kavgaya karışan Kalender ailesine mensup kişilerin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Hastane acil önü

- Alınan güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA)

757 MB



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Tarzan\'a özendi dereye düştü

EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, sarmaşığa tutunarak sallanan Nihat Sevim, sarmaşığın kopması sonucu dere yatağına düşerek ıslandı.

Hafta sonu, Ereğli Çaylıoğlu Köyü Kayalıdere şelalelerinin bulunduğu alana ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden Nihat Sevim, sarmaşığa tutunarak sallandı. Nihat Sevim sarmaşıkla sallanırken bir anda ağırlığını kaldıramayan sarmaşık koptu. Nihat Sevim dere yatağının içerisine düşerek sırılsıklam oldu. Nihat Sevim dereden çıkarken yakınları ise kendilerini gülmekten alıkoyamadı. Nihat Sevim\'in dereye düşme anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yakınlarının gülüşleri arasında sudan çıkan Nihat Sevim, \"Gerçekten iyi bir macera yaşadık. Sarmaşık sağlam gibiydi ama koptu. Sarmaşığın kopmasından dolayı bir talihsizlik yaşadık ama o da bize güzel bir anı ve macera oldu.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nihat Sevim\'in sarmaşıkta sallanması

Sarmaşığın kopması

Nihat Sevim\'in suya düşmesi

Yakınlarının gülüşmeleri

Nihat Sevim\'in açıklaması

Detaylar

70 MB/ 33 saniye

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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Aldatma iddiasında 4 kişi adliyede

EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, kendisini aldattığını düşündüğü eşine işe gittiğini söyleyerek evden çıkan Soner U., evine giren Bayram A.(31) ve eşi Şenay U.\'yu darp ederken, taraflar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, Ereğli Kepez Mahallesi Yeşiltepe Sokak\'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre eşi Şenay U.\'nun kendisini aldattığından şüphelenen Soner U., sabah işe gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Evinin yanında gizlenen Soner U., Bayram A.\'nın eve girdiğini gördü. Soner U. evine girerek eşi ve üzeri çıplak olan Bayram A.\'yı darp etti. Şenay U. ve Bayram A. aldıkları darbelerle yaralandı. Polis, olayın ardından soruşturma başlattı. Soner U., Bayram A., Şenay U. ve olaya karıştığı iddia edilen Soner U.\'nun kuzeni Tugay U. emniyette ifadelerinin alınmasının ardından Ereğli Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeden görüntü

Ekip aracının gelmesi

Soner U., Bayram A. ve Tugay U.\'nun adliyeye getirilmesi

Detaylar

292 MB/1 dakika 35 saniye

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)



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Karacabey\'de Belediye Başkanı Özkan, sokakları temizledi

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) – KARACABEY Belediye Başkanı Ali Özkan, temizliğe dikkat çekmek için belediyenin önünü süpürerek esnafa süpürge dağıttı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eline aldığı süpürgeyle belediye’nin önünü süpürdü. Ardından esnaflara süpürge dağıtan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Eskiden esnafımız dükkanları açtıktan sonra kendi işyerlerinin önünü süpürürdü. Bu eski bir geleneğimiz. Şimdi de bu şekilde duyarlı olan esnaflarımız var. Daha temiz bir Karacabey bekliyoruz. Bizim temizlik işlerinde çalışan personelimiz cansiperane çalışıyor. Vatandaşlarımızın da katkısıyla bundan sonra Karacabey’imiz daha güzel daha temiz olacak. Bu temizlik olayında asıl felsefe kirletmemek olmalı. Bu bilinci oluşturmalıyız. Gelecek nesillere daha güzel daha temiz bir çevre bırakmalıyız. Ormanlarımızı, akarsularımızı, denizlerimizi ve göllerimizi korumamız lazım. Bu şekilde daha sağlıklı daha mutlu daha huzurlu bir dünyada yaşamış oluruzö dedi.

Esnafları ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, süpürge ve Karacabey’in simgelerinden oluşan tablo hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çevre temizliği

-Başkan süpürge yaparken

-Esnafa süpürge ve tablo dağıtımı

-Esnaf dükkanının önünü süpürürken

Boyut: 208 MB - Süre:4,05

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