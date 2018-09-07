DHA YURT BÜLTENİ 7

1)İSMET BADEM, FENALAŞINCA KAZA MEYDANA GELMİŞ



ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem\'in (72) oğlu Burçin Badem, babasının ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Burçin Badem, kazanın aşırı sürat nedeniyle değil, babasının fenalaşıp düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Kaza, dün Biga-Çan Karayolu\'nun 11\'inci kilometresinde Eybekli köyü yakınlarında meydana geldi. Biga ilçesinden Çan yönüne giden İsmet Badem yönetimindeki motosiklet devrildi. Metrelerce yerde sürüklendiği belirtilen İsmet Badem, hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Badem\'in cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Babasının ölümüyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Burçin Badem, \"Üzüntümüzü paylaşan, durum öğrenmek isteyen tüm dostlar. Babamı hastaneden teslim aldık. Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil. En büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor. Onun ustalığında birinin kontrolünü kaybedip kaza yapacağı durum yok\" dedi.

İsmet Badem\'in cenazesi, yarın Çanakkale\'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü camiinde kılınacak ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

Mustafa SUİÇMEZ-ÇANAKKALE/DHA

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KOCAELİ\'DE DEV OPERASYON; 800 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ (EK)

2)DEĞERİ 6 MİLYAR TL

Kocaeli\'de jandarmanın operasyonu ile 800 kilo kokain ele geçirilirken, değerinin 6 milyar TL olduğu belirtildi.

Güney Amerika\'da bir ülkeden konteynerde ferro silikon maddesi yüklü çuvalların içerisine yerleştirilen kokainin Türkiye\'ye getirildiği bilgisi üzerine geminin Türk karasularına girmesinin ardından takibe alındığı, İzmit Körfezi\'ne girmesi ile birlikte de operasyonun yapıldığı bildirildi.

KOCAELİ/DHA

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3)ŞAVŞAT’IN YÜKSEK RAKIMLI KÖYLERİ BÜYÜLÜYOR

ARTVİN’in Şavşat ilçesinin yüksek rakımlı köyleri doğal güzellikleri ile büyülüyor. Bölgeye son yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgisi de arttı.Şavşat ilçesinde yüksek rakımlı köyleri doğal güzellikleri ile ilgi görüyor. Bin metrenin üzerinde yer alan köyler, temiz havası ve muhteşem doğası ile kartpostallık görüntüler sunuyor. İlçede, Yediyol ayrımındaki Nislata adı verilen denizden 1600 metre yükseklikteki tepeye çıkan ziyaretçiler, görsel şöleni izliyor. Köylerde yaz aylarında düzenlenen şenliklerde bir araya gelen vatandaşlar, hasret gideriyor, horonlar oynayarak eğleniyor.

Şalcı Köyü’nde Araştırmacı İmsak Kılıç, bölgenin eşsiz güzelliklere sahip olduğunu belirterek “Bilbilan, Sahara ,Cengelek, Gençiyan, Arsiyan , Karisad, Sarıçayır ve Karçal dağları ile çevrilen Şavşat’ta köylerin çoğunluğu muazzam bir manzaraya hakim. Köylerimiz tamamen yayla havasında, ormanlarla çevrili, bol oksijenli ve hayat dolu. Nislata’dan bakılınca Şavşat’ın yüzde 60 köylerini görmek mümkün. Ayrıca Gürcistan sınırındaki Papart, Sarıçayır, Karisad Yaylalarının sunduğu muhteşem manzarayı da izliyoruz. Artık tatil için tercih edilen köylerimizde, yaylalarımızla iç içe, yayla havasında yaşantımız sürüyor\" dedi.

Her yaz ailesi ile beraber Şavşat’a geldiğini belirten Ali Miroğlu da “Bu muhteşem doğanın bize sunduğu tüm imkanlardan faydalanıyoruz. Serin havası, doğayla iç içe geçen atmosferi, huzur verici manzarası, yem yeşil doğası bizi dinlendiriyorö diye konuştu.

Ordu Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Miroğlu ise bölgenin biyoçeşitliliğine dikkat çekti. Miroğlu, “Artvin’le beraber Gürcistan sınırındaki bölge iki tarafın biyoçeşitliliğini barındırmakta. Kendine has bitki ve hayvan toplulukları içermekte. Türkiye’de göremediğiniz birçok hayvan ve bitki çeşitlerini burada görebiliyorsunuz. Buradaki biyoçeşitlilik bu bölgeye gelmek isteyenlere farklı bir alternatif oluşturuyorö ifadelerini kullandı.

Atalar Köyü’nde geleneksel hale gelen şenlikleri düzenleyen Dursun Özdede ise “Burası dağ sayılır, yayla sayılır. Biz buradan Türkiye-Gürcistan sınırındaki dağları izliyoruz. Bize sunulan muhteşem manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Köylülerimiz kış aylarında iş dolayısıyla köy dışına çıkıyorlar, ama yaz aylarında tatil için tekrar geliyorlar ve buluşuyoruzö dedi.

Atalar Köyü Muhtarı Mehmet Küçük de “Bizim buralar başka yerlere benzemez, köy diyoruz ancak bizim köylerimiz yayladan daha yayla\" diyerek herkesi bölgeye davet etti.

Görüntü Dökümü

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Yayla detaylar

Vatandaşlardan detay

Horon oynayanlar

Ziyaetçilerle röp.

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ ARTVİN-DHA

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4)KONYA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

KONYA\'da polisin uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 4\'ü gözaltına alındı.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Detay

(Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)

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