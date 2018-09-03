DHA YURT BÜLTENİ 7

58 düzensiz göçmen böyle yakalandı

İZMİR (DHA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir ili Foça ilçesi Hayırsızada önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu; botun su aldığı ihbarı üzerine gönderilen helikopter yönlendirdi. Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından tespit edilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botlarınca durdurularak içerisindeki 3 Suriye, 32 Irak, 10 Somali, 2 Eritre, 6 Afganistan, 5 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon böyle kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yakalama anına dair görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Gaziantep\'te adli yıl açılışı törenle yapıldı

GAZİANTEP\'te, 2018- 2019 adli yıl açılışı Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda adli yıl açılışı dolayısıyla düzenlenen törene; Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Başsavcı Cenk Akın Aksakal, Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak, Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı Yusuf Kaya, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Baro Başkanı İskender Kahraman ve çok sayıda avukat katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Çelenklerin bırakılması

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

175 MB

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Kütahya\'da orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında dün başlayan ve 30 hektarlık karaçam ağaçlarının bulunduğu alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi yakınlarındaki Bekteşler mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle Domaniç ilçe sınırlarına doğru yayılan yangına ekipler 6 helikopter, 40 arazöz ve çok sayıda iş makineleriyle müdahalede bulundu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmalarına 150 asker, 100\'den fazla orman işçisi ile çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına ara veren helikopterler, bu sabah erken saatlerinde tekrar havadan yangına müdahalede bulunmaya başladı.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, yangını henüz kontrol altına alamadıklarını, sadece ilerlemesini durdurduklarını söyledi. Bursa, Balıkesir, Denizli ve Manisa\'dan gelen ekiplerin de yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını belirten Kayım, \"Yangının ilerlemesini durdurduk. Şuan 6 helikopter, 40 arazöz ve iş makinalarıyla yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor\" dedi.

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İbradı\'da Üzüm Festivali coşkusu

ANTALYA\'nın İbradı ilçesinde Altınbeşik Kültür Alternatif Turizm ve Üzüm Festivali\'nde Aleyna Tilki konser verdi. Festivalin gündüz bölümünde çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yapıldı.

İbradı Belediyesi tarafından bu yıl 29\'uncusu gerçekleştirilen Altınbeşik Kültür Alternatif Turizm ve Üzüm Festivali\'nde Aleyna Tilki sahneye çıktı. Festival akşamı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Sahası\'nda konser veren Aleyna Tilki\'yi dinlemek üzere Konya, Seydişehir, Beyşehir, Alanya, Antalya ve Manavgat\'tan pek çok kişi ilçeye akın etti. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği parçaları da seslendirdi. 8 bin kişinin üzerinde dinleyicinin bulunduğu konserde yeni çıkacak klibinin müjdesini de veren şarkıcı beğeni topladı.

Aleyna Tilki konserini Akseki Kaymakamı ve İbradı Kaymakam vekili Muhammed Emin Nasır, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru da izledi. Konser sonunda Başkan Serkan Küçükkuru, Aleyna Tilki\'ye plaket ve çiçek vererek teşekkür etti. Festivalin gece programında ayrıca İlke Türkdoğan\'ın yanı sıra yöresel sanatçı Sami Demircioğlu da sahne aldı. İbradı\'nın yöresel kıyafetleriyle sahne alan Sevil Demircioğlu, İsmail Taş ve Gülşen Üstün ise tef eşliğinde yörenin otantik müziklerini seslendirdi.

Festivalin gündüz programında ise bölgede yetişen en iyi üzüm seçildi. Yapılan Üzüm Yarışması\'na 10 farklı üzüm bağında yetiştirilen üzümler değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmada İsmail Tutum birinci olurken, Muharrem Akbaş ikinci, Abdullah Güzel üçüncü oldu. İbradı Belediyesi\'nin kardeş belediyesi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal\'ın da hazır bulunduğu festivalde ayrıca Üzüm Güzeli Yarışması da yapıldı. İbradı Folklor Ekibi\'nin \'Geçmişten bugüne İbradı Halk Oyunları\' gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte pekmez kaynatma seremonisi canlandırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı\'nın gösteriler sunduğu, çocuk oyun parklarının da kurulduğu festivalde çocuklar da doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, festivalin ilçedeki birlik ve beraberliği artıracağını belirterek, \"Yörenin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve başka illere göç etmiş hemşehrilerin yılda bir kez de olsa memleketlerine gelmelerini teşvik etmek için bu festivali düzenliyoruz\" dedi.

İbradı\'nın alternatif turizmin başkenti olma yolunda hızla ilerlediğine dikkati çeken Küçükkuru, \"Altınbeşik Mağarası\'ndan Düğmeli Evlere, yılkı atlarından Irmak Vadisi\'ne kadar yörenin pek çok değeri bir numara olmaya aday\" diye konuştu.

İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, kardeşlik protokolü çerçevesinde ilçenin iki girişinde bulunan ana yolları sıcak asfaltla kaplatan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal\'a da teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festival alanındaki stantlardan ve etkinliklerden detay

- Üzüm yarışmasından detay

- İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru’nun konuşması

- Plaket ve ödül töreni

- Mehter takımı ve halk oyunları gösterisi

- Pekmez kaynatma merasimi

- Yerel sanatçıların konseri detay

- Aleyna Tilki konseri detay

- Aleyna Tilki’ye plaket verilmesi

- Aleyna Tilki konseri detay

HABER- KAMERA: Bülent ÜLKER/İBRADI, (DHA)



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Tarihi köprü yeni evli çiftlere stüdyo oldu

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta yeni evlenen çiftler, düğün törenlerinin öncesinde tarihi Murat Köprüsü\'nde fotoğraf çektiriyor.

Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Murat köprüsü, evlenen çiftlerin vazgeçilmez çekim mekanı oldu. Düğün öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla tarihi Murat Köprüsü\'ne gelen yeni çiftler, çektirdikleri fotoğraflarla en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.

Tarihi köprüye gelerek fotoğraf çeken damat Aytaç Karakaya, kentin en güzel mekanlarından biri olduğu için burada fotoğraf çekilmek istediklerini söyledi.

Tarihi Murat Köprüsü tesislerini işleten Nimet Arslan, Muş, Bingöl, Bitlis gibi civar il ve ilçelerde evlenen çiftlerin köprüyü stüdyoya çevirdiğini belirtti. Özellikle hafta sonlarında 20\'den fazla gelin ve damadın köprüye geldiğini bildiren Arslan, \"Burası yeni evli çiftlerin akınına uğruyor. Bölgeyi gezmek için gelenler gelin ve damatları görünce \'Köprüden geçti gelin\' türküsünü söylüyor. İlgiden işletmeci olarak biz de çok memnunuz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gelin ve damatların tarihi Murat köprüsünde detaylar

Gelin ve damatların köprüyü gezmesi

Fotoğraf çektirmeleri

Gelin ve damadın yanında akrabaların gezintisi

Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)

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Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

KAHRAMANMARAŞ\'ta Ayşe Elma, hastaneye getirdiği annesi Hatice Elma\'yı (83), ambulans verilmediğini öne sürerek, sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne otomobilin bagajında götürdü.

Ayşe Elma, yakınlarıyla birlikte annesi Hatice Elma\'yı Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nin Yörük Selim Ek Hizmet Binası\'na götürdü. Hatice Elma\'nın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek patoloji için karın bölgesinden sıvı alınması gerektiği söylendi. İddiaya göre, Ayşe Elma bunun için hastaneden ambulans isteyince ret cevabı aldıklarını öne sürdü.

Annesini otomobilin bagajına yatırarak diğer hastaneye götüren Ayşe Elma, yaşadıklarına tepki göstererek, \"Hastamızın belinde 3-4 tane çatlak var, kırık var. Karnı sıvı topladı. Sıvı alınıp geri buraya gelinecek. \'Arabanızla götürün\' dedi doktor, yeni ambulans verilmedi. Şimdi fakülteye götürüyorum, daha sonra tekrar buraya getireceğim bu haliyle\" diye konuştu.

Ayşe Elma hastane önünde gazetecilere yaşadıklarını anlattıktan sonra annesiyle birlikte fakültenin yolunu tuttu. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimliği ile İl Sağlık Müdürlüğü ise gazetecilerin soruları üzerine konunun araştırıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bagajda yatan hasta

- Ayşe Elma\'nın tepkisi

- Ayşe Elma ile röp.

- Ootomobilin gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

322 MB

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Şırnak\'lılar, silahlar sustu Bestler Dereler\'e akın etti

ŞIRNAK\'ta, terör örgütünün uzun yıllar kamplarının bulunduğu ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Bestler Dereler bölgesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda sağlanan huzur ve güven ile birlikte hafta sonu tatilcilerinin uğrak yeri haline geldi. Şırnak merkez ve Uludereli vatandaşlar, Şenoba beldesi yakınlarından geçen Hezil Çayı\'nda yüzerek hem serinliyor, hem de bir haftanın biriken stresini atıyor.

Yıllarca terör örgütünün barındığı, sık sık şiddetli çatışmaların yaşandığı Bestler Dereler Bölgesi\'nde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından vatandaşlar uzun zamandır gidemedikleri yaylalara çıkmaya, yaylalardan geçen derelerde yüzmeye, balık tutmaya ve doğa yürüyüşleri yapmaya başladı. Dağlarla çevrili manzarasıyla son zamanlarda ilgi çeken Hezil Çayı\'na giden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor. Yıllardır gidilemeyen Bestler Dereler bölgesi, huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı. Geniş kumsallara sahip Hezil Çayı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşların merkezi haline geldi.

Hezil çayında piknik yapmaya gelen vatandaşlardan İdris Mir, huzur içerisinde ve güvenle stres attıklarını belirterek, \"Burası ne Antalya, ne de Alanya. Burası Şırnak Şenoba Bestler Dereler bölgesi. Gördüğünüz gibi Şırnak halkı buraya akın akın geliyor. Gerçekten huzur gelmiş bölgemize. Herkes mutlu bir şekilde hafta sonları akın akın buralara geliyor. Herkesi bu doğa harikası yerleri görmeye davet ediyoruz. Çok güzel bölgemiz, coğrafyamız var\" dedi.

Arkadaşları ile Hezil çayına stres atmaya gelen Rahmet Yürük ise, \"Piknik amacıyla arkadaşlarla bugün buraya geldik. Çok güzel bir yer. Piknik alanları her yerde mevcut. Serin güzel bir yer. Arkadaşlarımız ile buraya gelirken acaba bir sıkıntı yaşayacak mıyız. Bir teredüttümüz vardı. Ancak buraya geldikten sonra bölgemize huzurun geldiğinin farkına vardık.burası bugün çok güzeldi. Yüzdük eğlendik. Burası herkesin huzur içerinde piknik yapmaya gelebileceği bir yer\" diye konuştu.

Geçmişte yaşanan olaylardan dolayı Bestler Dereler bölgesine gelemediklerini belirten Cafer Balık da, artık teredütsüz buralara geldiklerini ifade ederek, \"Olaylardan dolayı daha önce buralara gelemiyorduk. Bugün Hezil çayında arkadaşlarla bir piknik yaptık. Çok eğlendik. Bolbol yüzdük, doğa yürüyüşü yaptık. Yüzlerce kişi buraya pikniğe geliyor. Huzurlu bir ortamda piknik yapıyorlar. Hafta sonu stres atarak işlerinin başına dönecekler. Şırnaklı diğer bölgelerdeki vatandaşlara haftasonlarını burada değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz\"dedi.

Abdulsettar Uslu ise, ailesiyle birlikte Hezil çayında piknik yapmaya geldiğini kaydederek, \"Burayı görmek, bu doğayı yaşamak, memleketin bu güzel havasını tenefüs etmek muhteşem bir şey. Şırnak\'tan ailem ile birlikte geldim. Mersin, Antalya\'nın bazı semtlerinden, bazı sahil kesiminden daha fazla yoğunluk var burada. Böyle bir suyun, alanın çevremizde olması nimettir\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-Piknik alanında dolaşan insanlar

-Yüzen ve güneşlenen insanlar

-Balık tutanlar

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Rektör, öğrencileri otogarda karşılayıp, makamında ağırladı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, üniversite kaydını yaptırmak için kente gelen öğrencileri otogarda karşılayıp, makamında ağırladı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Rektör Danışmanı, Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Kılınç, üniversite kaydını yaptırmak üzere Burdur\'a saat 06.30\'da gelen öğrencileri Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde karşıladı. Rektör Korkmaz, otogarda bir süre sohbet ettiği öğrenciler ile ailelerini İstiklal yerleşkesindeki makamında ağırladı ve birlikte kahvaltı yaptı.

Rektör Korkmaz, öğrencileri heyecan ve sevinç içinde otogarda karşıladıklarını belirterek, \"Bugün üniversitemizin kayıtlarının başladığı günde büyük bir heyecan ve sevinç içerisindeyiz. 4 yıldır devam ettirdiğimiz bir uygulamayla öğrencilerimizi otogarda karşılıyoruz. Bu şu açıdan önemli, bir yerden bir yere giden insanlar oraya ilk vardıklarında bir yabancılık çekerler. Biz öğrencilerimizi otobüsten indikleri anda karşılıyoruz. Bu bütün yıl süren bir uygulama\" dedi.

\'34- 35 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞACAĞIZ\'

Sağlık Kültür Daire Başkanlığı\'nın uygulamasıyla sabah mesainin başladığı saate kadar kampüse ya da ilçelere gidecek öğrencilerin transferlerinin gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Korkmaz, uygulamadan öğrencilerin ailelerinin memnuniyet duyduğunu vurguladı. MAKÜ\'nün bu sene yerleştirmelerde başarılı dönem geçirdiğini de kaydeden Korkmaz, \"Üniversitemiz hemen hemen her yıl gelişme trendini artırıyor. İlk yerleştirmelerde 9 bin olan kontenjanımızın yüzde 80\'den fazlası doldu. 7 binin üzerinde yerleştirme var. Ek yerleştirmelerle bu sayının çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. İl bazında 34- 35 bin öğrenciye ulaşacağız\" diye konuştu.

Kayıt için Burdur\'a gelen öğrenciler ve aileleri de böyle uygulamayla karşılaşmayı beklemediklerini belirterek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otogar dış görünüş

- Gelen otobüsler

- Rektörün öğrenciler ve ailelerine ‘hoş geldin’ demesi

- Öğrenciler ve ailelerle sohbet

- Rektörün açıklamaları

- Otobüse binmeleri

- Makamda sohbet

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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İzmir\'de adli yıl açılışında \'FETÖ\' vurgusu

İZMİR\'de 2018- 2019 yılı adli yıl açılışı töreninde konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, FETÖ\'yle mücadeleye değinerek, \"Kimse onlara söz söyleyemiyordu, yan bakamıyordu. Kendi meşreplerini üstün tuttular. Kendi adamlarını kayırdılar. Kendilerinin ayaklarına dolanan ya da kendilerini eleştirenleri ezip geçtiler. Sonra ne oldu peki, bu yükselen güç bir anda yerle bir oldu, sersefil oldu\" dedi.

İzmir Adliyesi A- Protokol Kapısı girişinde yapılan 2018- 2019 yılı adli yıl açılışı törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra tören adliye içinde devam etti.

Törende ilk konuşmayı yapan İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, \"Her adli yılda neredeyse benzer sorunlar konuşur, bu sorunlara çözüm ararız. Yargı camiamızın çözüm bekleyen birçok sorunu vardır. Adalet mülkün, yani ülkenin temelidir. Demokratik hukuk devletinin en önemli olmazsa olmazları, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakim güvencesi, savunma hakkının kutsallığı, adil yargılama, temel hak ve özgürlükler, basın özgürlüğü ve hukukun eşitliği ilkesidir. Maalesef yargıya olan güven çok azalmıştır. Özellikle hain kalkışma sonrasında yangı mensuplarının bir kısmının terörist faaliyetlerin odağında yer alması, tamamen güven mesleği olan itibarın azalmasına neden olan sebeplerin bir tanesidir. Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz\" dedi.

Ardından kürsüye gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, adalet kavramının ülke için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, \"Hepimizin bildiği üzere ve her sabah ofislerimizde, duruşma salonlarında okuduğumuz \'Adalet mülkün temelidir\' sözüyle başlamak istiyorum. Evet, Adalet mülkün temeli. Gençken bunu duyduğumuzda, ben de dahil olmak üzere bu binanın temeli nerede, adalet nerede diye düşünmüştüm. Burada kastedilen elbette ki taşınır mallar değil, burada kastedilen mülk, aslında egemenlik, aslında yönetim, aslında devletin ta kendisidir. 17 Aralık 2013 yılında başlayan ve 15 Temmuz 2016 ile devam eden ve belki de hala baskılarına maruz kaldığımız ulusal ya da uluslararası emperyalizme, yargımız sınavını çok iyi verdi. Gerek 17 Aralık gerekse 15 Temmuz\'da yargı ilk tepkisini göstererek, müzekkerelerini yazarak, yazılı şekilde yakalama emrini yazarak üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Geçmişe baktığımızda hain terör örgütleri var. Özellikle FETÖ; hepimizin bildiği, hepimizin maruz kaldığı, bu terör örgütlerinden bir tanesi. Bunlar kendilerini yenilmez olarak gördüler. Adliyelerde bunlara hepimiz şahit olduk. Hakim ve savcıları böbürlenerek yürüdüler. Kimse onlara söz söyleyemiyordu, yan bakamıyordu. Kendi meşreplerini üstün tuttular. Kendi adamlarını kayırdılar. Kendilerinin ayaklarına dolanan ya da kendilerini eleştirenleri ezip geçtiler. Sonra ne oldu peki, bu yükselen güç bir anda yerle bir oldu. Sersefil oldu. Nereye varmak istiyorum; adalet. İşte adaletin olmadığı hiçbir toplum ve hiçbir yönetim ilelebet payidar olamaz\" dedi.

Konuşmasının sonunda İzmir Adliyesi\'ne geçen yıl 5 Ocak\'ta yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve Musa Can\'ı anan Aydıner şunları söyledi:

\"Canını feda eden polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye personelimiz Musa Can\'ı minnetle anıyorum. Onlara Allah\'tan rahmet diliyorum. Bunun hiçbir şeyle mukayesesi olmaz. Yaptığımız hizmetlerin zerresiyle mukayesesi olmaz. Çünkü onlar hayatlarını bizler için, adaletin doğru tesis edilmesi için hiçe saydılar. Ayağımıza diken batsa doktora koşuyoruz. Bu insanlar kurşun yedi. Bu ülkeye kendilerini feda ettiler. Canlarını feda ettikleri bu ülkeye sahip çıkacağız. Son zamanlarda ulusal ya da uluslararası olsun, İzmir Adliyesi nezdinde Türkiye\'nin egemenliğine ve bağımsızlığına karşı çıkan, boyunduruk altına almak isteyen güçlerden korkmayacağız, adil olacağız ve milli olacağız.\"

Konuşmaların ardından resim sergisinin açılışıyla tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

- Konuşmalardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Kj, Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)



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