DHA YURT BÜLTENİ- 7

1)NUSAYBİN\'DE ASKERİ ARACIN GEÇİŞİNİN ARDINDAN PATLAMA



MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, askeri zırhlı aracın geçişinin ardından patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sadece yolda hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis özel harekat timi sevk edildi. Nusaybin Gırnavaz Mahallesi Baraj Yolu caddesi üzerinde, bugün sabah saatlerinde askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Araç geçtikten sonra meydana gelen patlamada ölen ya da yaralan olmadı, askeri araçta da hasar meydana gelmedi. Patlama nedeniyle yolda küçük çaplı hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis özel harekat timi sevk edildi. Bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)-

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2)TUNCELİ\'NİN 31 BÖLGESİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ



TUNCELİ\'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle merkez ve 4 ilçenin 31 bölgesi, 15 gün süreyle özel güvelik bölgesi ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli merkez ve 4 ilçesinde yürütülen terör operasyonları nedeniyle 31 ayrı bölge güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek, açıklamada şöyle denildi:

\"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 1 Eylül 2018- 15 Eylül 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir.\"

TUNCELİ, (DHA)-

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(ÖZEL)

3)SURİYELİ AŞİRET LİDERLERİNDEN İDLİB\'TEKİ MUHALİF GRUPLARA \'SİLAH BIRAKIN\' ÇAĞRISI

HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde bir araya gelen Suriyeli aşiret liderleri, rejimin operasyon sinyali verdiği İdlib\'teki muhalif gruplar için silah bırakma çağrısında bulundu. Aşiret liderleri adına konuşan İgedad Aşireti\'nin lideri Şeyh Ammar Al Haddavi, İdlib\'teki halkın güven içinde yaşaması için silahlı muhalif grupların silah bırakması gerektiğini söyledi.Arap Baharı\'ndan etkilenen muhalif grupların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad\'a karşı Mart 2011\'de başlattıkları barışçıl protestolara rejim güçleri tarafından ağır silahlı müdahalelerde bulunulması üzerine ülkede iç savaş çıktı. El Nusra, Özgür Suriye Ordusu, DEAŞ, El-Kaide ve daha pek çok rejim karşıtı silahlı grubun örgütlenmesiyle iç savaş 7 yıl boyunca devam etti. Bu gruplardan ayrılan bazı savaşçılar, yeni gruplar kurarak mücadelelerini sürdürdü. Esad\'ın Suriye\'nin kuzeyinde çekildiği bölgelere de PKK/KCK/PYD/YPG yerleşti. Aşırı dinci terör örgütü DEAŞ\'ın Kürt, Arap ve Türkmen bölgelerde katliamlar yapmasıyla savaş kontrolsüz bir hal aldı. 2014 yılında ABD\'nin öncülüğündeki İngiltere, Türkiye, Arap ülkeleri ve Fransa\'nın oluşturduğu \'Koalisyon Güçleri\'nin hava desteği ve insani yardımlarıyla DEAŞ büyük oranda bölgeden temizlendi.

5 MİLYON SURİYELİ BAŞKA ÜLKELERE GİTTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi\'nin verilerine göre bu süreçte 106 bini sivil, 353 bin 900 kişi öldü, 56 bin 900 kişi kayboldu, yüz binlerce kişi sakat kaldı, 100 bin kişinin ise ölümü belgelenemedi. 5 milyon kişi ise Suriye\'den başka ülkelere göç etti. Kapılarını Suriyelilere açan Türkiye, bir kısmı kamplarda, bir kısmı ise kentte 3 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapar hale geldi. Bu sırada Suriye\'nin kuzeyinde, Türkiye\'nin sınırına komşu bölgede bulunan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG\'nin Türkiye\'ye tehdit oluşturması nedeniyle önce Fırat Kalkanı, ardından 20 Ocak\'ta Zeytin Dalı Harekatı yapılarak bölge terörden arındırıldı.

MİLYONLAR İDLİB\'TEKİ KAMPLARA GÖÇ ETTİ

Rusya ve İran\'ın havadan ve karadan askeri destek verdiği Esad rejimi de yaptığı operasyonlar sonucu kaybettiği toprakları büyük oranda tekrar kazandı. Muhaliflerin kaybettiği bölgelerden göç etmek zorunda kalan 4 milyon kişi, Türkiye\'nin Hatay sınırı komşusu İdlib kırsalındaki kamplara yerleştirildi.

İDLİB\'TE KİMYASAL SALDIRI YAPILACAK İDDİASI

Türkiye, Rusya ve İran temsilcilerinin Astana görüşmelerinde imzaladığı mutabakatla İdlib genelinde, Halep, Hama, Humus, Lazkiye, Dera ve Kuneytra\'nın bazı kesimlerinde ve başkent Şam\'ın Doğu Guta bölgesinde çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması kararlaştırıldı. Türkiye, İran ve Rusya, İdlib kentinin çevresinde çok sayıda gözlem noktası kurdu. Ancak, Suriye rejimi ve Rusya, muhaliflerin kalesi haline gelen, El Kaide terör örgütünden ayrılanların kurduğu Heyet Tahrir Şam adlı örgütün kontrolündeki İdlib kentini terörden arındırmakta ısrar etti. Rusya\'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, İdlip\'teki militanların İngiliz güçlerinin desteğiyle, batı güçlerinin füze saldırılarına zemin hazırlamak için kimyasal saldırı hazırlığında olduklarını iddia etti. Türkiye ise İdlib\'e olası askeri müdahalelerin çok sayıda sivile zarar vereceğini savunarak siyasi çözüm için Rusya ve İran\'la görüşmelere başladı.

Bölgenin önemli isimlerinden İgedad Aşireti temsilcisi Şeyh Ammar Al Haddavi, yıllardır süren savaştan kaçıp İdlib\'e sığınan Suriyelilerin askeri müdahale tehdidi karşısında büyük korku yaşadıklarını ve aşiretler olarak bu süreçte Türkiye\'nin alacağı kararlar doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

\'GRUPLAR SİLAH VE İDEOLOJİLERİNDEN VAZGEÇSİN\'

İdlib\'teki sivillerin arasında terörist grupların da bulunduğunu kabul eden Haddavi, savaşın ve tehditlerin son bulması için kentteki silahlı grupların silahlarını bırakması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

\"Bu gruplar neden dağılmıyor ve silahlarını teslim etmiyorlar? Bu gruplar silahlarını teslim ederse siviller kendilerini güvende hissedecek ve olaylar bitecek. Kentte suç oranı artıyor. İdlib\'i helak etmek istiyorlar ve bu izah edilemeyecek bir suç. Suriye halkı güven ve huzur içerisinde bir devlet olmak istiyor. Akademisyenler gitti, vasıflı insanlar gitti, Avrupa şimdi binlerce alimle dolu. Biz aşiret çocukları olarak istediklerimiz meşruydu, ama ülke yöneticileri Suriye\'nin dağılmasına neden oldu. İdlib\'e bomba atılırsa, büyük kayıplar olur. 4 milyon insan nereye kaçacak? Avrupa\'dan isteğimiz, Türkiye\'nin yanında olup bu insanlara yardım etmesidir. Siyasi haklarımızı ve özgürlüğümüzü vermelerini istiyoruz. Yönetime ortak olmak istiyoruz. İçerideki bütün grupların ideolojilerinden vazgeçmelerini istiyoruz. Bu sürecin sonunda, Türkiye\'nin alacağı kararla ülkemize döneceğiz.\"

YÜZDE 70\'İ DÖNER

Aşiret liderleri, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı ülkelere sığınan Suriyelilerin, ülkelerinde tam barış ortamı sağlanması halinde dönüş yapacaklarını söyledi. Başka ülkelerde iş sahibi olanların dışında kaçan Suriyelilerin yüzde 70\'inin ülkelerine dönmeye hazır olduğunu anlatan aşiret liderleri, hayata başlamanın zor olsa da Suriye\'nin kendi ülkeleri olduğunu belirtti.

DESTEK İÇİN 3 MİLYON DOLAR BOZDURMUŞLARDI

İdlib\'teki sıcak gelişmeler üzerine Türkiye\'ye için gelen Suriye\'nin önemli 10 aşiret liderleri, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın alacağı kararların arkasında olduklarını bildirmişti. Aşiret liderleri ayrıca, döviz kurundaki artış nedeniyle Türkiye\'ye destek vermek için Ziraat Bankası Reyhanlı Şubesi\'nde 3 milyon dolar bozdurmuştu.



Görüntü Dökümü

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- Aşiret üyelerinden genel görüntü

- İgedad Aşireti\'nin lideri Şeyh Ammar Al Haddavi\'nin arapça konuşması

- Detay görüntüler

- Çantadaki dolarlardan detay

- Banka müdürü ile görüntüleri

- Hesap cüzdanının görüntüleri

- Aşiret üyelerinin görüntüsü

- Cilvegözü gümrük kapısından görüntü

- Yayladağı gümrük kapısından görüntü

SÜRE: 05\'30\" BOYUT: 608 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA)

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(ÖZEL)

4)2 BİN YIL ÖNCE ANTALYA\'YA ZEYTİNYAĞI VE ŞARAP GETİRİRKEN BATAN GEMİ BULUNDU

ULUSLARARASI Sitler ve Anıtlar Konseyi (ICOMOS) Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, geçen hafta, Alanya yakınlarında 2 bin yıl öncesine ait iki gemi batığı bulduklarını, gemilerin zeytinyağı ve şarap yüklü olduğunun anlaşıldığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nin izniyle 2012 yılından bu yana Antalya ve Mersin kıyılarında arkeolojik su altı tespit çalışmaları yürüten ICOMOS Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, bugüne kadar tespit ettikleri 110 batığa yenilerinin eklendiğini belirtti. Doç. Dr. Öniz, geçen hafta buldukları batıklardan birinin, M.Ö. 1\'inci yüzyılda Alanya yakınlarındaki Syedra Antik Kenti\'ne gitmek isterken fırtınaya kapılıp, kayalıklara çarpan gemiye ait olduğunu ve kente zeytinyağı ile şarap getirdiğini, diğer geminin ise M.S. 10\'uncu ya da 11\'inci yüzyıllarda, Alanya yakınlarındaki Ptolemaios Antik Kenti\'ne balık sosu getirirken fırtınada sığlıklara çarparak, battığını söyledi.

ŞARAP VE ZEYTİNYAĞI GETİRİYORMUŞ

Doç. Dr. Öniz, \"Syedra Antik Kenti\'ne gitmek isterken, kıyıya çok yakın noktada batan gemideki yükün şarap ve zeytinyağı taşıdığını tahmin ediyoruz. Çünkü yükünün amforalar olduğunu gördük\" dedi. Diğer geminin ise Ptolemaios Antik Kenti\'ne balık sosu getirirken, battığını aktaran Doç. Dr. Öniz, bu batıkta genellikle balık sosu taşınan testi kırıkları tespit ettiklerini ve bunlardan sağlam örneğin Alanya Müzesi\'ne teslim edildiğini belirtti.

KİREMİT VE LAHİT OLAN BATIKLAR DA VAR

Yıllardır sürdürdükleri çalışmalarda Türkiye\'nin Akdeniz kıyılarında Tunç Çağı\'ndan itibaren denizciliğin, deniz ticaretinin, denizde yaşanmış savaşların, kıyılarda kurulmuş antik kentlerin ve antik limanların incelemelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Öniz, \"Bu çalışmalar sırasında deniz tabanındaki arkeolojik batıkların bulunması bizim görevlerimiz arasında\" dedi. Batıkların çoğunun, amfora ve tabak yüklü olduğunu belirten Doç. Dr. Öniz, \"Ayrıca kiremit ya da lahit taşıyan gemi batıkları da var\" diye konuştu.

20 KİŞİLİK ULUSLARARASI PERSONEL

Doç. Dr. Hakan Öniz, çalışmaları Akdeniz Üniversitesi\'ne ait arkeo gemisi ve 20 kişilik uluslararası ekiple yürüttüklerini, ileri teknolojiyle çalıştıklarını söyledi. Doç. Dr. Öniz, çalışmalara Türkiye\'den ve UNESCO Sualtı Arkeolojisi Network aracılığıyla İspanya, Mısır, Polonya ve Portekiz\'den yüksek lisans öğrencilerinin katıldığını da kaydetti.

Doç. Dr. Hakan Öniz, 2018 yılında Mersin\'in batısı ile Alanya kıyılarında toplam 8 batık belirlediklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Balık adamların deniz dibinde bulunan batıkları incelerken görüntüsü

- RÖP: Doç. Dr. Hakan Öniz

202 MB /// 01. 40 (HD)

HABER: Selma KUNAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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5)FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ MÜFETTİŞ, PİJAMALARIYLA KAÇARKEN YAKALANDI

KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç vergi müfettişi M.A., polisi görünce pijamalarıyla kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından, şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği\' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan, dönemin Maliye Bakanlığı\'nda vergi müfettişliği yaparken ihraç edilen M.A.\'nın saklandığı adresi belirledi. TEM ekipleri tarafından şüphelinin saklandığı adrese baskın yapıldı. Sahte isim kullanarak polisleri yanıltmaya çalışan M.A., ardından pijamalı halde sokağa fırlayıp kaçmaya çalıştı. Polisler, kısa süren kovalamacanın ardından M.A.\'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, sorgusunda, terör örgütünün mahrem imamlarından olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan FETÖ üyesinin sağlık kontrolünden çıkarılışı

- Yakalanan M.A\'nın Emniyet Müdürlüğüne getirilişi

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera: KAYSERİ(DHA)

DV 1 Dosya 1 dakika 01 saniye /12 MB

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6)HIRSIZLAR, 15 SANİYE İÇERİSİNDE 4 BİLGİSAYARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde, iki hırsız, sabaha karşı bir iş yerinin camını kırarak 15 saniye içerisinde 4 adet dizüstü bilgisayarı alıp kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, hırsızlar yanlarında getirdiği kaldırım taşıyla işyerinin kapı camını kırarak rafta bulunan 8 adet dizüstü bilgisayardan 4’ünü saniyeler içerisinde alarak kayıplara karıştı. Hırsızların olayında kullanılan ve çalıntı olduğu öğrenilen otomobil ise sabah saatlerinde çalındığı yere yakın bir yerde terk edilmiş vaziyette bulundu.

İş yerinin ikinci defa soyulduğunu belirten Muhammet Ürün merkezi yerde bulunan dükkanının soyulmasına isyan etti. Ürün, “Güvenlik kamerası, alarm sistemi ve yan tarafta 24 saat faaliyet gösteren pastane var. 100 metre ileride ise Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü bulunuyor. Bu kadar tedbire rağmen hırsızlık yaşanmasına şaşıyorum. Vatandaş olarak ne yapabileceğimi bilmiyorum\" dedi.

Görüntü dökümü

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıda

Dükkandan detaylar

Dükkan sahibi Muhammet Ürün ile röp

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara), (DHA) -

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7)ASKERİ BANDOYU KÜÇÜK ŞEF YÖNETTİ

SİVAS\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle askeri bandonun düzenlediği konserin bir bölümünde, izleyiciler arasında bulunan Arel Tozkoparan (6), şeflik yaptı. Zafer Bayramı nedeniyle 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı Bando Komutanlığı Bandosu, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde konser verdi. Askeri bandonun konserini vatandaşlar ilgiyle izledi. Ailesi ile birlikte konseri takip eden Arel Tozkoparan, bando şefinin hareketlerini taklit etmeye başladı. Bunu fark eden bando şefi, Arel\'i yanına çağırarak, elindeki batonu verip bandoyu yönetmesini istedi. Arel, baton ile bir süre koroya şeflik yaptı. İzleyiciler, küçük şefin bandoyu yönettiği anları ilgiyle ve alkışlarla takip etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bando konserinden görnütüler

-İzleyenlerin görnütüsü

-Bandonun küçük çocuğa emanet edilmesi

-Bir süre şeflik yapması

Haber:SİVAS, (DHA)

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8)ERCİYES MOTO FEST\' KAMP ATEŞİNİN YANMASIYLA BAŞLADI. TÜRK MOTORSİKLETÇİLER ERCİYES\'TE BULUŞTU

Erciyes Motosiklet Festivali, 2.200 metredeki Tekir Yaylası\'nda kamp ateşinin yanması ile başladı. Türkiye\'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarının katıldığı festival 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinlere sahne olacak. Ünlü motor şovmeni Birkan Polat \'ta festivalde gösteri sergileyecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Kayseri\'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest kamp ateşinin yanması ile start aldı. Türkiye\'nin farklı illerinden festivale katılan motosikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramını da Erciyes\'in bin 200 metresindeki Tekir Yaylasında kutladı. Etkinlik konserler, şovlar ve ateş başı eğlenceleri ile gece boyunca devam etti. Pazar gününe kadar sürecek festival boyunca Erciyes Tekir Yaylası\'nda kurulan çadır kamp alanında düzenlenecek olan festival nefes kesen akrobasi gösterilerine, motokross yarışlarına, konserlere, DJ performanslarına ve ateş başı eğlencelerine sahne olacak.

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat, Erciyes\'te motosikletiyle unutulmaz gösterisi ile gözleri dolduracak. Cumartesi günü de yüzlerce motosikletlinin katılımı ile şehir korteji gerçekleştirilecek. Erciyes\'te başlayacak olan tur şehir merkezinden Talas\'a uzanıp tekrar Erciyes\'te son bulacak. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara bir birinden güzel hediyeler dağıtılacak. Motosiklet tutkunları etkinlik boyunca Talas, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi Kayseri\'nin tarihi ve doğal güzelliklerini de iki tekerle keşfetme imkânı bulacak.

Festival açılışında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, öKayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes\'i bir yaz ve kış turizm merkezi haline getirmek için ortaya koymuş olduğu bir Master plan neticesinde Erciyes Dağı, hem yazın hem de kış aylarında birçok spor dalında hizmet üretiyor. Erciyes Yaz\'ın da çok çok farklı sportif aktiviteye, maratonlara, bisiklet kupalarına, motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Erciyes Motosiklet Festivali de güzel bir organizasyon olarak başladı. 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve etkinliklerle dolu bir etkinlik olacak. Türkiye\'nin dört bir yanından gelen motosiklet gönüllülerinin Erciyes Dağı\'nı görmeleri, tanımaları ve buradaki imkânları yakından görmeleri açısından önem taşıyor. Erciyes 2.200 metredeki tekir yaylasında kurulan festival kamp ortamında tabiat ile iç içe bir atmosfer yaşamaları bizler açısından arıca önem arz ediyor. İnşallah kazasız belasız, herkesin mutlu ve tebessümle ayrıldığı bir festival geçireceğiz. İyi bir organizasyon yapmak için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Özellikle Kayseri\'deki gönüllü motosiklet kulübü temsilcileri çok yoğun çalıştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yıllarda da çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağımızdan şüphemiz yok. Erciyes AŞ olarak bu festivali de hem ulusal çapta hem de uluslararası camiada önemli bir spor ve eğlence aktivitesi haline getirmek için tüm çabamızı göstereceğiz ödedi.

Festival etkinliklerinde yarın Koç dağına sabah yürüyüş yapılacak. Daha sonra saat 12.00-16.00 arasında şehir turu gerçekleştirilecek. Gece, Birkan Polat, Tekir otoparkında motorsiklet akrobasi gösterisi yapacak. Saat 20.00\'de ise önce plaket töreni , ardından da konser verilecek.Pazar günü de festival ve kamp alanı ögle saatlerinde terk edilecek

Görüntü Dökümü

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- Festival alanından genel görüntü

- Motor tutkunlarından görüntü

- Festival ateşinin yakılması

- Konser etkiliği

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera: KAYSERİ(DHA)

DV 1 Dosya 5 dakika 52 saniye /203 MB

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9)HATAY\'DA COŞKULU 30 AĞUSTOS RESEPSİYONU

HATAY\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96. yıldönümü vesilesiyle Hatay Valiliğince Vali Erdal Ata ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan konuklar ellerindeki Türk Bayrakları eşliğinde 10. Yıl Marşı\'nı hep bir ağızdan söyledi.

Hatay Valiliği bahçesinde düzenlenen resepsiyona Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, Lütfi Kaşıkçı, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Matkap, MKÜ Rektör Vekili Prof.Dr.Yusuf Önlen, ilçe belediye başkanları, iş insanları, siyasi parti temsilcileri, cemiyet başkanları, STK temsilcileri, dini kanaat ve cemaat önderleri, askerî ve mülkî erkân, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Eşiyle birlikte konukları karşılayan Hatay Valisi Erdal Ata resepsiyonda yaptığı konuşmada; \"Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, tarih boyunca jeopolitik konumu sebebiyle başka milletlerin sahip olmak istediği yerlerden biri olmuştur. Bu eşsiz topraklara sahip olmak isteyen batılı güçler ülkemizi parçalamak, milletimizi tarih sahnesinden silmek istemiş, bizleri çetin bir kurtuluş savaşına sürüklemiştir. Sadece düşmanla değil yokluklarla da mücadele eden aziz milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman Türk askerinin cesaret ve fedakârlığı ile kadını-erkeği, yaşlısı-genciyle bir bütün olarak hareket ederek 96 yıl önce bugün İstiklal Mücadelesinden zaferle ayrılmıştır. 30 Ağustos Zaferi ile işgalden tamamen kurtarılan vatan, aynı ruhla kurulan Cumhuriyete kavuşmuş, böylece egemenlik asıl sahibine, millete verilmiştirö dedi. Resepsiyona katılanlar programın sonunda hep birlikte 10\'ncu Yıl Marşı\'nı söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Hatay Valisi Erdal Ata ve eşinin konuklarını karşılaması

- Valilik bahçesinden genel ve detay görüntüler

- Vali Ata\'nın konuşması

- Valilik bahçesinden genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02.12 BOYUT: 68 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)