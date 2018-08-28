DHA YURT BÜLTENİ-7

1)RESTORANDA YANGIN PANİĞİ

GAZİANTEP’te bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralanın olmadığı yangında büyük çapta hasar meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi\'nde 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, büyüyünce itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, restoranda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Apartman sakinleri ise tepki göstererek bina altındaki restoranların kapatılmasını istedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeye gelenler

- Mezarların kazılması

- Cenazeye katılanlar

- Mezarların düzeltilmesi

- Dua okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP, (DHA)

218 MB

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2)TEKERİ PATLAYAN OTOMOBİL YOLCU DURAĞINA ÇARPTI: 4 YARALI

DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, tekeri patlayan bir otomobilin yolun sağındaki yolcu durağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aralarında bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Ergani\'den Şanlıurfa\'nın Siverik ilçesine gitmekte olan ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 63 K 5703 plakalı otomobil, bugün saat 10.00 sıralarında Çermik yolunda tekerleği patladı. Tekerinin patlaması sonucu sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yolcu durağına çarparak şarampole devrildi. Kimsenin olmadığı durağa çarparak şarampole devrilen otomobil içerisinde, aralarında bir çocuk ile bir kadının da bulunduğu toplam 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Daha sonra yaralı 4 kişi, Ergani Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan küçük çocuğa ise sağlık ekibi sahip çıktı. Bir hemşire çocuğu alarak ambulans içerisinde ilk müdahalesini yaptığı küçük çocuğu sürekli kucağında taşıdığı görüldü. Trafik ekipleri, kaza ile ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Görüntü Dökümü (Cep telefonu)

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-Sağlık ekiplerinin yerde yatan kadına müdahale etmesi

-Yaralı kadının sedye ile taşınması

-Yaralı bir kişinin sedye ile taşınması

-Kazadan sıyrıklarla kurtulan küçük çocuğu hemşirenin kucağında

-Şarampole devrilen otomobil

-Yolcu durağı

-Kaza yerine gelen vatandaşlar

-Kamerayı çeken kişi ile görgü tanıklarının Kürtçe diyalogları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)

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3)CANLI BOMBANIN İKİZ KARDEŞİ YAKALANDI

İSTANBUL Sultanahmet\'te 2016 yılında canlı bomba saldırısı yapan teröristin ikiz kardeşi Kocaeli\'de yakalandı. İstanbul Sultanahmet\'te 12 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen, 12 yabancı turistin ölümü ile 16 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba eyleminin faili Nabil Fadlı\'nın ikiz kardeşi İbrahim Fadlı(31), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. İki kardeşin 2012 yılında terör örgütü DEAŞ\'a katılarak Suriye\'de bulunan terör örgütü kamplarında silah ve bomba eğitimi aldıkları ve kaçak yollarla Türkiye\'ye geçtikleri belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Derince Çenedağ Mahallesi\'nde düzenlendiği operasyonda İbrahim Fadlı ile birlikte DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu A.B.(22) de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye çıkarılması

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Soner GÜLEZER/İZMİT(Kocaeli)

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4)VAN GÖLÜ İÇİN SÜPHAN\'A TIRMANDILAR, İNGİLİZ UÇAĞININ PARÇALARINI BULDULAR

VAN Gölü Koruma Kanunu\'nun çıkması ve Van Gölü\'nün güzelliklerine dikkat çekmek için Süphan Dağı\'na zirve tırmanışı yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçalarına rastladı.

Van Gölü\'nün güzelliklerine dikkat çekmek ve Van Gölü Koruma Kanunu\'nun çıkması için yıllardır çeşitli aktiviteler yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Süphan Dağı\'na dördüncü kez zirve tırmanışı etkinliği düzenledi. Tamamı gönüllülerden oluşan 23 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesine ulaştı. Aktivistler zirvede Türk bayrağının yanı sıra \'Başka Van Gölü yok. Van Gölü mavi ve temiz kalsın\' yazılı pankart açtı.

Süphan Dağı\'na zirve tırmanışı gerçekleştiren aktivistler karla kaplı zirvede, 23 Nisan 1959 yılında düşen İngiliz uçağının motor ve parçalarına da rastladı. Dernek üyeleri ellerindeki cep telefonu kameralarıyla uçak parçalarını çekti.

İçinde 14 mürettebatın bulunduğu uçakta kurtulan olmazken, zorlu bir arama faaliyetinin ardından ekipler günler sonra bölgeye ulaşmıştı.Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü\'ne dikkat çekmek için çıktıkları Süphan Dağı\'nda uçak parçalarının bir kısmının buzuların altında kaldığını belirterek, \"Uçak parçalarının bir kısmı zirvede bulunan buzulların altında kalmış. Büyük buzulların olduğu kısımda oluşan gölün kurumasıyla uçağın motoru görünüyordu. Süphan Dağı zirvesinde bulunan buzulların yanı sıra bir uçağın parçalarını burada görmek bizleri oldukça şaşırttı. Bu zirvede hem buzulları hem uçak parçalarının açıkça görebildik\" dedi.

İNGİLİZ UÇAĞI

İngiltere\'nin başkenti Londra\'dan Bahreyn\'e giden Avro imalatı dört motorlu G-AGRH tescilli Avro Super Trader IV tipi uçak, 23 Nisan 1959 yılında Bitlis\'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı\'na düştü. Ankara\'da yakıt ikmali yaptıktan sonra haber alınamayan uçağın taşıdığı kargo ile ilgili de yılarca çeşitli iddalar ortaya atıldı. Uçak enkazına hava şartları nedeniyle günler sonra ulaşıldı. Uçakta bulunan 14 kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Görüntü Dökümü

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-Süphan Dağı\'na zirve tırmanışı yapılması

-Tırmanıştan genel ve detay görüntüler

-Düşen İngiliz uçağının parçalarının bulunması

-Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel\'in konuşması

-Detaylar

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)-

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5)VETERİNERDEN ÇALINAN ALMAN KURDUNU POLİS BULDU

GAZİANTEP\'te veteriner polikliniği önünden çalınması güvenlik kameralarınca tespit edilen Alman kurdu cinsi köpek, polisin çalışmasıyla bulundu. Emek Mahallesi\'nde bulunan veteriner polikliniği önünden çalınan Alman kurdu cinsi köpeğin bulunmasıyla polis çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından kurdu çalan kişinin S.K. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmayla S.K. gözaltına alınırken, köpek sahibine teslim edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde, S.K.\'nin, yanına gelen kurdu götürdüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Kurdun poliklinikten çıkması

- Kurdun şüphelinin yanına gitmesi

- Şüphelinin kurdu götürmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 29 MB

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6)ANTALYA\'NIN İLK HACI KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ

HAC farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden Antalyalı vatandaşlardan ilk kafile, bu sabah Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalleri\'nden ülkeye döndü. Çiçek ve Türk bayrakları ile karşılanan hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Haç kafilesini karşılamak üzere havalimanına gelen İl Müftüsü Osman Artan, Antalya\'dan giden 171 kişilik ilk grubu karşılamaya geldiklerini belirtti. Müftü Artan, “Bu kafile Türkiye\'nin de ikinci veya üçüncü kafilesi. Hacılarımızdan aldığımız bilgiye göre herhangi bir sorunları olmamış. Güzel bir yolculuk geçirdiklerini söylüyorlar. Allah kabul etsin. Ayrıca bu kafilemizin içerisinde Afrin çıkarmasında şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın eşi, annesi ve babası da var. Diğer kafilelerimizin de sağ salim yurda dönmesini diliyorum\" dedi. Antalya\'dan 1450 kişinin kutsal topraklara gittiğini hatırlatan Müftü Osman Artan, “Hastalıktan dolayı 2 vatandaşımız orada vefat etti ve oraya defnedildi. Onun haricinde 1448 kişi inşallah dönecek\" diye konuştu.

Kutsal topraklara çift olarak giden Neriman ve Ali Gülşen, hac ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Parası olan herkesin hacca gitmesi lazım. Oradaki hizmet de çok güzel. Çok memnun kaldık. Gelmek istemiyorduk\" dedi. Hatice Aba ise çok mutlu olduğunu ve Allah\'ın herkese nasip etmesini diledi.

Sevenleri tarafından sevinç gözyaşları ile karşılanan Osman Sert ise çok duygulandığını belirterek, “Şimdi üzerimize çok önemli bir görev aldık. Cenabı Allah yardım ederde inşallah hacılığımızı muhafaza edersek, en bahtiyar biz olacağız. Çok meşakkatli bir görev yaptık. Allah kabul eder inşallah. Tüm hacılarımızın Allah yardımcısı olsun\" diye konuştu.

Ayfer Akdağ da Elmalı Hacı Musalar Köyü\'nden olduğunu belirterek, “Ben Elmalılı Hamdi Yazır\'ın memleketindenim. Uzun yıllardır hacca gitmenin özlemini çekiyordum. Orası doyulmayan bir yer. Hala gitmek istiyorum. Beni tekrar yollar mısınız? Dönmek istiyorum. Ne olur bir daha gideyim. Kutsal topraklarda herkes için dua ettim\" dedi.

Kalabalık bir torun grubu tarafından karşılanan Şükrü Gülbakan ise hacca gitmenin duygusunu anlatmakta zorlandığını ve herkesin mutlaka gitmesi gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Hacıların gelişi

- Ailelerin hacılara sarılması

- Bekleyen ailelerden görüntü

- Hacı ve ailelerin ağlaması

- Anneannesini bekleyen çocukların görüntüsü

- RÖP 1: Ayfer AKDAĞ

- RÖP 2: Şükrü GÜRBAKAN

- RÖP 3: Ali GÜLŞEN

- RÖP 4: Nerman GÜLŞEN

- RÖP 5: Osman ARTAN ( Antalya İl Müftüsü )

- Detaylar

433 MB /// 03.52ö (HD)

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)

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7)AFGAN KUZENLERİN BIÇAKLI KAVGASI: 2 YARALI

KARAMAN\'da, Afganistan uyruklu kuzenlerin, eşlerinin tartışmasına dahil olması sonucu kavga çıktı. Sayid Kamaleddin (35), kuzenleri Qiyamuddin Jahangiri (25) ile Sayed Bahauddin\'i (31) bıçakla yaraladı. Olay, saat 08.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi\'nde meydana geldi. Afgan Sayid Kamaleddin\'in eşi, Qiyamuddin Jahangiri\'yi başka kadınla gördüğünü Jahangiri\'nin eşine anlattı. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı. Kuzenler Sayid Kamaleddin, Qiyamuddin Jahangiri ve ağabeyi Sayed Bahauddin Jahangiri\'nin de dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sayid Kamaleddin, eline geçirdiği bıçakla kuzenleri Qiyamuddin Jahangiri ile Sayed Bahauddin\'i yaraladı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sayid Kameleddin ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Sayed Bahauddin Jahangiri\'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA))

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8)UYUŞTURUCU İMALATHANESİNDE 17 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP\'te polisin düzenlediği operasyonda, imalathane haline getirilen evde 17 kilo 200 eroin ile baskı makinesi ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi\'nde bir evde uyuşturucu imal edildiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlediği evde arama yaptı. Yapılan aramada 17 kilo 200 gram eroin ile uyuşturucu kalıplar haline getirmek için kullanılan baskı makinesi ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve makineye el koyan ekipleri, isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Özel harekat ekipleri

- Ekiplerin eve girmesi

- Evde arama yapılması

- Bulunan eroin

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB

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