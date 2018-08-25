DHA YURT BÜLTENİ-7

1)YANGINDAN GERİYE 9 İŞ YERİNİN KÜLE DÖNMÜŞ HALİ KALDI

KONYA\'da Marangozlar Sanayi Sitesi\'nde bir iş yerinde çıkan ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangıdan geriye, ağaç ürünleri üreten 9 iş yerinin küle dönmüş hali kaldı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi\'nde Ömer Faruk Duran ve Osman Sertkaya ait palet atölyesinde ilk belirlemelere göre, forklifin patlaması sonucu yangın çıktı. Hızla yükselen alevler yanındaki Hasan Çınar\'a ait kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yanın hemen yakındaki vernik ve tiner deposuna sıçramaması için çaba sarf etti. Alevler metrelerce yükselirken, dumanlarda gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler diğer ağaç ürünleri üretin atölyelere sıçradı.

9 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ, 100 MİLYONUN ÜZERİNDE ZARAR

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ve çevre ilçe belediyeler, 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 araç ve 200 personelle müdahale edildi. Orman Bakanlığı\'na bağlı helikopterle de havadan destek sağlandı. AFAD ve Kızılay ekipleri de yangına müdahale eden ekiplere yardımcı olup, dumandan etkilenmemeleri için maske, su ve ayran dağıttı.

Alevler yaklaşık 7 saat çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Yangından geriye ise 9 iş yerinin küle dönmüş hali kaldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, yapılan tedavi sonucu taburcu oldu. İtfaiye ekipleri halen zaman kendiliğinden tutuşmaya başlayan bölgelere soğutma çalışmasını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 milyonun üzerinde zarar olduğu belirtilirken, kesin hasar tespitin AFAD tarafından yapılacak inceleme sonucu belirlenecek. İtfaiye ekipleri yangını çıkış nedeni forklifin sebep olup olmadığını araştırmaya başladı. Yanan iş yerlerini görmek için olay yerine gelen iş yeri çalışanları ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Atölyede yaklaşık 30 bin civarında paletin olduğunu ve hepsini küle döndüğünü belirten Coşar, şunları söyledi:\"Yangın burada başladığını güvenlikçiler söyledi. Çıkış sebebi forklifin patlaması olduğunu söylüyorlar. Biz geldiğimizde forklif alevler içindeydi söndüremedik. Zararımız çok büyük. Geldiğimizde her yer alev içindeydi. İş yerimiz bayram nedeniyle tatildeydi. Personelimizden kimse yoktu.\"

Görüntü Dökümü

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- Küle dönen iş yerlerinden detay

- İtfaiyenin soğutma çalışması

- Forklık ve kamyonetten detay

- İş yerlerine gelen çalışan ve yakınları

- Röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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2)İSLAHİYE\'DE ÜZÜM VE BİBER FESTİVALİ

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Üzüm ve Biber Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada en iyi üzüm ve kırmızı biber seçildi. Demokrasi Meydanı\'nda ikincisi düzenlenen Geleneksel Üzüm ve Biber festivaline; İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür vekili Kenan Aslan, STK ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, İslahiye\'de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine destek olmaya devam edeceklerini, bu festivalin de acı ile tatlı iki ürünün tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından 50 bin dönüm alanda yetiştirilen sofralık üzüm ile bu yıl için 10 bin dönümde üretimi gerçekleştirilen kırmızıbiber\'de en iyi üzüm ve kırmızıbiber yarışması düzenlendi. Yarışmada jüri tarafından biber ve üzümler; görünüm, büyüklük, kalite, aroması ve tadına göre değerlendirilip puan verildi. Üzüm ve biberde ilk üçe giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Festial kapsamında Mehmet Yakar ile Latif Doğan konser verdi.

Görüntü Dökümü

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- Demokrasi Meydanı

- Üzüm ve biber birincilerine ödül

- Konserden detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 279 MB

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3)AVŞA\'DA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ

KURBAN Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilde tamamen dolan Balıkesir\'in Marmara İlçesi\'ne bağlı Avşa Adası\'nda dönüş telaşı başladı. Kışın nüfusu 2 bin 500 olmasına rağmen bir günde 150 bin kişiyi ağırlayan Avşa Adası\'nda oluşan uzun kuyruk tatilcilere zor anlar yaşattı.Yaz aylarında, denizi, güneşi, kumu ve gece eğlencesi ile bilinen Avşa Adası kurban bayramı nedeniyle yaşanan 9 günlük tatilde tamamen doldu. Toplam 8 bin yatak kapasitenin bulunduğu Avşa bir günde 150 bin tatilciyi ağırladı. Kalacak yer sorunu yaşayan özellikle İstanbul\'dan gelen tatilciler, satın aldıkları çadırlarda ve parklarda yatmak zorunda kaldılar. Avşa\'da dönüş hazırlığının başladığını söyleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, \"Bu yıl sorunsuz olarak misafirlerimizi ağırladık. İDO 12 deniz otobüsünü sadece Avşa\'da görevlendirdi. Bunun yanı sıra İDO ve diğer firmalara ait toplam 10 adet feribot ve arabalı vapur sürekli yolcu ve araç taşıdı. Biz de belediye olarak 30 arkadaşımızı iskelede görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız biletlerini önceden alan yolcuları ve araçları sırasıyla deniz otobüsü, feribot ve arabalı vapura bindiriyor. Buna rağmen çift şerit halinde, 1,5 kilometreye yakın bir kuyruk oluştu. Avşa\'da sorunsuz, su problemi olmadan güzel bir tatil geçirildi. Esnafın da yüzü güldü\" dedi.Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Avşa\'daki yoğunluğun yarından sonra normale döneceğini sözlerine ekledi

Görüntü Dökümü

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Dönüşte araçlardan çekilen görüntü

Detaylar

Belediye Başkanı Süleyman Aksoy açıklama

Emir YILDIZ/MARMARA(Balıkesir)(DHA)-