DHA YURT BÜLTENİ-7

PKK\'nın 22 kişilik \'Karadeniz Açılım Grubu\'na büyük darbe

Terör örgütü PKK\'nın Karadeniz Bölgesi\'nde sansasyonel eylem yapması için gönderdiği 22 kişilik sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'na, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2\'si, İçişleri Bakanlığı\'nın \'aranan teröristler listesi\'ndeki \'kırmızı kategori\'de yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan, 6\'sı ise \'gri kategori\'de aranıp, başına 300 bin lira konulan toplam 15 terörist öldürüldü. 3 terörist teslim olurken, 4 terörist de yaralı ve sağ ele geçirildi.

Terör örgütü PKK tarafından 1998 yılından sonra Karadeniz Bölgesi\'ne, Tunceli üzerinden sansasyonel eylemler için sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\' adıyla 12 terörist gönderildi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 4\'erli ve 2\'şerli gruba ayrılan teröristlerin sayısı, sonradan gönderilenlerle 22 oldu. 2015 yılının Haziran ayında, Giresun\'un Kümbet Yaylası kırsalında istihbarat birimlerince telsiz görüşmeleriyle deşifre edilen sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\', 2016 yılında Ordu\'nun Mesudiye kırsalında büyük darbe vurulması sonucu çözüldü.

FOTOĞRAFTAKİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Aralarında sözde \'grup sorumlusu\'nun da olduğu 6 PKK\'lı terörist, 30 Eylül 2016 tarihinde Ordu Mesudiye- Sivas Koyulhisar sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldü. Teröristlerin üzerinden çıkan 8 kişilik toplu fotoğrafla örgütün sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\' tamamen deşifre oldu. İstihbarat birimleri özverili çalışmayla fotoğrafta yer alanların kimliklerini tek tek tespit ederek, bölgedeki telsiz görüşmelerini de kolaylıkla çözdü. 8 kişilik fotoğraftaki terörist grubun 7\'sinin, 2016\'da Ordu kırsalında etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin ise Ordu kırsalından kaçarak Erzincan\'da çatışmada yaralı ele geçirildiği belirtildi. Fotoğrafı çeken 9\'uncu teröristin ise 31 Mayıs\'ta Giresun\'un Güce kırsalındaki operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.

15 TERÖRİSTİN 2\'Sİ \'KIRMIZI\', 6\'SI \'GRİ\' KATEGORİDE ARANIYORDU

Karadeniz\'de, son yıllarda İHA destekli yürütülen operasyonlarda foto kapanlar da kullanılarak, teröristlerin geçiş güzergahları tek tek tespit edildi. Giresun Şebinkarahisar\'da, 7 Haziran 2015 tarihinde 1 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı\'nın \'terörden arananlar listesi\'ndeki \'gri kategori\'de aranan ve başına 300 bin lira ödül konulan 1 terörist, 20 Ağustos 2016\'da Ordu Gölköy kırsalında öldürüldü. Ordu Mesudiye- Sivas Koyulhisar sınırında, 30 Eylül 2016\'da öldürülen 6 teröristten 3\'ünün de 300 bin lira ödülle aranan \'gri kategori\'den olduğu belirlendi. 18 Ekim 2016\'da Ordu kırsalından kaçan 1 terörist, Erzincan\'da etkisiz hale getirilirken, aynı operasyonda 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs\'ta 2 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle \'gri kategori\'de aranan teröristlerden olduğu belirtildi. Gümüşhane Kürtün\'de, 15 Temmuz\'da PKK\'nın sözde \'Karadeniz Açılım Grubu lideri\', 4 milyon lira ödülle \'kırmızı kategori\'de aranan \'Zeynel\' kod adlı Mehmet Yakışır ile \'Rodi\' kod adlı Levent Dayan da operasyonda öldürüldü. 4 milyon lira ödülle \'kırmızı kategori\'de aranan \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner ile \'Sorej\' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun, Gümüşhane Kürtün\'de dün sabah çıkan çatışmada öldürüldü.

PKK\'nın sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'nda yer alan 22 teröristin 15\'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3\'ü teslim oldu, 4\'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Karadeniz kırsalında son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2\'sinin, 4 milyon lira ödüllü \'kırmızı kategori\'de aranan, 6\'sının ise 300 bin lira ödüllü \'gri kategori\' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

İHA VE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Öte yandan güvenlik güçleri, Tunceli kırsalından Karadeniz kırsalına yeni PKK\'lı terörist grubun gönderilebileceği ihtimali üzerine bölgede arazi arama- tarama faaliyetlerini İHA, ATAK, Kobra ve Sikorsky helikopterlerle sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaylalarda operasyondaki helikopterlerden görüntü (cep telefonu)

-Karadeniz\'de PKK operasyonundan görüntüler (arşiv)

-Karadeniz kırsalından görüntüler (arşiv)

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Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA



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Vali Yıldırım Varto\'da vatandaşların kurban bayramını kutladı



Muş Valisi Aziz Yıldırım, Varto ilçesini ziyaret ederek vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Varto ilçesini ziyaret etti. Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Devlet Hastanesi önünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turgut tarafından karşılandı. Karşılanmanın ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler çarşı merkezine geçerek esnafın ve halkın bayramını kutladı.

Kahvehanelerde vatandaşlarla bayramlaşan heyet, vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığındaki bayramlaşma programlarına da katılan Vali Yıldırım, İlçe jandarma bölük komutanlığında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Yıldırım daha sonra şehit Serdar Akın\'ın ablası Fikriye Akın\'ı evinde ziyaret etti.

Vali Yıldırım, \"Allah ülkemizin huzurunu bozanlara fırsat vermesin. Bu topraklar hepimize yeter. Her kese yer var. Huzur olduğu zaman her kes kazanıyor. Esnafımız kazanıyor. Yurt dışındakiler geliyor. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bayramlarımızı bayrama yakışır bir şekilde kutlamaktır. Bunu yapabilmek için bu bayramın tamamını vatandaşlarımızla birlikte geçirdik. Bundan da çok mutluyuz. Memnun olduk. İnşallah bundan sonraki bayramlarımızda da burada görev yaptığımız süre içerisinde aynı şekilde devam ederiz\" dedi.

Varto Devlet Hastanesinde tedvi gören hastaların bayramını kutlayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler ilçe merkezinden ayrıldılar



Görüntü Dökümü

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-Valinin gelişi ve bayramlaşma

-Kahvehanede vatandaşlarla çay içmesi

-Konuşmalar. Vali Aziz Yıldırım\'ın konuşması

-Hastane ziyareti

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

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Bakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerek



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi\'nde incelemelerde bulundu. Yakın zamanda insansız hava araçlarının yangına müdahalede kullanılabileceğini belirten Pakdemirli, \"Teknolojinin içinde olmamız gerekiyor. Her konuda teknolojiyi azami şekilde nasıl kullanacaksak bunu kullanmamız gerekiyor\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü gününde Kemalpaşa\'daki Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi\'nde incelemelerde bulundu, personelle bayramlaştı. Çeşme\'den helikopterle Kemalpaşa\'daki merkeze gelen ve uçuş sırasında güzergahtaki yangın kontrol kuleleriyle bağlantı kuran Bakan Pakdemirli, bilgi alıp, bayramlarını kutladı. Oğlu Burak\'la birlikte helikopterden inen Bakan Pakdemirli\'yi Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi\'nde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Genel Müdürü Şahin Aybal, Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Parti\'li Arif Uğurlu ve merkezdeki personel karşıladı. Buradaki personelle bayramlaştıktan sonra merkezi gezen Bakan Pakdemirli, İzmir Orman Genel Müdürü Şahin Aybal\'dan bilgi aldı.

Ziyareti sırasında yangın kontrol merkez aracına binen Bakan Pakdemirli, yangına müdahale konusunda insansız hava araçlarının da kullanılması konusunda altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Pakdemirli, insansız hava araçlarının kullanılmasıyla ilgili \"Her konuda olduğu gibi bakanlığımızda da teknolojiyle iç içe olmamız gerekiyor. Teknolojinin içinde olmamız gerekiyor. Her konuda teknolojiyi azami şekilde nasıl kullanacaksak bunu kullanmamız gerekiyor. Teknolojiyi kullanmamızdaki ana şart nedir? İşimizi kolaylaştırıyorsa daha rahatlaştırıyorsa ve daha çabuk yapmamızı sağlıyorsa teknolojiyi kullanacağız. Orman tarafında da bu tarz projelerimiz olacak\" diye konuştu.

\'7 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ\'

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023 hedefleri arasında 7 milyar fidanı toprakla buluşturmanın olduğunu belirten Pakdemirli, \"Bugün yangınla mücadele kapsamında Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın ekiplerini yerinde görmek, onlara destek vermek, bayramlaşmak için Kemalpaşa\'dayız. Bugün yolculuğumuz esnasında tüm yangın kuleleriyle irtibata geçtik, onların bayramlarını kutladık. Orman Genel Müdürlüğümüz iyi bir teşkilat. Kurumsal bir teşkilat. Varlığı 150 yıla dayanan bir teşkilat. Tabii ki orman varlığımız çok önemli. Son 15 yılda orman varlığımız yüzde 30 arttı. 2023 gibi önemli hedeflerimiz var. 7 milyar fidanı ülkemizle buluşturmuş olacağız. Bizler için her bir ağacın önemi var. Orman teşkilatımız dünyada birinci. Yangına müdahale olarak 15 dakikalık süreyi 10 dakikayla kadar indirmiş durumdalar. Yangın sezonu henüz kapanmadı. İnşallah büyük yangınlarla karşılaşmayız. Yangınların çoğu ihmal ve kazaların sonucu oluşuyor. Bu konuda milletimiz vatandaşımız, dikkat ederek yangın çıkmama konusunda azami ihtimam gösterecek şekilde davranırlar diye düşünüyorum\" dedi.

2018 yılındaki orman yangınlarıyla ilgili bilgi veren ve orman yangınları konusunda duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, \"Türkiye çapında bu yangın sezonunda 1250 yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanda yangın çıktı. İzmir\'de de 107 orman yangını çıkmış durumda ama yangınlara çok kısa sürede müdahale ediyoruz. Ekiplerimize bu noktada tekrar teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi\'ndeki incelemelerinin ardından helikopterle Spil Dağı Milli Parkı\'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Pakdemirli\'nin helikopterle gelişi

- İncelemelerde bulunması

- Açıklamalarından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)



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Ailesiyle tartışınca intihar etmek istedi



Antalya\'da ailesiyle tartışan Hakan H. (22), pompalı tüfekle yaşamına son vermek istedi. Polis ekiplerince ikna edilmeye çalışan Hakan H., aracıyla önce kaçtı sonra oturduğu siteye geldi. Elindeki tüfeği araçtan atan Hakan H., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi\'ndeki İpek Sitesi\'nde meydana geldi. Ailesiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışan Hakan H., 07 RU 247 plakalı otomobiline binip, alkol almaya başladı. Hakan H.\'nin elinde pompalı tüfek olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracında tüfeği çenesinin altına dayayan Hakan H., intihar edeceğini söyledi. Ekipler, uzun süre konuştukları Hakan H.\'yi vazgeçirmeye çalıştı. Bu sırada Hakan H., otomobilini çalıştırarak, site bahçesinden çıktı. Çelik yelek giyerek, önlem alan polis ekipleri, Hakan H.\'nin peşine düştü. Aynı mahallede ring yapan Hakan H., polisin \'dur\' ihtarına uymayarak, bir süre sokak aralarında dolaştı. Araçtaki tüfeği yola atan Hakan H., yeniden oturduğu sitenin bahçesine girdi. Polisler tarafından yakalanan Hakan H., ekip otosuna bindirildi. Gözaltına alınan Hakan H., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araç koltuğundaki fişekten görüntü

- Aracın içinin görüntüsü

- Polislerin aracın bagajını kontrol ederken görüntü

- Polislerin araç içini kontrolünden görüntü

- Çevredeki vatandaşlardan görüntü

- Ekip otosundan başını çıkaran zanlının gazeteciyi dövdürtmekle tehdit etmesi

- Pompalı tüfeğin taşlar arasındaki görüntüsü

- Ekiplerden görüntü

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Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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İranlı Hania, 6 saatlik operasyonla felç olmaktan kurtuldu

Antalya\'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle üst boyun ve sırt kırığıyla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde yüksek felç riski ile hayati tehlikesi bulunan İranlı Hania Almasi (30), 6 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu.

AÜ Hastanesi Boyun ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Altaş, şiddetli boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle müracaat eden İranlı Hania Almasi\'ye yaptığı ilk muayene ve görüntüleme işlemleri sonunda, üst boyun ve sırtında kırık teşhisi konulduğunu söyledi. Doç. Dr. Altaş, \"Hastamızda \'odontoid faktörü\' dediğimiz, boyun omurgalarından birinci ve ikincisinde kırık tespit ettik. Aynı zamanda sırtında bir kırık vardı. Hemen hazırlıklarımızı yaptık, operasyonu gerçekleştirdik\" dedi.

TURİZM DÖNEMİNDE SIK KARŞILAŞILIYOR

AÜ Beyin Cerrahisi Kliniği olarak her yıl bu tür olaylarla karşılaştıklarını aktaran Doç. Dr. Altaş, \"Antalya\'ya 10 milyonun üzerinde turist geliyor. Havuz ya da denize girenlerin dikkatsizliği nedeniyle bu tür boyun kırıklarıyla sık karşılaşıyoruz. Bu hastamızda da başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hasta dış merkezlerde yapılamayan bir ameliyat için bize gelmişti. Hastanemizin bu konularda başarılı olduğunu duymuş. Hastamız operasyondan 1 gün sonra ayağa kalktı. 3 gün sonra da memleketi İran\'a gidebilecek\" diye konuştu.

İranlı hastada üst boyun kırıkları sınıfında değerlendirilen rahatsızlık olduğunu kaydeden Doç. Dr. Altaş, \"Bu tür üst boyun kırıklarında ani ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Havuz veya denize balıklama atlamalarda boyun kırıkları ani ölümle sonuçlanıyor. Üst boyun kırıkları bizim için acil ve tehlike arz eden kırıklardır. Bu nedenle tatilcilerin dikkatli olmasında fayda var. Yaz döneminde bu tür vakalar çok sık olabiliyor. Hastamıza müdahale edip ayağa kaldırmasaydık felç olasılığı yüksekti\" dedi.

AĞRILARINDAN DA KURTULDU

Hania Almasi ise \"Hastaneye geldiğimde şiddetli ağrılarım ve bacaklarımda his kaybı vardı. Ameliyat sonrasında ağrılarımdan kurtuldum. Doktorumuza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi dış plan detay

Beyin Cerrahi polikinlik dış detay

İranlı Hania yatarken detay

Yakınlarının Hania ile ilgilenmesi detay

Hemşirenin Hania ile ilgilenmesi

Hania\'nın doktora teşekkür edişi detay

Hania\'nın doktorlarla poz verişi detay

RÖP İranlı Hania

Doç. Dr. Murat Altaş röp

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HABER: Erol AKKIR - KAMERA: İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)

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Meksikalı milyarder lüks yatıyla Bodrum\'da

Lüks yata 1 milyon 230 bin TL\'lik akaryakıt takviyesi yapıldı

Meksikalı milyarder işadamı 62 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, \'Azteca\' isimli lutra lüks yatıyla Muğla\'nın Bodrum ilçesine geldi. Yalıkavak marinasında 1 milyon 230 bin TL\'lik akaryakıt alan yat, görenleri şaşkına çevirdi. Koyları gezen Pliego ve eşi, yatın arkasında güneşlendi.

Meksikalı milyarder işadamı 62 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina, çocukları Ricardo Emilio ile Crist¢bal Patricio ve bir grup arkadaşıyla geçen 10 Ağustos\'ta Kapadokya\'daki peri bacalarını gezdi. Moda tasarımcısı Maria Laura Medina Pliego, kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden, Kapadokya\'daki balon turunun fotoğrafını İspanyolca yazdığı \"Burada sanki bir başka gezegende cennette gibiyim, başka bir gezgende olduğumu hissediyorum, insanlar çok dost ve arkadaş canlısı, muhteşem bir doğa ve manzara var\" mesajıyla paylaştı.

Geçen salı günü ise Milas- Bodrum Havalimanı\'na gelen Pliego ve beraberindekiler, sonrasında VIP araçla, Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'nde kendilerini bekleyen 75 metre uzunluğundaki ve 80 milyon dolar değerindeki, 4 katlı \'Azteca\' isimli yatına geçti. Burada yata, 10 tankerle 1 milyon 230 bin TL\'lik akaryakıt takviyesi yapıldığı öğrenildi. Pliego ve beraberindekiler, \'Azteca\'nın servis teknesi olan \'Maya\' isimli 13 metrelik küçük tekneyle koyları gezdi, yatın arkasında güneşlendi. Çocukları ise yatın arkasında kurulan su parkında oynadı, su kayağı yaptı.

Yalıkavak koyunda akaryakıt ve gıda takviyesi yapılan yatı gören yerli ve yabancı turistler, gözlerini ayıramadı. Bazı kişiler, yatın fotoğrafını çekti. Ailece hatıra fotoğrafı çektirenler de oldu. Ardından yat, Yalıkavak koyundan ayrılarak bu sabah Ege\'ye açıldı. Pliego ve berabindekilerin Türkiye turunu tamamladıktan sonra tatillerini Yunanistan\'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarında sürdüreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yata akaryakıt takviyesi yapılması , yatı ilgi ile izleyenler

- Meksikalı milyarder , eşi ve çocukları ile yatın üzerinde çocukları su kayağı yaparken, eşi güneşlenirken denize girip çıkarken eşi ile yatın arkasında Pliego , çocukların yatın su parkında oynaması , küçük tur teknelerinin yanlarına kadar giderek yatın ve aileyi izlemelerinden genel detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA)

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