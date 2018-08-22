DHA YURT BÜLTENİ 7

Ayvalık\'ta bayram yoğunluğu

BALIKESİR\'de, 9 günlük kurban bayramı nedeniyle tatilcilerin akınına uğrayan Ayvalık kent merkezi dolup, taştı.

Ayvalık ilçesi, 9 günlük kurban bayramını yüzde yüz doluluk oranı ile geçiriyor. Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Ayvalık\'a akın etti. İlçe merkezi, Cunda Adası ve Sarımsaklı bayram tatili süresince yoğunluk yaşadı. Otellerin doluluk oranları arttı. Bayram tatilini ve güzel havayı fırsat bilen tatilcilerin yanı sıra yabancı turistler Ayvalık\'a akın etti. Ayvalık\'ta bayramın ilk akşamından itibaren eğlence mekanları doldu. Ayvalıklılar, bayram için yapılan özel programlarda sahneye çıkan sanatçıların söylediği şarkılarla geç saatlere kadar eğlendi. Gündüz güzel havayı fırsat bilen tatilciler, sahil kenarındaki çay bahçelerinde, ilçe sokaklarında zaman geçirdi. Ayvalık merkezindeki restoranlar ve kafeler en kalabalık zamanlarını yaşadı.

GÜNDÜZ PLAJLAR, AKŞAM SOKAKLAR DOLDU

Restoran ve kafelerin olduğu Cunda (Ali Bey) Adası\'nda kalabalık nedeniyle yer bulmakta ve güçlük çekilirken, tatilcilerin büyük bölümü gündüz plajlara, gece adaya gitti. Özel turların ziyaretiyle daha da kalabalıklaşan Cunda\'da, sokaklarda gezmek güçleşti. Tatilciler, Cunda\'nın tarihi evleri ve sahil kesimine büyük ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ayvalık iskelesinden görüntü

- Ayvalık tarihi yerleri ve sokaklarından kalabalık görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)

HD- 2 Dakika 9 Saniye, Boyutu: 397 MB.

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THK, İslahiye\'de 2 bin 822 deri topladı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Türk Hava Kurumu (THK), 2 bin 730 küçükbaş, 92 büyükbaş hayvan derisi topladı.

THK İslahiye Şubesi bayramın birinci günü 20 personel ve 10 araçla 70 mahallede yaptığı çalışmada 2 bin 250 koyun, 480 keçi ve 92 büyükbaş hayvan derisi ile 50 bağırsak topladı. Belediye kurban kesim alanı olarak tahsis ettiği uzay çatılı pazar alanında toplanan deriler tuzlama işleminden geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Deri toplama alanı

- Derilerin kamyonetlere yüklenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

129 MB

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Marmaris\'te boş oda kalmadı çadır kurdular

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine özel araçlarıyla bayram tatili için gelenler, konaklama tesislerinde yer bulamayınca halk plajı ve kırsal mahallelerdeki sahilleri adeta çadır kente çevirdi.

Marmaris ilçesine bugün (Çarşamba) saat 11.00\'den itibaren özel araçları ve otobüslerle gelen, önceden rezervasyon yaptırmayan tatilciler kalacak yer bulamayınca şehir merkezi ile kırsal mahallelerdeki deniz kenarına çadır kurdu. Atatürk Caddesi\'ndeki 4 kilometrelik halk plajında \"Çadır kurmak yasaktır\" tabelalarına rağmen kurulan 30 çadır, devriye gezen zabıta ekipleri tarafından kaldırtıldı. Tatilciler, bu defa da şehir merkezine yakın kırsal Adaağzı, Aktaş, İçmeler, Asparan ve Hisarönü mahallelerinde orman ile denizin buluştuğu sahillerde çadırlarını kurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki alanlarda 300 çadır kuruldu. Bayram tatilini çadırlarında geçiren vatandaşlar, mangal yaktı, tüp üstünde yemek yaptı, çay demledi. Bayramın son gününe kadar çadırda kalacaklarını belirten tatilciler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için denize girdi, yeni tanıştıkları arkadaşlarıyla gün boyu eğlendi. Sakarya\'dan 3 arkadaşıyla birlikte gelen Mehmet Eşref Yiğit, \"Bodrum\'da yer bulamadık, bir gün çadır kurduktan sonra Marmaris\'e gece yarısı geldik. Birkaç otel ile yaptığımız görüşmede yer olmadığını söylediler. Şehir merkezindeki halk plajında çadır kurmanın yasak olduğunu öğrenince kırsal mahallelere geldik. Bayram sonuna kadar buradayız\" dedi. Otellerde boş yer bulamayan ve otobüslerde de yer olmadığı için dönemeyen bazı tatilciler de geceyi plajda uyuyarak geçirdi. DHA muhabirine telefonda açıklamalarda bulunan Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, \"Geçtiğimiz yıllarda halk plajlarında çadır kurulmasına izin vermiştik. Ne yazık ki her yer çöp ile dolmuş ve ciddi kirlilik yaşanmıştı. Bunun üzerine halk plajlarına çadır kurulmaması için tabelalar asıldı. Belediye ve turizmcilerin, bayram öncesi \'Rezervasyonsuz gelmeyin\' uyarılarına rağmen otellerde oda soran çok. Halk plajlarına çadır kurulamaması kararı İlçe Turizm Koordinasyon Kurulu onayından da geçmiştir. Çünkü ortada güvenlik, temizlik ve hijyen sorunu mevcut\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otellerin hakim tepeden görüntüsü

-Çardı kurulan kırsal mahallelerden görüntü

-Gece şehir merkezindeki halk plajında çadır kuranlardan görüntü

-Kurulan çadırmarı kaldırtan zabıta

-Gündüz kırsal mahallelerde deniz kenarına kurulan çadırlardan görüntü

-Çadır kuran tatilciler ile röp.

(Toplam: 3 dakika-217 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



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Yaylada bayramlaştılar

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Korkut ilçesindeki yaylalara çadır kuran göçerler, Kurban Bayramı\'nı burada geçiriyor.

Siirt\'ten ilkbahar ayında Korkut ilçesine gelerek çadır kuran göçerler, yaylada bayramlaştı. Bayramı kurdukları çadırlarda karşılayan göçerler, akrabalarından uzak buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi. Hayvancılık yapan göçerlerden Kasım Çelik, yaylaya akrabalarla birlikte geldiklerini, bayram namazını da çadırda kıldıklarını bildirdi. Çelik, \"Yaklaşık iki buçuk ay sonra tekrar memleketimize dönüyoruz. Memleketimizden uzak olduğumuz için buradaki büyüklerimizin elini öptük, bayramlaştık. Bayramlaşmanın ardından kurban kestik ve hep birlikte yemek yedik. Çocuklar çadırlar arası şeker topladı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yayladan detaylar

-Yaylacıların çadırları dolaşarak bayramlaşması

-Kesilen hayvanlardan yemeklerin pişirilmesi

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)

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Alanya\'da otelde korkutan yangın

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde 5 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tatilciler korkuyla kendilerini dışarı atarken, bazı tatilciler o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Obagöl Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi\'nde hizmet veren 5 katlı bir otelin çatı katında çıktı. Çatıdan duman yükseldiği gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak haber verildi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 8 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelde konaklayan yerli ve yapancı tatilciler yangın nedeniyle panik yaşadı. Tatilciler otelden çıkarak söndürme çalışmalarını izledi. Bazı tatilciler, maddi hasara neden olan yangın cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan çatı

- Ekiplerin müdahalesi

- Sokaktaki kalabalık

Haber: Engin ANAK- Kamera:ALANYA(Antalya),(DHA)