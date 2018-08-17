DHA YURT BÜLTENİ 7

1)BAKAN SOYLU\'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman\'da 4 askerin şehit olduğu operasyonda yaralanan 6 askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Şehitlerin memleketlerine uğurlandığı törenin ardından beraberindeki Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne giden Bakan Soylu, burada tedavi gören yaralı 6 askeri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Bakan Soylu, yaralı askerleri ziyaret etmesi

- Bakan Soylu, yaralılarla sohbet etmesi

- Bakan Soylu, yöneticilerden bilgi alması

- Askerin olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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2)KUZEY EGE\'DE BAYRAM TATİLİ ALARMI

KUZEY Ege\'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100\'e yaklaştı. Yaz sezonunun son fırsatı sayılabilecek bayram tatili, rezervasyon yoğunluğu nedeniyle turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Kuzey Ege\'deki turizmciler, tatile geleceklerin, feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı çekmemeleri için rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamalarını istedi. Konaklama tesislerinde yer kalmayınca, tatilciler zeytinlikler içerisine kurulan bungalov tarzı evler ve çadır kamplara ilgi göstermeye başladı.Kuzey Ege\'nin turizm cennetleri olan Çanakkale\'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesinden başlayarak, Edremit Körfezi boyunca Ayvalık\'a kadar uzanan sahillerde 9 günlük bayram tatili alarmı verildi. Tatil öncesi konaklama tesisleri tüm hazırlıklarını tamamladı. Yaz sezonunun son fırsatı sayılabilecek 9 günlük Kurban Bayramı tatili, rezervasyon yoğunluğu nedeniyle turizmcilerin yüzünü güldürdü. Turizmciler, tatilcilerin feribot, konaklama ve restoranlarda sıkıntı yaşamamaları için önceden rezervasyon yaptırmalarını istedi.

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinden Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde 30 binin üzerinde, Bozcaada\'da 7 bin, Gökçeada\'da ise 10 bine yakın yatak kapasitesi yer alıyor. Bayram tatili öncesinde konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100\'e yaklaştı. Turizmciler, erken rezervasyon uyarısı yaptı. Genel olarak konaklama fiyatlarının ise kişi başı 150 TL ile 500 TL arasında değiştiği belirtildi.

YER KALMADI, ÇADIR KAMPLARA İLGİ ARTTI

Bölgedeki konaklama tesislerinde yer bulamayanlar veya biraz daha ekonomik tatil planlayan vatandaşlar ise çadır kamplara ve bungalov tarzı evlere talep göstermeye başladı. Ayvalık\'tan Küçükkuyu\'ya kadar olan sahil bandında daha çok zeytinlikler içinde oluşturulan çadır kamplar ve bungola tarzı evlere rezervasyonların oldukça fazla olduğu gözlendi.

TATİLCİLER DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARACAK

Tatilciler; Ayvalık’ta Şeytan Sofrası, Cunda Adası, Sarımsaklı Plajı, Maden, İncirli, Kara Ada, Güneş Adası, Çıplak Ada, Melina, Ortunç Koyu ve Pınar adalarını gezerek tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Edremit Körfezin\'de ise sahilin neredeyse tüm bölümlerinde denize girebilecek tatilciler, Kazdağlarının da doğal güzelliklerini yaşayabilecek.

Küçük bir kasaba havasını yansıtan, kilisenin de yer aldığı Rum Mahallesi\'nin dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, ada çevresinde avlanan deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye\'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul\'a olan yakınlığı nedeniyle turizm cenneti Bozcaada\'yı seçenler, güzel bir tatil yapma fırsatı bulacak. Tatilciler meşhur Ayazma plajında denize girebilecek, akşamları ise eski Rum Mahallesi’nin dar sokaklarındaki restoranlarda yemek yiyebilecek.

Gökçeada\'da tatil yapacaklar da Rum ve Türk kültürünün mozaikleştiği şirin köyleri gezecek, yine bakir koylarında denize girebilecek.

‘BOZCAADA TATİLİNİZİ GEÇİREBİLECEĞİNİZ EN GÜZEL YERLERDEN BİRİ’

Bozcaada\'nın, Türkiye’nin en güzel tatil bölgelerinden birisi olduğunu belirten Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, \"Şu anda 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde yüzde 100 doluluk oranını yakalamış durumdayız. Tek tük boş yerler var. İptal olan rezervasyonlar var. Ancak rezervasyon olmadan Bozcaada’ya gelmek biraz sıkıntı yaratabilir. Geldiğiniz gün yatacak yer bulamayabilirsiniz\" dedi.

\'AYVALIK\'IN TÜM ODALARI DOLU\'

Ayvalık\'ta kurban bayramı öncesinde tüm odaların dolu olduğunu ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer ise “Önümüzde 9 günlük Kurban Bayramı tatili var. Ayvalık’ta Kurban bayramı kalabalık olacak. Ayvalık 12 ay sezonu olan bir şehir\" diye konuştu.

\'EDREMİT KÖRFEZİ\'NDE OTELLER DOLU OLACAK\'

Edremit Körfezi\'nde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranının yaşanacağını kaydeden Edremit Körfezi Turizm işletmeciler Derneği Başkanı Yahya Yavuz da \"Beklentilerin altında bir sezon geçirdik. Son 2 gündür rezervasyonlar zirve yaptı. Bayramda oteller tam dolu olacak. Bölgemize gelmek isteyen vatandaşlar, mutlaka rezervasyonlarını yaptırsınlar, kapıda kalmasınlar. Bayram sonrasında da yüzde 50 doluluk oranıyla devam edeceğimizi düşünüyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Edremit ve sahillerden genel ve detay görüntü.

-Ayvalık ve sahillerden genel ve detay görüntü

-Bozcaada sahillerinden genel ve detay görüntü.

-BOZTİD Başkanı Ülke Diler ile Röp.

- Ayvalık Belediye Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Başkanı CHP’li Rahmi Gençer ile röp.

- Edremit Körfezi Turizm işletmeciler Derneği Başkanı Yahya Yavuz ile röp.

-Çadır kamplarından görüntü.

Haber-Kamera: Serkan İLİK-Fatih EMRAH ERDOĞAN-Kadri KAYA/ÇANAKKALE-BALIKESİR (DHA)

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3)YUNANİSTAN\'DAN GELEN SOYDAŞ, EDİRNE\'DE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

YUNANİSTAN\'ın Gümilcine kentinde oturan 21 yaşındaki böbrek hastası Emre Salı Hasan (21), Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde babasının verdiği böbrekle hayata tutundu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Batı Trakya\'da yaşayan soydaşlara verilen geçici Türk vatandaşlığı statüsünde sağlık hizmet veriyor. Yunanistan\'ın Gümilcine şehrinde böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 2 yıldır diyaliz makinesine bağlanan Batı Trakyalı Emre Salı Hasan, babası Cemali Hasan\'ın böbreğini bağışlaması sonucu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Böbrek Nakil Ünitesi\'nde Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu\'nun yaptığı başarılı nakille eski sağlığına kavuştu.

\'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM\'

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle liseden sonra üniversite eğitimine ara verip hayallerini süsleyen doktorluk bölümünü okuyamadığını anlatan Emre Sali Hasan, \"Babam böbreğini verdi çok mutluyum. Yaklaşık 2 yıldır diyaliz makinesine bağlı olarak yaşıyordum. Babam sağ olsun böbreğini bana vererek eski sağlığıma kavuşmamı sağladı. Burada imkanlar çok iyi. Yunanistan\'da sağlık problemlerim nedeniyle okulum ara vermiştim. Doktor olmak istiyordum diyaliz makinesine bağlı olduğumdan dolayı geçtiğimiz yıllarda olamadım. Ama döndüğümde tekrar doktor olmayı deneyeceğim.\" dedi.

\'BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM\'

Yunanistan\'da çiftçilik yapan baba Cemali Hasan oğluna böbreğini vermek için bir an bile düşünmediğini söyleyerek, \"Oğlum Emre 2 yıldır böbrek hastası. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, bize böyle bir imkan verince bizde Edirne\'ye geldik. Burada oğlum eski sağlığına kavuştu. Çok mutluyum.\" diye konuştu.

SAĞLIK HİZMETİ İÇİN GEÇİCİ VATANDAŞLIK VERİLİYOR

Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu, Balkan ülkelerinde yaşayıp Türkiye\'de tedavi olacak soydaşlara hükümetin çıkardığı yasa ile geçici vatandaşlık verildiğini söyledi. Türkiye\'de böbrek nakli imkanını bulduklarını ifade eden Prof. Dr. Sağıroğlu, \"Yaklaşık 8 gün önce nakil yaptık. Ameliyat çok başarı geçti. Emre\'yi yarın taburcu edeceğiz. Hükümetimizin sağladığı bu imkan Emre\'yi sağlığına kavuşturdu.Hükümetimizin çıkardığı yasayla geçici Türk vatandaşlığı alan soydaşlar dolayısıyla bundan yararlanarak sağlık hizmeti alabiliyorlar.\" dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne başta sınır komşu Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek gibi balkan ülkelerinden gelenlere sağlık hizmeti veriyor.

Görüntü Dökümü:

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-Böbrek ünitesi

-Baba ve oğlun odası

-Baba ve oğlu ile röp.

-Tamer Sağıroğlu ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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4)KÖPRÜ ALTINDA CESET BULUNDU

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde Çetirkaya Köprüsü altında Kızılırmak Nehri yatağında erkek cesedi bulundu. Olay Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Köprünün altında Kızılırmak Nehri yatağında erkek ait cesedi görenler, polisi aradı. Polislerin ve Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin götürülmesi cep telefonu görüntüsü

-Vatandaşlardan detay

(SÜRE:1.29 Dk) (BOYUT:7.38 MB)

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)



