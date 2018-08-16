DHA YURT BÜLTENİ 7

Adıyaman\'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2)

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK\'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, bu sabah kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edilirken, yaralı askerler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerden biri, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi morga konulurken, yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı askerlerin hastaneye getirilişi

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GESTAŞ: Gemide makine arızası yaşanmış, gemi demir atılarak durdurulmuştur



ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE\'de, Kabatape\'den-Gökçeada\'ya sefer gerçekleştiren \'Gökçeada 1\' isimli feribot, Kuzu Limanı\'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturdu. Gelişmeye dair GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.\'den açıklama yapıldı.

GESTAŞ\'tan yapılan açıklama şöyle:

\"16 Ağustos 2018 tarihinde Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe\'den saat 09:00 seferini gerçekleştiren Gökçeada 1 adlı gemimiz, Gökçeada Kuzulimanı\'na yanaşma manevrası esnasında makine arızası yaşamış, kaptanımız tarafından demir atılarak durdurulmuştur. Rüzgarın etkisiyle kıyıya yanaşan Gökçeada 1 feribotu, filomuzdaki bir diğer gemimiz ve sahil güvenlik desteğiyle bulunduğu yerden alınacak ve tahliye çalışmaları gerçekleşecektir. 64 araç ve içerisinde 170 yolcu ile sefere başlayan gemimizdeki yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gemiden görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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İmalathanedeki yangında Suriyeli 2 işçi ölü

GAZİANTEP\'teki terlik ve ayakkabı imalathanesinde gece çıkan yangında, uyurken soludukları dumandan zehirlenen Suriyeli 2 işçi, yaşamını yitirdi.

Küsget Sanayi Sitesi\'nde bulunan, Suriyeli Muhammet Ahneen’e ait, 3 katlı terlik ve ayakkabı imalathanesinin 1\'inci katında, gece saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Malzemelerin tutuşması sonucu büyüyen yangının haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangın nedeniyle imalathane kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, kaldıkları imalathanede uyuyan Suriye uyruklu işçiler Hamza Nasır (18) ve Mahmut Maruf\'un (16) soludukları dumandan zehirlenip, yaşamını yitirdiğini belirledi. Suriyeli işçilerin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

EVİ OLMADIĞI İÇİN İMALATHANEDE KALIYORMUŞ

Yangının gece meydana geldiğini ve arkadaşlarının içeriden çıkamadığını anlatan imalathane çalışanlarından Hüseyin Kargın, \"Ben de bu fabrikada çalışıyorum. Gece yangın çıkmış. Arkadaşlarımız içeride kalmış. Mahmut Maruf evi olmadığı için burada kalıyordu. Hamza Nasır da normalde akşam çıkıp, evine gidiyordu; ama babası Suriye\'ye gittiği için 2 gündür fabrikada kalıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hamza Nasır\'ın fotoğrafı

- Mahmut Maruf\'un fotoğrafı

- Yanan imalathane

- Yanan malzemeler

- Mahmut Maruf ile Röp.

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

236 MB

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Meradaki inek, sahibini yalayıp saçlarına şekil verdi

TRABZON’un Tonya ilçesinde merada otlayan ineğin, sahibi Eyüp Kalyoncu’nun saçlarını yalayarak şekil verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

İlçedeki hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve işinden arta kalan zamanlarını da beslediği büyükbaş hayvanlarıyla geçiren Eyüp Kalyoncu, büyükbaş hayvanlarını Karşular Mahallesi’ndeki merada otlatmaya götürdü. Kalyoncu, merada otururken beklediği ineklerden biri yanına yaklaşıp, sahibinin saçlarını yalama başladı. Kalyoncu, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülere Kalyoncu’nun inekleriyle yakından ilgilenip konuşmasının yanı sıra, ineğin yalamasının ardından saçlarının son şeklini kameraya gösterdiği yansıdı.

İlgi gören görüntüyü paylaşan birçok takipçi ise, ‘Kepeğe karşı yeni icat’, \'Kuaför inek\', \'Saçlar artık jöleli\' gibi esprili yorumlarında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sosyal medyadaki video

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON-DHA

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Balıkesirli çiçekçiden \'dolar\' tepkisi

BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, çiçekçi Yunus Göç (68), dolar görselinden yaptırdığı, \'Kaynağı kan ve gözyaşı olan bu para ileri botanikte geçmez\' yazılı pankartı iş yerinin girişine astı. Dolardaki yükselişe tepki gösteren Göç, \"Paramıza sahip çıkmak zorundayız\" dedi.

Burhaniye\'de çiçekçilik yapan Yunus Göç, döviz kurundaki dalgalanmaya tepki için dolar görselinden, üzerinde \'Kaynağı kan ve gözyaşı olan bu para ileri botanikte geçmez\' yazılı pankart yaptırdı. İş yerinin girişine pankartı asan Göç, satışlarda dolar kabul etmediğini belirtti. Türk lirasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yunus Göç, \"Benim eski mesleklerimden biri altın ve döviz işidir. Kapalı çarşıda 5- 6 sene yaptım, altın ve döviz işini. Ama hiç bugüne kadar, bu şekilde hızlı bir çıkış spekülasyonu olmadı. Bu çıkış spekülasyonu aşırı bir çıkış oldu. Dolayısıyla toplum olarak buna tepki göstermek, paramıza sahip çıkmak zorundayız. Ben herkesin tepki göstermesini istiyorum. Bu, bizim kendi paramıza sahip çıkma meselesidir. İnsanlar gelip soruyorlar. Bazen espri de yapıyorlar. \'Dolar alıyor musun?\' diye. Ama genelde teşekkür eden insanlar var. Herkesin kendine göre bir şey yapıp, parasına sahip çıkmasını tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşyerinin girişinden ve asılan pankarttan görüntüler.

- İşyerinden görüntüler.

- Çiçekçi Yunus Göç’ün açıklamaları.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

2 Dakika 16 Saniye, Boyutu: 72.3 MB.

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Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını dolandırdı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, telefonla aradığı iş insanlarına kendilerini vali olarak tanıtıp, 100 bin TL tutarında dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde şirketi bulunan H.A.\'nın dolandırıldığını ihbar etmesi üzerine araştırma başlattı. İş insanının para yatırdığı hesap numarasından yola çıkan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesap sahibi H.A.\'nın (35) adresine ulaştı. İstanbul Arnavutköy\'de 14 Ağustos\'ta düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan H.A., Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek ifadesi alındı. İfadesinde suçu reddeden ve zorlandığını söyleyen H.A., daha sonra dolandırıcılığı E.G.(45) isimli bir kişinin yaptığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, gözaltındaki H.A. ile E.G. arasında bir buluşma ayarladı. İstanbul Arnavutköy\'de belirlenen buluşma noktasına gelen E.G. de yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

1 ve 9 Ağustos tarihlerinde Kocaeli, Batman, Hatay ve Giresun\'da iş insanlarının ofislerini arayan bir kişinin, şehrin valisinin görüşmek istediğini söyleyerek bir telefon numarası bıraktığı, vali ile görüşeceklerini düşünerek verilen numarayı arayan iş insanlarının, telefondaki kişi tarafından ilik nakli yapılacak çocuk için bir miktar paraya ihtiyaç olduğu söylendiği, iş insanlarının verilen bir banka hesabına para yatırdığı belirlendi.

Operasyonun ardından adliyeye çıkarılan H.A. mahkeme tarafından tutuklanırken, E.G. ise ifadesi alınmak üzere Kocaeli\'ye getirildi. İfadesinde üzerine atılı suçu reddettiğini söyleyen E.G., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şahısların adliyeye çıkarılması

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

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Servisçiler yönetmelikte değişiklik istedi

İZMİR Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, geçen yıl 17 Ağustos\'ta İzmir\'in Çiğli ilçesindeki bir özel anaokuluna giderken servis aracında unutularak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümünün birinci yıl dönümünde açıklama yaptı. Bostancı, Alperen Sakin\'in ölümünün ardından çıkarılan okul servis araçları yönetmeliği uygulamasının bir yıl ertelendiğini belirterek, bazı maddelerin uygulamada yaratacağı sıkıntılara dikkat çekti.

İzmir Çiğli ilçesinde geçen yıl servis aracında unutulduğu için ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ardından çeşitli bakanlıklar, servis araçlarına yönelik hem teknik hem de yapısal yeni şartlar getirdi. Böylece her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluklarıyla ilgili süre 3 Eylül 2019\'a kadar uzatıldı. Servisçiler adına açıklama yapan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, bu şartlarda değişiklik yapılmasını istedi. Alperen Sakin olayının doğrudan servisçileri ilgilendirmediğini kullanılan aracın korsan çalıştırıldığını ifade eden Hasan Basri Bostancı, \"Bu olayı, yükümlülüklerini yerine getiren ve yönetmeliğe uygun çalışan servisçi esnafına mal edilemez. Mahkeme kararlarına da bakıldığında bu taşımacılığın servisçi esnafı tarafından yapılmadığı, korsan taşımacılık olduğu sabittir\" dedi. Kendilerine yönelik yapılan değişikliklerle ilgili olarak çeşitli temaslarda bulunduklarını da anlatan Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu menfur olaydan sonra kamuoyundan gelen tepkiler neticesinde çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, 5- 6 Temmuz\'da Afyon\'da, 12- 13 Eylül\'de Ankara\'da servis taşımacılığındaki tüm paydaşların temsilcilerinin katıldığı çalıştaylar düzenlendi. Bu sırada alelacele dört bakanlığın hazırlamış olduğu \'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği\' 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete\'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Realiteye baktığımızda uygulanabilirliği bizce mümkün olmayan, bizce mümkün olmadığı gibi dünyanın hiçbir ülkesinde emsali olmayan yaptırımlar yer aldığını gördük. Bu sebeple Ocak 2018 tarihinden Ağustos 2018 tarihine kadar, yani sekiz ay boyunca Türkiye\'de okul servis aracı üretilemedi.\"

ÜÇ NOKTALI KEMER VE KOLTUĞA DUYARLI SENSÖRE ELEŞTİRİ

Hasan Basri Bostancı, yönetmeliğin bazı maddelerinin uygulamada yaratacağı sıkıntılara dikkat çekerek, şöyle dedi:

\"Her öğrenci ve çocuk için üç noktalı emniyet kemeri uygulaması. Gerek Türkiye gerekse dünyada toplu taşıma araçlarında önü açık koltuklar haricinde hiçbir koltukta üç noktalı emniyet kemeri bulunmamakta. Üç noktalı emniyet kemerini aynı zamanda okul öncesi çocuklara da uygulandığında yaşanması muhtemel olan sıkıntılar da göz ardı edilmemeli. Koltukta oturmaya duyarlı sensör. Bu da yine dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamış ve uygulanmayan, uygulamada pek çok sorunu da beraberinde getirecek bir sistem. İç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilecek kayıt cihazı kullanılması. Genel anlamda güvenlik nedeniyle dış kamera olabilir fakat araç içi görüntüyü farklı bir merkeze veya kendi içinde kayıt ederek saklayabilen bu sistem kişilerin özel yaşamın gizliliği ilkesine aykırı. Bu görüntü sistemi yerine çocuklarımızın güvenliği ve takibi için onların ne zaman ve nerede araca bindiği, indiği, aracın nerede olduğu bilgilerini veli ile paylaşan bir sistem olması yeterli ve uygulanabilir. Herhangi bir olay olduktan sonra onu kameradan izlemek kayıpları azaltmayacak, amacımız önleyici tedbirler alarak risklerin önüne geçmek olmalı.\"

Hasan Basri Bostancı, okul aracınca rehber olacaklar için getirilen 22 yaşında ve en az lise mezunu olma şartındaki eğitim durumunun da serbest bırakılmasını istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı\'nın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Taylan YILDIRIM Kamera: Tekin GÜRBULAK, İZMİR (DHA)

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Direksiyonda kalp krizi geçiren otobüs şoförüne, hemşire yolcu müdahale etti

ANTALYA\'da otobüs şoförü İsmail Atladı (47), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Hemşire olan yolcu ilk yardımı yaparken şoför olan bir başka yolcu ise otobüsü güvenli bir alana park etti. Şoför İsmail Atladı, “300 metre daha gitsem ya yeni açılan yoldan düşerdim ya da diğer yoldan aşağı inerdik. Otobüste yaklaşık 100 kişi vardı\" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüsle Antalya-Döşemealtı hattında sefer yapan şoför İsmail Atladı, 10 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde direksiyon başına geçti. Sefere çıkmak üzere olan Atladı, göğsünde bir ağrı hissetti. Ağrının geçici olacağını düşünerek sefere çıkan Atladı, öğle saatlerinde durakta beklediği sırada göğsündeki ağrının arttığını hissetti. Ulaşım merkezini arayarak sağlık durumunu anlatan Atladı\'ya otobüsü güvenli bir bölgeye park etmesi söylendi.

\'112\'Yİ ARAYIN BENDEN BU KADAR\'

Otobüsü sürmeye devam eden Atladı, seyir halindeyken bir anda bilincini yitirdi. Otobüsteki 100 yolcuya seslenen Atladı, “112\'yi arayın ben iyi değilim, benden bu kadar\" diyerek yardım istedi ve otobüsü durdurdu. Yolculardan hemşire olduğunu söyleyen bir kişi, İsmail Atladı\'ya müdahale ederek Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Şoför olduğunu belirten bir başka yolcu da otobüsü güvenli bir bölgeye çekerek, olası bir kazanın önüne geçmiş oldu.

\'300 METRE DAHA GİTSEM KİMSENİN KURTULMA İMKANI OLMAZDI\'

Kısa sürede olay yerine gelen 112 ambulansıyla Kepez ilçesindeki OFM Hastanesi\'ne götürülen Atladı, kalp krizi geçirdiği tespit edilerek hemen ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar tarafından ameliyat edilen Atladı, sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Atladı, yaşadığı olayı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Otobüs şoförlerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sık sık sağlık kontrolünden geçirildiğini belirten İsmail Atladı, “Bir anda ne olduğunu anlamadım. Yolculardan yardım istedim onlar da gerekeni yaptı. Hemşire olan ilk yardımda bulundu, şoför olan otobüsü park etti. 300 metre daha gitsem ya yeni açılan yoldan düşerdim ya da diğer yoldan aşağı inerdik. Kimsenin kurtulma imkanı olmazdı. Otobüste yaklaşık 100 kişi vardı. Yolcular biraz paniklemişti\" dedi. Atladı, bundan sonra otobüs şoförlüğü yapmayacağını ve emekli olacağını söyledi.

Operasyonu yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar, İsmail Atladı\'nın büyük bir olayın kıyısından döndüğünü belirterek, “5 kilometrelik yolum kaldı devam edeyim, demiş olsaydı yolcuların canını riske atabilirdi\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şoförün feanalaşması

Yolculardan görüntüler

Detaylar



Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -