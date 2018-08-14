DHA YURT BÜLTENİ 7

Brunson\'un avukatından \'ev hapsi\' ve \'yurt dışı çıkış yasağı\'na itiraz



Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de ev hapsinde bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un avukatı İsmal Cem Halavurt, \'ev hapsinin\' ve \'yurt dışı çıkış yaşağı\'nın kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulundu.

\'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek\' ve \'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek\' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'ın avukatı İsmal Cem Halavurt üst mahkemeye başvurdu. Avukat Halavurt, rahip Brunson hakkındaki \'ev hapsi\' ve \'yurt dışı çıkış yaşağı\'nın kaldırılması kararının kaldırdılmasını talep etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

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Kaldırımda başına beton parçası düşen Fransız kadın şikayetçi oldu

TRABZON’da kaldırımda yürüdüğü sırada tarihi bir binadan kopan beton parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan Fransız Lidya Udan Orhan (36) tedavisinin ardından taburcu edildi. Fransız kadın, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 16:00 sıralarında Ortahisar ilçesi Kunduracılar Caddesi\'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüdüğü sırada Fransız Lidya Udan Orhan’ın başına tarihi bir binadan kopan beton parçası isabet etti. Bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olaydan sonra belediye ekipleri caddede önlem aldı. Beton parçası düşen binada ise çalışma başlatıldı.

TABURCU EDİLDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Başına isabet eden beton parçası ile yaralanan Lidya Udan Orhan tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Fransa\'da Türk eşi ile birlikte yaşayan ve tatil için Trabzon\'a geldiği öğrenilen Lidya Udan Orhan, hastaneden ayrıldıktan sonra polise başvurarak şikayetçi oldu.

Lidya Udan Orhan\'ın kayınpederi Yaşar Orhan olayla ilgili şikayetçi olduklarını belirterek \"Gelinimim kafasına balkondan taş düştü. Kafasına taş düşen mi suçlu, taş nereden düştüyse orası mı suçlu? Şikayetçi olacağız, polise ifade verdik, gerekeni yapacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Olayı anlatanlar

Fransız kadının taburcu olması

Kayınpederinin konuşması

Haber-Kamera: Uğur AYDIN TRABZON-DHA

Süre: 2.31 dk. Boyut: 486. MB.

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Bitlis tarihi kimliğine kavuşuyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Ulu Cami Meydanı\'nda yürütülen restoransyon çalışmalarını inceledi. Vali Ustaoğlu,\"Devletin, bu millete hizmet olarak gönderdiği paranın nasıl bu millete hizmet olarak aktarıldığını ispatı işte bu meydandır. Bitlis artık tarihi kimliğine kavuşuyor\" dedi.

Bitlis Valisi Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, belediye tarafından yürütülen, Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nin de destek verdiği Ulu Cami Meydan Düzenleme Projesi kapsamında yapılan restorasyon çalışmalarını inceledikten sonra açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu, yaklaşık 1 yıldır devam eden proje kapsamında 500’ün üzerinde işyerine giydirme, kaplama ve ışıklandırma işlemi yapıldığını belirtti. Ustaoğlu şöyle konuştu:

“Bitlis Belediyesi olarak yaklaşık bir yıldır en fazla üzerinde durduğumuz husus, başlatmış olduğumuz ‘Kadim Kent Tarihi Kimliğine kavuşuyor’ sloganıyla yapmış olduğumuz bu projedir. Proje kapsamında, Ulu Cami Meydan düzenlemesini de gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz bu tarihi gazi meydanı, 1916 Rus işgali sırasında biliyorsunuz bu camimiz yara almış, mermilerin hedefi olmuş bir camidir. Bu bin yıllık tarihi cami ve bu meydan, işte gördüğünüz gibi tarihi kimliğine kavuşmuş durumda. Bu meydanı biz Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte projelendirdik. Gördüğünüz bu dükkanlarıyla, ofisleriyle, bu sokağımız bir taraftan kültür sokağı diyoruz, diğer taraftan da yapmış olduğumuz dış cephe ‘Sokak sağlıklaştırması’ düzenlemesiyle, burasını tarihi görünümüne inşallah kavuşturduk. Arif Bey Caddesi ile birlikte toplamda bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz ‘sokak sağlıklaştırması’ çerçevesinde, giydirme yaptığımız vitrinleriyle, yeni standart tabelalarıyla, çatı düzenlemeleriyle, zemin çalışmasıyla, toplamda 500\'ün üzerinde dükkan, ofis, işyeri, ev, dış cephe giydirme ve kaplama işini yaptık.\"

\'VATANDAŞTAN BİR KURUŞ PARA ALMADIK\'

Restorasyon çalışması için vatandaşlardan bir kuruş para almadıklarını anlatan Ustaoğlu, “Burası bir yıl içerisinde kimlikli bir meydana kavuştu. Bu alan, bir yıl önce taksi durağıydı. Tabiri caizse bankamatik makinelerinin bulunduğu, vatandaşın nefes alabileceği, hiçbir ortamın olmadığı bir alan iken; tarihi Damlı kahvesiyle, Bitlis\'in yöresel ürünlerinin rahat bir şekilde pazarlandığı dükkanlarıyla, tarihi bir alan gerçek kimliğine kavuştu. Hizmetlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de yine Buğday Pazarı, Kasaplar Çarşısı, Büryancılar Sokak, aynı bu standartta sokak sağlıklaştırma çalışmamız devam edecek. Devletin, bu millete hizmet olarak gönderdiği paranın nasıl bu millete hizmet olarak aktarıldığını ispatı işte bu meydandır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarihi Ulu Cami Meydanından detaylar

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun çalışmaları incelemesi

-Kale altı sokak sağlıklaştırmasından detaylar

-Vali Ustaoğlu\'nun yetkililerden bilgi alması

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun gazetecilere açıklamalarda bulunması

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Korkutan yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)-BURSA\'da dün gece lastik deposunda çıkan ve araç üzerinde bulunan tüplerin patlamasına neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yaklaşık iki saat içersinde kontrol altına alınan yangına 21 araç ile müdahale edildiği açıklandı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre O.E.\'ye ait oto lastiği deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüyüp deponun yakınında bulunan araç üzerindeki tüplerin patlamasına neden oldu. Saat 03.00\'de başlayan yangının 15\'i itfaiye olmak üzere 21 araç ile iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Alevlerin çevrede bulunan binalara sıçramadığını söyleyen yetkililer, \"Yangının büyümesindeki neden lastiklerin alev alması. Çevredeki evlere zarar vermeden söndürdüğümüz yangının çıkış nedenini araştırıyoruz\" dediler.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

-Yangına müdahale ve alevler (DRONE HD)

-İtfaiy ekiplerinin müdahalei

-Poli ekipleriden detaylar

-Alevlerden görüntüler

gündüz çekilen görüntüler

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Kıyıdan temizlenmeyen martı ölüleri tedirgin etti

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Gölü havzasında açlıktan öldüğü belirtilen martılar, köylüleri endişelendirdi. Toplanmayan martı ölüleri nedeniyle hasta olmaktan korkan köylüler, havzanın bir an önce temizlenmesini istedi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, köy sakinlerinin tedirgin olmaması gerektiğini belirterek, \"Aldığımız numulerde hastalık olmadığını tespit ettik; fakat kıyı bölgesinde ölen martılar temizlenmediği takdirde risk oluşturabilir\" dedi.

Üreme zamanlarında insan olmayan ve kendileri için risk teşkil etmeyen yerleri tercih eden martılar, Van Gölü havzasını özellikle de Çarpanak ve Adır adalarını tercih ediyor. \'Martı adası\' olarak da bilinen Adır Adası\'na mart ayı başında gelen martılar, buraya yumurtalarını bırakıyor. İlk yumurtalarını nisan ayında bırakan martıların beslenmesi için sadece Van Gölü\'nün endemik türü olan inci kefali bulunuyor. Ancak inci kefalleri de bu sırada üremek için tatlı sulara göç ediyor. Bu nedenle martıların açlıktan öldüğü belirtiliyor. Kıyı şeridinde görülen martı ölüleri, köylüleri tedirgin ediyor.

\'SALGIN HASTALIĞA BAĞLI SONUÇ ALINMADI\'

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaptıkları araştırmalarda martıların, hastalık nedeniyle ölmediğini tespit ettiklerini söyledi. Aslan, \"Doğa Koruma 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, burada hasta veya güçten düşmüş martıları getiriyor. Bize 3 defa numune getirdiler. Herhangi bir salgın hastalığa bağlı sonuç alınmadı. Bunların normal fizyolojik ölümler olduğu gözlendi. 2 milyon martıdan yüzde 1 ölüm olsa 20 bin martı ölmüş olur\" diye konuştu.

Köylülerin paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aslan, kendilerine sürekli martı ölümleriyle ilgili sorular sorulduğunu da kaydetti. Aslan, \"Köylüler \'Bizim hayvanlarımıza bir şey olur mu?\' diye soruyor. Bu ölümler normal fakat bu alanların temizlenmesi gerekir. Temizlenmediği takdirde hastalık yapma şartları oluşabilir. Biz gerekli yerlere de bildirdik. Temizlik ivedilikle yapılmalı, diyoruz\" dedi.

\'SAHİLİMİZİN TEMİZLENMESİNİ İSTİYORUZ\'

Hasta olmaktan korktuklarını belirten köylüler ise martı ölüleri yüzünden göle giremediklerini söyledi. Yöre sakinlerinden Ahmet Çıkla, yiyecek aramak için evlerine kadar giren martıların burada öldüklerini belirterek, \"Bu iş basit görünse de bizim için çok büyük bir olay. Sahil şeridinde martı ölümleri oluyor. Biz bu konuda çok rahatsızlık duyuyoruz. Gidip göle giremiyoruz. Yiyecek aramak için gelen martılar, evlerimizin içine kadar geliyor ve burada ölüyor. Sahilimizin temizlenmesini istiyoruz. Temizlik çalışması bu yıl geç kaldı. Her yıl temizlik yapılıyor ama geç yapılıyor. Biz bunun daha erken yapılmasını istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kıyıya vuran martı ölülerinden genel ve detay görüntüler

-Sulak alanda bulunan martılardan görüntüler

-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile ropörtaj

-Vatandaş ile ropörtaj

-Detaylar

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Avrupalı ilçede kiralar artık döviz değil TL üzerinden ödenecek

ELAZIĞ\'ın, nüfusunun büyük kısmı Avrupa\'da yaşadığı için, \"Avrupalı ilçesi\" olarak bilinen ve kira başta olmak üzere bir çok parasal işlemin Dolar ve Avro üzerinden yapıldığı Karakaçon ilçesinde başlatılan kampanya ile artık kiraların ve diğer işlemlerin Türk lirası üzerinden gerçekleşitirileceği belirtildi. Kampanyaya öncülük eden Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Aydın, daha önce 250 Avro\'ya kiraya verdiği işyerinin kiracısını arayarak bundan böyle kendisinden kirayı Türk lirası olarak alacağını söyledi.

İkinci Dünya savaşından sonra özellikle 1950\'li yıllarda Almanya başta olmak üzere Hollanda, Fransa, İngiltere, ABD, Avusturya, Avusturalya, Belçika gibi ülkelere göçederek oturma ve çifte vatandaş hakkı elde eden Karakoçanlılar, yerleştikleri ülkelerde işyeri açarak buralarda yaşamaya başladı. Köylerle birlikte 33 bin nüfusa sahip olan Karakoçanlılar\'ın yüzde 70\'i Avrupa\'daki çeşitli ülkelerde yaşıyor. Fazla bir gelir kaynağı olmayan ilçe halkının geçimi ise Avrupa\'da yaşayan Karakoçanlılar\'ın gönderdiği dövizle yapılıyor. Doların yükselmesi karşısında değer kaybeden Türk lirasına destek için Karakoçan\'da kampanya başllattıldı. Avrupa kültürü ile yetişen ve tüm işlemleri döviz üzerinden yapıldığı ilçede artık her türlü işlem Türk Lirası üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Başlatılan kamyanyaya öncülük eden Karakoçan Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Aydın, kendine ait olan ve 250 euro karşılığında kiraya verdiği dükkanının ücreti için kiracısı ile görüşerek bundan böyle kirayı Türk lirası olarak alacağını söyledi..

Kiracısı ile anlaşması sonrasında konuşan Başkan Aydın, \"Türk parasının döviz karşısında değer kaybetmesi, her gün aratan dolar ve Euro\'nun Türkiye ekonomisine zarar vermek maksatlı olduğunu düşünerek, ülkemiz üzerinde oynanan bu oyuna bizler vatandaşlar olarak, sivil toplum kuruluşu olarak birlik olup dur diyeceğiz. Son günlerde dövizdeki artış gelinen noktada küçük esnafımızı son derece etkilemiştir. Hatta halkımızı çok ciddi bir şekilde zor durumda bırakmıştır. Biz Karakoçan Esnaf Sanatkarlar Odası olarak yönetimimizle, denetimimizle, personelimizle ve temsil ettiğimiz camia ile bu kampanyayı zannedersem ilk defa biz başlatmış olacağız, ve ümit ediyorum ki sizin çalışmanız sayesinde ülke geneline dalga dalga yayılacaktır. Ve bizim bu çalışmamız da semeresini alacaktır. Yani ben bunu hem vicdani, hem de ahlaki sorumluluk olarak kabul ediyorum ve öyle düşünüyorum. Sosyal medyada yayımladığım yazıda da demiştim; bizim sığınacak başka bir limanımız yok. Bizim tutunacak başka bir dalımız yok, bizim gidecek başka ikinci bir ülkemiz de yok. Biz başka bir millete de benzemeyiz. Onun bunun kapısını çalıp da \'bizi besleyin, bize ekmek verin, çadır kurun\' diyecek şansımızda yok, öyle bir ahlaka sahip bir millet değiliz\" dedi.

Öncülük ettiği kampanın siyasi amaçlı olmadığını anlatan Başkan Aydın, \"Bizimki siyasi bir kampanya değildir, kesinlikle bu bir milli duruştur. Bu milli duruşun esnaflarımızın ticaretinin rahat olması, ekmek, rızık kapılarının açık olması anlamına gelir. Çünkü mülk sahibi döviz üzerinden kirayı aldığı zaman, bu gidişatta birkaç tane dükkanın kapandığını düşünün ve bu dükkanlar kapandığı zaman bir daha kiracı bulma şansı da olmaz. Çünkü döviz üzerinden artık kimsenin bu şartlarda kirayı ödeme şansı yoktur. Bu nedenle ben örnek olması açısında ilk adımı ben kendim attım. Kendi eski işyerimde şu anda kiracım olan esnaf arkadaştan döviz olark değil de lira olarak kiramı alacağım ve bu kampanyaya tüm Karakoçan halkı ve yöre halkının destek vermesini özellikle istirham ediyorum. Bu anlamda kesinlikle kimse parasını yastığının altına saklamasın. İstihdam açısından da fakir fukara bu işten ekmek yiyor. Çoluğun çocuğun rızkını kazanıyor. Bunu yatırıma, üretime dönüştürmek lazım. Biz niye diyoruz; kendi esnafımızdan alışveriş yapın. Karakoçan gelişsin, Karakoçan üretsin, Karakoçan okusun ki Türkiye\'de örnek ilçe olur diyoruz. İlçemizin sayın kaymakamı ile beraber toplantı yapacağız. Mülk sahiplerini, gerekirse çağıracağız, ricada bulunacağız. Mülk sahiplerine çağrım şudur; Ben bu örnek davranışı önce kendimden başlattım ki, o insanlara da örnek olalım. Esnaf kiracılarımız, mülk sahiplerini çağırsınlar birlikte çaylarını içsinler, durumu anlatsınlar, onlar da duyarlı olacaklardır. Hepimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Başkanın kiracısını telefonla arayıp konuşması

-Yanına gelen kiracı Edip Yıldırım ile Başkan Tahsin Aydın\'ın TL üzerinden anlaşmaya varması

-İlçe çarşı merkezinden görüntüler

-İşyerlerinin dışardan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (ELAZIĞ), (DHA)-

