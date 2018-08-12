DHA YURT BÜLTENİ -7 

1)ÖLDÜRÜLEN KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖST; SAVCI VE ÖĞRETMENLERİN ŞEHİT OLDUĞU EYLEMLERDE DE VARMIŞ

PKK terör örgütünün Türkiye\'deki sözde 1 numaralı ismi olduğu öne sürülen ve aranan teröristler listesinde 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan, \'Atakan Mahir\' kod adlı İbrahim Çoban\'ın Tunceli\'de dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Bölgede gerçekleştirilen terör saldırısının içinde yer alan ya da talimatını veren Çoban\'ın, 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu ve PKK\'nın silahlı kanadı olan HPG\'nin sözde askeri konsey üyesi olduğu belirtildi. PKK\'lı Çoban\'ın, 2012 yılında Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un şehit edilmesi eylemi dahil birçok eylemin sorumlusu olarak arandığı da öğrenildi.

Tunceli-Bingöl sınarında dün hava operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK\'lı 10 terörist arasında 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda bulunan ve örgütün Türkiye sınırları içerisindeki sözde 1 numaralı ismi olduğu öne sürülen, \'Atakan Mahir\' kod adlı İbrahim Çoban\'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, İçişleri Bakanlığı\'nın \'Aranan teröristler\' listesinin kırmızı kategorisinde başına 4 milyon ödül konulan Çoban ile ilgili önemli bilgiler verdi. Verilen bilgilere göre, PKK\'nın sözde kuzey saha sorumlusu ve sözde Dersim saha komutanı olan İbrahim Çobann, 2 yıl önce Tunceli\'den kuzey Irak\'a çağrıldı ve burada bir süre kaldıktan sonra bu yılın bahar ayı sonlarında kalabalık bir terörist grubu ile Türkiye sınırlarına girdi, PKK tarafından kuzey saha sorumlusu ve sözde Dersim saha komutanı olarak görevlendirildi.

BAŞARISIZ OLAN SAHA KOMUTANININ YERİNE GEÇTİ

PKK\'nın sözde Dersim saha komutanı olan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın yakın köylüsü olan \'Çetin Kombat\" kod isimli Musa Çetiner\'in Tunceli bölgesinde başarısız olması ve son bir yıl içinde örgütün Tunceli bölgesinde yaklaşık 250 kayıp vermesi nedeniyle Kandil yönetiminin kendisini görevden alarak Kuzey Irak\'a geri çağırdığı ve yerine 25 yıldır örgüt içinde yer alan \'Atakan Mahir\' kod adlı İbrahim Çoban\'ı gönderdiği öğrenildi.

ÇÖZÜM SERECİNDE IRAK\'A ÇAĞRILDI, BÜYÜK KAYIPLAR VERİLİNCE GERİ GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon ile dün etkisiz hale getirilen Çoban\'ın, çözüm süreci döneminde PKK\'nın Tunceli\'deki sözde iki numaralı ismi olduğu ve geri çekilme sırasında 2016 yılında yanındaki 15 kişi ile Irak\'a çağrıldığı belirtildi. Terör örgütü PKK\'nın son 2 yıl içinde Tunceli bölgesinde büyük kayıpları vermesi üzerine Çoban\'ın tekrar Türkiye\'ye hem sözde kuzey saha hem de Tunceli saha sorumlusu olarak gönderildiği belirlendi..

KATILDIĞI VE TALİMATINI VERDİĞİ EYLEMLER

Pülümür ilçesi Sarıbudak köyü kırsal alanında dün 10 PKK\'lı ile birlikte ölü olarak ele geçirilen ve en çok arananlar listesi kırmızı kategoride yer alan PKK\'nın sözde kuzey saha komutanı ve Dersim saha sorumlusu \'Atakan Mahir\' kod adlı İbrahim Çoban\'ın Tunceli ve Karadeniz bölgesinde çok sayıda askerin şehit edilmesi ve Tunceli\'de 1994 yılında 6 öğretmenin şehit edilmesi eylemine katıldığı belirtildi. Tunceli\'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 6 öğretmenin şehit edilmesi olayını gerçekleştiren Çoban\'ın yine 1994 yılında Darıkent beldesinde 2 sağlık memurunun kaçırılması eyleminde yer aldığı bildirildi. Çoban\'ın katıldığı ya da talimatını verdiği bazı eylemler şöyle:

BAŞSAVCININ ŞEHİT EDİLMESİ EYLEMİNİN TALİMATINI VERMİŞ

-1999 yılında Tunceli merkez\'de bir restoranda bombalı eylem gerçekleştirerek 2 kişinin yaralanması

-1999 yılında Tunceli\'nin Çemişgezek ilçesinde 2 korucunun şehit edilmesi eylemine katılmak

-2009 yılında Tokat Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit edilmesi eylemine katılmak

-2012 yılında Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'un şehit edilmesi eyleminin talimatını vermek

-2011 yılında Tunceli merkez\'de hala sahada top oynayan polislere yönelik eylemde komiser Cem Kerman ve öğretmen eşi Dilay Turan Kerman\'ın şehit edilmesi eyleminin talimatını vermek

BAŞSAVCILIKTA 12 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Güvenlik birimleri, 10 PKK\'lı ile birlikte ölü ele geçirilen \'Atakan Mahir\' kod adlı İbrahim Çoban\'ın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında 12 ayrı suç dosyasının bulunduğu belirtildi. Söz konusu dosyalarda Çoban\'ın, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\', \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\', \'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\', \'Ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurmak\', \'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\' ve \'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\' suçlarından arandığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Terörist İbrahim Çoban\'ın etkisiz hale getirilmesi ile ilgili Tunceli Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Pülümür kırsalında duyarlı vatandaşın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında, ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubu teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, \"Devam eden çalışmalarda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sözde Dersim saha sorumlusu terör arananlar kırmızı listede bulunan (4.000,000 TL) \'Atakan-Mahir\' kod adlı İbrahim Çoban olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Teröristin görüntü ve fotoları

TUNCELİ,(DHA)-

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2)TRAFİK KAZASI KURBANI 4 KİŞİLİK AİLE TOPRAĞA VERİLDİ

Adana\'da haftasonu tatili dönüşünde drenaj kanalına uçan otomobilde yaşamını yitiren Ahmet(45) eşi Solmaz(30) oğulları Mehmet (11) ve Ecrin Kelleci \'nin(5) cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi\'nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi\'nde çalışan Ahmet Kelleci, eşi ve 2 çocuğunu da alarak hafta sonu tatilerini geçirmek için Yumurtalık ilçesine gitti. Burada vakit geçiren aile, daha sonra dönüşe geçti. Ailenin içinde bulunduğu 40 AJ 145 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple, tarlaların sulanmasında kullanılan ve çevresi sazlarla kaplı kanelete yuvarlandı. Suyun içinde ters dönenen araçtan çıkamayan aile üyelerinden Ahmet Kelleci ile oğlu Mehmet olay yerinde yaşamını yitirdi. Anne Solmaz ile küçük kızları Ecrin Kelleci ise yaralı olarak çıkarıldıkları araçtan, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ancak anne ve küçük kızda burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu\'nu götürülen cenazeler, burada yapılan otopsinin arıdndan bugün sabah yakınları tarafından teslim alındı. Gözyaşları içinde cenaze aracına yüklenen cenazeler, Karaisalı ilçesine bağlı Kuyucu Mahallesi\'nde yanyana toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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(ARŞİV)

- Drenaj kanalındaki aracın görüntüsü

- Olay yerindeki ambulanslar ve yerdeki cesedin görüntüsü

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- Adli Tıp Kurumu tabelası

- Cenazelerin Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkarılıp canaze aracına konması

- Cenaze aracının görüntüsü

- Aracın gidişi

- Ölen kişilerin fotoğrafları

SÜRE:03\'26\" BOYUT:385 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

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3)FINDIK İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ, 6 YARALI

GİRESUN\'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçenin Şemsettin Mahallesi\'nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Muammer Üstün yönetimindeki 59 UU 993 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yapan kamyonet kasasından savrulan yaralılara, vatandaşların da yardımıyla ilk müdahalede bulundu. Devrilen aracın altında kalan Muammer Üstün, eşi Hatun Üstün ve oğulları Kadir Üstün\'ün (16) öldüğü tespit edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Bulancak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza bölgesi cep tel. görüntüsü

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: BULANCAK (Giresun), (DHA)-

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4)MOTOSİKLET TUTKUNLARI GÖLCÜK KAMPINDA BULUŞTU

Aksaçlılar Motosiklet Kulübü üyesi 2 bin 500 motosiklet tutkunu \'Motosikletleri fark edin\' adı altında düzenledikleri etkinlik kapsamında İzmir\'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası\'nda kamp yaptı.

Trafikte motosikletlerin de olduğuna dikkat çekmek isteyen Aksaçlılar Motosiklet Kulübü\'nün Türkiye\'nin çeşitli illerindeki üyeleri, Gölcük Yaylası\'nda biraraya geldi. Motosiklet tutkunları, doğayla başbaşa 3 gün geçirmek için çadırlarını kurdukları göl kenarındaki manzaraya karşı çay ve kahvelerini yudumlamanın keyfini yaşadı. Kimi motosiklet tutkunları etkinliğe aileleri ile katıldı. Kurdukları hamaklarda sallanarak yol yorgunluğunu atan motosikletliler, gece yapılan eğlencelerle ve çeşitli yarışmalarla da gönüllerince eğlendi.

Aksaçlılılar Motosiklet Kulübü 2. Başkanı Murat Ok, çeşitli meslek gruplarından 3 bin üyeleri bulunduğunu belirtip, \"2 bin 500\'ünün katılımıyla burada kamp düzenledik. Böylelikle üyelerimiz biraraya gelip, kaynaşma fırsatı buldu. Üyelerimizle burada stres atarken, motosikletlilerin de trafikte var olduğuna dikkat çekip diğer araç sürücülerinde farkındalık yaratmak istedik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Motosiklet tutkunlarından görüntü

-Gölcük Yaylası\'nda göl kenarında kurulan çadırlardan görüntü

-Göle karşı çay ve kahveleini yudumlayan, hamakta salanan motosiklet tutkunlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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5)DAİREDE YANGIN ÇIKTI, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın maddi hasara neden olurken, üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.Pazarcı Mahallesi\'ndeki yagın, saat 09.00 sıralarında 4 katlı binanın en üst katındaki Mehmet Metin\'e ait direde çıktı. Mehmet Metin, eşi ve çocuklarıyla uyandıklarında mutfaktan gelen dumanı fark etti. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ev sakinleri kendi çabalarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası Metin ailesinin mutfak kısmındaki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada apartman boşluğunun dumanla dolması nedeniyle yan dairede oturan Ece Durmuş (18), annesi, babası ve iki köpeği ise itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı yardımıyla kurtarıldı. Ece Durmuş, \"Önce köpeğimin birisini aşağıya indirdim. Bu arada dumanın yükseldiğini gördüm. Geri yukarı çıktım. Ailemi uyandırdım. Ardından itfaiye geldi bizi merdiven yardımıyla apartmandan indirdi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yangın çıkan binadan görüntü,

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesi,

- İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile dairede bulunan 2 köpek ve vatandaşların kurtarılması.

- Yanıngının çıktığı dariede yana mutfak bölümünden genel ve detay görüntüler

- Röp.1. Ece Durmuş

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

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