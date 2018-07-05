DHA YURT BÜLTENİ-7

1)\'EBU TALHA EL TURKİ\' KOD ADLI DEAŞ\'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI



SURİYE\'de, 2016 yılında kaçırdıkları 2 Türk askerini öldürdüğü öne sürülen DEAŞ\'lı teröristlerden \'Ebu Talha El Turki\' kod adlı Talip Akkurt\'un 7 Haziran\'da öldürüldüğü belirtildi. PYD/YPG\'li teröristlerce Deyra Zor\'un Hajin kasabasında öldürüldüğü ileri sürülen Akkurt, aranan teröristler listesi mavi kategoride 1,5 milyon lira ödülle aranıyordu.

?İngiltere\'nin Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 2016 yılında Suriye\'de kaçırdıkları Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin\'in öldürülmesi olayının faili olan DEAŞ\'lı teröristlerden \'Ebu Talha El Turki\' kod adlı Talip Akkurt\'un 7 Haziran\'da öldürüldüğü belirtildi. Akkurt\'un ABD\'nin desteklediği terör PKK\'nın Suriye uzantısı PYD/YPG\'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Deyra Zor\'un Hajin kasabasında öldürüldüğü öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı\'nın Aranan Teröristler listesinde mavi ketegoride yer alan Talip Akkurt\'un başına 1,5 milyon lira ödül konmuştu. Gazetesinin haberinde, terörist Talip Akkurt\'un ölümünün Amerika\'daki Maryland Koordinasyon ve Analiz Merkezi de dahil olmak üzere, terörizmle ilgili birimlerce de paylaşıldığı belirtildi.

DEAŞ\'ın kaçırdığı Türk askerleri Sefter Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen Fethi Şahin’i öldüren teröristlerin Hasan A., Muhittin B. ve Talip Akkurt olduğu açıklanmıştı.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)SURİYELİLER, ÜLKELERİNDEN YAPILAN \'DÖNÜN\' ÇAĞRISINA İNANMIYOR

RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirip, Türkiye\'ye dönen Suriyeliler, ülkelerinin dışişleri bakanlığından birçok bölgenin terörden arındırıldığı belirtilerek, yapılan \'dönün\' çağrısına inanmadıklarını söyledi. Suriyeliler, Devlet Başkanı Beşşar Esad\'ın, ülkeye dönecek kişileri öldüreceğini öne sürdü. Ramazan Bayramı dolayısıyla Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli\'nin Türkiye\'ye dönüşü sürüyor. Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı\'na gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı\'na alınıp, işlemleri yapıldıktan sonra yurda giriş yapıyor. Ülkelerine giden Suriyeliler\'den 21 bini, Türkiye\'ye dönerken, sığınmacıların 31 Temmuz\'a kadar dönüş yapmaları gerektiği belirtildi. Bayram sonrası Türkiye\'ye dönen sığınmacılar, Suriye Dışişleri Bakanlığı’nca sığınmacıların ülkelerine geri dönmeleri için birçok bölgenin terörden arındırıldığı belirtilerek, yapılan çağrıya inanmadıklarını söyledi. Beşşar Esad\'ın, ülkeye dönecek kişileri öldüreceğini savunan bir Suriyeli, \"7 yıldır insanları öldürüyorlar. Esad yalan söylüyor. Ülkesine dönekleri öldürecekler, kesecekler, hapse atacaklar. Allah Esad\'ın belasını versin, Esad Müslüman değil. Esad iyi bir insan olsa 7 yıl boyunca vatandaşlarını öldürmez. Çok insan öldürdü, bebekleri katletti. Esad hala vatandaşlarını öldürüyor. Biz değil, kimse inanmıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Suriyelilerin gelişi

- Otobüsten inen Suriyeliler

- Gelişlerinden görüntüler

- Yapılan röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 416 MB

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3)DİYARBAKIR\'DA CHP KURULTAY DELEGELERİNİN BİR KISMI PARTİ YÖNETİMİNE \'KURULTAY\' ÇAĞRISI YAPTI

DİYARBAKIR\'da, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) 11 kurultay delegesi yaptıkları ortak açıklamayla parti yönetimine \'Kurultay\' çağrısında bulundu. CHP Diyarbakır kurultay delegesi olan 11 kişi, 24 Haziran seçimleri sonrası başarı sağlamaması üzerine parti yönetimine \'Kurultay\' çağrısında bulundu. 11 kurultay delegesinin imzası bulunan metin için merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti\'nde (GGC) basın toplantısı yapıldı. Kurultay delegeleri adına konuşan CHP il Yönetim Kurulu üyesi Veli Şimşek, 24 Haziran seçimleri sonrası CHP\'de taban ve kamuoyunda bir değişim talebi başladığını söyledi. Şimşek, “Biz de Diyarbakır kurultay delegeleri olarak CHP\'de bir değişimin olması gerektiğine inanlarız. Bu bağlamda CHP yönetimini biran önce partimizin daha fazla zarar görmemesi adına erken olağanüstü bir genel kurultaya davet ediyoruz. Bu taleplerimizin gerekçesini de kamuoyuna duyuru bildirgesi hazırladık. Niçin bir değişim gerekli? CHP\'de onu kaleme aldık. CHP\'nin mevcut kadrosu 9 seçimdir maalesef başarıya götüremedi. Ancak, 24 Haziran seçimi sonrası hem taban da hem de seçmen bazında bir değişim dillendirmeye başlandı. Birde tarihi sorumluluğumuz gereği il kurultay delegesi ve yönetim kurulu delegeleri olarak tarihi sorumluluğumuz gereği bu değişime ihtiyaç olduğu kanısındayız. Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere biran önce partimizi genel kurultaya taşımaya talep ediyoruz. Diyarbakır kurultay delegesi 22 kişiden oluşuyor. Şuan da 11 kişi bu talep için imza attı. Fakat politik baskılar vardır. En az 5-6 arkadaşımız daha değişimden yana olmasına rağmen şuan da önde gözükmek istemediler\"dedi.

“İL BAŞKANIYLA AYNI FİKİRDE OLMADIK\"

İl başkanının şuan da kendileriyle aynı fikirde olmadığını dile getiren Şimşek, “CHP mevcut partiler içerisinde parti içi demokrasiyi en iyi şekilde uygulayan bir partidir. Bu kesinlikle bir çatışma ortamı yaratmayacaktır. CHP\'yi daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz, kadro hareketinin gerekli olduğu hepimiz tarafından dile getiriliyor. Dolaysıyla bir süreç oluşacaktır. Ama sürecin sonucunda CHP kazanacaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kurultay üyelerinden görüntü

-Açıklamayı yapan üyeler

-Kurultay üyesi Veli Şimşek\'in açıklaması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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4)NURDAĞI\'NDA ANIZ YANGINI KORKUTTU

GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, hasadı yapılmış tarlada çıkan anız yangını korkuturken, araziye zarar verdi. Yangın, dün gece yarısı ilçe merkezine 19 kilometre mesafede bulunan Çakmak Mahallesi kırsalında meydan geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın özel bir hayvan çiftliğine ulaşmadan itfaiye ekipleri, iş makineleri ile çevre sakinlerinin traktörleriyle müdahalesiyle kontrol altına alındı. Korkutan yangının söndürülmesiyle çiftlik sahipleri rahatlarken, jandarma anız yangınıyla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Yangın alanı

- Yangında alevlerin yükselmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB

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5)ANTALYA ORMAN YANGINLARINA TAM TEÇHİZAT HAZIR

ANTALYA Orman Bölge Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı gözetleme kuleleri, yangın söndürme helikopterleri, yangın söndürme uçağı, 179 kara aracı ve 1071 işçisiyle hazır. Yanan alanların turizme ya da yapılaşmaya açılmasının imkansız olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, “Kanun çok açık ve net. Yanan alanları 1 yıl içinde yeşillendirmek zorundayız\" dedi. Türkiye\'nin güneyi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra orman yangınlarıyla da gündeme geliyor. Antalya\'da geçen yıl meydana gelen yangınlarda yüzlerce hektar alan zarar gördü. Yangınların birçoğunun insani nedenlerden kaynaklı çıktığı tespit edildi.

Orman yangınlarının yüzde 90\'ının insan eliyle çıktığına dikkati çeken Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangın sezonlarında en az yangının çıkması ve bu yangınlarda da en az zararla ormanları kurtarmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Yangınlarla mücadele için çeşitli tedbirler aldıklarını aktaran Dikici, “49 yangın gözetleme kulemiz var. Öncelikle bunları hazırladık ve eğitimini tamamladığımız işçilerimizi buraya çıkardık. 13 gözetleme kulemizde kameralarımız mevcut. Termal kameralar sayesinde yangınları anında görebiliyoruz. 110 ayrı noktada konuşlanan 179 adet kara aracımız var. Ayrıca 3 yangın söndürme helikopteri, bir idare helikopteri, 1 de amfibik yangın söndürme uçağımız var\" dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele edecek 1071 personel olduğuna dikkati çeken Dikici, 2018 yılı içerisinde 51 orman yangını meydana geldiğini ve zamanında müdahale edilerek büyümeden söndürüldüğünü ifade etti. 19 hektarın zarar gördüğünü ve bu alanların yeşillendirme çalışmalarına da başladıklarını anlatan Vedat Dikici, “Bu yıl geçen yıla göre rakamlarımız daha iyi. Mevsim iyi gidiyor. Hava durumu lehimize. Bu durum bizi rahatlattı. Vatandaşlarımız da dikkatli olursa yeşil kaybı olmadan yazı geçiririz\" diye konuştu.

\'YANAN ALANLARIN TURİZME AÇILMASI İMKANSIZ\'

Orman yangınlarının ardından vatandaşlar arasında çıkan \'Burası yandı kesin turizme açılacak\' algısıyla da mücadele ettiklerini anlatan Dikici, anayasada ormanlarla ilgili kanunların çok açık olduğunu ve böyle bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Dikici, \"2008 yılında Manavgat\'ta çok büyük bir yangın meydana geldi. Aradan 10 yıl geçti gidip bakalım o yanan alanın neresi turizme açılmış. Böyle bir şey yok, mümkün değil\" dedi.Yanan orman alanlarının başka amaçla kullanılması bir yana zarar gören alanları kanun gereği 1 yıl içinde yeşillendirmek zorunda olduklarını anlatan Dikici, “1 yıl içinde yanan alanlar yeşil alana döndürülüp rehabilitasyon tamamlanır. Kumluca\'da yangın hafıza noktamız var. Yanan alanların önce ve sonralarını fotoğraflarla paylaşıyoruz. İnsanlarımız görebilir\" dedi.

Ayrıca vatandaşlara uyarılarda bulunan Vedat Dikici, yanan ormanlık alan görenlerin ilk önce yetkililere haber vermesini sonra müdahale edebilirse etmesini istedi. Yangına ekip olarak 15 dakika içerisinde ulaşıp müdahale ettiklerini de anlatan Dikici, piknikçilere ve kamp ateşi yakanların orman içinde uyarılara mutlaka dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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- Orman yangınlarından görüntü

- Söndürme çalışmaları

- Arazözlerden görüntü

- Orman ekiplerinden

- Havadan müdahale

- Röp: Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici

- Fidan dikimi

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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6)UYGUR TÜRKLERİNDEN PERİNÇEK\'E TEPKİ

Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan\'ın Çin\'e karşı ihanet içinde olduğunu söyleyen Doğu Perinçek\'e tepki göstererek \" Çin uşağı, hain ajan\" dedi.

Doğu Türkistanlılar Kayseri Cumhuriyet Meydanında 5 temmuz yaşanan olaylarla ilgili açıklamada yaptı. Uygur Türkleri adına konuşan Doğu Türkistanlılar Dernek Başkanı Seyit Tümtürk, yaptığı açıklamada \" Kızıl Çin yıllardır yüz binlerce Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi şehit etmişlerdir. Kominist Çin\'in bu yaptıklarını nefretle kınıyoruz. Biz bugün Çin\'in Doğu Türkistan\'daki işgallerini anarken, bugün daha ağar katliamlarla Doğu Türkistan karşı karşıya. Binlerce uygur Çin\'in kamplarında işkenceden geçirilmektedir. Maalesef Tüm Dünya Doğu Türkistanlıların öldürülmesine karşı sessiz, kör ve sağır. Çin\'in ekonomik menfaati, uluslar alandaki gücü, 15 milyarlık nüfusu nedeniyle tüm dünya suskun ve sessiz. Dünya sessiz olabilir, ama başta Türkiye olmak üzere İslam Dünyası, Türk Dünyası nerede! Nerede adaletli liderlerimiz, dünya devlet lideri! Filistin, Irak için göz yaşı döken halkımız ve siyasi liderler neden Doğu Türkistan\'a karşı yapılanlara sessiz. Filistin davasını destekliyoruz. Ancak Filistin davası ne kadar haklı bir dava ise Doğu Türkistan davası da o kadar haklı bir davadır. Cumhurbaşkanımıza, Siyasi Parti Genel Başkanlarımıza bağlılık ile yanları yer alırken, aynı şeyi biz kendilerinden üzülerek göremiyoruz. Seçim bitti, şimdi 35 milyon mazlum Türkiye\'nin gözünün içine bakıyor. 5 milyon kamplarda yatan uygur kardeşlerimiz, Türkiye\'den gelecek umutlu haberi bekliyorlar.\" diye konuştu

ÇİN AJANI DOĞU PERİNÇEK

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek\'e tepki gösteren Tümtürk, \" Doğu Türkistan\'ın bağımsızlık isteğini söylediğimizde başta komünistler , ateistler, vatan hainler bizi Türkiye ile Çin\'i karşı karşıya getirmeye çalışan batılı emperyalistlerin uşağı olmakla itham ediyorlar. Bunları lanetliyor ve kınıyorum. Biz Türk\'üz ve Müslümanız. Hiçbir Doğu Türkistanlı Türkiye\'ye karşı ihanet içinde olmadı, olamaz. Doğu Türkistan\'ın haklı mücadelesini başta Doğu Perinçek, Çin ajansı , bir zaman Apo\'cu, bir zaman PKK\'cı olduğu ve bir zamanda Kemalist olduğunu söyleyen dönek, Doğu Türkistanlıların her fırsatta Çin\'e ihanet etmekte olduğunu söyledi. Asıl uşak, hain ve dönek Doğu Perinçek\'tir.\" diye sözlerini tamamladı

Görüntü Dökümü:

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- Basın açıklamasına gelen Uygur Türklerinden görüntü

- Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk\'ün açıklaması

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 6 dakika 46 saniye /756 MB

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7)GASP ÇETESİ YALOVA\'DA ÇÖKERTİLDİ

İSTANBUL başta olmak üzere birçok şehirde, para transferi yapılan kurye araçlarına otomobille çarpan, kazanın ardından da paraları gasbeden 7 kişilik çete, Yalova\'da polisin operasyonuyla çökertildi.

Çete üyeleri, Yalova\'da zincir market sahibinin para transferlerini izlemeye aldı. Uzun süre marketleri ve bunların geliri ile transferini inceleyen çete üyeleri, mayıs ayında harekete geçti. Plakaları olmayan otomobille market sahibinin evinin önüne gelen çete üyeleri, beklemeye başladı. Bu sırada market sahibi, evden çıkıp, aracına bindi. Çeteciler ise otomobille market sahibinin aracına çarptı. Çete üyelerinin silahlarını gösterip, hasılatı istediği market sahibi, parayı evde unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine çeteciler, cep telefonunu ve bazı kişisel eşyalarını çalıp, olay yerinden kaçtı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, market sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili teknik takip başlattı. Olaya karıştıkları öne sürülen E.S. (36), E.S. (30), O.I. (32), S.A. (34), G.Y. (36), Ü.K. (46) ve K.D.\'yi (44) gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda; 1 havalı tüfek ile 1 kurusıkı ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çete üyelerinin, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde para transferi yapan kuryeleri tespit edip, araçlarıyla çarparak, kaza yaptırdıktan sonra gasbettikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Çete üyelerinin emniyetten çıkartılışı

Süre:0.43 sn, Boyut: 82 mb

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) -

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8)KARAMAN\'DAKİ TEFECİLİK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

KARAMAN\'da tefecilik yapıp, vatandaşlara zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde tefecilik yaptıkları ve vatandaşlara zorla senet imzalattıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için hareke geçti. Dün sabah yapılan operasyonda, akraba oldukları ifade edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal U., Selim U. Emrah U. ve Müslüm U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- Adliyeden detay

(KJ:Haber-Kamera: MUAMMER ŞEN KARAMAN DHA))

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9)DATÇA\'DA RESİM VE SERAMİK ÇALIŞTAYI

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, 10 Şubat- 30 Ekim tarihleri arasında \'Doğaya Saygı\' temasıyla gerçekleştirilecek olan, \'8\'inci Knidos\'un Sır\'ı Sanat Festivali\' sürüyor. Festival etkinlikleri kapsamında, bu kez resim ve seramik çalıştayı düzenlendi.

Datça\'nın Yaka Mahallesi\'ndeki, eski bir okul binasının restore edilmesi ile 8 yıl önce sanata ve sanatçılara kapılarını açan, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi\'nde, Anadolu Ünivesitesi ve Akdeniz Üniversitesi\'nden öğretim üyesi ve öğretim görevlileri ile serbest çalışan 11 ressam ve seramik sanatçısı, 10 gün süreyle ortak çalışma için bir araya geldi. 28 Haziran\'dan bu yana UKKSA seramik atölyesinde, üniversiteli 9 akademisyen sanatçının ellerinde şekillenen onlarca seramik eser fırınlanarak sergilenmeye hazır hale geldi. İki usta ressamın fırçasından çıkan birbirinden ilginç tablolar ise ise sanatseverlerin beğenisine sunulmaya hazırlanıyor.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim üyesi Doç. Kamuran Özlem Sarnıç, uzun soluklu bir sanat festivalinin parçası olmaktan mutlu olduklarını belirtip, \"Doğa\'ya saygı konsepti içerisinde, her sanatçı kendi tarzında eserler üretmeye çalışıyor. Bu yıl 8\'incisi düzenlenen bu etkinliğin çok daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum\" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Seramik bölümü öğretim üyesi Doç. Dilek Alkan Özdemir de UKKSA\'yı 8 yıldır medyadan takip etiklerini belirti, \"Bu yıl biz de davet edildik. Anadolu Üniversitesi\'nden 3 akademisyen bu festivale dahil olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. İlk kez gelen sanatçılar olarak burası bizde bir hayranlık uyandırdı. Umarım gelecek yıllarda yeniden bu etkinliklerin içinde yer alırız\" dedi.

UKKSA\'da 10 gün süren çalıştaya katılan sanatçılar şöyle:

\"Akademisyen seramik sanatçıları, Doç. Dr. Dilek Alkan Özdemir, Dr. Ece Kanışkan, Öğr. Gör. Emel Bozkurt, Öğr. Gör. Emel Mülayim, Öğr. Gör. Faruk Manici, Öğr. Gör. Işık Aslıhan, Doç. Dr. Kamuran Özlem Sarnıç, Dr. Nilgün Salur, Öğr. Gör. Serap Erdoğan ve ressamlar Gül Yasa Aslıhan ve Çiğdem Öztürk.\"

Görüntü Dökümü

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-Anadolu Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi\'nden akademisyen seramik sanatçılarının, UKKSA atölyesindeki çalışmalarından görüntü

-Akademisyenlerin ellerinde şekillenen seramik eserlerin fırınlanmasından görüntü

-Ressam Gül Yasa Aslıhan\'ın, dikili taşı andıran dört yüzeyli ahşap kaide üzerinde modern hiyeroglif figürlerden oluşan resim çalışmasından görüntü

-Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eramik Bölümü öğretim üyesi Doç. Kamuran Özlem Sarnıç ile röp.

-Anadolu Üniversitesi Seramik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dilek Alkan Özdemir ile röp.

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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10)KAS HASTASI KADIN, AKÜLÜ ENGELLİ ARABASI İSTİYOR

BALIKESİR’de, 19 yıl önce yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Fatma Kurt (54), kendisini her yere eşinin taşıdığını belirterek, yetkililere çağrı yapıp akülü engelli arabası istedi.

Bigadiç ilçesi Hacıömer Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kurt (50), kas erimesi rahatsızlığı olan eşi Fatma Kurt için her türlü zorluğa göğüs geriyor. Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen eşi Fatma Kurt’u ev içinde üzerine oturttuğu çuvalı çekerek taşıyan Hüseyin Kurt, eşini hastaneye ise açık kasası bulunan motosikletiyle götürüyor. 1999 yılında kas erimesi rahatsızlığına yakalandığını ve gün geçtikçe yürüyemez hale geldiğini söyleyen Fatma Kurt, yetkililerden yardım bekliyor.

‘HASTANEYE YAKIN YAŞAMAMIZ GEREK’

Oturdukları Hacıömer Mahallesi\'nin Bigadiç ilçe merkezine 65, Balıkesir merkeze ise 90 kilometre olduğunu belirten Fatma Kurt, kendisine her işinde eşinin yardımcı olduğunu söyledi. Kendisi gibi hasta olan erkek kardeşini bile 5 yıldır göremediğini ifade eden Fatma Kurt, \"Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hastaneye gitmek için her seferinde taksi çağırıyoruz. Zaten yüksek bir gelirimiz yok. Ben üç ayda bir bin lira özürlü aylığı alıyorum, eşim ise bakıcı parası alıyor. Kent merkezi buraya çok uzak. Hastane için yetkililerden kentte bir ev istiyoruz. Bir de akülü engelli arabası. Bunlar olursa çok daha rahat bir şekilde tedavimi olup, eşime yük olmayacağım. Şehirde olursam ambulansla hastaneye kolay bir şekilde ulaşırız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hüseyin Kurt\'un engelli eşi Fatma Kurt\'u çuval ile çekmesinden görüntü.

-Hüseyin Kurt\'un engelli eşi Fatma Kurt\'u motosiklete bindirmesinden görüntü.

-Fatma Kurt ile röp.

Haber-Kamera: Hüseyin EMCAN/BALIKESİR(Bigadiç), (DHA)

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11)TEKİRDAĞ\'DA ASAYİŞ UYGULAMASINDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ\'da polisin kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında gözaltına alınan 18 kişi\'den 11\'i tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen uygulama kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi ve il genelinde farklı bölgelerde 43 ekip 138 personel ile denetim yaptı. Ekipler tarafından 74 ayrı adreste yapılan aramalarda çeşitli suç ve nedenlerden aranması bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelirden 11\'i tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin ana arterde yaptıkları uygulama

-Uyguşamada kontrole alınan araçlar

-Vatandaşların kontrol edilmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-



