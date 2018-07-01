DHA YURT BÜLTENİ-7

1)AMASRA\'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

BARTIN\'ın Amasra ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. Araçlar sularla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.Amasra\'da etkili olan yağmur yağışı sonucu 15 dakikada metrekareye 30 kilogram yağmur düştü. Ani yağmurun ardından kent merkezindeki yollar sular altında kaldı. Araçlar suyla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı. Mazgalların taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri mazgalları açmak için çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri suların içinde mahsur kalan otomobilleri kurtardı. Sahilde bulunan ise yağmura aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü

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-Yağmur yağışından görüntü

-Suyun içinde ilerleyen araçlar

-Vatandaşların görüntüsü

-Detay görüntüler

/Süre: 1.23 Boyut: 263 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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2)ZİRAAT ODASI BAŞKANI, FAKÜLTE OKUMAK İÇİN YKS\'YE GİRDİ

ISPARTA\'da 12 bine yakın aday için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'na (YKS) Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk (45) da katıldı. Selçuk, \"Gençlerimize örnek oluyorum diye düşünüyorum. Hedefim ziraat fakültesini kazanmak. İnsan heyecanını kaybetmemeli. Heyecanımı kaybedersem görevimi bırakırım\" dedi.Isparta\'da 11 bin 937 adayın katılmaya hak kazandığı YKS\'nin ikinci oturumuna girecek adaylar sabah erken saatte sınav salonlarına geldi. 15 dakika kuralı dolayısıyla kapılar sınav saatinden 15 dakika önce saat 10.00\'da kapatıldı. Kimi adaylar erkenden sınav salonlarında hazır olurken, kimileri de geç kalmamak için yoğun çaba harcadı. Adaylar tek tek aranarak sınav salonlarına alındı. Araçlarıyla gelen bazı adaylar anahtarlarını kapı girişlerine bırakmak zorunda kaldı.

AİLELER DIŞARDA TER DÖKTÜ

Sınava katılan adayların aileleri de sınav salonları dışında ter döktü. Sıcak dolayısıyla kimi ağaç gölgesinde çocuğunun sınavının bitmesini bekledi, kimi de Kur\'an-ı Kerim okudu. Sınava girenler arasında 2015\'ten bu yana Isparta Ziraat Odası\'nın başkanı olarak görev yapan Mustahattin Can Selçuk da yer aldı. Geçen yıl liseyi dışarıdan bitiren, evli ve biri 9, diğeri 17 yaşında 2 çocuk babası Mustahattin Can Selçuk, ilk kez üniversite sınavına girdi. Dün ilk oturuma katılan Selçuk, bugün de ikinci oturum için Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkezi Derslikler binasındaki sınav noktasında hazır bulundu.

\'HEDEFİM ZİRAAT FAKÜLTESİ\'Nİ KAZANMAK\'

Sınav öncesi DHA\'ya özel açıklamalar yapan Selçuk, Türkiye\'de kendisi gibi 2 milyon 300 bin adayın sınava gireceğini hatırlattı. Başkan Selçuk, \"Sınava girmek benim için de özel bir duygu oldu. Tüm sınava girecek kardeşlerime başarılar diliyorum. Ben de Isparta Ziraat Odası Başkanı olarak gençlerimize örnek oluyorum diye düşünüyorum. Hedefim Ziraat Fakültesi\'ni kazanmak. İnsan heyecanını kaybetmemeli. Heyecanımı kaybedersem görevimi bırakırım. Gençlere tavsiyem ideallerinin peşinden koşsunlar\" dedi.

\'İLKOKUL GÜNLERİMİ HATIRLATTI\'

Sınavı kazanırsa Ziraat Fakültesi\'nde eğitim- öğretim görmek ve mezun olmak istediğini anlatan Başkan Selçuk, \"Isparta\'da sürekli kurum ziyareti yapıyorum. Burada da Ziraat Fakültesi\'nden dekan, dekan yardımcıları, hocalarımızla görüşüyorum. Üniversitenin programlarına zaman zaman katılırım. Onlarla görüştükten sonra sınava girme kararı aldım. Dün de burada sınava girdim. O sınavda o sırada oturmak bana ilkokul günlerimi hatırlattı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ziraat odası başkanı röportaj

- Ziraat odası başkanının sınav salonuna girmesi

- Adayların üst aramaları

- Sınav saati göstergesi

- Para ve anahtarlar

- Giriş kapılarının kapatılması

- Ailelerden ve Kur\'an\'ı Kerim okuyan kadın ve detaylar

117 MB /// 03.42

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)

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YKS\'NİN İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI (EK)

3)SÜRE YETERLİ, SORULAR ZOR GELDİ

İzmir\'de de tüm Türkiye\'de olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Sınava giren öğrenciler ikinci oturumda süre sıkıntısı yaşamadıklarını ve soruların ilk oturumdaki gibi yine zor olduğunu söyledi. Sınavdan çıkan öğrencileri aileleri kapıda karşılayarak sarıldı. Bazı anneler çocuklarının binadan çıkışını cep telefonlarıyla kaydetti. Ailelerin de öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlendi.

\'ELEYİCİ SORULAR AĞIRLIKTAYDI\'

Öte yandan YKS\'nin dünkü oturumundan sonra öğrenciler soruların uzun oluşu ve sürenin yetersizliğinde yakınırken, bugünkü oturumdan sonra ise sürenin yeterli olduğunu, uzun sorulardan çok eleyici sorular olduğunu söyledi. Sınava giren öğrencilerin sınav çıkışı görüşlerini şöyle anlattı:

Rahmi Çelik: Sınav güzeldi ancak, Matematik ve Geometri zordu. Genelde eleyici sorular vardı. Bugün süre fazla bile geldi. İlk sınavda ise süre yetersizdi. Paragraf ağırlıklıydı bugün ise bilgiye dayalı eleyici sorular fazlaydı.

Fatma Güngörür: Çok iyi değildi. Zordu sınav. Dünkü gibi değildi ancak yine de zor geldi. Dün zaman yetmedi, hiç zaman yetmedi, çok uzundu sorular.

Berrak Vardarcık: Güzel geçti, ancak çok zordu. Sürekli paragraf çıktı ve bizi zorladı. Dün de aynı şekildeydi.

Ezgi Gök: Matematik ve Geometri çok zordu. Fen bölümünde de biyoloji soruları zordu. 11\'inci sınıf konuları ağırlıktaydı. İkici oturumda da uzun sorular vardı.

Can Çubukçuoğlu: Düne göre daha iyiydi, bir saat kala bitirdim sınavı. Zaman fazlasıyla yetti ancak dünkü sınavda zaman yetersizdi.

Fevzi Demirkol: Sınavım iyi geçti. Sorular çok zordu, kolay sorular da vardı. Ancak geneli zordu, bilgi ağırlıktaydı ve uzun sorular da vardı.

Tuğba Kaya: Biraz zordu, orta düzey diyebiliriz ama sınavım iyi geçmedi. Türkçe ve Matematiğe dün zaman kalmamıştı. Bugün 3 saat ise yeterliydi.

YKS\'nin üçüncü oturumu YDT ise 15.45\'te başlayacak ve 120 (2 saat) dakika sürecek.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerle röportaj

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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4)BURDUR\'DA HAZİRAN AYINDA 105 BİN DEKAR EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

BURDUR\'da haziran ayında, şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 105 bin dekar ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

Burdur\'da geçen ay bazı bölgelerde şiddetli yağmur ve dolu, özellikle tarım alanlarına zarar verdi. Bölgedeki zararın boyutuyla ilgili bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, \"İlimizde mayıs ayında beklenen yağışların haziran ayına kayması ve bu aydaki düzensiz yağışlar nedeniyle ilimizde son dönemlerin en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kaldık. İlimizde yaklaşık 105 bin dekar alan dolu ve sel gibi tabi afetlerden dolayı zarar gördü. Müdürlüğümüz personelinin yaptığı hasar tespit çalışmalarında 5 bin çiftçinin zarar gördüğünü belirledik\" dedi.

Hububat başta olmak üzere mısır, rezene, şeker pancarı, anason, fasulye ve meyve ağaçlarının zarar gördüğünü anlatan Darcan, \"Bunlarla ilgili olarak 22 Haziran tarihinde Bakanlar Kurulu\'nca açıklanan borç erteleme kararıyla Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası\'na borcu olan çiftçilerimiz 3 ay içerisinde müdürlüğümüze ve ilgili kuruma müracaat etmeleri halinde hasar gören alanlar içerisinde arazileri varsa borç ertelemeleri için uygulama çalışmalarımız başladı. Devlet olarak ilk etapta bunlarla ilgili bir yardım söz konusu. 10 yıldır uygulanan TARSİM kapsamında don, dolu, sel ve kuraklık dahil olmak üzere zarar gören çiftçilerin zararları tazmin edilebilecek\" diye konuştu.

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir de doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesinin kendilerini memnun ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

\"İlimizde son haftalarda yaşanan doğal afetlerden dolayı Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespitlerini yaptı. 22 Haziran tarihinde Resmi Gazete\'de borç ertelenmesi kararı yayımlandı. 4 yıl önce don vurgunundan dolayı hükümetimiz çiftçilerimize Başbakanlık fonundan destek göndermişti. Bu yıl da böyle bir uygulama istiyoruz. Böyle bir destekleme yapılırsa, çiftçilerimizin mağduriyeti bir nebze de olsa giderilmiş olacaktır.\"

Görüntü Dökümü

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- Oktay Darcan\'la röportaj

- İbrahim Demir\'le röportaj

- Dolu yağışı

- Zarar gören araziler

(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5)ULUBORLU\'DA BURUK FESTİVAL

KİRAZIN başkenti Isparta\'nın Uluborlu ilçesinde 42\'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri

yapıldı. Kirazda yağış sonrası ortaya çıkan hasar nedeniyle festival buruk bir havada geçti. İlk kez en iyi yetiştirilen kirazların sergilendiği stantlara farkındalık oluşturmak amacıyla hasar görmüş kirazlar da kondu.

Uluborlu Geleneksel 42\'nci Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi. Son 20 yılın en buruk festivalinin yaşandığı Uluborlu\'da binlerce ton kirazın dalında kalması festivale damga vurdu. Uluborlu\'daki kiraz festivali Belediye Başkanı Mehmet Uğur Ünverdi tarafından Atatürk Anıtı\'na festival çelenginin sunulmasıyla başladı. Ardından festival korteji mehteran takımı eşliğinde festival alanına yürüdü. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

HÜZÜNLÜ BİR FESTİVAL

Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Uğur Ünverdi, buruk ve hüzünlü bir festival yaşadıklarını söyledi. Aşırı yağışlar nedeniyle kirazda çatlak meydana geldiğini ve ağır hasar oluştuğunu söyleyen Başkan Ünverdi, \"Bizi eleştiriyorlar. \'Böyle bir ortamda neden festival yapıyorsunuz\' diyorlar. Festival de bizim bir kültürümüz geleneğimiz. Bu yıl 42\'ncisini gerçekleştiriyoruz. Evet hüzünlüyüz ama bu geleneği de yaşatmamız gerekiyor. Kirazımız elimizde kaldı. Binlerce ton kiraz şu an dalında. İşçilik maliyeti nedeniyle üreticimiz kirazı dahi toplamaya gitmiyor. Kayıp oranımız yüzde 50 ile 80 arasında değişmekte. Hükümetimizden bu konuda acil destek bekliyoruz. Tarımsal kredilerin ertelenmesi ve dekar başına teşvik şeklinde 2015 yılındaki kayıpta üretici desteklenmişti, bu yılki durum çok daha vahim\" dedi.

ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ

Ak Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, üretici ve çiftçinin yanında olduklarını belirterek, kirazdaki acı tabloyu meclise taşıyacaklarını söyledi. Yemin töreninin hemen ardından bu konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Gökgöz, \"Kirazda durum çok kötü. Yüzde 80\'e yakın kayıp var. Üreticimiz için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimse kuşku duymasın\" diye konuştu.

BİRİNCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Daha sonra en iyi kiraz yetiştiricilerine ödül takdim edildi. Uluborlu\'da en iyi kirazı yetiştiren birinci Ergün Ceyhan, ikinci Nedime Kıvrak ve üçüncü Fatime Türkmen\'e plaket ve altın takdiminde bulunuldu.

ÇATLAMIŞ KİRAZLARI SERGİLEDİLER

Bu yılki festivalde farkındalık oluşturmak amacıyla ilk kez çatlamış kirazlar da festival alanında sergilendi. En iyi kiraz yetiştiricilerinin kirazlarının bulunduğu standa iki kutu hasar görmüş kiraz bırakıldı.

ETKİNLİK KONSERLERLE DEVAM ETTİ

Festivalin akşam bölümüne ise yoğun bir katılım vardı. Türk Halk Müziği sanatçıları Mine Gez ve Sevcan Orhan\'ın konseri büyük ilgi gördü.



Görnüntü Dökümü

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- Festival çelengi

- Mehteran ve kortej yürüyüşü

- DHA muhabirinin anonsu

- Konuşmalar

- Kiraz yetiştiricileri ödül töreni

- Halk oyunları

- Konserler

- Detaylar

HABER- KAMERA: Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)