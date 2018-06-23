DHA YURT BÜLTENİ 7

1 - Göçükten 6 saat sonra kurtarılan madenci o anları anlattı

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na(TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükten 6 saat sonra kurtarılan maden işçilerinden Recep Yurtseven o anları DHA\'ya anlattı. Yurtseven, \"Göçükten sonra sesle iletişim sağladık. Bir zaman sonra ses soluk kesildi. Artık tamamen bittiğini düşündüm. Daha sonra gözlerimi hastanede açtım.\" dedi.

Göçük, dün saat 20.00 sıralarında yerin 460 metre altında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavan çökmesi oluşan göçükte maden işçileri Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven mahsur kaldı. Göçüğün ardından TTK tahlisiye ekipleri ve mesai arkadaşları maden işçilerini kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Göçüğün ardından aynı kotta çalışan maden işçisi Ferdi Oral şoka girince ocaktan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Oral, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Karagöl ve Yurtseven ise oluşan göçükten çıkarılmak istenilirken ikinci bir göçük oluştu. Ekipler ikinci göçük nedeniyle 2 işçiyi kurtarmakta zorlandı. İkinci göçük ile birlikte işçilerle sağlanan iletişimde kesildi. Ancak ekiplerin yaptığı çalışma ile işçilere tekrar ulaşıldı. Zamanla yarışan kurtarma ekibi göçükten 6 saat sonra önce Mevlüt Karagöl\'ü ocaktan çıkardı. Ardından çıkarılan Recep Yurtseven ile birlikte 2 işçi, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.Mevlüt Karagöl, daha ileri tetkikleri için kontrol amaçlı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Genel Cerrahi Servisi\'nde tedavisi süren Recep Yurtseven ise kömür yığını altında geçen 6 saati DHA\'ya anlattı.

\'SES KESİLİNCE ARTIK BİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM\'

Evli ve 2 çocuk babası 9 yıllık madenci Recep Yurtseven, kömür üretimi sırasında tavanın göçmesiyle bir anda göçük altında kaldıklarını söyledi. Arkadaşlarının kendisini kurtarmak istediğini ancak o sıra bir göçük daha meydana geldiğini anlatan Yurtseven, şöyle dedi:

\"Çok şükür sağ salim çıktık yerin yüzlerce metre altından. Bir anda oldu. Kömür kazısı sırasında tavan bir anda üstümüze çöktü. Ne olduğunu anlayamadık. Kömürün altında kaldıktan sonra yanımızdaki çavuş üstümüzden taşları almaya çalışıyordu. Sonra bir daha kömür geldi. Oda refleksle kaçtı. Oda can. Çok şükür Allah yardım etti. Tüm ailemizin duasıyla herkesin duasıyla sağ salim oradan çıktık. Bir zamana kadar sesle iletişim sağladık. Sonra bir zaman sonra ses soluk kesildi. Artık tamamen bittiğini düşündüm. Gözlerimi hastanede açtım. Nasıl aldılar, nasıl taşları üzerimden aldılar hiç bir fikrim yok. Dua ettim o an Allah\'ıma. Nasipse beni buradan çıkar Allah\'ım dedim. Çok şükür çıktık. Arkadaşlarıma, amirlerime herkese çok teşekkür ediyorum.\" dedi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun da Yurtseven\'i ziyaret ederek durumu hakkında bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Recep Yurtseven\'in görüntüsü

-Recep Yurtseven ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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2 - Bakan İsmet Yılmaz: Hastalar evde oy kullanabilecek



MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yarın yapılacak seçimlerde ilk kez uygulanacak olan uygulama hakkında bilgi vererek \"Bu seçimde diğer seçimlerden farklı bir uygulama başlattık. Seçim kurullarına müracaat etmeleri kaydıyla eğer hastaları varsa, oy kullanmaya gelemeyecek kadar da hastaysa, evde de oylarını kullanabilecekler\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Kılavuz Mahallesi\'nde bulunan Lütfi Abay Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu ve sınıfları gezdi. Yılmaz, incelemenin sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın yapılacak olan seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bu yana demokrasiye geçişten sonraki en önemli dönem noktası olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz \"Çünkü Türkiye’deki istikrar ve demokrasinin müesseseleşmesi için gereken bir seçim yapılacak. Hükümet sistemini değiştik, parlamenter hükümet sisteminden millet hükümet sistemine geçtik. Vatandaşlarımıza çağrımız şudur. Mutlaka ama mutlaka katılın, oy verin. Verdiğiniz her oy demokrasimizi güçlendirecektir. Verdiğiniz her oy Türkiye’yi güçlendirecektir. Katılım ne kadar fazla olursa o kadar Türkiye güçlenir. Dışarıdaki insanların Türk demokrasisine ve Türkiye’deki yöneticilere olan güveni de artar. İlla ‘evet’ vermesi gerekmez. Önemli olan o iradenin milli irade olarak yansıması. İnanıyorum ki bu aziz millet herkes sandığa katılacak ve demokratik iradesini kullanacaktır. Kimin tarafına kullanırsa kullansın hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

\'TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ\'

Yarın yapılacak seçimlerde Türkiye\'de ilk kez uygulanacak olan uygulama hakkında bilgi veren Yılmaz şöyle dedi:

\"Bu seçimde diğer seçimlerden farklı bir uygulama başlattık. Seçim kurullarına müracaat etmeleri kaydıyla eğer hastaları varsa, oy kullanmaya gelemeyecek kadar da hastaysa evde de oylarını kullanabilecekler. Sivas’ta bu kapsamda 98 vatandaşımız müracaat etmiş ve oylarını buraya gelmeden, okullara, sandık kurulan mahallelere gelmeden kullanabilecekler. Bu da hem demokrasimizin gelişimi açısından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir ve önemlidir. İnşallah inanıyorum ki bir çok engelli vatandaşımız da \'Bundan haberimiz yoktu ama keşke bilseydik biz de bundan faydalanırdık\' diyorlar. İnanıyoruz ki bir sonraki yapılacak seçimde, en yakını belediye başkanlığı seçimi, dolayısıyla yerel yönetimler seçimlerinde bu vatandaşlarımız, evlerinde engelli olan, taşınmakta, gelmekte güçlük çeken kimselerin Yüksek Seçim Kuruluna haber verilerek evinde kullanması sağlanabilir. Evinde kullanmayacak da sandıkta kullanmak için gelen engelli vatandaşlarımızın gerçekten de çok yoğun şekilde bu ulaşımını ve sandığa erişimini sağlanması lazım. Okullarımızın yarısından fazlası engelli erişimine açıktır, bütün il müdürlerimize ve sandık kurulan okul müdürlerimize talimatımızdır, ister geçici ister kalıcı, yapabilirlerse kalıcı ama geçici olarak da mutlaka her vatandaşımızın hiçbir engel görmeden veya en az sıkıntıyla, mümkünse hiç sıkıntı görmeden sandıklara ulaşabilmesini temin için gereken işlemleri yapmaları gerekir. Çünkü kendileri o demokrasinin gereği, nimeti, neticesi olarak o görevlerde bulunmaktadırlar. Şimdiden 24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki en yüksek katılımla ülkemizin milletimizin menfaatine olan sonuç ortaya çıkacaktır.\"

Görüntü Dökümü:

-Bakanın okul ziyareti

-Yaptığı açıklamalar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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3 - Eskişehir\'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği FETÖ/PYD operasyonunda örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde üniversite mezunları sorumlusu olduğu öne sürülen Furkan Z. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından FETÖ/PDY\'nin \'gaybubet evi\' olduğu tespit edilen kent merkezindeki bir eve baskın düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi almak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün Hava Kuvvetleri yapılanması içinde üniversite mezunları sorumlusu olduğu öne sürülen Furkan Z.\'yi gözaltına alındı. Polis ekipleri Furkan Z.\'nin kaldığı evde yaptıkları aramada 1 adet cep telefonu, 16 bin lira ile 750 dolar ele geçirdi. Furkan Z. sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelinin sağlık raporu için polisler tarafından hastaneye getirilip götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

-Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

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4 - Van\'da ürettikleri saç fiberini dünyaya satıyorlar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN İş Geliştirme Merkezi\'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma, ilk dafa saç fiberi üretti. Saç dolgunlaştırıcı fiber, Van\'dan Brezilya ve Arnavutluk\'un da aralarında bulunduğu 5 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye\'nin birçok kentine bu ürünü gönderdiklerini, birçok ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini belirten kozmetik firmasının ortaklarından İlyas Akkoyun, müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve saç fiberi konusunda iddialı olduklarını söyledi.

Van\'da İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı projesi kapsamında, 2016 yılında 9 milyon 200 bin euroluk \'Van İŞGEM Büyüyor\' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, 30 yeni modern iş yeri yapıldı. İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, gelecek dönemlerde artık yenilikçi iş fikirleri olan, Ar-Ge çalışması yapan ihracat odaklı firmaları kabul etmek istediklerini söyledi. Amaçlarının 700 kişilik bir istihdam yaratmak olduğunu belirten Gedik, firmalara katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Merkezde açılan yeni firmalar arasında 2017 yılında kurulan kozmetik firması da bulunuyor. Firma sahipleri İlyas Akkoyun ve ortakları Türkiye\'de ilk defa Van\'da saç fiberi üretmeye başladı. Üretilen saç fiberine hem yurt içinden hem de yurt dışından talep geliyor. Yurt içinde birçok ilde bayilikleri bulunan ürün Brezilya ve Arnavutluk\'un da aralarında bulunduğu 5 ülkeye ihraç ediliyor. Van\'da bu işi yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten firma sahiplerinden İlyas Akkoyun, 6 kişi ile ilk olarak demo şeklinde işe başladıklarını söyledi. Firma sahiplerinin \'Color One\' adını verdikleri ürünün ilk andan itibaren büyük beğeni topladığını anlatan Akkoyun, \"Şu anda Türkiye\'nin hemen her yerinde bayiliklerimiz var. Öz kaynaklarımızla bu işe başladık. Türkiye\'de saç fiberi üretiminde tekiz. Yurt dışına ihraç etmeye başladık. Halen birçok ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Bizi en çok heyecanlandıran da bunu Van\'dan yapıyor olmamızdır. Hem bir ilk olması hem de birçok kişiye istihdam sağlamamız bizi de mutlu ediyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yapılan çalışmalar

-Çalışmalardan detay

-Üretilen saç fiberleri

-Üretim aşaması

-Firma sahiplerinden İlyas Akkoyun ile röportaj

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ.....

(BOYUT:442 MB- SÜRE: 3DK 57 SNY)

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5 - Otomobilin çarptığı yaya öldü; kimliği belirlenemedi

Konya\'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kimliği belirsiz kişi, öldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kulu ilçesi, Ankara-Konya karayolunda meydana geldi. İstanbul’dan Konya’ya gelen Mehmet Samet Ü. yönetimindeki 34 DP 8120 plakalı otomobil, iddiaya göre yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Şarampole savrulan kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Üzerinden kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki yayanın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Samet Ü. gözaltına alınırken, ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

(Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan otomobilin görüntüsü

-polisin çalışması

-cesedin olay yerinden götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)

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6 - Samsun\'da efsaneler geçidi

SAMSUN Gençlik Festivali’nin üçüncü gününde, kariyerlerinde yarım asrı geride bırakan Moğollar ve Selda Bağcan’ın yanı sıra Athena da sahne aldı.

Umut Kuzey’in öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonu ile Sheraton Grand Beach’te devam eden festivalin üçüncü gününde açılışı YÖKŞ yaptı. YÖKŞ’ten sonra sırasıyla Gülçin Ergül, Niyazi Koyuncu ve Adamlar sahne aldı. Karadenizli sanatçı Niyazi Koyuncu, Samsun’da ilk kez konser verdiğini belirtirken, Türkiye\'nin ve dünyanın birçok yerinde konser veriyorum fakat Samsun\'da ilk konserim. Bu yüzden benim için çok anlamlı. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorumö dedi.

Adamlar’dan sonra sahneye sırasıyla Türk rock müziğinin 50 yıllık efsanesi Moğollar ile Selda Bağcan & Boom Pam çıktı. Selda Bağcan sahnede seyircilere seslenerek, “Şarkılarımı sizinle yani halk korosuyla söylemeyi çok seviyorumö ifadesini kullandı.

Festivalin üçüncü gününün kapanışını ise Athena yaptı. Yüksek enerjileri ve performansıyla büyük alkış alan grup, hit parçalarını seslendirdi. Grubun vokalisti Gökhan Özoğuz, festivali düzenleyen Umut Kuzey\'e teşekkür ederken, bu festivallerin Anadolu\'ya yayılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bugün sona erecek festivalin son gününde Şebnem Ferah, manga, Sagopa Kajmer, Umut Kuzey, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Samida, Çamur.

Görüntü Dökümü:

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-Konserlerden görüntüler

-Detaylar

Haber: Orhan SENCER - Gökhan İÇKİLLİ - Kamera: SAMSUN, DHA)

