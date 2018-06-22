DHA YURT BÜLTENİ-7

1)VAN\'DA ÇATIŞMA: 1 UZMAN ÇAVUŞ YARALI

VAN\'ın Saray ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekibine, karşı yönden gelen araçtaki teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Jandarma ekibinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş hafif yaralanırken, 1 PKK\'lı terörist ise yaralı yakalandı. Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramalarda el bombaları, şemsiye ve dijital materyaller ele geçirildi. Van Valiliği\'nca Saray ilçesi Karahisar- Çaybağı yolunda, dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerine karşı yönden gelen araçtan düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Silahlı saldırı üzerine çıkan çatışmada, 1 uzman çavuşun hafif yaralandığı, 1 PKK\'lı teröristin yaralı yakalandığı belirtilen açıklama şöyle:

\"İlimiz Saray ilçesi Karahisar- Çaybağı yolunda, 21 Haziran 2018 günü saat 22.39 sıralarında seyir halindeki jandarma devriyemize, karşı yönden gelen bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açılarak saldırıda bulunulmuş, devriye ekibimiz tarafından terörist unsurlarına anında gerekli karşılık verilmiştir. Yaşanan kısa süreli çatışma sonucunda bir uzman jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış, bir terörist ise yaralı olarak yakalanmıştır. Araçta bulunan ve birinin yaralı olduğu tespit edilen diğer teröristler ise olay yerinden kaçmıştır. Teröristlerin kullandığı araçta yapılan aramada; 2 el bombası, 1 el dürbünü, 2 şemsiye, 1 not defteri, 1 maket bıçağı, 1 met, 1 uyku tulumu, 1 ses kayıt cihazı, 1 akümülatör, 20 pil, 1 şarj cihazı, 1 kütüklük, 1 tablet bilgisayar, 5 paket sigara, 1 poşu, 1 yelek, 1 kan kesici iğne, 2 hafıza kartı, 1 tırnak makası, 1 kutu ilaç ve terörist başına ait 1 fotoğraf ele geçirilmiştir. Çatışmada yaralanan jandarma personelimiz tedavi altına alınırken, kaçan teröristlere yönelik başlatılan geniş çaplı operasyon sürdürülmektedir.\"

Görüntü Dökümü JANDARMA KAMERASI

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-Ele geçirilen malzemeler

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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2)IŞIK: KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık girişimciliği önemsediklerini belirterek, \"Biz girişimciliği önemsiyoruz. Kadın girişimciliğini daha çok önemsiyoruz. Kadınların kendi işini kurmasını yanında başka kadınları ve erkekleri çalıştırmasını, yani kendi işinin sahibi patronu olmasını çok önemsiyoruz\" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri lşık, Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde AK Parti İl Kadın Kolları\'nın düzenlediği kahvaltıda iş kadınlarıyla bir araya geldi. Işık yaptığı konuşmada ı belirterek, \"Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarını görüyorsunuz. Hepsi birden koro halinde efendim fabrikamı yaptınız. Biz yaptık siz sattınız diye söylüyorlar. Bu çağda artık devlet fabrika yapmaz. Bu çağda devlet fabrika yaptırır. Bu çağda devletin fabrika yapma anlayışından Rusya vazgeçti, Çin vazgeçti. Bütün komünist ülkeler vazgeçti. Vazgeçmemişse eğer bir Kuzey Kore vazgeçmemiştir. Onun için geçen gün dedim ki biz Muharrem İnce\'yi Kuzey Kore\'ye gönderelim. Adının başına da \'Kim\' koyalım, \'Kim Muharrem\' olsun. Niye devlet fabrika yapar mantığı komünistlerin bile terk ettiği bir mantıktır. Devlet fabrika yapmaz bu çağda. Devlet fabrika yaptırır. AK Parti olarak 16 yıldır en çok önemsediğimiz konu özel sektör eli ile kalkınma.\" dedi.

Kadınlarla ilgili her noktada girişimciliği desteklemenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Işık, \"Biz girişimciliği önemsiyoruz. Kadın girişimciliğini daha çok önemsiyoruz. Kadınların kendi işini kurmasını yanında başka kadınları ve erkekleri çalıştırmasını, yani kendi işinin sahibi patronu olmasını çok önemsiyoruz. Türkiye pazar günü önemli bir seçimi daha inşallah huzurla başarıyla sonuçlandıracak. Burada özellikle 24 Haziran seçimleri 16 Nisan referandumunda kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi miladı olacak. Uygulamanın başlangıç tarihi olacak. Bunun için 24 Haziran seçimlerinin Türkiye\'nin önümüzdeki belki sadece 5 yılını değil, 10 yılını değil, önümüzdeki 50 yılını derinden etkileyecek bir seçim haline geldi. Sebebi de şu; Bu sadece cumhurbaşkanının kim olacağı seçimi değil. Sadece milletvekillerinin kim olacağı veya hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağı açısından önemli bir seçim değil. Bu seçim aynı zamanda yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlü şekilde hayata geçip geçmeyeceğini belirleyen bir seçim.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Işık\'ın konuşması

Kadınlardan görüntüler

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA(Kocaeli), (DHA) -

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3)\'ELİ AYAĞI DÜZGÜN EŞ\' BULMA SÖZÜYLE DOLANDIRIYORLARDI

ANTALYA\'da evlilik vaadiyle yaşlı kişileri dolandırdığı öne sürülen 2\'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Çetenin dolandırılan kişilere \'eli ayağı düzgün kadın\' sözü verdiği ortaya çıktı.

Isparta\'da oturan H.Ö. (84), bir tanıdıklarının aracılığıyla evlilik için geldiği Antalya\'da gelin adayı ve yanındaki iki kişinin 12 bin lirasını alarak kaçtığı iddiasıyla polise şikâyetçi oldu. H.Ö\'nün ihbarı üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adamın evlenmek istediği E.G. (42) ile yanında bulunan E.B. (60) ve E.Ş\'yi (47) gözaltına aldı. Şüphelilerin, aynı yöntemle Konya\'dan Antalya\'ya gelen Z.D. (74), A.Ö. (68) ve M.K.\'nin (64) de parasını aldığı tespit edildi. Dolandırılan H.Ö. polise verdiği ifadede, \"Bir tanıdık aracılığıyla şüpheli E.Ş. ile tanıştık. Şüpheliye \'Eli ayağı düzgün, namuslu bir kadınla evlenmek istiyorum\' dedim. O da gelin adayı olarak E.G. ile beni tanıştırdı. E.G. bana 8 bin lira borcu bulunduğunu ve bu nedenle evlenmeyeceğini belirtti. Ben de parayı söylediği hesaba yatırdım. Altınları da aldıktan sonra bir daha haber alamadım\" dedi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şahısların asayişden çıkarılması

- Araçlara bindirilişi

- Araçların asayişden ayrılışı

127 MB /// 01.07 (HD)

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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4)İZMİR\'DE BİR KAMYON VE BİR OTOMOBİL YANDI

İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, plastik boru yüklü kamyonun ön tarafı bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Gaziemir ilçesinde ise, bir otomobil, akaryakıt istasyonuna yakın bir yerde yandı. Her iki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Dün (perşembe) gündüz saatlerinde Karşıyaka\'dan Çiğli yönüne giden plastik boru yüklü kamyonun ön tarafında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kamyon şoförü aracı durdurup, aşağı indi. Alevler kısa sürede, büyüdü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi\'nde de Karabağlar\'dan Gaziemir yönüne giden bir otomobil, akaryakıt istasyonunun yakınlarında yanmaya başladı. Sürücü ve benzin istasyonunun personeli, yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan kamyondan görüntü

- Yanan otomobile müdahale edilmesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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4)ÜNİVERSİTELİ FERAY, DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI

MERSİN\'de geçen yıl evinde tek kurşunla vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin, 24\'üncü doğum gününde memleketi Gaziantep\'te mezarı başında anıldı. Kızının bu yıl mezun olup mimar olacağını söyleyen Bekir Şahin, tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul\'un en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, 19 Eylül 2017\'de Mersin\'in Mezitli ilçesindeki evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul\'un tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın kazara meydana geldiğini savunan polis memuru Aykul gözaltına alınıp, tutuklandı. Adli Tıp Kurumu raporunda uzak mesafeden açılan ateşle vurulduğu belirlenen Feray Şahin, memleketi Gaziantep\'te 24\'üncü doğum gününde anıldı. Kızının resimleriyle Gaziantep Asri Mezarlığı\'ndaki kabri başında dua eden babası Bekir Şahin ile ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

\'BU YIL MEZUN OLUP MİMAR OLACAKTI\'

Kızının ölümüne yol açan tutuklu polis memuru Aykul\'un en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Bekir Şahin, şunları söyledi:

\"Kızımızı, doğum gününde, mezarı başında anıyoruz. Kızım, bu yıl mezun olup, mimar olacaktı. Kızımın hayalleri yok edildi. Sonsuza kadar yaşayacağımız bir acı bıraktılar. Biz en baştan beri kasten öldürüldüğünü iddia etmiştik. Mahkeme en son bir raporu bekliyordu, rapor geldi. Raporda kızımızın kasten ateş ederek öldürüldüğünü belirledi. Kızımız kaldığı evde, kahpece bir saldırıya uğradı. Kızım çok candan, hümanist bir insandı. Yüce adaletimizden katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Katil başından beri tutuklu, soruşturmalar olayı örtmeye yönelik yapılsa da biz olayın peşini bırakmadık. Katledildiğini düşünüyorduk. Adli Tıp Kurumu raporu bizim düşüncelerimizi boşa çıkarmadı. Katil polis olduğu için senaryo hazırlamışlar. Biz olayın peşine düştükçe öyle olmadığını gördük. Gerçeğe ulaştık. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.\"

Görüntü Dökümü

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- Feray Şahin\'nin mezarı ve resimleri

- Ailesinin dua etmesi

- Bekir Şahin\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Mustafa KANLI-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 275 MB

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6)ELAZIĞ\'DA 16 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUDA AKIMA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ

ELAZIĞ’da, temizlemek için indiği 16 metre derinliğindeki su kuyusunda elektrik akımına kapılan temizlik işçisi Günaydın Cankara, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merkez Şahinkaya köyü Kaynak mevkiinde Muhammet Genç’e ait bahçede bulunan 16 metrelik kuyuyu temizlemek için kuyuya inen 61 yaşındaki Günaydın Cankara, dalgıç motoruna elektrik verildiği sırada akıma kapıldı. Bahçe sahibinin çocukları tarafından fark edilen Cankara\'nın kurtarılması için itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Cankara, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak, buradaki doktorların yaptığı müdahalelere rağmen Günaydın Cankara, hayatını kaybetti.

Günaydın Cankara\'nın ölüm olayı ile ilgili jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin Çalışması

-İşçinin kuyudan çıkarılması

-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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7)İZNE ÇIKAN GURBETÇİLER TÜRKİYE\'YE GELMEYE BAŞLADI

AVRUPA ülkelerinde yaşayan Türklerin, yaz tatillerini geçirmek için anavatana dönüşleri başladı. Karayolunu tercih ederek Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen gurbetçilerin yoğunluğu başlarken, son 24 saatte 2055 araçta 8 bin 544 kişinin giriş işlemi yapıldı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelişleri başladı. Karayolunu tercih ederek Bulgaristan sınırındaki Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Yunanistan sınırındaki İpsala Sınır Kapısı’na gelenler, gümrüklerde yoğunluğu arttırmaya başladı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, uzun kuyruklar oluşmaması için tedbir alarak işlemleri yapıldığı peron sayısını da arttırdı. Türkiye’ye girecek her araç için gümrük, pasaport ve bagaj kontrolünün yaklaşık 6 dakika sürdüğünü kaydedildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kapıkule\'den son 24 saatte 2055 araçla toplam 8 bin 544 kişinin giriş işlemi yapıldı.

\'MEMLEKET HASRETİ GİDERECEĞİZ\'

15 yıldır Almanya\'da yaşadığını ifade eden Kevser Yıldız, ailesini çok özlediğini ve onları görmeye geldiğini söyledi. Yıldız, \"Almanya\'da yaz izinleri başladı. Türkiye\'deki ailemizi çok özlüyoruz, ben 15 senedir Almanya\'da yaşıyorum. Şimdi en az 2 bin kilometre daha yolum var. Ama Türkiye\'ye ulaştığım içinde çok mutluyum\" dedi. Hamburg\'tan yola çıkarak Kapıkule Sınır Kapısı\'na ulaşan Ramazan Aytan, izne çıkar çıkmaz Türkiye\'ye doğru çıktığını kaydederek, \"İnsan memleketine gelince çok mutlu oluyor. Bir hafta içinde çok izne çıkacak var. Onlarda gelecekler, Türkiye\'ye ulaştığımız içi çok mutluyuz. Memlekette hasret gidereceğiz\" şeklinde konuştu.

Almanya\'nın Frankfurt kentinden yaz tatili için Türkiye\'ye gelen İsmail Düzgün de araçla gelmenin yorucu olduğunu belirterek, \"Yolculuk yorucu ama iyi geçti. Oylarımızı kullandık. Buradan Ankara\'ya gidiyoruz. Bugün okul tatilleri başladı. Çocuklarımız uçakla geldi. Biz araçla gelmeyi tercih ettik. Sene de bir kaç kez geliyoruz, hasret gidermek için. Özlüyoruz memleketi, izinden sonra daha iyi oluyoruz. Biz 30 senedir Almanya\'dayız artık düzenimizi kurduk Türkiye\'ye kesin dönüş yapamayız ama yılda bir kaç kez gelmeye çalışıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Peronlardaki araç kuyruğu

-Gelen gurbetçi araçları

-Gurbetçilerle röp.

-AB ve Bulgar bayrağı

-Kuyrukta bekleyenler

-Gurbetçi çocuklar detay

-Kapıkule tabelası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-